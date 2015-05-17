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Якоб Фульсанг: "Не устал от велогонок, не чувствую, что мне 36"

Якоб Фульсанг о сезоне 2021 года, мечте проехать Париж-Рубэ и Тур Фландрии, уважении в пелотоне и перспективах в карьере

 

 

 

Якоб Фульсанг: "Не устал от велогонок, не чувствую, что мне 36"

 

 

  Якоб Фульсанг в 2022 году начнёт 14-й сезон в профессионалах. Проработав в казахстанской команде Astana последние 9 лет, 36-летний датский велогонщик начнёт новую главу карьеры с командой Israel Start Up Nation. Прошедший сезон Якоба Фульсанга был омрачён травмой (переломом ключицы и лопатки) и плохим самочувствием на Тур де Франс.

  Следующим летом французский Гранд-тур стартует в Дании, и Якоб Фульсанг мечтает войти в состав команды на Тур де Франс, но не ставит целью борьбу за генеральную классификацию. О предварительных планах на сезон, о сложностях прошедшего сезона и переменах в пелотоне Якоб Фульсанг рассказал во время тренировочного сбора команды Israel Start Up Nation в интервью Cyclingnews и VeloNews.

 

 

Якоб Фульсанг о том, как изменился пелотон за последние годы

 

  «Думаю, сейчас в пелотоне меньше уважения друг к другу. Это не просто моё мнение, так и есть. Люди не держат расстояние друг между другом, меньше давят на тормоза, потому что хотят быть впереди. Как только появляется просвет, его тут же используют, чтобы продвинуться.

  За годы в пелотоне многое поменялось, но самая главная перемена – недостаток уважения между гонщиками. Невозможно оставлять даже метр просвета ради безопасности, потому что кто-то обязательно влезет.

  Мы говорим о мерах безопасности и других вещах, но именно мы, как гонщики, несём главную ответственность за безопасность. Стало больше страшных падений. Нам надо сказать: «Всё, хватит, больше так нельзя».

 

Якоб Фульсанг также отметил, что на результат в гонке часто влияют мотоциклы сопровождения:

 

  «Они способны влиять на множество гонок или на то, останется отрыв или нет. Они сильно влияют на ход гонки. Должно быть правило или негласное соглашение, что нельзя садиться за мотоциклом. Это должно быть джентельменское соглашение, проявление уважения между гонщиками. Не думаю, что в этом случае поможет красная или жёлтая карточки. Можно, конечно, сказать мотоциклистам, что они не имеют права подъезжать ближе, чем на 25 м, но они хотят сделать картинку для телетрансляции.

  Можно принять правило, что мотоцикл может ехать только по левой стороне дороги, а гонщики оставаться на правой. Если пелотон садится на колесо мотоциклу и перемещается с одной стороны на другую, мы, как змея, растягиваемся через дорогу.

  Решение за гонщиками. Если ты уверен, что отрыв не будет использовать мотоцикл, то не волнуешься. Но если думаешь о том, что в отрыве сядут на колесо мотоцикла, то и пелотон тоже так поступает. Не думаю, что это делается намеренно. Просто такое есть в гонках. Если будет соглашение, если мотоцикл будет просто снимать видео, а не создавать выгодное положение, то, может быть…»

 

Якоб Фульсанг о целях на будущее

 

 

  "Конечно, одна из моих целей – принять участие в Тур де Франс, который стартует в Дании. Это особенное событие для всех датских гонщиков. Не хотелось бы упускать такой шанс. Но я не волнуюсь по этому поводу, довольно открыт идеям и целям команды на Гранд-туры. Если команда захочет, буду бороться за генеральную классификацию. Но считаю, что лично для меня есть масса других возможностей помимо генеральной классификации. Я всё ещё думаю, что у такого гонщика как я есть хорошие шансы на недельных гонках. Три недели – это тяжеловато и не настолько реалистично.

 

   Прежде всего мне бы хотелось хорошо выступить на гонках Париж-Ницца или Тиррено-Адриатико, а потом на высоком уровне провести весеннюю кампанию, после чего целью станет Тур де Франс. Я бы, скорей, хотел повторить победу на Критериуме Дофине или, наконец, выиграть Тур Швейцарии, а потом охотиться за этапами или горной майкой на Туре или других Гранд-турах.

   Обсуждать календарь будем в ближайшие дни, мне ещё надо всё изучить, но я бы хотел снова принять участие в Туре Фландрии. В команде Astana просил об этом с 2016 года, с тех пор, как единственный раз проехал Фландрию. Всегда хотел вернуться на эту гонку, но мне не позволяли.

