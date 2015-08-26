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Велокоманда AG2R-Citroen заинтересована в подписании Жулиана Алафилиппа

Венсан Лавеню подтвердил, что хотел бы подписать контракт с Жулианом Алафилиппом

Велокоманда AG2R-Citroen заинтересована в подписании Жулиана Алафилиппа

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Генеральный менеджер французской велокоманды AG2R-Citroen Венсан Лавеню (Vincent Lavenu) признал, что хотел бы подписать контракт с Жулианом Алафилиппом. 28-летний французский велогонщик, действующий чемпион мира, с самого начала карьеры в 2014 году выступает в бельгийской команде Deceuninck-Quick Step (Etixx-Quick Step). Его контракт заканчивается в конце 2021 года.

 

  В интервью Sud Ouest Венсан Лавеню сказал, что с таким партнёром команды как компания Citroen, он сможет подписать велогонщика такого калибра как Жулиан Алафилипп. В планах команды AG2R Citroen борьба за генеральную классификацию Тур де Франс с Жулианом Алафилиппом в качестве лидера команды. Как сообщает издание Sud Ouest, бюджет команды AG2R на 2021 год с приходом Citroën вырос до 23 миллионов евро.

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R Citroen: «Мы всегда внимательны к любым возможностям. Сначала нужно проверить, что гонщик свободен, но в этом случае так и будет. Мы не хотим упускать наш шанс. Он гонщик, который очень нравится людям, один из лучших в мире. А с партнёром калибра Citroen нет причин не попытаться. Но пока ещё рано говорить…»

 

  В недавнем интервью Eurosport Жулиан Алафилипп говорил, что мечтал бы выиграть Тур де Франс, но не собирается ставить борьбу за победу на Большой Петле своей целью.

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Сергей

    Серж

    Сегодня, 01:33 | Регистрация: 26.08.2015

    Почему бы французу не перейти во французскую команду

  2. close2you

    Сегодня, 01:40 | Регистрация: 22.07.2017

    И сгнить там, без чуткого лефевра)

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • close2you
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (2)
    close2you-Фото
    И сгнить там, без чуткого лефевра)
  • Серж
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (2)
    Серж-Фото

    Почему бы французу не перейти во французскую команду

  • Ice
    Bahrain Victorious – новое наз ... (1)
    Ice-Фото

    Пошли по классическому пути - как корабль назовешь, так он и поплывет)

  • Ice
    Грег Ван Авермат о переходе в ... (3)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: motte
    И, вновь, слухи... Ситроен жужу хочет заполучить...как и Скай Ван Арта...вот такие вот "хотелки" на сегодня.

    Похоже, что в 2021 грядет гонка вооружений зарплат топов. По слухам Ван Арт будет самым высокооплачиваемым гонщиком в пелотоне с зарплатой больше 6 млн. И если эти слухи дойдут до Алафилипа, то он явно не останется равнодушным. У него тоже в 2021 текущий контракт заканчивается. И Лефевру будет сложно его удержать...

    Бодро Ситроен подкинул деньжат, конечно ван Авермат будет мотивирован) Да и Жужу таким контрактом несложно замотивировать, если будет нужно)

  • Ice
    Велокоманда Bora-hansgrohe пре ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Почти никаких изменений, но Осс - командос и лучший фотосессионщик в Боре (даже Сагана обскакал в этом деле). В пелотоне уже есть волки теперь появились и "братья" - Band of black Brothers
    Цитата: Astanaforever
    А лица они тоже будут раскрашивать на каждой гонке? )))

    вся БОРА выходит (в новом сезоне) на "тропу войны")), а Дани Осс - боцман командир)
     
     

    Главное, чтобы трубку мира не курили, ром не хлестали и топор войны не откапывали)

  • s75
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    s75-Фото

    Короче, завалят лайками и комментами. 

  • Ice
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: SVS
    Из двух кривых не получится одной прямой, ИМХО. 

    Ну, если в плане велокоманды не все ровно, то у ВК все в полном порядке, безоговорочный лидер в сегменте соцсетей с возможностями, которые подавляющее большинство аудитории сильно недооценивает)

  • SVS
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    SVS-Фото

    Из двух кривых не получится одной прямой, ИМХО. 

  • Ice
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    Ice-Фото

    Если толково наладят взаимодействие, то для популяризации велоспорта в русскоязычном пространстве могут сделать очень много.

  • Shalam s Urala
    Якоб Фульсанг: «Не стал бы в б ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ернат
    ему преподали урок, на след сезон должен вернутся, более сильным, более мотивированым и сконцентрированым
    так собссно все этого от него и хотят. но главное чтоб он сам этого как следует хотел. с сильным Берналем всем будет интереснее )

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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