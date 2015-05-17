Андрей Зейц будет выступать в Astana Qazaqstan Team

Опытный казахстанский велогонщик Андрей Зейц возвращается в команду AstanaQazaqstan Team, в которой он провел большую часть своей велосипедной карьеры с 2008 по 2019 годы. Новое соглашение с гонщиком рассчитано на один сезон (2022).

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«Конечно, я очень рад вернуться в проект «Астана». В этой команде я провел много лет и вместе с ней я добился многих больших командных успехов. Возвращение в AstanaQazaqstan Team – это новая возможность проявить себя, поставить перед собой новые цели и постараться достичь их. Перед началом нового сезона я мотивирован сделать все возможное для того, чтобы помочь лидерам команды, которых я очень хорошо знаю, а также, постараться передать весь свой большой опыт молодым ребятам, которые недавно пришли в команду или только перейдут в нее в новом сезоне», - сказал Андрей Зейц.

Андрей Зейц (34 года) является самым опытным из действующих казахстанских гонщиков, начав профессиональную карьеру в 2008 году. Помимо ряда личных высоких результатов, таких как второе место в общем зачете «Президентского Тура Турции» (2011) и «Тура Хайнаня» (2015), 8-го места в общем зачете «Тура Польши» (2016) и в групповой гонке Олимпийских Игр в Рио (2016), Андрей Зейц зарекомендовал себя как сильный и надежный помощник для лидеров команды на Гранд-турах. Например, Андрей был одним из главных помощников Винченцо Нибали на победных для него «Джиро д’Италия» в 2013 и 2016 годах, а также, Мигеля Анхеля Лопеса, завоевавшего два третьих призовых места на «Джиро» и «Вуэльте Испании» в 2018 году.

«Мы знаем Андрея как очень сильного и надежного командного гонщика, великолепного помощника, на которого всегда можно положиться на Гранд-турах. Последние два года для него сложились не самым удачным образом по разным причинам, но теперь он возвращается в нашу команду, и мы с радостью приветствуем его в Astana Qazaqstan Team. Думаю, что Андрей сможет помочь Мигелю Анхелю Лопесу и Алексею Луценко в борьбе за высокие места на самых престижных гонках мира», - сказал Александр Винокуров.

«Возвращение Андрея Зейца в команду Astana Qazaqstan Team – это отличная новость, и от лица нашей федерации я приветствую подписание контракта с многоопытным отечественным гонщиком, который многие годы успешно выступал в Мировом Туре и защищал цвета Казахстана на самых престижных соревнованиях, таких как Олимпийские Игры и чемпионаты мира. Несмотря на все сложности сезона, в этом году Андрей доказал, что все еще находится в отличной форме, поэтому его приход в Astana Qazaqstan Team – это безусловное усиление и команды, и позиций Казахстана в мировом велоспорте», - прокомментировал Нурлан Смагулов, президент Федерации велоспорта Казахстана.