Ларс Бак остаётся работать в команде NTT после завершения карьеры велогонщика

Ларс Бак - ассистент спортивного директора велокоманды NTT

39-летний датский велогонщик Ларс Бак (Lars Ytting Bak) в этом году завершил 18-летнюю карьеру, но не уходит из велоспорта. Он останется работать в качестве ассистента спортивного директора в команде NTT (Dimension Data), где выступал в 2019 году.

Ларс Бак пришёл в профессиональный велоспорт в 2002 году, выступал в командах CSC, HTC-Columbia, 7 лет карьеры был гонщиком команды Lotto Soudal. За 18 лет карьеры датский гонщик одержал 9 побед, в том числе этап Джиро д’Италия, принял участие в 20 Гран-турах, из которых 18 доехал до конца. В своей финальной гонке в карьере – на классике Париж-Тур-2019 Ларс Бак финишировал в десятке сильнейших.

Теперь Ларс Бак присоединится к штату спортивных директоров команды NTT, которым руководит его соотечественник Ларс Михаэльсен (Lars Michaelsen).

Ларс Бак: «Я очень счастлив, что всё стало на свои места, когда пришло время ставить в жизни новые задачи. Теперь мне надо быстро переключиться с мышления велогонщика на образ мыслей спортивного директора. Конечно, это большая перемена, для меня всё будет новым. Так что я буду внимательно слушать и как можно больше учиться у великолепной группы опытных ребят. Я снова становлюсь стажёром в новой области!

Конечно, после стольких лет в велоспорте полагаешь, что понимаешь действия спортивного директора. Но придётся многому учиться от планирования во время гонки до работы вне гонок.

Надеюсь, что начну работать сначала на небольших гонках. А перед этим на следующей неделе начинаю учиться у своих коллег тому, как быть спортивным директором.

Мне странно называть себя спортивным директором, понадобится время, чтобы привыкнуть».

Ларс Михаэльсен, главный спортивный директор команды NTT: «У Ларса за годы карьеры накопился огромный опыт. Теперь его задача – начать работать с «другой стороны», но с тем же настроем, ориентируясь на то, что лучше для команды.

В прошлом я был и его товарищем по команде, и соперником. У нас сложились близкие отношения, когда я был его спортивным директором (в 2008 и 2009). Когда он выиграл разделку на чемпионате Дании в 2008, я был техничке и подбадривал его по радио.

Но главное, что запомнилось мне за эти годы, что Ларс Бак всегда творчески относился к тому, как поведёт гонку, смотрел на выступление с точки зрения перспективы команды. Это и есть квинтэссенция работы спортивного директора».