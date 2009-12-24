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Якоб Фульсанг и Александр Кристофф могут сменить команды в 2018 году

 Якоб Фульсанг и Александр Кристофф могут сменить команды в 2018 году

 

 

  32-летний датский гонщик Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) и 29-летний норвежский гонщик Александр Кристофф (Alexander Kristoff) в интервью перед стартом Критериума Дофине-2017 рассказали, что сейчас их агенты ведут переговоры о будущих контрактах.

 

  Якоб Фугльсанг выступает в казахстанской команде Astana пятый сезон. За время работы с командой он не одержал ни одной победы, работая в качестве помощника. Его лучшим результатом на Гран-турах стало 7-е место на Тур де Франс в 2013 году и 12-е место на Джиро д’Италия-2016. Лучшим результатом на многодневных гонках Мирового тура – 5-е место на Париж-Ницца в 2014 году и 4-е место на Критериуме Дофине в 2013. Также Якоб Фугльсанг стал серебряным призёром в групповой гонке на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, финишировал в десятке сильнейших на классиках Льеж-Бастонь-Льеж и Флеш Валлонь.

 

  Якоб Фульсанг: «Я рассматриваю варианты. После пяти лет в команде Astana, возможно, пришло время двигаться дальше. С другой стороны, мне нравится работать в команде, я был счастлив все эти четыре с половиной года. Может быть. Я останусь. Хотя часто говорят – зачем менять, если всё работает, но иногда необходимо искать новую мотивацию.

  Конечно, Тур де Франс может изменить ситуацию. Но я оставляю решение вопроса моему менеджеру, он должен рассмотреть все возможности, а после я взвешу все за и против.

  Понятно, что Фабио Ару и я разделим лидерские полномочия на Тур де Франс. Капитаном станет тот, кто проявит себя сильнейшим в гонке. Если мне будет нужно работать на него, я буду».

 

 

  Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Александр Кристофф является гонщиком команды Katusha с 2012 года, он перешёл в команду после двух лет выступления за команду BMC. За время выступления в команде Katusha норвежский гонщик одержал 61 победу, включая два этапа Тур де Франс, победу на классиках Монументах велоспорта – Милан-Сан-Ремо и Тур Фландрии.

 

  Александр Кристофф: «На данный момент не знаю, где буду выступать. Возможно, продолжу в команде Katusha-Alpecin. Сейчас мы ведём переговоры, но мной интересуются и другие команды. Я ищу команду, которая даст мне возможности и будет помогать в спринтах и классиках, как было в Katusha.

Мне нравится в команде Katusha-Alpecin, и если они предложат контракт, который мне понравится, то, конечно, я бы хотел остаться».

 

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Александр Кристофф

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 10:20 | Регистрация: 11.07.2015

    говорят что одним из условий продления контракта с Катюшей является похудение Викинга на 8 кг)

    Викинг пока отказывается)

    ну) а Фульсанга ждет СанВэб))

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  2. Имя: Сергей

    Серж

    Сегодня, 10:44 | Регистрация: 26.08.2015

    Мачо, а Вы сами не из СанВэба ? sarcastic

    1. Имя: Андрей

      ТОЛСТЫЙ МАЧО

      Сегодня, 10:51 | Регистрация: 11.07.2015

      не) меня мама родила)

      "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

      «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  3. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 10:51 | Регистрация: 21.05.2014

    В последнее время не слежу, но по поверхностному взгляду, в целом по Катюше есть такое впечатление что новые хозяева и директорат сами не знают вокруг кого строить команду.

    Закарин тащит, но по большому счету он один. И это претензия не к ребятам помогавшим ему на Джиро, а к директорату и хозяевам.

    Кристофф это вообще провал сезона. И в нем ли дело?

    Если по мнению директората дело в весе, значит они хотят чтобы он перестроился как атлет, что при 61 победе в естественных физических кондициях выглядит безумием. Одно дело сбросить 1-2 кг., и совсем другое 8. Это же не бокс когда перед боем надо сделать вес.

     

    В целом некоторый спад был возможен,  но по большому счету первую половину сезона апельсиновая Катюша провалила.

