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Велокоманда Ineos Grenadiers настроена на перемены

Род Эллингворт планирует менять стратегию, главный тренер Тим Керрисон уходит из команды Ineos Grenadiers

 

 

  В сезоне 2021 года гонщики британской велокоманды Ineos Grenadiers одержали 34 победы, в том числе третий раз в истории команды и второй год подряд поднялись на высшую ступень подиума Джиро д’Италия. Но второй год после пяти подряд и семи в общей сложности побед на Тур де Франс команда Ineos Grenadiers осталась без жёлтой майки.

 

Велокоманда Ineos Grenadiers настроена на перемены

 

  Род Эллингворт (Rod Ellingworth), вернувшийся в команду Ineos Grenadiers качестве ответственного за выступление гонщиков после 14 месяцев работы в команде Bahrain, в интервью Cyclingnews сказал, что чтобы вернуть доминирование на Тур де Франс, команда должна «всё начать с чистого листа».

 

  Род Эллингворт: «С точки зрения количества и качества побед у нас был один из лучших сезонов. Каталония, Романдия, Дофине –  фантастические результаты плюс количество гонщиков команды, ставших победителями.

 

  У нас было 260 гоночных дней, мы взяли 35 побед. Держу пари, что команда Deceuninck-Quick Step набрала 280 гоночных дней, но у них «только» 60 побед. У некоторых команд Мирового тура число побед ограничивается одной цифрой. Но это не потому, что они не старались. Чертовски тяжело выиграть велогонку. Никогда нельзя опускать руки.

 

Мы подводим итоги, оценивая, как ребята выступают. Иногда побед нет, но из этого можно извлечь урок. В целом они выступали стабильно.

 

Олимпиада для нас – важная цель и наш первоисточник, наша база – британский велоспорт и трек.

 

Победа Тома (Пидкока) в маунтинбайке была фантастической, затем победа Ричарда (Карапаса) в групповой гонке на шоссе, Филиппо (Ганны) на треке, а потом Итан тоже взял медаль (на треке в мэдисоне). Блестяще. Олимпийский год всегда особенный, так что всё было великолепно».

 

  Род Эллингворт отметил, что Эган Берналь «вернул свой стиль», а Ричард Карапас, занявший 3-е место на Тур де Франс-2021,  проехал гонку «очень прилично».

 

  «Наш соперник – один из величайших гонщиков на Гранд-турах – Погачар, поэтому мы не должны относиться к этому вызову легкомысленно, мы просто не сможем легко достичь цели. Как и большинству команд, нам надо вернуться и начать всё с чистого листа, и сделать это со всей тщательностью. Мы вернёмся к борьбе в следующем году, это уж точно!

 

  Перед нами серьёзный, но полезный вызов. Команды UAE и Jumbo-Visma блестяще поработали. Мы уже начали изучать, что необходимо для победы. Стиль гонок изменился, люди раньше начали приходить в велоспорт. Взгляните на Матье ван дер Пула, Ремко Эвенепула. Они феноменальны. Наблюдать за выступлением этих молодых ребят очень интересно.

 

  Мы сознательно открываем дорогу молодым гонщикам, потому что появилось интересное течение, спорт изменился по разным причинам. Молодые ребята лучше образованы, лучше осваиваются в системе. Посмотрите, они уже укомплектованы с самого раннего возраста. Поинтересуйтесь разделкой юниоров  (на чемпионате мира). Они совершенно феноменальны. И очень быстро прогрессируют. Нужно идти в ногу с переменами».

 

  Одним из кардинальных изменений, о котором узнали журналисты Cyclingnews, станет уход главного тренера британской велокоманды Тима Керрисона (Tim Kerrison), который работал с победителями Тур де Франс Брэдли Уиггинсом, Крисом Фрумом, Герантом Томасом в лучшие годы их карьеры.

 

  Cyclingnews цитируют слова Тима Керрисона: «После 12 лет в команде, с которой связаны бесчисленные незабываемые моменты, мне пора двигаться дальше, к новым вызовам. Я очень благодарен Дэйву, команде и велоспорту за возможности, которые они мне дали. Меня, человека из другого вида спорта, приветствовали в велоспорте 12 лет назад. Мне посчастливилось работать с некоторыми лучшими в этом виде спорта велогонщиками и членами персонала. Вместе мы проделали невероятное путешествие, более сложное и принёсшее больше удовлетворения, чем мог представить. Я ухожу, унося с собой много приятных воспоминаний, я приобрёл друзей на всю жизнь, и желаю команде всяческих успехов в будущем».

 

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Теги к статье: Ineos Grenadiers Тур де Франс Джиро д'Италия Эган Берналь Тим Керрисон Род Эллингворт

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:45 | Регистрация: 30.06.2017

    С такими то финансовыми рычагами 35 побед против 60, у которых бюджет в два раза ниже.. Рассмешил. Оказывается не тока деньги куют победы, а просто организаторские способности в селекции и подборки коллектива играют не последнюю роль в спортивных победах на шоссе. Просто Инеосу башню снесло от бабла и они начали скупать всех победителей и грандов велоспорта, где в команде им стало тесно всем. Личные амбиции еще никто не отменял. Ну а про подносчиков снарядов видимо позабыли. Вот и получили конкретный недолет .

