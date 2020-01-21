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Ларс Бак остаётся работать в команде NTT после завершения карьеры велогонщика

Ларс Бак  - ассистент спортивного директора велокоманды NTT  

 

 

  39-летний датский велогонщик Ларс Бак (Lars Ytting Bak) в этом году завершил 18-летнюю карьеру, но не уходит из велоспорта. Он останется работать в качестве ассистента спортивного директора в команде NTT (Dimension Data), где выступал в 2019 году.

 

  Ларс Бак пришёл в профессиональный велоспорт в 2002 году, выступал в командах CSC, HTC-Columbia, 7 лет карьеры был гонщиком команды Lotto Soudal. За 18 лет карьеры датский гонщик одержал 9 побед, в том числе этап Джиро д’Италия, принял участие в 20 Гран-турах, из которых 18 доехал до конца. В своей финальной гонке в карьере – на классике Париж-Тур-2019 Ларс Бак финишировал в десятке сильнейших.

 

  Теперь Ларс Бак присоединится к штату спортивных директоров команды NTT, которым руководит его соотечественник Ларс Михаэльсен (Lars Michaelsen).

 

 

  Ларс Бак: «Я очень счастлив, что всё стало на свои места, когда пришло время ставить в жизни новые задачи. Теперь мне надо быстро переключиться с мышления велогонщика на образ мыслей спортивного директора. Конечно, это большая перемена, для меня всё будет новым. Так что я буду внимательно слушать и как можно больше учиться у великолепной группы опытных ребят. Я снова становлюсь стажёром в новой области!

 

  Конечно, после стольких лет в велоспорте полагаешь, что понимаешь действия спортивного директора. Но придётся многому учиться от планирования во время гонки до работы вне гонок.

 

  Надеюсь, что начну работать сначала на небольших гонках. А перед этим на следующей неделе начинаю учиться  у своих коллег тому, как быть спортивным директором.

 

  Мне странно называть себя спортивным директором, понадобится время, чтобы привыкнуть».

 

  Ларс Михаэльсен, главный спортивный директор команды NTT: «У Ларса за годы карьеры накопился огромный опыт. Теперь его задача – начать работать с «другой стороны», но с тем же настроем, ориентируясь на то, что лучше для команды.

 

  В прошлом я был и его товарищем по команде, и соперником. У нас сложились близкие отношения, когда я был его спортивным  директором (в 2008 и 2009). Когда он выиграл разделку на чемпионате Дании в 2008, я был техничке и подбадривал его по радио.

 

  Но главное, что запомнилось мне за эти годы, что Ларс Бак всегда творчески относился к тому, как поведёт гонку, смотрел на выступление с точки зрения перспективы команды. Это и есть квинтэссенция работы спортивного директора».

 

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Теги к статье: Ларс Бак NTT

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Комментарии

  • Mima
    Новобранец команды Movistar Ма ... (1)
    Mima-Фото
    Скорейшего выздоровления и терпения! Главное, живой!
  • Sezar
    Хрустальные велосипеды» команд ... (2)
    Sezar-Фото
    Вероятность затеряться у Ремко была равна примерно нулю. Как у Берналя, Погачара и им подобных.
  • Ice
    Хрустальные велосипеды» команд ... (2)
    Ice-Фото

    Серебро на разделке ЧМ я говорил, что могучий клоп не затеряется))) Один из немногих, кто после перехода во взрослую команду не затерялся и продолжил побеждать.

  • Ice
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (3)
    Ice-Фото

    Пускай карьера длится подольше) Таких личностей в пелотоне всегда мало.

  • Адриен
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (3)
    Адриен-Фото

     "Не думаю, что у меня получится продолжать гоняться до 40 лет..." - Да блин, когда у МОЛОДОГО человека возникают подобные мысли - значит действительно СТАРЕЕТ, становится "реалистом".  В этом отношении среди действующих гонщиков МОЛОДЧИНА - Вальверде. Надо бы Сагану с него пример брать.  Показывать дулю старости - спортивной, карьерной, да и физической... Впрочем, иногда наступает МОРАЛЬНАЯ усталость от дела, которым занят уже много лет. Проще говоря - надоело, приелось, даже победы не принося былого счастья. Тогда другое дело...

  • RVL
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (3)
    RVL-Фото

    Кризис среднего возраста накатывает.что хотел сказать не читается ,но видно между строк. А вдруг?

  • Astanaforever
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Так Власов и поедет Джиро в Астане. Какие проблемы?
  • levonardo
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    levonardo-Фото
    "Если вдруг" Газпром пригласят, будет немного обидно что Власов ушел) Проехать ГТ эдаким андердогом, при этом имея определенный потенциал, было бы полезно.
  • Earl57
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?

    Человек еще не понял, что теперь организаторы могут давать приглашения на грантуры только двум командам, если Директ Энерджи не отказывается. А итальянских проконтинетальных команд больше двух в наличии.

    Wanty Gobert получают автоматическое приглашение на все однодневные гонки. А там еще Corendon с Ван дер Пулом есть, у них амбиции значительно выросли...

  • Astanaforever
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?

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