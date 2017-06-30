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Давид Де Ла Крус переходит в команду «Астана»

Давид Де Ла Крус переходит в команду «Астана»

 



 
  Испанский гонщик Давид Де Ла Крус присоединится к казахстанской команде «Астана», в которой проведет два следующих сезона 2022 и 2023 года. 32-летний гонщик известен как сильный горняк и многодневщик, трижды финишировавший 7-м в генеральной классификации «Вуэльты Испании», в том числе и в этом году.

 

Давид Де Ла Крус переходит в команду «Астана»

 

Photo credit: @Gettysport

 



  «Я очень рад присоединиться к команде «Астана» в следующем сезоне. Когда Александр Винокуров сделал мне предложение перейти в его команду, я долго не сомневался и достаточно быстро принял решение. Мне кажется, что «Астана» – это та команда, которая может идеально мне подойти, а также, которой я как гонщик смогу подойти. Мне нравится стиль команды, ее атакующий характер, амбиции, заточенность под борьбу за общий зачет. Поэтому, мне кажется, что я смогу хорошо вписаться в этот коллектив.

 

  Конечно, я понимаю, что первый сезон в новой команде может быть непростым, придется пройти через определенный период адаптации, но я надеюсь, что он будет коротким, и я быстро смогу влиться в группу. Уверен, что вместе с менеджментом мы сможем спланировать хороший календарь, где у меня будет возможность и помочь команде в ее важных целях, и где я получу шанс на то, чтобы добиться личных результатов. Возможно, у меня будет шанс побороться за общий зачет на «Вуэльте Испании» или даже на «Джиро д’Италия», но в первую очередь я готов следовать командной стратегии и планам, чтобы вместе с «Астаной» добиться больших успехов», - сказал Давид Де Ла Крус.

  Помимо ряда мест в тройке сильнейших и в Топ-10 общего зачета различных многодневных гонок, у Давида Де Ла Круса есть и победы на престижных гонках. На счету испанца победы на этапах «Вуэльты Испании» (2016), «Тура Страны Басков» (2017), «Париж – Ниццы» (2017, 2018) и «Вуэльты Андалусии» (2018).

  В текущем сезоне 2021 года Давид Де Ла Крус стал серебряным призером чемпионата Испании в «разделке», отметился 4-м местом в общем зачете «Тура Люксембурга», был 5-м в генеральной классификации «Вуэльты Бургоса» и 7-м в итоговой классификации «Вуэльты Испании».

  «Давид – опытный и состоявшийся гонщик, который способен усилить нашу команду в плане многодневных гонок. Речь не только о Гранд-турах, но и о недельных многодневках. Он хорошо держится в горах, любит атаковать, при этом гонщик прекрасно себя чувствует в «разделках», где способен не только защитить свои позиции, но и выиграть время у соперников.

 

  Для нас это хорошее усиление – мы сможем задействовать Давида в командных построениях на определенных гонках, Гранд-турах, а также, мы готовы дать ему определенную свободу действий и шанс проявить себя в тех гонках, которые будут подходить под его характеристики», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды в 2022 году.


 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier - Tech

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Теги к статье: Давид Де Ла Крус Astana

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Кто следующий в Астану? Домбровски? Рябушенко? Конти? ОАЭ что то перезагрузку мутят с составом, чтоб два грантура взять на сл.сезон с Погачаром и Алмейдой.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Давид Де Ла Крус переходит в к ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Кто следующий в Астану? Домбровски? Рябушенко? Конти? ОАЭ что то перезагрузку мутят с составом, чтоб два грантура взять на сл.сезон с Погачаром и Алмейдой.
  • Адриен
    Париж - Рубэ-2021. Превью (19)
    Адриен-Фото
    Для тиньковых возможность делать деньги, жить в Штатах, и главное - не присесть там ОЧЕНЬ надолго, стоят спонсорства десяти велокоманд в течении ста лет... Кстати, Тиньков с готовностью спонсирует КВН Маслякова, даже российский футбол и т.д.. А вот велоспорт - нет. Догадываетесь - почему ?
  • EL-Fenomeno
    Винченцо Нибали – победитель Т ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Выиграть в таком возрасте впервые на своей малой Родине - этого дорогого стоит. Молодец "акула" Нибс!
    Цитата: Nathan
    А у Нибса до этого, были победы за Трэк? А то, я так сходу и не припомню)
    Цитата: Stormbringer
    Это его первая победа за Trek. Вообще последняя была на 20-м этапе ТДФ 2019, но тогда он был ещё в Bahrain
    Почти 800 дней итальянец не выигрывал этапы/гонки ибо если верить одному твиттеру, то это первая победа для Винченцо за 797 дней!
  • uran
    Ваут ван Арт о критике Ремко Э ... (9)
    uran-Фото
    Два сапога пара. Да и черт с ними, тем сильнее будет заруба между ними в гонках.
  • Ktulhu
    Тур Сицилии-2021. Этап 4 (16)
    Ktulhu-Фото
    Цитата: Karmatron
    Это местный неопасный душевнобольной, отнеситесь к нему с пониманием.
    +
  • Александра
    Винченцо Нибали – победитель Т ... (4)
    Александра-Фото

    Старики на марше!!

  • Серж
    Том Дюмулин уйдёт из команды J ... (9)
    Серж-Фото

    а мне кажется, что Том вполне может выйти на прежний уровень времен Санвэба. Просто не сложилось у него с JV.

  • Gorn9k
    Ваут ван Арт о критике Ремко Э ... (9)
    Gorn9k-Фото

    А что не так сказал Ремко?  В интервью на этом сайте все по факту разложил + ему обидно, что он отишачил, а ВВА слился без борьбы

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (86)
    Earl57-Фото

    Де Ла Круз в Астану на 2022-2023

    https://www.astanapremiertech.com/david-de-la-cruz-joins-team-astana/

  • Серафим
    Париж - Рубэ-2021. Превью (19)
    Серафим-Фото
    Не ношу шляпу, но снял бы перед всеми, кто доедет до овала в Рубе.

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