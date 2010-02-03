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Валерио Конти и Антонио Нибали переходят в Astana Qazaqstan Team на два года

Валерио Конти и Антонио Нибали переходят в Astana Qazaqstan Team на два года

 
Два итальянских гонщика присоединятся к команде Astana Qazaqstan Team в новом сезоне: Валерио Конти и Антонио Нибали подписали двухлетние контракты с казахстанской командой Мирового Тура (на сезоны 2022 и 2023 годов).

 Валерио Конти и Антонио Нибали переходят в Astana Qazaqstan Team на два года

Photo credit: @Gettysport



Валерио Конти (28 лет) перешел в профессионалы в 2014 году, и за свои восемь лет в Мировом Туре он добился ряда высоких результатов, проявив себя как сильный горняк и однодневщик. Конти выиграл «Гран-при Бруно Бегелли» в свой дебютный год на профессиональном уровне, одержал победу на одном из этапов «Тура Японии» годом позже, стал победителем этапа «Вуэльты Испании» в 2016, занял второе призовое место в общем зачете «Президентского Тура Турции» в 2019 и выиграл «Трофео Маттеотти» в 2020.В 2019 году Конти провел 5 дней в розовой майке лидера «Джиро д’Италия».

Два вторых места на однодневках «Джиро делл’Аппеннино» и «Гран-при Лугано» стали лучшими результатами гонщика в завершившемся сезоне.

«Я рад перейти в команду Astana Qazaqstan Team в следующем году. Это замечательная команда, и я с нетерпением жду возможности войти в ее состав и встретиться с новыми вызовами своей карьеры. «Астана» — это сильная и хорошо сбалансированная международная команда, но, конечно же, я очень рад видеть большое количество итальянских гонщиков в составе, мне будет намного легче быстро влиться в коллектив. Главные цели на сезон еще предстоит обсудить, но мое личное желание – постараться побеждать как можно чаще», - рассказал Валерио Конти.

Антонио Нибали (29) известен как сильный помощник лидеров как на Гранд-турах, так и на недельных гонках. В то же самое время Антонио всегда активен в отрывах, где ищет шанс побороться за победу. В 2018 году он выиграл этап на «Туре Австрии», был 8-м на «Гран-при Лугано», в этом сезоне он отметился 6-м местом на этапе «Тура Альп» и стал 12-м в итоговой классификации «Тура Сицилии».

«Я жду встречи с новой командой и начала нового сезона. Надеюсь провести хорошее время в Astana Qazaqstan Team, побороться за высокие командные цели, попробовать выиграть какую-то гонку и помочь лидерам наилучшим образом. Я уверен, что найду в команде замечательную атмосферу, так как знаю многих членов персонала и, конечно же, некоторых гонщиков. Последние два года получились сложными из-за всей этой ситуации с COVID-19, но я надеюсь, что в следующем сезоне постепенно все на 100% придет в норму. Я готов к новому вызову в карьере, это важное изменение для меня, так что я надеюсь, что смогу показать команде все, на что я способен», - сказал Антонио Нибали.

«Два сильных гонщика приходят в нашу команду. Оба, и Валерио, и Антонио – очень опытные гонщики с большим количеством пройденных Гранд-туров за плечами. Так что они смогут дополнительно усилить нашу группу, которая будет готовиться к супермногодневкам. Кроме того, у этих ребят есть хороший потенциал в плане борьбы за победы, Валерио Конти неоднократно доказывал это на однодневных гонках, а Антонио Нибали хорошо известен своим участием в отрывах, так что я думаю, что свой шанс побороться за личный результат у них будет», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech

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Теги к статье: Валерио Конти Антонио Нибали Александр Винокуров Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 09:54 | Регистрация: 8.07.2013

    Конти очень даже хорош, а вот Нибали, хм... как бы это сказать Q...

    вобщем Вино виднее.

     

  2. Имя: Adilet

    aru90

    Сегодня, 09:58 | Регистрация: 2.08.2017

    20 гонщиков в команде. Я все ещё думаю, что Фрайле продлит контракт. Феллини, Мартиннели и Техада точно остаются. Придут ещё Рябушенко, Веласко и наверное Ривера

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:51 | Регистрация: 4.07.2011

    Этого следовало ожидать.

