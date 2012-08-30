Ваут Пулс переходит в команду Bahrain-Merida

Ваут Пулс подписал контракт с велокомандой Bahrain-Merida

31-летний нидерландский велогонщик Ваут Пулс (Wout Poels) подписал контракт с командой Bahrain-Merida, куда переходит после пяти лет работы в британской команде Sky/Ineos. Победитель Льеж-Бастонь-Льеж, победитель этапов Критериума Дофине, Тиррено-Адриатико, Тура Британии, Ваут Пулс принял участие в 14 Гран-турах, где внёс важный вклад в победы лидеров команды Sky на Гран-турах. Лучшим личным результатом Ваута Пулса в общем зачёте Гран-тура стало 6-е место на Вуэльте Испании-2017.

В Bahrain-Merida Ваут Пулс вновь будет работать с Родом Эллингвортом (Rod Ellingworth), который в октябре 2019 года примет на себя обязанности директора команды Bahrain-Merida. 46-летний Род Эллингворт в команде Ineos (Sky) отвечал за выступление гонщиков и был главным спортивным директором, а также одним из основателей велокоманды Sky.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Фантастическое подписание – мы приветствуем Ваута в нашей команде. Стабильно выступающий на высоком уровне, умеющий добиваться успеха, он один из ярких профессиональных велосипедистов. Мы рады видеть его в команде. У него огромный опыт, который будет бесценным, так как мы начинаем новую главу в истории нашей команды в сотрудничестве с МакЛарен».

Ваут Пулс: «Невозможно не восхищаться достижениями команды Bahrain-Merida менее чем за три сезона. Я очень рад возможности присоединиться к проекту МакЛарен.

МакЛарен принёс свежую перспективу в велоспорт благодаря оборудованию, профессионализму людей, анализу данных и совершенству в эксплуатации. Знания и технологии МакЛарен, без сомнения, будут двигать команду вперёд. Я вижу в этом проекте захватывающую перспективу не только для себя, но и для велоспорта в целом».

В интервью изданию De Telegraaf Ваут Пулс сказал: «Род Эллингворт убедил меня перейти в команду Bahrain-Merida. Я с нетерпением жду постановки новых целей и вижу новые возможности впереди».