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Велокоманда Jumbo-Visma может заплатить штраф за подписание Ваута Ван Арта

Команду Jumbo-Visma могут заставить выплатить компенсацию бывшей команде Ваута Ван Арта

Велокоманда Jumbo-Visma может заплатить штраф за подписание Ваута Ван Арта

 

  Представители Ника Нюйенса (Nick Nuyens), владельца компании Sniper Cycling, управлявшего командой Veranda's Willems-Crelan, с которой Ваут Ван Арт (Wout van Aert) в 2018 году разорвал контракт в одностороннем порядке, требуют компенсации от велокоманды Jumbo-Visma.

 

  По решению суда, принятого в июне 2021 года, 27-летний бельгийский гонщик, как сообщает Cyclingnews, выплатил своей бывшей команде компенсацию в размере 662 тысячи евро. Теперь Руди Десме (Rudi Desmet), адвокат Ника Нюйенса, сообщил Cyclingnews, что призвал Международный союз велосипедистов (UCI) предпринять действия в отношении трёх сторон, виновных в расторжении контракта – против Ваута Ван Арта, команды Jumbo-Visma и спортивного агента Ван Арта Джефа Ван ден Босха (Jef Van den Bosch).

 

  Конфликт Ваута ван Арта и проконтинентальной команды Veranda's Willems-Crelan начался из-за того, что гонщик не хотел выступать в команде после слияния с Roompot-Nederlandse Loterij. (Первоначально команда Veranda's Willems-Crelan собиралась соединиться с командой  Aqua Blue Sport). Тогда компания Sniper Cycling подала на Ваута ван Арта в суд, требуя денежную компенсацию за разрыв контракта в размере заработной платы за 15 месяцев.

 

  Согласно правилам UCI команда Jumbo-Visma может быть оштрафована на сумму от 30 000 до 500 000 швейцарских франков, а также заплатить компании Sniper Cycling компенсацию в размере оставшейся по предыдущему контракту зарплаты Ваута Ван Арта.

  Что касается Ваута Ван Арта, он может быть оштрафован на сумму от 300 до 100 000 швейцарских франков, а также может быть отстранён от соревнования на срок от 1 до 4 месяцев, если новый контракт был заключён вне трансферного окна (периода с 1 августа по 31 декабря). Так как контракт с Veranda's Willems-Crelan Ваут Ван Арт разорвал в сентябре 2018 года, с новой командой Jumbo-Visma подписал контракт в декабре 2018, а выступать за неё начал с марта 2019, то это правило UCI едва ли может быть применимо.

  Адвокат Ника Нюйенса отметил ,что Ваут Ван Арт уже не является целью для представителей Sniper Cycling.  Действия предпринимаются в отношении его команды Jumbo-Visma.

 

  Руди Десме, адвокат Ника Нюйенса: «После июньского решения суда мы связались с другими сторонами дела и просили их достичь с нами соглашения. Мы им сообщили, что в противном случае обратимся в UCI. Команда Jumbo-Visma отказалась от переговоров.

Они заключили с ним контракт, полностью осознавая, что их могут признать виновными в разрыве контракта с предыдущей командой. Они взяли на себя этот риск. Прошло два года. Суд решил ,что фактически разрыв контракта был незаконным. Они рисковали, и теперь должны заплатить компенсацию в соответствии с правилами UCI.

   Основываясь на правилах и времени, возможно его отстранение от соревнований. Но здесь решать UCI. Гонщик заплатил компенсацию, что UCI может  принять во внимание.

   Нашей целью не является отстранение Ваута ван Арта. Мы считаем, что он заплатил и буквально, и фигурально. Но его новая команда не заплатила, так же, как и его агент. Они вышли из этого дела без последствий, а это совершенно неприемлемо.

  Просто ненормально, что UCI не реагирует. Это важный гонщик и важная команда, а у моего клиента больше нет команды,  потому что после ухода Ваута ван Арта ушли и спонсоры.

  Это дело создаёт очень серьёзный прецедент. Любая другая команда с хорошими гонщиками, которые привлекают огромное внимание публики, должна теперь опасаться, потому что любой гонщик может разорвать контракт без причин. Я не понимаю, почему UCI воздерживается. Ведь дело касается бизнес-модели велоспорта».

