Давид Де Ла Крус переходит в команду «Астана»







Испанский гонщик Давид Де Ла Крус присоединится к казахстанской команде «Астана», в которой проведет два следующих сезона 2022 и 2023 года. 32-летний гонщик известен как сильный горняк и многодневщик, трижды финишировавший 7-м в генеральной классификации «Вуэльты Испании», в том числе и в этом году.

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«Я очень рад присоединиться к команде «Астана» в следующем сезоне. Когда Александр Винокуров сделал мне предложение перейти в его команду, я долго не сомневался и достаточно быстро принял решение. Мне кажется, что «Астана» – это та команда, которая может идеально мне подойти, а также, которой я как гонщик смогу подойти. Мне нравится стиль команды, ее атакующий характер, амбиции, заточенность под борьбу за общий зачет. Поэтому, мне кажется, что я смогу хорошо вписаться в этот коллектив.

Конечно, я понимаю, что первый сезон в новой команде может быть непростым, придется пройти через определенный период адаптации, но я надеюсь, что он будет коротким, и я быстро смогу влиться в группу. Уверен, что вместе с менеджментом мы сможем спланировать хороший календарь, где у меня будет возможность и помочь команде в ее важных целях, и где я получу шанс на то, чтобы добиться личных результатов. Возможно, у меня будет шанс побороться за общий зачет на «Вуэльте Испании» или даже на «Джиро д’Италия», но в первую очередь я готов следовать командной стратегии и планам, чтобы вместе с «Астаной» добиться больших успехов», - сказал Давид Де Ла Крус.



Помимо ряда мест в тройке сильнейших и в Топ-10 общего зачета различных многодневных гонок, у Давида Де Ла Круса есть и победы на престижных гонках. На счету испанца победы на этапах «Вуэльты Испании» (2016), «Тура Страны Басков» (2017), «Париж – Ниццы» (2017, 2018) и «Вуэльты Андалусии» (2018).



В текущем сезоне 2021 года Давид Де Ла Крус стал серебряным призером чемпионата Испании в «разделке», отметился 4-м местом в общем зачете «Тура Люксембурга», был 5-м в генеральной классификации «Вуэльты Бургоса» и 7-м в итоговой классификации «Вуэльты Испании».



«Давид – опытный и состоявшийся гонщик, который способен усилить нашу команду в плане многодневных гонок. Речь не только о Гранд-турах, но и о недельных многодневках. Он хорошо держится в горах, любит атаковать, при этом гонщик прекрасно себя чувствует в «разделках», где способен не только защитить свои позиции, но и выиграть время у соперников.

Для нас это хорошее усиление – мы сможем задействовать Давида в командных построениях на определенных гонках, Гранд-турах, а также, мы готовы дать ему определенную свободу действий и шанс проявить себя в тех гонках, которые будут подходить под его характеристики», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды в 2022 году.







Пресс-служба велокоманды Astana Premier - Tech