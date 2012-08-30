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Ваут Пулс переходит в команду Bahrain-Merida

Ваут Пулс подписал контракт с велокомандой Bahrain-Merida

 

 

  31-летний нидерландский велогонщик Ваут Пулс (Wout Poels) подписал  контракт с командой Bahrain-Merida, куда переходит после пяти лет работы в британской команде Sky/Ineos. Победитель Льеж-Бастонь-Льеж, победитель этапов Критериума Дофине, Тиррено-Адриатико, Тура Британии, Ваут Пулс принял участие в 14 Гран-турах, где внёс важный вклад в победы лидеров команды Sky на Гран-турах. Лучшим личным результатом Ваута Пулса в общем зачёте Гран-тура стало 6-е место на Вуэльте Испании-2017.

 

Ваут Пулс переходит в команду Bahrain-Merida

 

  В Bahrain-Merida Ваут Пулс вновь будет работать с Родом Эллингвортом (Rod Ellingworth), который в октябре 2019 года примет на себя обязанности директора команды Bahrain-Merida. 46-летний Род Эллингворт  в команде Ineos (Sky) отвечал за выступление гонщиков и был главным спортивным директором, а также одним из основателей велокоманды Sky.

 

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Фантастическое подписание – мы приветствуем Ваута в нашей команде. Стабильно выступающий на высоком уровне, умеющий добиваться успеха, он один из ярких профессиональных велосипедистов. Мы рады видеть его в команде. У него огромный опыт, который будет бесценным, так как мы начинаем новую главу в истории нашей команды в сотрудничестве с МакЛарен».

 

  Ваут Пулс: «Невозможно не восхищаться достижениями команды Bahrain-Merida менее чем за три сезона. Я очень рад возможности присоединиться к проекту МакЛарен.

 

  МакЛарен принёс свежую перспективу в велоспорт благодаря оборудованию, профессионализму людей, анализу данных и совершенству в эксплуатации. Знания и технологии МакЛарен, без сомнения, будут двигать команду вперёд. Я вижу в этом проекте захватывающую перспективу не только для себя, но и для велоспорта в целом».

 

  В интервью изданию De Telegraaf Ваут Пулс сказал: «Род Эллингворт убедил меня перейти в команду Bahrain-Merida. Я с нетерпением жду постановки новых целей и вижу новые возможности впереди».

 

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels Ineos Bahrain-Merida

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:51 | Регистрация: 30.06.2017

    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Сергей

      BaTman

      Вчера, 22:07 | Регистрация: 8.09.2017

      Но достижения Астаны пока не привлекают гонщиков и тренеров такого уровня.
      Зачем столько агрессии в отношениях других команд ?

      1. Имя: Adrien

        Адриен

        Вчера, 23:57 | Регистрация: 17.05.2015

        Что, опять антиастанинский приступ подкатил? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АСТАНА ? Вопрос был о спортивных достижениях Бахрейна - И ВСЕ! И вопрос правомерный - достижений, достойных особой гордости, у команды ПОКА нет. Возможно - будут. Дай Бог... КАК НАСЧЕТ ВАШЕЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ АСТАНЫ И ЕЁ БОЛЕЛЬЩИКОВ ? Соринку в чужом глазу быстро подмечаете...

  2. Имя: Lucky

    Lucky

    Вчера, 18:10 | Регистрация: 1.05.2018

    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    Главное достижение Bahrain-Merida - отсутствие допинговых скандалов, которые густым шлейфом тянуться за Астаной с самого основания этой команды: Маттиас Кесслер, Эдди Маццолени, Винокуров, Андрей Кашечкин, Хосе Антонио Редондо, Владимир Гусев, Альберто Контадор, Роман Кройцигер, Валентин и Максим Иглинский, Ильи Давиденка

    "достижений" хватит на десяток команд)))

    В 2012 году бывшие гонщики и персонал Astana, включая Лэнса Армстронга, Йохана Брюнеля, Леви Лайфаймера, доктора Педро Селайю и доктора Луиса дель Мораля, были серьёзно замешаны в массовый допинговый скандал, окруживший команду U.S. Postal/Discovery Channel.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 00:10 | Регистрация: 17.05.2015