    Саган брата и Ко с собой таскал, ничего нового 

    1. Sm1T

      Сегодня, 20:00 | Регистрация: 1.01.2012

      ну Юрай вообще не плохой такой доместик, и с братом и без него.
      Если посмотреть то он далеко в гонках доезжает.
      Не баласт, однозначно.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Вино решил национальную, итальянскую сборную в Астане собрать? Да , Здравствует дружба Казахстана и Италии, что ли! Че то мне стало не нравиться вот эта старая, затоптанная тропа по которой все ходили, когда снова начали набирать в команду не по способностям и заслугам, а по протекции и дружбе. В очередной раз Вино делает ошибку вешая ненужный баланс на плечи простых, казахстанских налогоплательщиков., рискуя попасть под молотки критиков и недругов команды в случае неудачи в следующем сезоне. Никак совок не отпускает команду, ну никак. Одного берут как лицо казахской национальности, хотя в "VINO ASTANA MOTORS" есть сильный и перспективнее заслуженный гонщик Игорь Чжан. Другого, патамушта он брат заслуженного. Третьего, держат десятилетие, патамушта он как бы друг самого главного заслуженного. Четвертого, патамушта он сын заслуженного сотрудника. Как бы вот так. Ну, и скажите, какие результаты следует ожидать от этих хитромудрых переплетений в следующем году? Печально.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 12:11 | Регистрация: 4.07.2011

      Разве не Мартинелли там все решает?

    2. Имя: Александр

      Avenir

      Сегодня, 12:47 | Регистрация: 3.02.2010

      Это как в футболе, я буду играть за сборную, только вы пас мне не давайте

    3. RVL

      Сегодня, 16:25 | Регистрация: 30.08.2012

      В Италии команду с казахстанским финансированием базирует. И италопетекам удобно и казахо...

  5. Бакеша

    Сегодня, 11:25 | Регистрация: 1.02.2018

    Конти - приветствуется, а Антонио Н. - зачем?

  6. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:29 | Регистрация: 27.07.2011

    Ну в дань уважения к Нибали...

     

     

  7. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 12:30 | Регистрация: 22.09.2020

    Конти, конечно хорош 

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: motte
    Разве не Мартинелли там все решает?
    Гнать тогда этого Мартинелли надо за такой итальянский лоббизм. Сыночка своего беспонтового запихнул в Астану и думает все так нормально, Самрук Казына будет платить ему стабильную зарплату просто так. Так не пойдет.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 14:22 | Регистрация: 4.07.2011

      Раз уже до Мартинелли дошли, то это же бизнес, прежде всего, хозяевам выгоден он на данный момент, придёт время и его того.. Ничего не вечно, только прибыль является определяющим и ничего кроме прибыли... Это закон капитализма.

  9. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 14:49 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Astanaforever
    Вино решил национальную, итальянскую сборную в Астане собрать? Да , Здравствует дружба Казахстана и Италии, что ли! Че то мне стало не нравиться вот эта старая, затоптанная тропа по которой все ходили, когда снова начали набирать в команду не по способностям и заслугам, а по протекции и дружбе. В очередной раз Вино делает ошибку вешая ненужный баланс на плечи простых, казахстанских налогоплательщиков., рискуя попасть под молотки критиков и недругов команды в случае неудачи в следующем сезоне. Никак совок не отпускает команду, ну никак. Одного берут как лицо казахской национальности, хотя в "VINO ASTANA MOTORS" есть сильный и перспективнее заслуженный гонщик Игорь Чжан. Другого, патамушта он брат заслуженного. Третьего, держат десятилетие, патамушта он как бы друг самого главного заслуженного. Четвертого, патамушта он сын заслуженного сотрудника. Как бы вот так. Ну, и скажите, какие результаты следует ожидать от этих хитромудрых переплетений в следующем году? Печально.

    Ну, подписание или неподписание статистов в Астану никак не повлияет на простых казахстанских налогоплательщиков. Налоги не станут ни меньше, ни больше. деньги все равно снимут, так пусть они хоть какую-то пользу несут, все лучше, чем по карманам расплывутся. А вы возмущаетесь так, словно Вино только сегодня узнали. При всех его плюсах, он всегда формировал команду на панибратских началах, у него есть такой грешок и длится он с самого начала его карьеры в качестве функционера Астаны.

