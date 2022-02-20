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Роджер Хэммонд – новый главный спортивный директор велокоманды Ineos Grenadiers

Роджер Хэммонд стал главным спортивным директором британской команде Ineos Grenadiers

Роджер Хэммонд – новый главный спортивный директор велокоманды Ineos Grenadiers

 

  Велокоманда Ineos Grenadiers подтвердила, что 47-летний Роджер Хэммонд (Roger Hammond) станет главным спортивным директором команды. Хэммонд, начинавший с велокросса, выступал как профессиональный шоссейный велогонщик с 1998 по 2011 годы в командах Discovery Channel, T-Mobile, Cervelo, Garmin-Cervelo, стал двукратный чемпион Великобритании в групповой гонке, призёром Париж-Рубэ и Гент-Вевельгем.

 

  После завершения карьеры Роджер Хэммонд остался в велоспорте, работал менеджером команды  Madison-Genesis, спортивным директором велокоманд Мирового тура Dimension Data в 2016-2018, а в 2020 вслед за Родом Эллингвортом пришёл работать в команду Bahrain.

 

 

  Роджер Хэммонд: «Очень рад начать работать в Ineos Grenadiers. Это великолепная возможность присоединиться к планированию новой главы в истории команды, не могу дождаться начала. Команда открыта к переменам и поиску новых способов работы и совершенствования, что невероятно мотивирует. Надеюсь внести свой вклад в создание комплексной модели выступления, которая в будущем поможет добиться успехов».

 

Помимо Роджера Хэммонда к команде, ответственной за выступление, присоединится Бен Вильямс (Ben Williams), ранее работавший в Ineos Sport Group.

 

 Род Эллингворт, заместитель и исполняющий обязанности генерального директора команды Ineos Grenadiers: «Мы очень рады, что в следующем сезоне к нам присоединяться Роджер и Бен. Они важны для команды в нашей подготовки к следующему этапу.

 

  Роджер принесёт в команду большой опыт и глубокие знания велоспорта, которые делают его бесценным главным спортивным директором. Бен поможет команде свежим взглядом. Мы хотим, чтобы какое-то время он со стороны понаблюдал за работой команды прежде, чем рекомендовать нам, какие

важные элементы мы должны внести в процесс выступления ради будущих успехов.

 

  Мы гордимся нашими достижениями, но впереди у нас новая глава. Мы знаем все сложности соревнований, но каждый в команде заряжен и решительно настроен, чтобы сделать 2022 год памятным. Роджер и Бен сыграют в этом важную роль».

 

 

 

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Теги к статье: Роджер Хэммонд Roger Hammond Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • Hammill
    Герант Томас готов продлить ко ... (5)
    Hammill-Фото
    а почему бы не Я. вот как встану с дивана, разомнусь и поедем. заодно поселфимся
  • s75
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (9)
    s75-Фото
    Интервью о том, что идет глобальная перестройка команды, прилично застрявшей на предыдущемм этапе своего развития и пытающейся вернуться на утерянные позиции. В руководстве команды, как и 12 лет назад, вновь "уселись за чертежной доской".
  • s75
    Румынская полиция нашла украде ... (12)
    s75-Фото
    так легко спалились - наверное, даже не представляли, что именно украли - нарядные велики, быстрее купят ;))
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (93)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    @cirogazzetta: из Бахрейна в команду переходит Роджер Хэммонд!

    Об этом возможном назначении говорили уже несколько месяцев. Очередной кадровый ход Эллингворта.


    Опубликовано официальное подтверждение. Хэммонд займет должность главного спортивного директора, остававшуюся, по сути, вакантной после безвременного ухода Нико.

  • Earl57
    Румынская полиция нашла украде ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Серафим
    Думаю, ничего криминального в краже не было. Увидели ребята золотой велосипед, решили взять для подарка своему цыганскому барону. Остальные взяли, раз уж все равно приехали. Воровать - так весь табун сразу.

