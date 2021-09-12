VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Якоб Фульсанг перенес успешную операцию на ключице

Якоб Фульсанг перенес успешную операцию на ключице

 

 

  После падения на первом этапе «Тура Бенилюкса» и полученной травмы, Якобу Фульсангу была проведена успешная операция на левой ключице.

 

Якоб Фульсанг перенес успешную операцию на ключице

 

 

  «Якоб Фульсанг был вынужден сойти с гонки на первом же этапе «Тура Бенилюкса» в результате падения на первой половине дистанции. Гонщик был доставлен в больницу, где обследование выявило перелом без смещения левой ключицы и левой лопатки, а также, многочисленные поверхностные ушибы и ссадины. После оценки наилучшего плана лечения, было решено провести операцию по стабилизации места перелома, которая была успешно проведена вчера в больнице города Херенталс в Бельгии. К сожалению, учитывая, что до конца сезона осталось всего шесть недель, Якоб вынужден досрочно завершить свое выступление в этом году, так как не сможет восстановиться вовремя до «Тура Ломбардии», - прокомментировал ситуацию Андрей Михайлов, доктор команды Astana – Premier Tech.

 

Несмотря на разочарование от досрочного завершения сезона из-за травмы, Фульсанг настроен на скорейшее и полнейшее восстановление.

 

  «Я больше, чем просто разочарован. Этот сезон не был слишком успешным для меня, но после Олимпиады я много работал для того, чтобы выйти на хороший уровень формы перед финальной частью сезона, и «Тур Ломбардии» был моей главной целью. Теперь же я уверен, что сезон для меня закончен. С этим непросто смириться, но я должен это принять. Я хочу поблагодарить нашу команду докторов, которая очень оперативно организовала мою операцию здесь в Бельгии, так что я могу начать восстановление прямо с этого момента», - сказал Якоб Фульсанг.

 

 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana - Premier Tech

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

30 августа - 5 сентября 2021

Benelux Tour

5 - 12 сентября 2021

Tour of Britain

8 - 12 сентября 2021

European Continental Championships

14 - 18 сентября 2021

Skoda-Tour de Luxembourg

19 - 26 сентября 2021

World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 сентября

Alexander Cataford (Israel Start-Up Nation)

Oliviero Troia (UAE Team Emirates)

Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers)

Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2021 (5)
Август 2021 (201)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)