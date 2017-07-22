Суд обязал Ваута ван Арта выплатить бывшей команде компенсацию в 662 тысячи евро

Штраф Вауту ван Арту за нарушение контракта с бывшей велокомандой

Длившаяся с октября 2018 года судебная тяжба Ваута Ван Арта из-за разрыва контракта с организацией Sniper Cycling BVBA, владевшей шоссейной и велокроссовой командами, завершилась для бельгийского гонщика штрафом в 662 тысячи евро.

Ваут ван Арт пришёл в команду Veranda's Willems-Crelan, управляемую Sniper Cycling, в 2017 году. Его контракт заканчивался в конце 2019 года, но в сентябре 2018 года Ван Арт разорвал его в одностороннем порядке и получил от Международного союза велосипедистов (UCI) разрешение выступать в другой команде в 2019 году.

Конфликт Ваута ван Арта и проконтинентальной команды Veranda's Willems-Crelan начался из-за того, что гонщик не хотел выступать в команде после слияния с Roompot-Nederlandse Loterij. (Первоначально команда Veranda's Willems-Crelan собиралась соединиться с командой Aqua Blue Sport). Тогда компания Sniper Cycling подала на Ваута ван Арта в суд, требуя денежную компенсацию за разрыв контракта в размере заработной платы за 15 месяцев.

В ноябре 2019 года сообщалось, что суд решил дело в пользу Ваута ван Арта. Адвокаты бельгийского гонщика настаивали, что у Ваута ван Арта были «веские причины» ухода из команды из-за потери доверия. Но Ник Нёйенс подал апелляцию и требовал компенсацию в размере 1,2 миллиона евро. На этот раз суд постановил, что Ван Арт должен выплатить половину суммы и судебные издержки.

В начале 2019 года Ван Арт начал выступать как независимый гонщик в велокроссе, а в марте 2019 года стал гонщиком команды Мирового тура Jumbo-Visma. За это время он принёс команде 14 побед, в том числе победу на классике Монументе Милан-Сан-Ремо, три этапа Тур де Франс.

Вальтер ван Стеенбрюгге (Walter Van Steenbrugge), адвокат Ваута ван Арта, в интервью Het Laatste Nieuws сказал: «Трактовка суда изменилась на 180 градусов после решения суда по трудовым отношениям. Нам неприятно, что в высшей степени благосклонная позиция суда по трудовым отношениям города Мехелена (Mechelen), очень чётко выраженная на бумаге, теперь аннулирована».

Адвокат Ника Нёйенса, Руди Десмет (Rudi Desmet) в интервью Het Laatste Nieuws прокомментировал решение суда: «Они заново изучили суть дела и спросили, допустил ли Ник Нёйенс ошибку, которая давала повод Вауту Ван Арту для срочного разрыва контракта и прекращения сотрудничества. Сегодня мы знаем, что Нёйенс не допускал ошибок».

В качестве свидетеля по делу проходил бывший тренер Ваута Ван Арта, двукратный чемпион мира по велокроссу Ниль Альберт (Niels Albert), который дал показания, что Нёйенс попросил его солгать о причинах ухода из команды,переложив вину за уход на Ван Арта. Но адвокат Нёйенса настаивает, что с этим заявлением свидетеля «покончено»: «Нёйенс в то время не делал ничего неверного. И точно не просил лгать. Против этого заявления Нильса Альберта у нас гораздо больше свидетелей, подтвердивших, что отношения Альберта с Ван Артом уже не были гладкими. Более того, Ван Арт в то время сильно критиковал команду. Таким образом, со стороны Нёйенса было логично попросить Нильса Альберта рассказать суду, что он ушёл из команды, так как не хотел работать с Ван Артом».