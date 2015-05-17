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Андрей Зейц будет выступать в Astana Qazaqstan Team

Андрей Зейц будет выступать в Astana Qazaqstan Team

 

 

 

Опытный казахстанский велогонщик Андрей Зейц возвращается в команду AstanaQazaqstan Team, в которой он провел большую часть своей велосипедной карьеры с 2008 по 2019 годы. Новое соглашение с гонщиком рассчитано на один сезон (2022).

 

Андрей Зейц будет выступать в Astana Qazaqstan Team

 

Photo credit: @Gettysport

 

  «Конечно, я очень рад вернуться в проект «Астана». В этой команде я провел много лет и вместе с ней я добился многих больших командных успехов. Возвращение в AstanaQazaqstan Team – это новая возможность проявить себя, поставить перед собой новые цели и постараться достичь их. Перед началом нового сезона я мотивирован сделать все возможное для того, чтобы помочь лидерам команды, которых я очень хорошо знаю, а также, постараться передать весь свой большой опыт молодым ребятам, которые недавно пришли в команду или только перейдут в нее в новом сезоне», - сказал Андрей Зейц.

 

  Андрей Зейц (34 года) является самым опытным из действующих казахстанских гонщиков, начав профессиональную карьеру в 2008 году. Помимо ряда личных высоких результатов, таких как второе место в общем зачете «Президентского Тура Турции» (2011) и «Тура Хайнаня» (2015), 8-го места в общем зачете «Тура Польши» (2016) и в групповой гонке Олимпийских Игр в Рио (2016), Андрей Зейц зарекомендовал себя как сильный и надежный помощник для лидеров команды на Гранд-турах. Например, Андрей был одним из главных помощников Винченцо Нибали на победных для него «Джиро д’Италия» в 2013 и 2016 годах, а также, Мигеля Анхеля Лопеса, завоевавшего два третьих призовых места на «Джиро» и «Вуэльте Испании» в 2018 году.

 

  «Мы знаем Андрея как очень сильного и надежного командного гонщика, великолепного помощника, на которого всегда можно положиться на Гранд-турах. Последние два года для него сложились не самым удачным образом по разным причинам, но теперь он возвращается в нашу команду, и мы с радостью приветствуем его в Astana Qazaqstan Team. Думаю, что Андрей сможет помочь Мигелю Анхелю Лопесу и Алексею Луценко в борьбе за высокие места на самых престижных гонках мира», - сказал Александр Винокуров.

 

  «Возвращение Андрея Зейца в команду Astana Qazaqstan Team – это отличная новость, и от лица нашей федерации я приветствую подписание контракта с многоопытным отечественным гонщиком, который многие годы успешно выступал в Мировом Туре и защищал цвета Казахстана на самых престижных соревнованиях, таких как Олимпийские Игры и чемпионаты мира. Несмотря на все сложности сезона, в этом году Андрей доказал, что все еще находится в отличной форме, поэтому его приход в Astana Qazaqstan Team – это безусловное усиление и команды, и позиций Казахстана в мировом велоспорте», - прокомментировал Нурлан Смагулов, президент Федерации велоспорта Казахстана.

 

 

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Теги к статье: Андрей Зейц Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 12:06 | Регистрация: 20.06.2019

    А это хорошее пополнение. Действительно надежный командный боец.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Не впечатлен. Ему 34.

    Пусть Астана опубликует средний возраст гонщиков команды. И сделаем выводы и прогнозы, что ждет команду в следующие два-три года.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 14:14 | Регистрация: 17.05.2015

      Вот если обнародуют БЮДЖЕТ - тогда можно будет делать прогнозы - что ждет команду в ближайшие два-три года...

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Комментарии

  • motte
    Джиро д’Италия-2022 финиширует ... (2)
    motte-Фото

    Честно, вообще какой-то странный маршрут всей джиро

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022 финиширует ... (2)
    Earl57-Фото

  • Адриен
    Андрей Зейц будет выступать в ... (3)
    Адриен-Фото
    Вот если обнародуют БЮДЖЕТ - тогда можно будет делать прогнозы - что ждет команду в ближайшие два-три года...
  • Astanaforever
    Андрей Зейц будет выступать в ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Не впечатлен. Ему 34.

    Пусть Астана опубликует средний возраст гонщиков команды. И сделаем выводы и прогнозы, что ждет команду в следующие два-три года.
  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (11)
    Earl57-Фото

    Карапасу и Лопесу маршрут Джиро точно понравится. Много гор, очень мало разделки - 9 км на 2-м этапе и 17 км на последнем. Всего в сумме 26 км разделки. Мечта, а не Джиро))

    На Джиро-2022 устремятся все антираздельщики вроде Барде или Пино. Когда еще выпадет такой шанс...

     

  • Ice
    Тадей Погачар о своих слабых м ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Его тактика не в его мозгах,а в его ушах. Запретят радио и будет чувствовать себя как на Олимпийских Играх. Пока у него будет только один     достойный соперник его голова будет работать.У Роглика появляется достойный напарник,Йенос улучшит взаимодействие между собой, да и другие команды в новом сезоне со своими директорами более ответственно подойдут в подготовке к гонкам и их тактика начнет проявлятся с самого начало гонки и до пересечения финишной черты.Как поется в песне-"ни минуты покоя" в ходе гонки.Вот  и увидим, как будет чувствовать себя будущий Меркс.Если выдержит,тогда и отметим,чего он достоин.

    Суть в том, что Тадей пока прогрессирует. И может оказаться так, что все постороения и тактики будут бесполезны, так как его просто физически никто не сможет объехать даже командой. Он посидит на колесе, а потом пульнет так, что никто и не попытается зацепиться.

  • Ice
    Андрей Зейц будет выступать в ... (3)
    Ice-Фото

    А это хорошее пополнение. Действительно надежный командный боец.

  • Avenir
    Astana Qazaqstan Team создаст ... (4)
    Avenir-Фото

    Это точно,Наши доморощенные сильнее их, при условии что пандемия и у наших нет такой практики участия в гонках и при таком техническом обеспечении.Но наши всё равно выигрывают.Но их не берут дайте такие велосипеды областям, дайте массажистов, дайте питание и проживание и где они будут.Помню наши выигрывали командную гонку в Астане (юниоры), но чудесным образом Петропавловск всё-таки вырвал победу, и это постоянно и все (окружение) вокруг готовы порвать за них всех и вся чихая на правила и судей.

  • Qazaqstanec
    Astana Qazaqstan Team создаст ... (4)
    Qazaqstanec-Фото
    создание команды совпало с подходящим возрастом сыновей Винокурова, какая удача! критерии отбора непонятны, как сказал один знакомый человек из мира казахстанского велоспорта: "через 4 года команду закроют, скорее всего, но пока у молодых и перспективных будет шанс возить Винокурят", хинт - им как раз 19...
  • Серафим
    Тадей Погачар о своих слабых м ... (9)
    Серафим-Фото

    Цитата: nightbuster33
    .Вот  и увидим, как будет чувствовать себя будущий Меркс.

     Думаю, Погачар далеко не Меркс, ни будущий, ни нынешний. Он многодневщик, возможно лучший сейчас. Достаточно неплохой раздельщик, довольно средний спринтер и классик. Я бы его скорее сравнил с Армстронгом. У того, правда, разделка была мощная.

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