      Ну правильно ... Посмотрите - сколько одобрений ваша писулька получила. НЕНАВИСТЬ ! Завтра закроют Астану - ох, сколько радости будет на Velolive ! И понятно, все команды - чистейшие, никто - кроме проклятой Астаны - допингом не баловался и не балуется, она одна как БЕЛЬМО мешает российским "знатокам" велоспорта. Даже Армстронг , оказывается, допинговал из-за Астаны.И Контадор ... Все астанинские допинговые выкормыши. И других достижений у Астаны не было ... У меня вопрос - вот рыба ГНИЁТ с головы... А человек с какого места ? ЕСТЬ НОРМАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ВЕЛОСПОРТА ?! ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ ?! Я не призываю болеть или любить Астану . Но неужели на ВЕЛИКОЙ РУСИ перевелась ДОБРОТА, ДУШЕВНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ? И осталась только ненависть , неприязнь, зависть и нетерпимость ?

  3. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 18:17 | Регистрация: 8.09.2017

    Очень жаль, считаю это большая потеря для Ineos. Хороший гонщик, с харизмой, способный создавать командный дух. Удачи ему в новой команде.

  4. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 18:35 | Регистрация: 23.05.2017

    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    А вы наверное не заметили, что в последние годы большинство интервью и пресс-релизов максимально корректные, вежливый и ,я бы даже сказал, слащавые, независимо от реального положения дел.

  5. RVL

    Вчера, 19:05 | Регистрация: 30.08.2012

    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    тебе не кажется, что ты оч мелкий человек? как считаешь?
     

  6. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 19:21 | Регистрация: 31.05.2014

    Ну что можно написать: удачи Пулсу, ну и Ланда получил одного из лучших горных помощников.

  7. archi

    Вчера, 19:33 | Регистрация: 30.12.2012

    Цитата: Lucky
    Главное достижение Bahrain-Merida - отсутствие допинговых скандалов, которые густым шлейфом тянуться за Астаной с самого основания этой команды: Маттиас Кесслер, Эдди Маццолени, Винокуров, Андрей Кашечкин, Хосе Антонио Редондо, Владимир Гусев, Альберто Контадор, Роман Кройцигер, Валентин и Максим Иглинский, Ильи Давиденка "достижений" хватит на десяток команд))) В 2012 году бывшие гонщики и персонал Astana, включая Лэнса Армстронга, Йохана Брюнеля, Леви Лайфаймера, доктора Педро Селайю и доктора Луиса дель Мораля, были серьёзно замешаны в массовый допинговый скандал, окруживший команду U.S. Postal/Discovery Channel.
    Ай-я-яй, как это, какая-то Астана имеет лицензию про-тура при таких раскладах, а ее болещики смеют вякать

  8. Имя: Александр

    AXEL87

    Вчера, 20:11 | Регистрация: 27.08.2018

    Как же теперь ФРУМ без него...

    1. s75

      Вчера, 20:31 | Регистрация: 9.06.2015

      Воуту замену найдут, а вот найдут ли замену Эллингворту?

  9. Имя: Виктори

    Cha

    Вчера, 20:26 | Регистрация: 6.09.2016

    Цитата: ©VeloLIVE.com
    Ваут Пулс принял участие в 14 Гран-турах, где внёс важный вклад в победы лидеров команды Sky на Гран-турах

    Вообще-то только 7 за Sky и 7 за Вакансолей и ОмегаФарм с нагрузкой в 1,5 Гранд Тура за сезон.

    Ключевой грегари для Фрумми и надежный друг, но если не в 31, то когда?

  10. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Lucky
    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    Главное достижение Bahrain-Merida - отсутствие допинговых скандалов, которые густым шлейфом тянуться за Астаной с самого основания этой команды: Маттиас Кесслер, Эдди Маццолени, Винокуров, Андрей Кашечкин, Хосе Антонио Редондо, Владимир Гусев, Альберто Контадор, Роман Кройцигер, Валентин и Максим Иглинский, Ильи Давиденка
    "достижений" хватит на десяток команд)))
    В 2012 году бывшие гонщики и персонал Astana, включая Лэнса Армстронга, Йохана Брюнеля, Леви Лайфаймера, доктора Педро Селайю и доктора Луиса дель Мораля, были серьёзно замешаны в массовый допинговый скандал, окруживший команду U.S. Postal/Discovery Channel.
    2019 на дворе вроде? В прошлый век не пробовали заглянуть? Там ваше ЖУТЬ. А по сегодняшнему дню.. ФРУМИНАТОРУ не забудьте так же гневное письмо написать

    Цитата: RVL
    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    тебе не кажется, что ты оч мелкий человек? как считаешь?
     
