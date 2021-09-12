Якоб Фульсанг перенес успешную операцию на ключице

После падения на первом этапе «Тура Бенилюкса» и полученной травмы, Якобу Фульсангу была проведена успешная операция на левой ключице.

«Якоб Фульсанг был вынужден сойти с гонки на первом же этапе «Тура Бенилюкса» в результате падения на первой половине дистанции. Гонщик был доставлен в больницу, где обследование выявило перелом без смещения левой ключицы и левой лопатки, а также, многочисленные поверхностные ушибы и ссадины. После оценки наилучшего плана лечения, было решено провести операцию по стабилизации места перелома, которая была успешно проведена вчера в больнице города Херенталс в Бельгии. К сожалению, учитывая, что до конца сезона осталось всего шесть недель, Якоб вынужден досрочно завершить свое выступление в этом году, так как не сможет восстановиться вовремя до «Тура Ломбардии», - прокомментировал ситуацию Андрей Михайлов, доктор команды Astana – Premier Tech.

Несмотря на разочарование от досрочного завершения сезона из-за травмы, Фульсанг настроен на скорейшее и полнейшее восстановление.

«Я больше, чем просто разочарован. Этот сезон не был слишком успешным для меня, но после Олимпиады я много работал для того, чтобы выйти на хороший уровень формы перед финальной частью сезона, и «Тур Ломбардии» был моей главной целью. Теперь же я уверен, что сезон для меня закончен. С этим непросто смириться, но я должен это принять. Я хочу поблагодарить нашу команду докторов, которая очень оперативно организовала мою операцию здесь в Бельгии, так что я могу начать восстановление прямо с этого момента», - сказал Якоб Фульсанг.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech