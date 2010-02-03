Валерио Конти и Антонио Нибали переходят в Astana Qazaqstan Team на два года



Два итальянских гонщика присоединятся к команде Astana Qazaqstan Team в новом сезоне: Валерио Конти и Антонио Нибали подписали двухлетние контракты с казахстанской командой Мирового Тура (на сезоны 2022 и 2023 годов).

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Валерио Конти (28 лет) перешел в профессионалы в 2014 году, и за свои восемь лет в Мировом Туре он добился ряда высоких результатов, проявив себя как сильный горняк и однодневщик. Конти выиграл «Гран-при Бруно Бегелли» в свой дебютный год на профессиональном уровне, одержал победу на одном из этапов «Тура Японии» годом позже, стал победителем этапа «Вуэльты Испании» в 2016, занял второе призовое место в общем зачете «Президентского Тура Турции» в 2019 и выиграл «Трофео Маттеотти» в 2020.В 2019 году Конти провел 5 дней в розовой майке лидера «Джиро д’Италия».



Два вторых места на однодневках «Джиро делл’Аппеннино» и «Гран-при Лугано» стали лучшими результатами гонщика в завершившемся сезоне.



«Я рад перейти в команду Astana Qazaqstan Team в следующем году. Это замечательная команда, и я с нетерпением жду возможности войти в ее состав и встретиться с новыми вызовами своей карьеры. «Астана» — это сильная и хорошо сбалансированная международная команда, но, конечно же, я очень рад видеть большое количество итальянских гонщиков в составе, мне будет намного легче быстро влиться в коллектив. Главные цели на сезон еще предстоит обсудить, но мое личное желание – постараться побеждать как можно чаще», - рассказал Валерио Конти.



Антонио Нибали (29) известен как сильный помощник лидеров как на Гранд-турах, так и на недельных гонках. В то же самое время Антонио всегда активен в отрывах, где ищет шанс побороться за победу. В 2018 году он выиграл этап на «Туре Австрии», был 8-м на «Гран-при Лугано», в этом сезоне он отметился 6-м местом на этапе «Тура Альп» и стал 12-м в итоговой классификации «Тура Сицилии».



«Я жду встречи с новой командой и начала нового сезона. Надеюсь провести хорошее время в Astana Qazaqstan Team, побороться за высокие командные цели, попробовать выиграть какую-то гонку и помочь лидерам наилучшим образом. Я уверен, что найду в команде замечательную атмосферу, так как знаю многих членов персонала и, конечно же, некоторых гонщиков. Последние два года получились сложными из-за всей этой ситуации с COVID-19, но я надеюсь, что в следующем сезоне постепенно все на 100% придет в норму. Я готов к новому вызову в карьере, это важное изменение для меня, так что я надеюсь, что смогу показать команде все, на что я способен», - сказал Антонио Нибали.



«Два сильных гонщика приходят в нашу команду. Оба, и Валерио, и Антонио – очень опытные гонщики с большим количеством пройденных Гранд-туров за плечами. Так что они смогут дополнительно усилить нашу группу, которая будет готовиться к супермногодневкам. Кроме того, у этих ребят есть хороший потенциал в плане борьбы за победы, Валерио Конти неоднократно доказывал это на однодневных гонках, а Антонио Нибали хорошо известен своим участием в отрывах, так что я думаю, что свой шанс побороться за личный результат у них будет», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.





Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech