Якоб Фульсанг: "Не устал от велогонок, не чувствую, что мне 36"

Якоб Фульсанг о сезоне 2021 года, мечте проехать Париж-Рубэ и Тур Фландрии, уважении в пелотоне и перспективах в карьере



Якоб Фульсанг в 2022 году начнёт 14-й сезон в профессионалах. Проработав в казахстанской команде Astana последние 9 лет, 36-летний датский велогонщик начнёт новую главу карьеры с командой Israel Start Up Nation. Прошедший сезон Якоба Фульсанга был омрачён травмой (переломом ключицы и лопатки) и плохим самочувствием на Тур де Франс.

Следующим летом французский Гранд-тур стартует в Дании, и Якоб Фульсанг мечтает войти в состав команды на Тур де Франс, но не ставит целью борьбу за генеральную классификацию. О предварительных планах на сезон, о сложностях прошедшего сезона и переменах в пелотоне Якоб Фульсанг рассказал во время тренировочного сбора команды Israel Start Up Nation в интервью Cyclingnews и VeloNews.

Якоб Фульсанг о том, как изменился пелотон за последние годы

«Думаю, сейчас в пелотоне меньше уважения друг к другу. Это не просто моё мнение, так и есть. Люди не держат расстояние друг между другом, меньше давят на тормоза, потому что хотят быть впереди. Как только появляется просвет, его тут же используют, чтобы продвинуться.

За годы в пелотоне многое поменялось, но самая главная перемена – недостаток уважения между гонщиками. Невозможно оставлять даже метр просвета ради безопасности, потому что кто-то обязательно влезет.

Мы говорим о мерах безопасности и других вещах, но именно мы, как гонщики, несём главную ответственность за безопасность. Стало больше страшных падений. Нам надо сказать: «Всё, хватит, больше так нельзя».

Якоб Фульсанг также отметил, что на результат в гонке часто влияют мотоциклы сопровождения:

«Они способны влиять на множество гонок или на то, останется отрыв или нет. Они сильно влияют на ход гонки. Должно быть правило или негласное соглашение, что нельзя садиться за мотоциклом. Это должно быть джентельменское соглашение, проявление уважения между гонщиками. Не думаю, что в этом случае поможет красная или жёлтая карточки. Можно, конечно, сказать мотоциклистам, что они не имеют права подъезжать ближе, чем на 25 м, но они хотят сделать картинку для телетрансляции.

Можно принять правило, что мотоцикл может ехать только по левой стороне дороги, а гонщики оставаться на правой. Если пелотон садится на колесо мотоциклу и перемещается с одной стороны на другую, мы, как змея, растягиваемся через дорогу.

Решение за гонщиками. Если ты уверен, что отрыв не будет использовать мотоцикл, то не волнуешься. Но если думаешь о том, что в отрыве сядут на колесо мотоцикла, то и пелотон тоже так поступает. Не думаю, что это делается намеренно. Просто такое есть в гонках. Если будет соглашение, если мотоцикл будет просто снимать видео, а не создавать выгодное положение, то, может быть…»

Якоб Фульсанг о целях на будущее

"Конечно, одна из моих целей – принять участие в Тур де Франс, который стартует в Дании. Это особенное событие для всех датских гонщиков. Не хотелось бы упускать такой шанс. Но я не волнуюсь по этому поводу, довольно открыт идеям и целям команды на Гранд-туры. Если команда захочет, буду бороться за генеральную классификацию. Но считаю, что лично для меня есть масса других возможностей помимо генеральной классификации. Я всё ещё думаю, что у такого гонщика как я есть хорошие шансы на недельных гонках. Три недели – это тяжеловато и не настолько реалистично.

Прежде всего мне бы хотелось хорошо выступить на гонках Париж-Ницца или Тиррено-Адриатико, а потом на высоком уровне провести весеннюю кампанию, после чего целью станет Тур де Франс. Я бы, скорей, хотел повторить победу на Критериуме Дофине или, наконец, выиграть Тур Швейцарии, а потом охотиться за этапами или горной майкой на Туре или других Гранд-турах.

Обсуждать календарь будем в ближайшие дни, мне ещё надо всё изучить, но я бы хотел снова принять участие в Туре Фландрии. В команде Astana просил об этом с 2016 года, с тех пор, как единственный раз проехал Фландрию. Всегда хотел вернуться на эту гонку, но мне не позволяли.

Пока ещё не видел весь календарь гонок, меня удивило, что Париж-Рубэ подвинули, что классики пройдут немного по-другому, но это открывает возможность для Тура Фландрии и Амстел Голд перед Флеш-Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

Хотелось бы и Париж-Рубэ проехать минимум раз или два в карьере. Думаю, эту гонку нужно постараться проехать хотя бы однажды, но, наверное, это случится не в предстоящем сезоне. Я рад, что не был на Париж-Рубэ в этом году, но если вспомнить, то на Тур де Франс в 2014, когда Боом выиграл, а Нибали был в жёлтой майке, я занял 2-е место. Может, и проехал бы неплохо даже если бы было мокро".

Якоб Фульсанг об итогах сезона 2021 года

"В целом прошедший год принёс разочарование. Я старался подойти к сезону по-другому, согласился с командой Astana начать без нагрузки, чтобы подготовиться к классикам, но оказалось, что для классик формы мне немного не хватило.

Потом я отлично проехал Тур Швейцарии, занял 3-е место, и эта гонка была одной из моих целей, но до и после Тура Швейцарии и перед Тур де Франс я проходил вакцинацию. Вторую прививку мне сделали после Тура Швейцарии, считаю, что она разрушила мой Тур де Франс. Возможно, для вакцинации мне надо было выбрать другое время. Но перед первым блоком гонок мне уже сделали первую прививку. Потом мы поехали на Тенерифе, в тренировочный лагерь, где все тесты показали очень высокий уровень молочной кислоты по сравнению с обычным. Хотя, может, на тренировках у меня не было высоких показателей, но чувствовал себя неплохо. Мог продолжать тренировки, в Швейцарию приехал в сильной форме. И после второй прививки ощущения не изменились, мне казалось, что до пика формы не хватает процентов десять. Думаю, причиной стало то, как действует вакцина. Время было выбрано неудачно.

На Олимпиаде мне было так плохо, что провёл почти всё время в постели. К счастью, мне удалось прийти в себя за день до групповой гонки и выступить так, что удивился сам и все, кто знали, через что я прошёл. Но я надеялся не на такой результат. Я хотел бороться за золотую медаль".

Якоб Фульсанг о завершении карьеры

"Мне хотелось бы завершить карьеру Олимпиадой в Париже через три года. Знаю, что будет сложно, так как в Дании подрастает много молодых сильных гонщиков, может, и рельеф мне не подойдёт, но независимо от этого я ставлю перед собой такую цель. Когда подойдёт время, решу, что делать.

Пока что я не устал от гонок, не чувствую, что мне 36. Такое ощущение, что могу выступать ещё долго. Я счастлив на велосипеде, радуюсь, когда выступаю, очень счастлив, что получил долгосрочный контракт, что в меня верят, потому что трёхлетний контракт с 36-летним гонщиком – не самое стандартное решение для команды. Но оно даёт мне спокойствие, что положительно скажется на результатах. Для меня дело не только в личных победах, но также в том, чтобы быть частью успеха команды».