Из-за травмы Майк Тёниссен не сможет выступать в гонках весной

Велогонщик команды Jumbo-Visma Майк Тёниссен упал во время тренировки на Тенерифе

Photo (c) Team Jumbo-Visma

Старт сезона Майка Тёниссена (Mike Teunissen) откладывается. 28-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma ударился о скалу на спуске во время тренировки на Тенерифе, где проходит тренировочный сбор на высоте.

В пресс-релизе велокоманды Jumbo-Visma характер травмы Майка Тёниссена не уточняется. Команда сообщает, что первую помощь Тёниссену оказали на острове, после чего его перевезли в Нидерланды. Осмотр в госпитале Амстердама показал, что Майку Тёниссену придётся продолжать лечение.

Майк Тёниссен: «Сначала надеялся, что всё не так плохо, но это ужасно. Хочешь хорошо начать сезон, особенно, как в моём случае, когда прошлый сезон был испорчен. Но вот травма. В любом случае, кажется, я уже полностью выпил чашу несчастий. Вместо того, чтобы сделать шаг вперёд после тренировочного лагеря, я откатился на два шага назад. Сделаю всё, чтобы как можно быстрее вернуться на велосипед».

Гриша Нирманн, тренер команды Jumbo-Visma: «Так случается. В первую очередь это огромное разочарование для Майка. Для команды случившееся тоже удар, потому что, и мы это не скрывали, на классики мы ставим высокие цели. Майк – сильный гонщик, но, к счастью, у нас есть хорошие ребята на замену. В составе на классики освободилось место, кто-то из гонщиков его займёт, мы уверены, что они смогут выступить хорошо».