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:39 | Регистрация: 4.07.2013

    "Я вернулся, я все видел, и я знаю что и как надо сделать".
    Интересное интервью ниочем. 

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Разделяю, в общем, вашу точку зрения в этом комментарии.

    Но, хочу добавить еще одну маленькую ДЕТАЛЬ:

    Перед ЧМ Ремко выразил готовность помогать команде.

    Но, на самом ЧМ он врубил газ, показывая, насколько он силен (таков был его план), а когда ему в уши заорали: "Что ты делаешь?!" он сказал "я просто помогаю команде, как и обещал. Я же не виноват, что они не могут поддержать МОЙ темп". 

    Ну и дальше все уже известно...

    Так вот, мне кажется, все простили бы его "преступления против команды", если бы он выключил рацию, поехал навсегда и триумфально выиграл этот ЧМ! Но, он этого не сделал.

    А теперь ВОПРОС: Почему он этого не сделал?



  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (33)
    VeloVelo-Фото

    А вот и посмотрим )

  • VeloVelo
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (2)
    VeloVelo-Фото

    "Я вернулся, я все видел, и я знаю что и как надо сделать".
    Интересное интервью ниочем. 

  • VeloVelo
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    VeloVelo-Фото

    У малыша Мигеля крышу совсем снесло. 

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    VeloVelo-Фото

    В кейрине медаль у России! Вот уж не думал )

  • Astanaforever
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (2)
    Astanaforever-Фото
    С такими то финансовыми рычагами 35 побед против 60, у которых бюджет в два раза ниже.. Рассмешил. Оказывается не тока деньги куют победы, а просто организаторские способности в селекции и подборки коллектива играют не последнюю роль в спортивных победах на шоссе. Просто Инеосу башню снесло от бабла и они начали скупать всех победителей и грандов велоспорта, где в команде им стало тесно всем. Личные амбиции еще никто не отменял. Ну а про подносчиков снарядов видимо позабыли. Вот и получили конкретный недолет .
  • старт-шоссе 82
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото
    О каком поступке Вы говорите? О том минутном ролике который =все= видели? И что Вы там увидели ? Лично я ничего не увидел ,что могло бы дать мне ответ на то что случилось.
    Вы лучше задайте себе вопрос, имеете ли Вы право обвинять или обливать грязью человека, не зная всей сути инцидента.
    Значит народ здесь больше ориентируется на свои симпатии и антипатии... + домыслы по настроению.
    В подобных конфликтах чаще всего бывают виноваты обе стороны. Почему Вы не нападаете на Унсуе?... правильно, потому что не знаете. А тут увидев короткое видео и разного рода комменты Вы решили что все знаете и вправе судить... А может все было иначе, конфликт назревал не одним днем. Мавр привык вытирать ноги об гонщиков, а тут какой-то мальчишка огрызнулся и пошло-поехало. Если так ,то я на стороне Лопеса , в любой ситуации надо в первую очередь оставаться человеком.
    Перед Вами никто не оправдывается , просто редакторы сайта собрали всю имеющуюся у них инфу и напечатали, чтобы немного прояснить и закрыть уже эту тему.
    И перестаньте пожалуйста повторять как =мантру= историю с =избиением= болельщика. Зайдите на ютуб и вбейте в поисковик соответствующий запрос. Вы увидите сколько гонщиков во главе с Контадором и Саганом били болельщиков.
  • Fghk
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    Fghk-Фото
    Будет ездить, повернув голову назад..
  • flugegeheimen
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    flugegeheimen-Фото

    Парень вроде неплохой. Смалодушничал на Вуэльте, и чему теперь эти разговоры и переводы стрелок на бывшую команду. Иногда лучше промолчать и перевернуть страницу... Удачи в Астане

  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    Адриен-Фото

    Слушайте, есть ПОСТУПОК, свидетелями которого были все. Поступок неблаговидный, недостойный, непорядочный.  А сейчас начинаются объяснения , что ещё остается делать ? Любой пакости находятся оправдания и - адвокаты... В конце концов Лопеса не под пистолетом подписали в Movistar. Это было его личное, осознанное решение. Он великолепно знал внутреннюю политику этой команды, правила "игры", в которую там "играют"... Всем известно, как важна командная работа именно на ГТ. Заранее обговаривается тактика и стратегия, роли того или иного гонщика. Плюс - обязательное единоначалие и дисциплина. Нравится-не нравится, но команды руководства следует исполнять. Там, за кулисами после выясняй и разбирайся, почему они были такими, но пока ты член команды - изволь беспрекословно исполнять...Неприятно то, что Лопес до сих пор считает себя ПРАВЫМ. Ну ладно, психанул, нервы слабые, характер капризный. Так осознай прошедшее , проанализируй, признай , что ошибся. Нет. И как он себя поведет в Астане, в аналогичной ситуации, когда, к примеру, ему из технички прикажут прикрывать того же Луценко ? Вопрос.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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