   Пока ещё не видел весь календарь гонок, меня удивило, что Париж-Рубэ подвинули, что классики пройдут немного по-другому, но это открывает возможность для Тура Фландрии и Амстел Голд перед Флеш-Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Хотелось бы и Париж-Рубэ проехать минимум раз или два в карьере. Думаю, эту гонку нужно постараться проехать хотя бы однажды, но, наверное, это случится не в предстоящем сезоне. Я рад, что не был на Париж-Рубэ в этом году, но если вспомнить, то на Тур де Франс в 2014, когда Боом выиграл, а Нибали был в жёлтой майке, я занял 2-е место. Может, и проехал бы неплохо даже если бы было мокро".

 

Якоб Фульсанг об итогах сезона 2021 года

 

   "В целом прошедший год принёс разочарование. Я старался подойти к сезону по-другому,  согласился с командой Astana начать без нагрузки, чтобы подготовиться к классикам, но оказалось, что для классик формы мне немного не хватило.

   Потом я отлично проехал Тур Швейцарии, занял 3-е место, и эта гонка была одной из моих целей, но до и после Тура Швейцарии и перед Тур де Франс я проходил вакцинацию. Вторую прививку мне сделали после Тура Швейцарии, считаю, что она разрушила мой Тур де Франс. Возможно, для вакцинации мне надо было выбрать другое время. Но перед первым блоком гонок мне уже сделали первую прививку. Потом мы поехали на Тенерифе, в тренировочный лагерь, где все тесты показали очень высокий уровень молочной кислоты по сравнению с обычным. Хотя, может, на тренировках у меня не было высоких показателей, но чувствовал себя неплохо. Мог продолжать тренировки, в Швейцарию приехал в сильной форме. И после второй прививки ощущения не изменились, мне казалось, что до пика формы не хватает процентов десять. Думаю, причиной стало то, как действует вакцина. Время было выбрано неудачно.

   На Олимпиаде мне было так плохо, что провёл почти всё время в постели. К счастью, мне удалось прийти в себя за день до групповой гонки и выступить так, что удивился сам и все, кто знали, через что я прошёл. Но я надеялся не на такой результат. Я хотел бороться за золотую медаль".

 

Якоб Фульсанг о завершении карьеры

 

  "Мне хотелось бы завершить карьеру Олимпиадой в Париже через три года. Знаю, что будет сложно, так как в Дании подрастает много молодых сильных гонщиков, может, и рельеф мне не подойдёт, но независимо от этого я ставлю перед собой такую цель. Когда подойдёт время, решу, что делать.

  Пока что я не устал от гонок, не чувствую, что мне 36. Такое ощущение, что могу выступать ещё долго. Я счастлив на велосипеде, радуюсь, когда выступаю, очень счастлив, что получил долгосрочный контракт, что в меня верят, потому что трёхлетний контракт с 36-летним гонщиком – не самое стандартное решение для команды. Но оно даёт мне спокойствие, что положительно скажется на результатах. Для меня дело не только в личных победах, но также в том, чтобы быть частью успеха команды».

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Israel Start Up Nation

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Только ветераны старой закалки могут рассуждать о безопасности, этики и уважении друг друга в пелотоне. Молодым же это чувство чуждо, напрочь отсутствует, таким как груневеген, кудус, и пр. самовлюбленным, бессовестным ездакам, что прут ради себя любимых, невзирая ра товарищей в пелотоне. Респект Якобу, что затронул эту непопулярную тему и успехов в следующем сезоне на весенних классиках и турах.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 04:39 | Регистрация: 17.05.2015

      Вы назначаете виновных в лице конкретных спортсменов. Фульсанг же говорит о ТЕНДЕНЦИИ, об общей обстановке в пелетоне. Неужели вы считаете, что если Грунвеген с Кудусом почему-то не поедут следующий сезон, то в пелетоне что-то улучшится, все станут взаимовежливыми и взаимовнимательными?.. А не замечаете, что то, о чем говорит Фульсанг, происходит не только на соревнованиях , а в реальной жизни ? Люди тогда благожелательны и терпимы, когда они живут в обществе, то есть, когда они "связаны одной целью". А когда главная цель и мерило всего и вся - ЛИЧНЫЙ успех, тогда общество фрагментируется на отдельные "клетки", и каждая - КОНКУРЕНТ другой. И получается этакий общественный "пелетон", в котором налицо "...недостаток уважения между гонщиками, невозможно оставлять даже метр просвета ради безопасности, потому что кто-то обязательно влезет." Посмотрите на другие виды спорта - от легкой атлетики до фигурного катания. Всё то же самое - жесткость, интриги, холодный расчет, острые локти. Уж с'est la vie... А вы обвиняете несчастных Кудуса и Грунвегена...