     

     

     

    1. Имя: Андрей

      ТОЛСТЫЙ МАЧО

      Сегодня, 10:56 | Регистрация: 11.07.2015

      я вам больше скажу) впечатление,ну,у меня такое,что Катюшу купили,вбухали КУЧУ денег,а она оказалась НИКОМУ не нужна..и вроде бросить команду спонсору жалко и тащить невмоготу.
      там по сути просто нет команды.
      Зак едет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на своём таланте.
      а про вес Кристоффа,гг,вы правы,они уже не знают,что сделать,что бы Саша начал выигрывать)))
      не понимая что дело не в Саше,а в самой команде,в отношении спонсоров к гонцам.
      а не будет Кристофф выигрывать.
      потому что он просто напросто НЕ ГОТОВ к победам.
      вот и все.
      никто его к ним не подводит.

      "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

      «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  4. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Сегодня, 11:06 | Регистрация: 6.03.2015

    Мне кажется, Цабель в этом сезоне смотрится убедительнее Кристоффа. Санек даже не всегда может усидеть у него на колесе при развозах.

  5. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 11:25 | Регистрация: 21.05.2014

    Меня гораздо больше расстраивают не Сашины проблемы.

    Тревожит что Ильнуру не обеспечили полноценной поддержки.

    Как увидел состав на сезон, сразу подумал что на Ильнура или вообще не рассчитывают и команда будет строиться в расчете на ГТ-спринты и классики. Или хотят посмотреть на что способен Закарин в ситуации "как есть".

    Посмотрели. Способен бороться. Но без грегари уровня Дани Морено, ГТ ему не выиграть. Видимо директорат думает иначе.

     

     

     

     

     

  6. Имя: Марина Викторовна

    Cristal

    Сегодня, 11:30 | Регистрация: 24.12.2009

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    а про вес Кристоффа,гг,вы правы,они уже не знают,что сделать,что бы Саша начал выигрывать)))

     

    Помнится в пору использования Биодобавки: Черная икра, Кристофф шагал как ужжжжжаленный ;) Похоже, тогда, он икру съедал за всю команду в одни руки )

    Only God can judge me ;)

    Никогда не спорьте с дураками. Они опустят вас до своего уровня и задавят опытом
  7. Имя: Гена

    OLMER

    Сегодня, 11:37 | Регистрация: 29.11.2010

    Не знаю, но лично у меня складывается впечатление, что Кристофф - это не тот человек, вокруг которого нужно строить команду. Лично я не верю, что он может принести много важных побед для команды.

    Правда другой вопрос: кого взять вместо него на классики и спринты, да и кто пойдёт??? И вопрос довольно интересный.

  8. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 11:58 | Регистрация: 19.07.2014

    На Дофине Алекса идеально развезли, ну может чуточку рано открыли, но Демару проиграл  - трамвайную остановку! Нет формы у Кристоффа.

    1. Camel

      Сегодня, 12:46 | Регистрация: 29.01.2017

      Демару не только Кристоф проиграл, но проиграл он меньше других. Так что, только у Демара форма есть?

  9. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 21.05.2014

    Цитата: OLMER
    Не знаю, но лично у меня складывается впечатление, что Кристофф - это не тот человек, вокруг которого нужно строить команду. Лично я не верю, что он может принести много важных побед для команды.
    Правда другой вопрос: кого взять вместо него на классики и спринты, да и кто пойдёт??? И вопрос довольно интересный.

     

    61 победа включая Тур и Монументы не в счет?

    По большому счету грядущий Тур - момент истины. И для Кристоффа и для команды. Поскольку на генерал не будет никого, все силы явно будут брошены на спринт. 9-10 этапов под спринтеров покажут что происходит, командный кризис или частные неудачи.

  10. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 12:18 | Регистрация: 8.05.2013

    Про Фульсанга...это он зря надумал. Астана - очень даже, тем более что ближайшие 1-2 он будет капитанить как минимум на 2-х турах. Что человеку не хватает? Думает, что в Sky ему дадут больше возможностей - нет...Думает, что его возьмут в Movistar - нет... Думает, что грегари других команд (например SunWeb) в горах лучше помогут - вряд ли... Вообщем ветер кое-где заиграл... "Мы ждём перемен..." dash

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  11. Имя: Александр

    FEL1X

    Сегодня, 12:42 | Регистрация: 7.06.2017

    Видать обиделся Якоб что придется ему с Ару делить обещанные капитанские полномочия.
    Насколько помню Винокуров в интервью СК говорил, что он единолично будет капитанить, а тут вспылывает что и Ару не прочь побороться за общий зачет. 