 

  В интервью Cyclingnews Руди Десме сказал, что в UCI было написано три письма. Первое  - в августе, где объяснялось, что представители Sniper Cycling решили подождать два месяца после июньского вердикта, чтобы не мешать целям Ван Арта на Тур де Франс и Олимпиаде. Второе письмо было послано в октябре, последнее – на прошлой неделе. Но ответа от UCI адвокат Руди Десме не получил.

 

  В заявлении UCI в ответ на запрос Cyclingnews, говорится: «Международный союз находится в процессе изучения последних документов. Дисциплинарное производство будет начато при условии, что в документах будет достаточно оснований по факту нарушения правил UCI . Оценка будет производится индивидуально для каждой из заинтересованных сторон».

 

  Адвокат Ваута ван Арта Вальтер Ван Стенбрюгге (Walter Van Steenbrugge) в интервью Sporza настаивает, что Ваут ван Арт покинул команду на законных основаниях: «Нас не впечатляет всё, что говорится или пишется. Почему должен вмешиваться UCI? Мы всегда были совершенно открыты. Всё проходило согласно правилам, без борьбы. Ваут ван Арт называется виновным и в спортивном, и в финансовом ущербе. Более того, Нюйенс связывает разрыв контракта с ущербом его команде. Но он торопится высказаться, потому что ещё один судебный процесс всё ещё продолжается.

  Разрыв контракта основывался на фактах. Представьте, что ваш директор просит коллег сделать фальшивый документ. Как можно продолжать работать в такой организации? Дело ещё более тонкое, потому что спортсмен должен доверять спортивному директору  на все сто процентов. Нюйенс заходит слишком далеко, раз хочет причинить сейчас дополнительный вред Ван Арту через UCI. Гонщик сейчас готовится к сезону велокросса, но он не даст вывести себя из равновесия. Ваут слишком умён. Он спокоен».

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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  1. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Вчера, 20:38 | Регистрация: 26.07.2021

    Как понимать высказывание: «…Представьте, что ваш директор просит коллег сделать фальшивый документ…»?

    1. Имя: Виктор Сироткин

      Виктор Сироткин

      Вчера, 21:57 | Регистрация: 14.02.2016

      Была информация, что тренера Ван Арта заставили сказать ему неправду.
      https://velolive.com/velo_name/21201-wout-van-aert-po-resheniyu-suda-dolzhen-vy
      platit-byvshey-komande-662-tysyachi-evro.html

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (100)
    s75-Фото
    Хорошая новость: Ван Вилдер переходит в Квикстеп.
  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде собирается ... (1)
    Astanaforever-Фото
    То, что он останется в Мувистар было без сомнений. Его опыт много даст молодым и команде в целом.
  • Astanaforever
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Все амба Лотто.Однозначно.
  • flugegeheimen
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    flugegeheimen-Фото

    надеюсь, сильно не набедокурит. старая команда, обидно будет если что

  • Виктор Сироткин
    Велокоманда Jumbo-Visma может ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото
    Была информация, что тренера Ван Арта заставили сказать ему неправду.
    https://velolive.com/velo_name/21201-wout-van-aert-po-resheniyu-suda-dolzhen-vy
    platit-byvshey-komande-662-tysyachi-evro.html
  • velodoctor
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    velodoctor-Фото

    В лотто все и так хуже некуда, видимо решили от обратного действовать biggrin

  • дрокер
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    дрокер-Фото

    Теперь в лицо знаем эту "милашку"

  • RVL
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    RVL-Фото

    Ну, как называл их Кондрашов "Лотто суидал" , действительно команда потерялась. Астана, вроде как тоже не блистала. Из суидала в соудал попытка))

  • AlpenFlow
    Велокоманда Jumbo-Visma может ... (2)
    AlpenFlow-Фото
    Как понимать высказывание: «…Представьте, что ваш директор просит коллег сделать фальшивый документ…»?
  • Shalam s Urala
    Примож Роглич: «Соперничество ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: uran
    Погачар в той разделке вынес всех. Роглич проехал на своем уровне, и психология там ни к чему.

    146%

    в возрасте Тадея "играйгармон" может нехило бомбануть на мечтах "а вдруг да если?" (это про 2020)

    всё-таки - почти 10 лет разницы. это, помимо чисто возрастного (т.е. - гормонального) аспекта восстанавливаемости, - эмоциональный. хотя, это опять же про гормоны

    с другой стороны - в этом компоненте, взрослея, он должен каждый год чуть терять. или нет ))

    ещё считается - мужики терпят не в пример молодым. но в случае с Кочегаром это не канает. он к этому относится ВРОДЕ как-то легче серьёзных мужуков

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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