  10. Бакеша

    Сегодня, 15:50 | Регистрация: 1.02.2018

    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    Вино решил национальную, итальянскую сборную в Астане собрать? Да , Здравствует дружба Казахстана и Италии, что ли! Че то мне стало не нравиться вот эта старая, затоптанная тропа по которой все ходили, когда снова начали набирать в команду не по способностям и заслугам, а по протекции и дружбе. В очередной раз Вино делает ошибку вешая ненужный баланс на плечи простых, казахстанских налогоплательщиков., рискуя попасть под молотки критиков и недругов команды в случае неудачи в следующем сезоне. Никак совок не отпускает команду, ну никак. Одного берут как лицо казахской национальности, хотя в "VINO ASTANA MOTORS" есть сильный и перспективнее заслуженный гонщик Игорь Чжан. Другого, патамушта он брат заслуженного. Третьего, держат десятилетие, патамушта он как бы друг самого главного заслуженного. Четвертого, патамушта он сын заслуженного сотрудника. Как бы вот так. Ну, и скажите, какие результаты следует ожидать от этих хитромудрых переплетений в следующем году? Печально.

    Ну, подписание или неподписание статистов в Астану никак не повлияет на простых казахстанских налогоплательщиков. Налоги не станут ни меньше, ни больше. деньги все равно снимут, так пусть они хоть какую-то пользу несут, все лучше, чем по карманам расплывутся. А вы возмущаетесь так, словно Вино только сегодня узнали. При всех его плюсах, он всегда формировал команду на панибратских началах, у него есть такой грешок и длится он с самого начала его карьеры в качестве функционера Астаны.
    +++

  11. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 16:39 | Регистрация: 18.05.2021

    Вот они гегемоны пелотона тройка(де ла круз, добровский, конти) велогонщиков которые были фундаментом успеха Погочара. Рвали весь пелотон и до самого конца гор возили Погочара на своих задних колёсах. Вот они титаны велоспорта которые топтали Jumbo и Ineos. Только на их могучих плечах выигрывали UAE Тур Де Франс. Винокуров гений таких ребят собрал что готовый выигрывать 3 гранд тура подряд

  12. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: BaiGali
    Вот они гегемоны пелотона тройка(де ла круз, добровский, конти) велогонщиков которые были фундаментом успеха Погочара. Рвали весь пелотон и до самого конца гор возили Погочара на своих задних колёсах. Вот они титаны велоспорта которые топтали Jumbo и Ineos. Только на их могучих плечах выигрывали UAE Тур Де Франс. Винокуров гений таких ребят собрал что готовый выигрывать 3 гранд тура подряд
    Знаешь в чем разница байгали между тобой и мной, между твоими постами и моими? Я пишу , критикую от чистого сердца , болею, поправляю их ошибки во благо команды, А ты пишешь злобно и ехидным сарказмом, от злости и ненависти к команде. Почуял разницу? И че тебя здесь держит?

    И еще. Когда Астана рвала пелотон брала грантуры и топтала команды.....никакой Лотто-Джамбо не стоял и тем более Инеоса в помине не было, Понял?

    Вся жизнь это гонка.

    1. Sm1T

      Сегодня, 20:02 | Регистрация: 1.01.2012

      его тут держит то, что это велолайв, а не астаналайв.
      смекаеш?

  13. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 18:14 | Регистрация: 20.05.2021

    Такие советчики впервые   появились в последние годы советской власти,когда должности предприятий  сделали выборными и,что в итоге получилось,всем ясно.Вы все ответьте мне на один вопрос,как так,такая мировая велосипедная держава как Италия не выступала на ТФ и Вуэлте своей командой. Потому что Италия не имеет команду Мирового Уровня,а все остальные имеют.И после того, как они просеют своих гонщиков своих стран в свои команды вы хотите,чтобы Астана просеяла остатки второй раз.Когда вы рекомендуете кого-либо,вы вначале спросите их,хотят ли они в Астану.Не надо рекомендовать тех,кто ранее ушел по своей воле. Астана таких обратно не принимает.Это не касается Нибали,Зейтца и Мигеля, а также тех,кто многие годы выступал за команду.И скажите спасибо,что есть источник,где можно найдти нужных для команды гонцов.ИТАЛИЯ.Вы думаете,что только деньгами можно привлечь гонщика.Есть кое-что еще,но едва ли.... Прочитайте внимательно    интервью каждого.И еще,исходя из вашего мышления,американца наверное тоже подписали по блату.Вы только силно не шумите,а то здесь могут открыть "дело".Скажите спасибо,что есть в Казахстане такой организатор ,как Винокуров.НЕ было бы его, не было бы команды.А не думаете ли вы,что итальянская сторона может быть каким либо спонсором.