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 10:25 | Регистрация: 4.08.2018

     Картинка с близкого расстояния - это только повод. Современная профессиональная видеотехника дает возможность крупных четкмх планов с большой дистанции. Если обращали внимание на съемки с вертолета, то видели, какие планы могут брать операторы, как будто вплотную к объекту.

       Мотоциклисты вполне могут держаться гораздо дальше. На виражах, конечно, могут теряться на секунды, но там и безопасность важна.

  3. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 11:04 | Регистрация: 26.04.2017

    Да просто мир переменился, колёса быстрее крутятся...

    Молодые знать не знают, кем ты был, кто ты есть. А если и знают - так это им до фонаря. Ошибёшься, дашь просвет - тут же оттеснят. 

     

    Хорошо, что он ушёл в другую команду. Каждую новую весну надо выбирать и новую любовь. Прошлогодний календарь не годится сегодня...

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 11:15 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Адриен
    Вы назначаете виновных в лице конкретных спортсменов. Фульсанг же говорит о ТЕНДЕНЦИИ, об общей обстановке в пелетоне. Неужели вы считаете, что если Грунвеген с Кудусом почему-то не поедут следующий сезон, то в пелетоне что-то улучшится, все станут взаимовежливыми и взаимовнимательными?.. А не замечаете, что то, о чем говорит Фульсанг, происходит не только на соревнованиях , а в реальной жизни ? Люди тогда благожелательны и терпимы, когда они живут в обществе, то есть, когда они "связаны одной целью". А когда главная цель и мерило всего и вся - ЛИЧНЫЙ успех, тогда общество фрагментируется на отдельные "клетки", и каждая - КОНКУРЕНТ другой. И получается этакий общественный "пелетон", в котором налицо "...недостаток уважения между гонщиками, невозможно оставлять даже метр просвета ради безопасности, потому что кто-то обязательно влезет." Посмотрите на другие виды спорта - от легкой атлетики до фигурного катания. Всё то же самое - жесткость, интриги, холодный расчет, острые локти. Уж с'est la vie... А вы обвиняете несчастных Кудуса и Грунвегена...

    Полностью согласен. Обвинять спринтеров в том, что они толкаются на финише как минимум глупо) Якоб о поведении в пелотоне, а Алик как всегда передернул факты, если вы не смотрели велоспорт, я вам расскажу. Спринт - это минута от силы, остальные долгие часы езда в группе и почему-то мне кажется, что Груневеген там не относится к наглецам, лезущим в каждую щель. У него немного другие цели и вперед лезть нужно только в конце. Вам бы матчасть подучить, что ли...  

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UAE Tour

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Ice
    Якоб Фульсанг: "Не устал от в ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Вы назначаете виновных в лице конкретных спортсменов. Фульсанг же говорит о ТЕНДЕНЦИИ, об общей обстановке в пелетоне. Неужели вы считаете, что если Грунвеген с Кудусом почему-то не поедут следующий сезон, то в пелетоне что-то улучшится, все станут взаимовежливыми и взаимовнимательными?.. А не замечаете, что то, о чем говорит Фульсанг, происходит не только на соревнованиях , а в реальной жизни ? Люди тогда благожелательны и терпимы, когда они живут в обществе, то есть, когда они "связаны одной целью". А когда главная цель и мерило всего и вся - ЛИЧНЫЙ успех, тогда общество фрагментируется на отдельные "клетки", и каждая - КОНКУРЕНТ другой. И получается этакий общественный "пелетон", в котором налицо "...недостаток уважения между гонщиками, невозможно оставлять даже метр просвета ради безопасности, потому что кто-то обязательно влезет." Посмотрите на другие виды спорта - от легкой атлетики до фигурного катания. Всё то же самое - жесткость, интриги, холодный расчет, острые локти. Уж с'est la vie... А вы обвиняете несчастных Кудуса и Грунвегена...

    Полностью согласен. Обвинять спринтеров в том, что они толкаются на финише как минимум глупо) Якоб о поведении в пелотоне, а Алик как всегда передернул факты, если вы не смотрели велоспорт, я вам расскажу. Спринт - это минута от силы, остальные долгие часы езда в группе и почему-то мне кажется, что Груневеген там не относится к наглецам, лезущим в каждую щель. У него немного другие цели и вперед лезть нужно только в конце. Вам бы матчасть подучить, что ли...  

