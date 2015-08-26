Велокоманда AG2R-Citroen заинтересована в подписании Жулиана Алафилиппа

Венсан Лавеню подтвердил, что хотел бы подписать контракт с Жулианом Алафилиппом

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Генеральный менеджер французской велокоманды AG2R-Citroen Венсан Лавеню (Vincent Lavenu) признал, что хотел бы подписать контракт с Жулианом Алафилиппом. 28-летний французский велогонщик, действующий чемпион мира, с самого начала карьеры в 2014 году выступает в бельгийской команде Deceuninck-Quick Step (Etixx-Quick Step). Его контракт заканчивается в конце 2021 года.

В интервью Sud Ouest Венсан Лавеню сказал, что с таким партнёром команды как компания Citroen, он сможет подписать велогонщика такого калибра как Жулиан Алафилипп. В планах команды AG2R Citroen борьба за генеральную классификацию Тур де Франс с Жулианом Алафилиппом в качестве лидера команды. Как сообщает издание Sud Ouest, бюджет команды AG2R на 2021 год с приходом Citroën вырос до 23 миллионов евро.

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R Citroen: «Мы всегда внимательны к любым возможностям. Сначала нужно проверить, что гонщик свободен, но в этом случае так и будет. Мы не хотим упускать наш шанс. Он гонщик, который очень нравится людям, один из лучших в мире. А с партнёром калибра Citroen нет причин не попытаться. Но пока ещё рано говорить…»

В недавнем интервью Eurosport Жулиан Алафилипп говорил, что мечтал бы выиграть Тур де Франс, но не собирается ставить борьбу за победу на Большой Петле своей целью.