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Комментарии

  • s75
    Иван Соса подписал двухлетний ... (9)
    s75-Фото

    Редкие победы на недельных гонках в сочетании с блеклыми проездами на ГТ.  За три года Иван не показал и десятой доли того, что от него ждали, итог закономерен. 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (91)
    s75-Фото
    в продолжение: слухи об уходе из команды Тима уже больше, чем слухи - подтверждение только что на сайклингньюз
  • Sm1T
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    Sm1T-Фото
    его тут держит то, что это велолайв, а не астаналайв.
    смекаеш?
  • Sm1T
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    Sm1T-Фото
    ну Юрай вообще не плохой такой доместик, и с братом и без него.
    Если посмотреть то он далеко в гонках доезжает.
    Не баласт, однозначно.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (25)
    Sezar-Фото

    Не только мотор. Амбиции и воля. Адское сочетание. Собрался гравий осваивать.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (25)
    Sezar-Фото
    Ок, спасибо. Будем посмотреть..
  • nightbuster33
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    nightbuster33-Фото

    Такие советчики впервые   появились в последние годы советской власти,когда должности предприятий  сделали выборными и,что в итоге получилось,всем ясно.Вы все ответьте мне на один вопрос,как так,такая мировая велосипедная держава как Италия не выступала на ТФ и Вуэлте своей командой. Потому что Италия не имеет команду Мирового Уровня,а все остальные имеют.И после того, как они просеют своих гонщиков своих стран в свои команды вы хотите,чтобы Астана просеяла остатки второй раз.Когда вы рекомендуете кого-либо,вы вначале спросите их,хотят ли они в Астану.Не надо рекомендовать тех,кто ранее ушел по своей воле. Астана таких обратно не принимает.Это не касается Нибали,Зейтца и Мигеля, а также тех,кто многие годы выступал за команду.И скажите спасибо,что есть источник,где можно найдти нужных для команды гонцов.ИТАЛИЯ.Вы думаете,что только деньгами можно привлечь гонщика.Есть кое-что еще,но едва ли.... Прочитайте внимательно    интервью каждого.И еще,исходя из вашего мышления,американца наверное тоже подписали по блату.Вы только силно не шумите,а то здесь могут открыть "дело".Скажите спасибо,что есть в Казахстане такой организатор ,как Винокуров.НЕ было бы его, не было бы команды.А не думаете ли вы,что итальянская сторона может быть каким либо спонсором.

  • Astanaforever
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: BaiGali
    Вот они гегемоны пелотона тройка(де ла круз, добровский, конти) велогонщиков которые были фундаментом успеха Погочара. Рвали весь пелотон и до самого конца гор возили Погочара на своих задних колёсах. Вот они титаны велоспорта которые топтали Jumbo и Ineos. Только на их могучих плечах выигрывали UAE Тур Де Франс. Винокуров гений таких ребят собрал что готовый выигрывать 3 гранд тура подряд
    Знаешь в чем разница байгали между тобой и мной, между твоими постами и моими? Я пишу , критикую от чистого сердца , болею, поправляю их ошибки во благо команды, А ты пишешь злобно и ехидным сарказмом, от злости и ненависти к команде. Почуял разницу? И че тебя здесь держит?

    И еще. Когда Астана рвала пелотон брала грантуры и топтала команды.....никакой Лотто-Джамбо не стоял и тем более Инеоса в помине не было, Понял?
  • BaiGali
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    BaiGali-Фото
    Вот они гегемоны пелотона тройка(де ла круз, добровский, конти) велогонщиков которые были фундаментом успеха Погочара. Рвали весь пелотон и до самого конца гор возили Погочара на своих задних колёсах. Вот они титаны велоспорта которые топтали Jumbo и Ineos. Только на их могучих плечах выигрывали UAE Тур Де Франс. Винокуров гений таких ребят собрал что готовый выигрывать 3 гранд тура подряд
  • RVL
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    RVL-Фото
    В Италии команду с казахстанским финансированием базирует. И италопетекам удобно и казахо...

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