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Суд обязал Ваута ван Арта выплатить бывшей команде компенсацию в 662 тысячи евро

Штраф Вауту ван Арту за нарушение контракта с бывшей велокомандой

 

 

  Длившаяся с октября 2018 года судебная тяжба Ваута Ван Арта из-за разрыва контракта с организацией  Sniper Cycling BVBA, владевшей шоссейной и велокроссовой командами, завершилась для бельгийского гонщика штрафом в 662 тысячи евро.

 

Ваут ван Арт пришёл в команду Veranda's Willems-Crelan, управляемую Sniper Cycling, в 2017 году.  Его контракт заканчивался в конце 2019 года, но в сентябре 2018 года Ван Арт разорвал его в одностороннем порядке и получил от Международного союза велосипедистов (UCI) разрешение выступать в другой команде в 2019 году.

 

 

  Конфликт Ваута ван Арта и проконтинентальной команды Veranda's Willems-Crelan начался из-за того, что гонщик не хотел выступать в команде после слияния с Roompot-Nederlandse Loterij. (Первоначально команда Veranda's Willems-Crelan собиралась соединиться с командой  Aqua Blue Sport). Тогда компания Sniper Cycling подала на Ваута ван Арта в суд, требуя денежную компенсацию за разрыв контракта в размере заработной платы за 15 месяцев.

 

В ноябре 2019 года сообщалось, что суд решил дело в пользу Ваута ван Арта. Адвокаты бельгийского гонщика настаивали, что у Ваута ван Арта были «веские причины» ухода из команды из-за потери доверия. Но Ник Нёйенс подал апелляцию и требовал компенсацию  в размере 1,2 миллиона евро. На этот раз суд постановил, что Ван Арт должен выплатить половину суммы и судебные издержки.

 

  В начале 2019 года Ван Арт начал выступать как независимый гонщик в велокроссе, а в марте 2019 года стал гонщиком команды Мирового тура Jumbo-Visma.  За это время он принёс команде 14 побед, в том числе победу на классике Монументе Милан-Сан-Ремо,  три этапа Тур де Франс.

 

  Вальтер ван Стеенбрюгге (Walter Van Steenbrugge), адвокат Ваута ван Арта, в интервью Het Laatste Nieuws сказал: «Трактовка суда изменилась на 180 градусов после решения суда по трудовым отношениям. Нам неприятно, что в высшей степени благосклонная позиция суда по трудовым отношениям города Мехелена (Mechelen), очень чётко выраженная на бумаге, теперь аннулирована».

 

 Адвокат Ника Нёйенса, Руди Десмет (Rudi Desmet) в интервью Het Laatste Nieuws прокомментировал решение суда: «Они заново изучили суть дела и спросили, допустил ли Ник Нёйенс ошибку, которая давала повод Вауту Ван Арту для срочного разрыва контракта и прекращения сотрудничества. Сегодня мы знаем, что Нёйенс не допускал ошибок».

 

  В качестве свидетеля по делу проходил бывший тренер Ваута Ван Арта, двукратный чемпион мира по велокроссу Ниль Альберт (Niels Albert), который дал показания, что Нёйенс попросил его солгать о причинах ухода из команды,переложив вину за уход на Ван Арта. Но адвокат Нёйенса настаивает, что с этим заявлением свидетеля «покончено»: «Нёйенс в то время не делал ничего неверного. И точно не просил лгать. Против этого заявления Нильса Альберта у нас гораздо больше свидетелей, подтвердивших, что отношения Альберта с Ван Артом уже не были гладкими. Более того, Ван Арт в то время сильно критиковал команду. Таким образом, со стороны Нёйенса было логично попросить Нильса Альберта рассказать суду, что он ушёл из команды, так как не хотел работать с Ван Артом».

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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  1. close2you

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 22.07.2017

    Ван Арту вечно где то невезет.. и здесь не обошлось.. стоит только посочувствовать. Пусть выиграет тур де франс и на призовые закроет обязательно по выплате ))

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Комментарии

  • close2you
    Суд обязал Ваута ван Арта выпл ... (1)
    close2you-Фото
    Ван Арту вечно где то невезет.. и здесь не обошлось.. стоит только посочувствовать. Пусть выиграет тур де франс и на призовые закроет обязательно по выплате ))
  • MVDP
    Тур Бельгии-2021. Этап 1 (1)
    MVDP-Фото

    Неплохой перформанс Ремко выдал. И кроссмены молодцы, не затерялись.

  • Camel
    Марк Кэвендиш заменит Сэма Бен ... (7)
    Camel-Фото
    Ну... Он не просто вспыльчивый, он невменяемый. Но кто бы мог подумать, что Попович станет спортдиректором? Ярослав чистый зам., подчинённый. Но хороший зам. А тут - директор!
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 4 (2)
    kwwk-Фото

    Космический шлем взял этап и даже не в разделке.

    Ну завтра уже начинается стихия генеральщиков.

  • Earl57
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit

    Ван Эмден, хоть и сильный раздельщик, но для ОИ уже не вариант. Том в любом состоянии "выгодней" с пиарной точки зрения. Может все-таки найдется молодой малоизвестный талант, для которого попадание в ТОП-10 на ОИ - будет успехом и инвестицией в будущее. Посмотрим)

    Молодому таланту надо для начала хотя бы в сборную попасть. Во-первых, кроме Бауке и Тома еще три места. Маршрут в Токио с большим набором высоты. Спринтерам там делать нечего, а с горняков-универсалов среди молодых голландцев немного. Разве что Сэм Оомен. Во-вторых, заявить на разделку Нидерланды могут только одного гонщика. Потому что квота.

     

    У голландцев хоть максимальная квота в 5 человек. А вот британцы только четверых могут заявить, из них 2 раздельщика. Как я предполагала, в сборной будут оба Йейтса и Томас. Я гадала, кто четвертый будет. Говорят, что Геогенан Харт. Одни вожди, однако))

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2021. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото

    3 отличных раздельщика в отрыве были 

  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (12)
    SportSpirit-Фото
    Ольга, спасибо) Как всегда, все четко и понятно.

    Ван Эмден, хоть и сильный раздельщик, но для ОИ уже не вариант. Том в любом состоянии "выгодней" с пиарной точки зрения. Может все-таки найдется молодой малоизвестный талант, для которого попадание в ТОП-10 на ОИ - будет успехом и инвестицией в будущее. Посмотрим)

    Ольга, спасибо) Как всегда, все четко и понятно.

    Ван Эмден, хоть и сильный раздельщик, но для ОИ уже не вариант. Том в любом состоянии "выгодней" с пиарной точки зрения. Может все-таки найдется молодой малоизвестный талант, для которого попадание в ТОП-10 на ОИ - будет успехом и инвестицией в будущее. Посмотрим)
  • Arciv
    Тур Словении-2021. Этап 1 (1)
    Arciv-Фото
    Бахрейн в этом году уделывает всех
  • kwwk
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    kwwk-Фото
    поэтому и првез две с лишним минуты
  • RVL
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    RVL-Фото

    состав так себе

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