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Criterium du Dauphine

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Tour de Slovaquie

8 июня 2017

GP du canton d'Argovie

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • Camel
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (14)
    Camel-Фото
    Демару не только Кристоф проиграл, но проиграл он меньше других. Так что, только у Демара форма есть?
  • FEL1X
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (14)
    FEL1X-Фото

    Видать обиделся Якоб что придется ему с Ару делить обещанные капитанские полномочия.
    Насколько помню Винокуров в интервью СК говорил, что он единолично будет капитанить, а тут вспылывает что и Ару не прочь побороться за общий зачет. 

  • Cyrill
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (14)
    Cyrill-Фото

    Про Фульсанга...это он зря надумал. Астана - очень даже, тем более что ближайшие 1-2 он будет капитанить как минимум на 2-х турах. Что человеку не хватает? Думает, что в Sky ему дадут больше возможностей - нет...Думает, что его возьмут в Movistar - нет... Думает, что грегари других команд (например SunWeb) в горах лучше помогут - вряд ли... Вообщем ветер кое-где заиграл... "Мы ждём перемен..." dash

  • Крайний
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (14)
    Крайний-Фото

    Цитата: OLMER
    Не знаю, но лично у меня складывается впечатление, что Кристофф - это не тот человек, вокруг которого нужно строить команду. Лично я не верю, что он может принести много важных побед для команды.
    Правда другой вопрос: кого взять вместо него на классики и спринты, да и кто пойдёт??? И вопрос довольно интересный.

     

    61 победа включая Тур и Монументы не в счет?

    По большому счету грядущий Тур - момент истины. И для Кристоффа и для команды. Поскольку на генерал не будет никого, все силы явно будут брошены на спринт. 9-10 этапов под спринтеров покажут что происходит, командный кризис или частные неудачи.

  • protur
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (14)
    protur-Фото

    На Дофине Алекса идеально развезли, ну может чуточку рано открыли, но Демару проиграл  - трамвайную остановку! Нет формы у Кристоффа.

  • OLMER
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (14)
    OLMER-Фото

    Не знаю, но лично у меня складывается впечатление, что Кристофф - это не тот человек, вокруг которого нужно строить команду. Лично я не верю, что он может принести много важных побед для команды.

    Правда другой вопрос: кого взять вместо него на классики и спринты, да и кто пойдёт??? И вопрос довольно интересный.

  • Cristal
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (14)
    Cristal-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    а про вес Кристоффа,гг,вы правы,они уже не знают,что сделать,что бы Саша начал выигрывать)))

     

    Помнится в пору использования Биодобавки: Черная икра, Кристофф шагал как ужжжжжаленный ;) Похоже, тогда, он икру съедал за всю команду в одни руки )

  • Крайний
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (14)
    Крайний-Фото

    Меня гораздо больше расстраивают не Сашины проблемы.

    Тревожит что Ильнуру не обеспечили полноценной поддержки.

    Как увидел состав на сезон, сразу подумал что на Ильнура или вообще не рассчитывают и команда будет строиться в расчете на ГТ-спринты и классики. Или хотят посмотреть на что способен Закарин в ситуации "как есть".

    Посмотрели. Способен бороться. Но без грегари уровня Дани Морено, ГТ ему не выиграть. Видимо директорат думает иначе.

     

     

     

     

     

  • Gonza Golanov
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (14)
    Gonza Golanov-Фото

    Мне кажется, Цабель в этом сезоне смотрится убедительнее Кристоффа. Санек даже не всегда может усидеть у него на колесе при развозах.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (14)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я вам больше скажу) впечатление,ну,у меня такое,что Катюшу купили,вбухали КУЧУ денег,а она оказалась НИКОМУ не нужна..и вроде бросить команду спонсору жалко и тащить невмоготу.
    там по сути просто нет команды.
    Зак едет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на своём таланте.
    а про вес Кристоффа,гг,вы правы,они уже не знают,что сделать,что бы Саша начал выигрывать)))
    не понимая что дело не в Саше,а в самой команде,в отношении спонсоров к гонцам.
    а не будет Кристофф выигрывать.
    потому что он просто напросто НЕ ГОТОВ к победам.
    вот и все.
    никто его к ним не подводит.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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