    Мне кажется ты мне по плечо будешь с моим ростом. Возьми зеркало и ему пошли свое видение.

    Вся жизнь это гонка.
  11. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 21:03 | Регистрация: 15.04.2018

    Блин,жаль не в Юмбо перешёл,я надеялся на это. Удачи Пулсу

  12. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 21:38 | Регистрация: 27.05.2017

    Цитата: Lucky
    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    Главное достижение Bahrain-Merida - отсутствие допинговых скандалов, которые густым шлейфом тянуться за Астаной с самого основания этой команды...
    Забыли как Бахрейн слил Костю? Нибали тоже балуется баллнчиком. Так что не все так чисто.

  13. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 21:48 | Регистрация: 4.07.2017

    Пять лет назад у Пулса был выбор. Он мог отправится за своим шансом, но выбрал быть грегари в скай, и стал одним из ключевых помощников Фрумми, соавтором большинства его побед.

    А теперь у него проснулось желание поработать на себя, чтож, это естественное желание. Удачи, Ваут!

  14. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Lucky
    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    Главное достижение Bahrain-Merida - отсутствие допинговых скандалов, которые густым шлейфом тянуться за Астаной с самого основания этой команды: Маттиас Кесслер, Эдди Маццолени, Винокуров, Андрей Кашечкин, Хосе Антонио Редондо, Владимир Гусев, Альберто Контадор, Роман Кройцигер, Валентин и Максим Иглинский, Ильи Давиденка
    "достижений" хватит на десяток команд)))
    В 2012 году бывшие гонщики и персонал Astana, включая Лэнса Армстронга, Йохана Брюнеля, Леви Лайфаймера, доктора Педро Селайю и доктора Луиса дель Мораля, были серьёзно замешаны в массовый допинговый скандал, окруживший команду U.S. Postal/Discovery Channel.
    Честно. Вот не хотел я эту бучу разводить..но ваши выпады на ровном месте в сторону Астанытвынуждают меня макнуть вас в ваше же дерьмо./Директор по менеджменту велокоманды Bahrain Merida Милан Эржень подозревается в связях с допинговой клиникой Марка Шмидта. Сейчас Международный союз велосипедистов (UCI) ведет расследование по этому поводу. 15 мая стало известно, что гонщик Bahrain Merida Кристиан Корень и спортивный директор команды Борут Божич являлись клиентами Шмидта и принимали допинг. В сентябре 2018 года у белорусского гонщика команды Константина Сивцова в допинг-пробе был найден эритропоэтин. / Довольны?

    И еще.. Когда будете след. раз списывать флуд, пишите хоть правильно фамилии. Илья Давыденок.. так правильно будет.

    Вся жизнь это гонка.
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Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

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Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    уже просто забыть хочется. бесславный конец

  • Shalam s Urala
    Янник Штаймле – новый велогонщ ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    чувствуется как Янник воодушевлён, вдохновлён и полон надежд

    и Лефевр такой мастер, глава семьи, вожак стаи )

    дай им бог

  • VeloVelo
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Прощай шампунь. Бабло распилили и свалили. Стоит запомнить имена этих манагеров.
    Гонцов жаль. Полит, Герреро и другие хорошие гонцы. Удачи парням!

  • VeloVelo
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Вальверде войдет в "зал славы велоспорта" (уже вошел), не только потому, что он был на подиуме всех трех ГТ. А еще потому что плюс к этому у него выдающиеся результаты в арденнских классиках.

    Флэш Валлонь (финиш на Мюр дэ Уи) - Пятикратный победитель!!! И еще призовые места.
    Льеж-Бастонь-Льеж - Трехкратный победитель!!! И еще призовые места.


    ДАЛЕЕ КЛАССИКИ:
    Классика Сан-Себастьяна - Двукратный победитель
    Вуэльта Мурсии - Пятикратный победитель.

