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- Дата:
- Сегодня, 09:08
Валерио Конти и Антонио Нибали переходят в Astana Qazaqstan Team на два года
Два итальянских гонщика присоединятся к команде Astana Qazaqstan Team
Photo credit: @Gettysport
Валерио Конти (28 лет) перешел в профессионалы в 2014 году, и за свои восемь лет в Мировом Туре он добился ряда высоких результатов, проявив себя как сильный горняк и однодневщик. Конти выиграл «Гран-при Бруно Бегелли» в свой дебютный год на профессиональном уровне, одержал победу на одном из этапов «Тура Японии» годом позже, стал победителем этапа «Вуэльты Испании» в 2016, занял второе призовое место в общем зачете «Президентского Тура Турции» в 2019 и выиграл «Трофео Маттеотти» в 2020.В 2019 году Конти провел 5 дней в розовой майке лидера «Джиро д’Италия».
Два вторых места на однодневках «Джиро делл’Аппеннино» и «Гран-при Лугано» стали лучшими результатами гонщика в завершившемся сезоне.
«Я рад перейти в команду Astana Qazaqstan Team
Антонио Нибали (29) известен как сильный помощник лидеров как на Гранд-турах, так и на недельных гонках. В то же самое время Антонио всегда активен в отрывах, где ищет шанс побороться за победу. В 2018 году он выиграл этап на «Туре Австрии», был 8-м на «Гран-при Лугано», в этом сезоне он отметился 6-м местом на этапе «Тура Альп» и стал 12-м в итоговой классификации «Тура Сицилии».
«Я жду встречи с новой командой и начала нового сезона. Надеюсь провести хорошее время в Astana Qazaqstan Team, побороться за высокие командные цели, попробовать выиграть какую-то гонку и помочь лидерам наилучшим образом. Я уверен, что найду в команде замечательную атмосферу, так как знаю многих членов персонала и, конечно же, некоторых гонщиков. Последние два года получились сложными из-за всей этой ситуации с COVID-19, но я надеюсь, что в следующем сезоне постепенно все на 100% придет в норму. Я готов к новому вызову в карьере, это важное изменение для меня, так что я надеюсь, что смогу показать команде все, на что я способен», - сказал Антонио Нибали.
«Два сильных гонщика приходят в нашу команду. Оба, и Валерио, и Антонио – очень опытные гонщики с большим количеством пройденных Гранд-туров за плечами. Так что они смогут дополнительно усилить нашу группу, которая будет готовиться к супермногодневкам. Кроме того, у этих ребят есть хороший потенциал в плане борьбы за победы, Валерио Конти неоднократно доказывал это на однодневных гонках, а Антонио Нибали хорошо известен своим участием в отрывах, так что я думаю, что свой шанс побороться за личный результат у них будет», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan
Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech
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