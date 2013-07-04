Велокоманда Ineos Grenadiers настроена на перемены

Род Эллингворт планирует менять стратегию, главный тренер Тим Керрисон уходит из команды Ineos Grenadiers

В сезоне 2021 года гонщики британской велокоманды Ineos Grenadiers одержали 34 победы, в том числе третий раз в истории команды и второй год подряд поднялись на высшую ступень подиума Джиро д’Италия. Но второй год после пяти подряд и семи в общей сложности побед на Тур де Франс команда Ineos Grenadiers осталась без жёлтой майки.

Род Эллингворт (Rod Ellingworth), вернувшийся в команду Ineos Grenadiers качестве ответственного за выступление гонщиков после 14 месяцев работы в команде Bahrain, в интервью Cyclingnews сказал, что чтобы вернуть доминирование на Тур де Франс, команда должна «всё начать с чистого листа».

Род Эллингворт: «С точки зрения количества и качества побед у нас был один из лучших сезонов. Каталония, Романдия, Дофине – фантастические результаты плюс количество гонщиков команды, ставших победителями.

У нас было 260 гоночных дней, мы взяли 35 побед. Держу пари, что команда Deceuninck-Quick Step набрала 280 гоночных дней, но у них «только» 60 побед. У некоторых команд Мирового тура число побед ограничивается одной цифрой. Но это не потому, что они не старались. Чертовски тяжело выиграть велогонку. Никогда нельзя опускать руки.

Мы подводим итоги, оценивая, как ребята выступают. Иногда побед нет, но из этого можно извлечь урок. В целом они выступали стабильно.

Олимпиада для нас – важная цель и наш первоисточник, наша база – британский велоспорт и трек.

Победа Тома (Пидкока) в маунтинбайке была фантастической, затем победа Ричарда (Карапаса) в групповой гонке на шоссе, Филиппо (Ганны) на треке, а потом Итан тоже взял медаль (на треке в мэдисоне). Блестяще. Олимпийский год всегда особенный, так что всё было великолепно».

Род Эллингворт отметил, что Эган Берналь «вернул свой стиль», а Ричард Карапас, занявший 3-е место на Тур де Франс-2021, проехал гонку «очень прилично».

«Наш соперник – один из величайших гонщиков на Гранд-турах – Погачар, поэтому мы не должны относиться к этому вызову легкомысленно, мы просто не сможем легко достичь цели. Как и большинству команд, нам надо вернуться и начать всё с чистого листа, и сделать это со всей тщательностью. Мы вернёмся к борьбе в следующем году, это уж точно!

Перед нами серьёзный, но полезный вызов. Команды UAE и Jumbo-Visma блестяще поработали. Мы уже начали изучать, что необходимо для победы. Стиль гонок изменился, люди раньше начали приходить в велоспорт. Взгляните на Матье ван дер Пула, Ремко Эвенепула. Они феноменальны. Наблюдать за выступлением этих молодых ребят очень интересно.

Мы сознательно открываем дорогу молодым гонщикам, потому что появилось интересное течение, спорт изменился по разным причинам. Молодые ребята лучше образованы, лучше осваиваются в системе. Посмотрите, они уже укомплектованы с самого раннего возраста. Поинтересуйтесь разделкой юниоров (на чемпионате мира). Они совершенно феноменальны. И очень быстро прогрессируют. Нужно идти в ногу с переменами».

Одним из кардинальных изменений, о котором узнали журналисты Cyclingnews, станет уход главного тренера британской велокоманды Тима Керрисона (Tim Kerrison), который работал с победителями Тур де Франс Брэдли Уиггинсом, Крисом Фрумом, Герантом Томасом в лучшие годы их карьеры.

Cyclingnews цитируют слова Тима Керрисона: «После 12 лет в команде, с которой связаны бесчисленные незабываемые моменты, мне пора двигаться дальше, к новым вызовам. Я очень благодарен Дэйву, команде и велоспорту за возможности, которые они мне дали. Меня, человека из другого вида спорта, приветствовали в велоспорте 12 лет назад. Мне посчастливилось работать с некоторыми лучшими в этом виде спорта велогонщиками и членами персонала. Вместе мы проделали невероятное путешествие, более сложное и принёсшее больше удовлетворения, чем мог представить. Я ухожу, унося с собой много приятных воспоминаний, я приобрёл друзей на всю жизнь, и желаю команде всяческих успехов в будущем».