    Ну и уж раз пошло по Вальверде:

    Трехкратный чемпион Испании (1 - разделка, 2 - групповая)

    НЕДЕЛЬКИ:
    Андалусия: Пятикратный победитель.
    Валенсия: Трехкратный победитель.
    Каталония: Трехкратный победитель!!!
    Бургос: Двукратный победитель.
    Дофине: Двукратный победитель!
    Кастилия и Леон: 1 Победа.
    Тур страны Басков: 1 Победа.
    Тур Абу Даби: 1 Победа.

    Чемпион мира действующий! Плюс 5 или 6 серебра и бронзы, не помню точно.



    У кого еще есть такие или подобные достижения? 



    Я не фанат Вальверде.
    Но, с большим уважением к нему отношусь. 

  • Astanaforever
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Такую команду угробили..которая в со-лидерах рейтинга стояла. когда то. с таким то бюджетом
  • VeloVelo
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Артем, есть такие замечательные гонки, как "классики". Обратите на них внимание.
    Они того стоят, например, Тур Фландрии. Для подавляющего большинства гонцов 
    выиграть Фландрию гораздо ценнее, чем взять этап на ГТ.

  • Адриен
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Адриен-Фото
    Ну правильно ... Посмотрите - сколько одобрений ваша писулька получила. НЕНАВИСТЬ ! Завтра закроют Астану - ох, сколько радости будет на Velolive ! И понятно, все команды - чистейшие, никто - кроме проклятой Астаны - допингом не баловался и не балуется, она одна как БЕЛЬМО мешает российским "знатокам" велоспорта. Даже Армстронг , оказывается, допинговал из-за Астаны.И Контадор ... Все астанинские допинговые выкормыши. И других достижений у Астаны не было ... У меня вопрос - вот рыба ГНИЁТ с головы... А человек с какого места ? ЕСТЬ НОРМАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ВЕЛОСПОРТА ?! ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ ?! Я не призываю болеть или любить Астану . Но неужели на ВЕЛИКОЙ РУСИ перевелась ДОБРОТА, ДУШЕВНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ? И осталась только ненависть , неприязнь, зависть и нетерпимость ?
  • Адриен
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Адриен-Фото
    Что, опять антиастанинский приступ подкатил? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АСТАНА ? Вопрос был о спортивных достижениях Бахрейна - И ВСЕ! И вопрос правомерный - достижений, достойных особой гордости, у команды ПОКА нет. Возможно - будут. Дай Бог... КАК НАСЧЕТ ВАШЕЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ АСТАНЫ И ЕЁ БОЛЕЛЬЩИКОВ ? Соринку в чужом глазу быстро подмечаете...
  • Astanaforever
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Lucky
    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    Главное достижение Bahrain-Merida - отсутствие допинговых скандалов, которые густым шлейфом тянуться за Астаной с самого основания этой команды: Маттиас Кесслер, Эдди Маццолени, Винокуров, Андрей Кашечкин, Хосе Антонио Редондо, Владимир Гусев, Альберто Контадор, Роман Кройцигер, Валентин и Максим Иглинский, Ильи Давиденка
    "достижений" хватит на десяток команд)))
    В 2012 году бывшие гонщики и персонал Astana, включая Лэнса Армстронга, Йохана Брюнеля, Леви Лайфаймера, доктора Педро Селайю и доктора Луиса дель Мораля, были серьёзно замешаны в массовый допинговый скандал, окруживший команду U.S. Postal/Discovery Channel.
    Честно. Вот не хотел я эту бучу разводить..но ваши выпады на ровном месте в сторону Астанытвынуждают меня макнуть вас в ваше же дерьмо./Директор по менеджменту велокоманды Bahrain Merida Милан Эржень подозревается в связях с допинговой клиникой Марка Шмидта. Сейчас Международный союз велосипедистов (UCI) ведет расследование по этому поводу. 15 мая стало известно, что гонщик Bahrain Merida Кристиан Корень и спортивный директор команды Борут Божич являлись клиентами Шмидта и принимали допинг. В сентябре 2018 года у белорусского гонщика команды Константина Сивцова в допинг-пробе был найден эритропоэтин. / Довольны?

    И еще.. Когда будете след. раз списывать флуд, пишите хоть правильно фамилии. Илья Давыденок.. так правильно будет.
  • BaTman
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    BaTman-Фото
    Но достижения Астаны пока не привлекают гонщиков и тренеров такого уровня.
    Зачем столько агрессии в отношениях других команд ?

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

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