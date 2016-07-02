Якоб Фульсанг о Гранд-турах, результатах, Туре Фландрии, опыте и планах на будущее

Якоб Фульсанг: «Моя личная финишная черта – Олимпиада-2024»

В марте Якобу Фульсангу исполнится 36 лет. Датский велогонщик команды Astana-Premier Tech надеется выступать, по крайней мере, до Олимпийских игр 2024 года. В этом сезоне он собирается проявить себя на Туре Фландрии и надеется в будущем прибавить победу на этой классике – Монументе в список своих достижений. Датский велогонщик также подчеркнул, что отказывается от борьбы за общий зачёт на Гранд-турах. Его главная цель на 2021 год – Олимпийские игры в Токио.

Этот сезона Якоб Фульсанг начнёт 19 февраля с многодневной велогонки Tour des Alpes Maritimes et du Var. О своих планах он рассказал в интервью Cyclingnews.

Photo (c) Astana-Premier Tech Team

Якоб Фульсанг: «Не хочу каждый день просто ехать в пелотоне в ожидании финала. Я с этим закончил. В 2021 году предпочёл бы выиграть этап на Тур де Франс, чем стараться повторить попадание в десятку сильнейших генеральной классификации. На это есть две причины: моя большая цель - Олимпиада в Токио, вторая причина – я знаю, что могу войти в топ-10 общего зачёта, но не имеет особой ценности повторять этот результат. Скорее постараюсь выиграть этап, побороться за горную майку или буду больше атаковать. Хочу выбрать день, в который сделаю всё возможное.

Гранд-туры так сильно влияют на велоспорт, что если такой гонщик как я на них выступает не слишком хорошо, то люди считают, что у меня плохой сезон. Я финишировал 6-м на Джиро д’Италия, но люди забыли, что я выиграл Ломбардию.

Может, результат на Джиро и не тот, на который надеялся, но если спросите меня, считаю ли сезон 2020 хорошим, я отвечу: «Да, чёрт, да!»

Я выиграл Монумент, был на подиуме Тура Польши, выигрывал на других гонках, несмотря на сложности сезона из-за Covid-19.

Возможно, если бы я на 100% сфокусировался на Джиро, то результат мог быть другим. Но я не хотел рисковать и упускать шанс, когда мы начали выступать после локдауна, а гонки в сентябре и октябре могли отменить. Этого не случилось, а такие гонщики как Тео Геоган Харт и Джей Хиндли вышли на пик к Джиро. Но я ни о чём не жалею.

Моя главная цель на первую часть сезона – Арденнские классики, и в этом ничего нового. Но я считаю, что Тур Фландрии подходит многим типам гонщиков. Думаю, подойдёт и мне.

За последние несколько лет мы видели, что впереди на Туре Фландрии могли быть гонщики разных типов, а не только специалисты брусчатых классик. Конечно, всё зависит от хода гонки, от погоды, но я думаю, что с смогу что-то сделать, как смог Жулиан Алафилипп. Почему бы не попробовать?

Один раз я участвовал в Туре Фландрии – в 2016 году финишировал 25-м после того, как поработал на Ларса Боома. Я был впереди до финала, показал, что могу сделать. Может, мне надо получше выучить маршрут гонки, но в этом году хочу попытаться, а в следующем, возможно, попробую сфокусироваться на этой классике. Может, это способ добавить ещё один Монумент к моему списку побед.

Не чувствую, что становлюсь старше. И точно не ощущаю, что достиг своего пика. Когда просыпаюсь утром, всё ещё с нетерпением жду, когда сяду на велосипед. Собираюсь продолжать так как можно дольше, пока чувствую воодушевление, пока остаюсь конкурентоспособен. Думаю, у меня впереди ещё несколько хороших лет.

В 2022 году моя цель – Тур де Франс, который стартует из Копенгагена и начнётся в моей родной стране. Конечно, это много значит.

Моя личная финишная черта – Олимпиада-2024 года. Тогда мне исполнится 39 лет. Считаю, что могу выступать ещё три сезона. Я поздно пришёл на шоссе, поэтому не устал от профессиональных гонок. Конечно, велогонщик не всегда сам определяет продолжительность карьеры. Решение команды тоже влияет. Они не хотят брать слишком много старых ребят. Но я уверен, что заслужил своё место в пелотоне.

Команда изменилась, впереди ещё больше перемен. Думаю, меняться – это хорошо, мы идём в верном направлении. Перемены всегда мотивируют.

Наряду с ключевыми велогонщиками команды, такими, как братья Исагирре и Алексей Луценко, у нас много молодых ребят. Мне будет интересно посмотреть, что в итоге может получиться.

Думаю, опыт чего-то стоит. Считаю, что я многое даю команде и в том плане, как выступаю, и в том, как помогаю тестировать оборудование на дороге. Не думаю, что у молодых есть эти навыки. Это как пилоты в Формуле-1, они помогают улучшать автомобиль в течение сезона. То же самое и в «Астане».

Конечно, сейчас везде новые технологии, данные, тренеры и специалисты по питанию. Можно довольно быстро научить молодых. Но это не всегда срабатывает, потому что им всё объясняют, но они не знают, как учиться и как совершенствоваться самим.

Уровень выступления и победы – не появятся как гром среди ясного неба. Они не являются логическим итогом или тем, что можно выучить по книге или онлайн. Думаю, опыт в велогонках всё ещё очень много значит».