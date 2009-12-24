Якоб Фульсанг и Александр Кристофф могут сменить команды в 2018 году

32-летний датский гонщик Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) и 29-летний норвежский гонщик Александр Кристофф (Alexander Kristoff) в интервью перед стартом Критериума Дофине-2017 рассказали, что сейчас их агенты ведут переговоры о будущих контрактах.

Якоб Фугльсанг выступает в казахстанской команде Astana пятый сезон. За время работы с командой он не одержал ни одной победы, работая в качестве помощника. Его лучшим результатом на Гран-турах стало 7-е место на Тур де Франс в 2013 году и 12-е место на Джиро д’Италия-2016. Лучшим результатом на многодневных гонках Мирового тура – 5-е место на Париж-Ницца в 2014 году и 4-е место на Критериуме Дофине в 2013. Также Якоб Фугльсанг стал серебряным призёром в групповой гонке на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, финишировал в десятке сильнейших на классиках Льеж-Бастонь-Льеж и Флеш Валлонь.

Якоб Фульсанг: «Я рассматриваю варианты. После пяти лет в команде Astana, возможно, пришло время двигаться дальше. С другой стороны, мне нравится работать в команде, я был счастлив все эти четыре с половиной года. Может быть. Я останусь. Хотя часто говорят – зачем менять, если всё работает, но иногда необходимо искать новую мотивацию.

Конечно, Тур де Франс может изменить ситуацию. Но я оставляю решение вопроса моему менеджеру, он должен рассмотреть все возможности, а после я взвешу все за и против.

Понятно, что Фабио Ару и я разделим лидерские полномочия на Тур де Франс. Капитаном станет тот, кто проявит себя сильнейшим в гонке. Если мне будет нужно работать на него, я буду».

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Александр Кристофф является гонщиком команды Katusha с 2012 года, он перешёл в команду после двух лет выступления за команду BMC. За время выступления в команде Katusha норвежский гонщик одержал 61 победу, включая два этапа Тур де Франс, победу на классиках Монументах велоспорта – Милан-Сан-Ремо и Тур Фландрии.

Александр Кристофф: «На данный момент не знаю, где буду выступать. Возможно, продолжу в команде Katusha-Alpecin. Сейчас мы ведём переговоры, но мной интересуются и другие команды. Я ищу команду, которая даст мне возможности и будет помогать в спринтах и классиках, как было в Katusha.

Мне нравится в команде Katusha-Alpecin, и если они предложат контракт, который мне понравится, то, конечно, я бы хотел остаться».