  • SVS
    Якоб Фульсанг: "Не устал от в ... (5)
    SVS-Фото

    Да просто мир переменился, колёса быстрее крутятся...

    Молодые знать не знают, кем ты был, кто ты есть. А если и знают - так это им до фонаря. Ошибёшься, дашь просвет - тут же оттеснят. 

     

    Хорошо, что он ушёл в другую команду. Каждую новую весну надо выбирать и новую любовь. Прошлогодний календарь не годится сегодня...

  • Серафим
    Якоб Фульсанг: "Не устал от в ... (5)
    Серафим-Фото

     Картинка с близкого расстояния - это только повод. Современная профессиональная видеотехника дает возможность крупных четкмх планов с большой дистанции. Если обращали внимание на съемки с вертолета, то видели, какие планы могут брать операторы, как будто вплотную к объекту.

       Мотоциклисты вполне могут держаться гораздо дальше. На виражах, конечно, могут теряться на секунды, но там и безопасность важна.

  • Серафим
    Том Дюмулин принял участие в з ... (4)
    Серафим-Фото

     Надо было в коньки ухолить, при таких-то данных.  Эрик Хайден тоже думал стать профессиональным велогонщиком, но передумал и получился великий конькобежец и неплохой врач. 

  • Woterman 1980
    Том Дюмулин принял участие в з ... (4)
    Woterman 1980-Фото
    Просто он не командный спортсмен. Он понимает, что время уходит, и хочет как можно больше выиграть гонок самому, а не работать на кого то другого, даже е сли это товарищ по команде. А учитывая его талант, то это ему вполне по силам
  • Shalam s Urala
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    утро, кофе, по еврику - фоном (уже ж видел) - повтор ЧМ, где Сергей бронзу взял, ну эт я так подумал. глядь - а Ростовцев то вдруг выше продолжает ехать, сначала за 2 а потом и за золото рубится - и берёт его! оказывается - ЧЕ это )))

    поздравляю Чемпиона Европы!

  • Адриен
    Якоб Фульсанг: "Не устал от в ... (5)
    Адриен-Фото
    Вы назначаете виновных в лице конкретных спортсменов. Фульсанг же говорит о ТЕНДЕНЦИИ, об общей обстановке в пелетоне. Неужели вы считаете, что если Грунвеген с Кудусом почему-то не поедут следующий сезон, то в пелетоне что-то улучшится, все станут взаимовежливыми и взаимовнимательными?.. А не замечаете, что то, о чем говорит Фульсанг, происходит не только на соревнованиях , а в реальной жизни ? Люди тогда благожелательны и терпимы, когда они живут в обществе, то есть, когда они "связаны одной целью". А когда главная цель и мерило всего и вся - ЛИЧНЫЙ успех, тогда общество фрагментируется на отдельные "клетки", и каждая - КОНКУРЕНТ другой. И получается этакий общественный "пелетон", в котором налицо "...недостаток уважения между гонщиками, невозможно оставлять даже метр просвета ради безопасности, потому что кто-то обязательно влезет." Посмотрите на другие виды спорта - от легкой атлетики до фигурного катания. Всё то же самое - жесткость, интриги, холодный расчет, острые локти. Уж с'est la vie... А вы обвиняете несчастных Кудуса и Грунвегена...
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг: "Не устал от в ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Только ветераны старой закалки могут рассуждать о безопасности, этики и уважении друг друга в пелотоне. Молодым же это чувство чуждо, напрочь отсутствует, таким как груневеген, кудус, и пр. самовлюбленным, бессовестным ездакам, что прут ради себя любимых, невзирая ра товарищей в пелотоне. Респект Якобу, что затронул эту непопулярную тему и успехов в следующем сезоне на весенних классиках и турах.
  • SSS
    Том Дюмулин принял участие в з ... (4)
    SSS-Фото
    А чего его беречь-то Погачара? Если он может выиграть все за 2-3 года. Пусть выиграет все и со спокойной душой уходит жить нормальной жизнью со всеми своими титулами.
  • nightbuster33
    Том Дюмулин принял участие в з ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Думаю,что первым звоночком начала выгорания был 20этап Вуэлты 2015года.Ничего не проходит безследно для организма.Гле-то,на задворках сознания остается след перегрузок,как физических,так и психологических,которые накапливаются и выявляются впоследствии,ввиде опустошенности и безразличия.А их(звоночков), у него было не мало. Не зря,сейчас,так берегут Погачара,регламентируя его выступления.   Это еще одна тема для работы психолога и тр енеров в ходе тренеровочного процесса.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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