    Никита рассказывал во время трансляции, что белорусские трековые гонщики сказали ему, что сначала пытались их ограбить. Вскрыли машину, но велосипедов там не было, они хранились в другом месте. И уже после этого ограбили итальянцев. Так что целенаправленно за золотыми велосипедами воры не охотились, просто брали то что было в грузовике.

    На Сайклинг ньюс писали, что преступников поймали при попытке продать некоторые из велосипедов. 

    "Police caught the criminals in the act of attempting to sell some of the bikes, which in total are valued at around €600,000".

  • Серафим
    Румынская полиция нашла украде ... (12)
    Серафим-Фото

    Думаю, ничего криминального в краже не было. Увидели ребята золотой велосипед, решили взять для подарка своему цыганскому барону. Остальные взяли, раз уж все равно приехали. Воровать - так весь табун сразу.

  • старт-шоссе 82
    Румынская полиция нашла украде ... (12)
    старт-шоссе 82-Фото
    Не отчаивайтесь, возможно Ваш друг сменил место жительства и связь оборвалась. Попробуйте поискать его детей, в молодежных сетях.

    Фильм действительно печальный, вчера наткнулся когда хотел найти подробности этого =ограбления века.= Все таки интересно ,куда преступники планировали сбыть эти велосипеды.
  • BlAr
    Румынская полиция нашла украде ... (12)
    BlAr-Фото

    Неплохо так покатались...biggrin

  • Shalam s Urala
    Румынская полиция нашла украде ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Краткий сюжет фильма =Похитители велосипедов=

    тяжёлый и печальный фильм

    Цитата: uran
    Одно слово — румын. — Так он же болгарин — Да?! А какая разница ©

    Цитата: Fara
    У цыган нашли))

    кроме шуток, до армейки с чего-то был уверен, что наши молдаване (суть румыны) - это всё и есть цигане ) по-быстрому загуглить же было нельзя

    на службе сдружились с молдованином Андреем (Андриешу) Болбочану. нас в части было лишь двое, кого призвали из студентов. вроде наш призыв был вообще первым, где появились студенты, раньше их не призывали. Андрей и просвятил меня, что молдаване (румыны) - вообще-то романоязычный народ. поэтому он так легко переводил мне все итальянские песни, которые тогда были в моде ) а на французском он вообще стихи писал. уже на следующий год после дембеля ездил в нему в гости, в Кишинёв, аккурат на Мэрцишор (весенний праздник). там же вместе сгоняли в Тирасполь, навестили ещё одного сосуживца Мишку Эйниса (сейчас вроде в Израиле)..

    с Андрюхой мы долго переписывались и созванивались. последний контакт был, кажется, в 2006 году. на тот момент он уже жил и работал (психотерапевт) в Румынии. с тех пор - пропал. телефон, емайл - молчание. в спорадических поисках вежливо дёргал за рукав (в сети) его однофамильцев из Молдавии-Румынии - безрезультатно

    теперь только понимание - ближе друга у меня не было и уже не будет.

    от отчаяния и пишу об этом даже на велолайве (кажется даже эти нюни тут - уже рецидив ) ) - но вдруг тут у кого есть идеи как ещё можно искать?

    но

    на самом деле

    хороших вариантов не осталось. - наша связь могла оборваться только по какой-то трагичной причине. а если (и слава богу!) - такой причины не было, то и искать никого уже не нужно

    ps

    к нашим циганам..

    было дело, обсуждали с Андреем мою идею покатать путешествие (вело или авто) по Румынии, разумеется, с заездом в гости. но Андрюха был настроен скептически, предлагал ограничиться визитом к нему и какие-то непонятные цыгане тогда точно присутствовали в его контраргументах

    pps

    https://www.kino-teatr.ru/kino/operator/sov/295231/bio/

    отец Андрея. плохо помню - толи в одной общаге с Шукшиным жил, толи аж в одной комнате

    ppps

    извининия всем за многабукаф, лирику и офтоп

  • Shalam s Urala
    Олимпийский бронзовый призёр К ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    https://www.strava.com/pros/kell_obrien

    откровенный. скоро спрячет

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