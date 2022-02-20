Роджер Хэммонд – новый главный спортивный директор велокоманды Ineos Grenadiers

Роджер Хэммонд стал главным спортивным директором британской команде Ineos Grenadiers

Велокоманда Ineos Grenadiers подтвердила, что 47-летний Роджер Хэммонд (Roger Hammond) станет главным спортивным директором команды. Хэммонд, начинавший с велокросса, выступал как профессиональный шоссейный велогонщик с 1998 по 2011 годы в командах Discovery Channel, T-Mobile, Cervelo, Garmin-Cervelo, стал двукратный чемпион Великобритании в групповой гонке, призёром Париж-Рубэ и Гент-Вевельгем.

После завершения карьеры Роджер Хэммонд остался в велоспорте, работал менеджером команды Madison-Genesis, спортивным директором велокоманд Мирового тура Dimension Data в 2016-2018, а в 2020 вслед за Родом Эллингвортом пришёл работать в команду Bahrain.

Роджер Хэммонд: «Очень рад начать работать в Ineos Grenadiers. Это великолепная возможность присоединиться к планированию новой главы в истории команды, не могу дождаться начала. Команда открыта к переменам и поиску новых способов работы и совершенствования, что невероятно мотивирует. Надеюсь внести свой вклад в создание комплексной модели выступления, которая в будущем поможет добиться успехов».

Помимо Роджера Хэммонда к команде, ответственной за выступление, присоединится Бен Вильямс (Ben Williams), ранее работавший в Ineos Sport Group.

Род Эллингворт, заместитель и исполняющий обязанности генерального директора команды Ineos Grenadiers: «Мы очень рады, что в следующем сезоне к нам присоединяться Роджер и Бен. Они важны для команды в нашей подготовки к следующему этапу.

Роджер принесёт в команду большой опыт и глубокие знания велоспорта, которые делают его бесценным главным спортивным директором. Бен поможет команде свежим взглядом. Мы хотим, чтобы какое-то время он со стороны понаблюдал за работой команды прежде, чем рекомендовать нам, какие

важные элементы мы должны внести в процесс выступления ради будущих успехов.

Мы гордимся нашими достижениями, но впереди у нас новая глава. Мы знаем все сложности соревнований, но каждый в команде заряжен и решительно настроен, чтобы сделать 2022 год памятным. Роджер и Бен сыграют в этом важную роль».