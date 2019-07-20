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Из-за травмы Майк Тёниссен не сможет выступать в гонках весной

Велогонщик команды Jumbo-Visma Майк Тёниссен упал во время тренировки на Тенерифе

 

Из-за травмы Майк Тёниссен не сможет выступать в гонках весной

Photo (c) Team Jumbo-Visma

 

 

  Старт сезона Майка Тёниссена (Mike Teunissen) откладывается. 28-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma ударился о скалу на спуске во время тренировки на Тенерифе, где проходит тренировочный сбор на высоте.  

 

  В пресс-релизе велокоманды Jumbo-Visma характер травмы Майка Тёниссена не уточняется. Команда сообщает, что первую помощь Тёниссену оказали на острове, после чего его перевезли в Нидерланды. Осмотр в госпитале Амстердама показал, что   Майку Тёниссену придётся продолжать лечение.

 

  Майк Тёниссен: «Сначала надеялся, что всё не так плохо, но это ужасно. Хочешь хорошо начать сезон, особенно, как в моём случае, когда прошлый сезон был испорчен. Но вот травма. В любом случае, кажется, я уже полностью выпил чашу несчастий. Вместо того, чтобы сделать шаг вперёд после тренировочного лагеря, я откатился на два шага назад. Сделаю всё, чтобы как можно быстрее вернуться на велосипед».

 

  Гриша Нирманн, тренер команды Jumbo-Visma: «Так случается. В первую очередь это огромное разочарование для Майка. Для команды случившееся тоже удар, потому что, и мы это не скрывали, на классики мы ставим высокие цели. Майк – сильный гонщик, но, к счастью, у нас есть хорошие ребята на замену. В составе на классики освободилось место, кто-то из гонщиков его займёт, мы уверены, что они смогут выступить хорошо».

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Теги к статье: Mike Teunissen Майк Тёниссен Jumbo-Visma

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  1. Имя: Владимир

    Владимир__BLR

    Вчера, 16:20 | Регистрация: 20.07.2019

    Ну хоть на раме не сидел???

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • kimi
    Якоб Фульсанг о Гранд-турах, р ... (1)
    kimi-Фото

    хорошее интервью

    действительно опыт это немало

    выступления за астану якоба считаю удачными

    хорошо, что он в нашей команде

    пусть продержится до токио и покажет там хороший результат

  • Mikael
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (20)
    Mikael-Фото
    Ну так в классиках. Зачем их тащат на протуры? У них генеральщиков нет и не будет потому что им это не интересно. И наоборот на классики их пригласят и без решений федерации.
  • levonardo
    Clasica de Almeria-2021 (7)
    levonardo-Фото

    Вот здесь https://velolive.com/velo_race/20539-giacomo-nizzolo-pobeditel-clasi
    ca-de-almeria-2021.html приводят слова Сенешеля, что у Кэва были механические проблемы.

  • Владимир__BLR
    Из-за травмы Майк Тёниссен не ... (1)
    Владимир__BLR-Фото

    Ну хоть на раме не сидел???

  • Ice
    Clasica de Almeria-2021 (7)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    про поломку это отар лишь предположил...
    как мог предположить что кэв не готов

    Проиграл больше полутора минут на финише, там вроде не было рельефа, чтобы выпадать. Скорее всего все-таки останавливался, хотя всякое может быть.

  • RVL
    Clasica de Almeria-2021 (7)
    RVL-Фото
    про поломку это отар лишь предположил...
    как мог предположить что кэв не готов
  • AvA
    Жулиан Алафилипп: «В моей прог ... (2)
    AvA-Фото

    Чтобы за это платили столько, сколько хочется!)

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (9)
    Earl57-Фото

    Погачара увидим в это воскресенье и на следующей неделе. Тогда и узнаем что он наработал в межсезонье.

     

    П.С. А во вторник, 22 февраля, 13 км совершенно плоской разделки. Погачар vs Ганна & Алмейда. 2-й этап, все еще свежие. Не пропустите шоу на 2-м Евроспорте.

    Алмейда на первой разделке Джиро в прошлом году уступил только Ганне.

    Плюс еще парочка талантливых молодых раздельщиков из Италии должна быть.

  • Ice
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Эдак и на Джиро Кростис увидим. Шансы Погачара прям растут-растут.
    Погачар, говорите? А вот так? 

     

    Вряд ли Погачар на печи лежит) Кто-то показывает работу, кто-то нет)

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Эдак и на Джиро Кростис увидим. Шансы Погачара прям растут-растут.
    Погачар, говорите? А вот так? 

     

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
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10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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