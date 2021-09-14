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Герант Томас ведёт переговоры о контракте с несколькими командами

Род Эллингворт: «Если собираетесь воевать, захотите, чтобы с вами был Герант Томас»

 

 

  35-летний британский велогонщик Герант Томас (Geraint Thomas), победитель Тур де Франс-2018, продолжает вести переговоры с велокомандами по поводу контракта. Нынешний контракт Геранта Томаса с британской командой Ineos Grenadiers заканчивается в конце 2021 года.

 

  В какой бы гонке не стартовал Герант Томас, любители велоспорта прекрасно знают, насколько интересной может стать борьба, если британский велогонщик находится в своей лучшей форме. В таких случаях прогнозы на результат соревнования делать интереснее, но и сложнее, так как внезапные атаки Томаса могут перевернуть ход гонки. Но опытные прогнозисты могут обезопасить себя, использовав бонус код бет365, и начать играть в одной из лучших букмекерских компаний.

 

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

  Атака Геранта Томаса на 5-м этапе Критериума Дофине (Critérium du Dauphiné)-2021 принесла ему победу и позволила подняться в генеральной классификации, где в итоге он занял третье место. Но хорошая и обещающая интересное выступление форма Геранта Томаса не спасла его от падения на Тур де Франс-2021, главной гонке сезона. Британский гонщик не сдался, проехал французский Гранд-тур до конца, работал на команду Ineos Grenadiers, но во второй части сезона отпраздновать победу Геранту Томасу пока не удалось.

 

  В велокоманде Ineos Grenadiers Герант Томас выступает с 2010 года. Но, как сообщает Cyclingews, 35-летний британский гонщик обдумывает возможность перехода в велокоманду  Qhubeka-NextHash, которая, несмотря на недавние финансовые проблемы, готова подписать опытного гонщика. В этой команде Герант Томас может стать единоличным лидером на недельные велогонки и Гранд-туры.

 

  Итальянский велогонщик Фабио Ару, на которого команда Qhubeka-NextHash делала ставку, но не получила ожидаемого результата, ушёл из профессионального велоспорта, закончив карьеру.

 

Однако Cyclingnews отмечают, что наиболее вероятным сценарием станет продление контракта Геранта Томаса с командой Ineos Grenadiers, где он сможет начать 13-й сезон.

 

  Во время Тура Британии менеджер и тренер команды Род Эллингворт (Rod Ellingworth) рассказал в интервью Cyclingnews, что переговоры с Герантом Томасом до сих пор продолжаются, что команда всё ещё нуждается в опытном гонщике.

 

  Род Эллингворт: «Пока ничего не решено. Переговоры продолжаются, они не закончены. Уверен, что у него есть ещё несколько предложений, и что он изучает, какое из них будет для него самым лучшим.

 

Если честно, я был на Вуэльте Испании-2021, потом приехал сюда, на Тур Британии, и не совсем в курсе всех деталей, но, надеюсь, мы скоро всё узнаем. Всё, что я могу сообщить – переговоры продолжаются.

 

 В конце концов, он в этом году стал победителем Тура Романдии-2021, выиграл этап Критериума Дофине. Мы знаем, что Герант способен отлично выступать, что он один из тех ребят, которых захочешь взять с собой, если понадобится идти в бой. В этом смысле он идеальный для команды человек. В прошлом он доказал, что способен не только побеждать, но быть верным товарищем по команде.

 

  Он может играть множество ролей, и, конечно, если он останется, будет в каком-то плане послом команды, её представителем. Он олицетворение команды. Лидером команды может стать каждый. У нас есть несколько победителей Гранд-туров, поэтому, как я всегда говорил, главное – сильнейший гонщик с сильнейшим составом. И не важно, кто именно».

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Комментарии

  • VeloVelo
    Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Не, тема с минусами нормальная. Если тебе ставят много минусов, ты задумываешься над тем, как улучшить свой смысл и свой текст.

    А если тебе ставят много плюсов, ты воодушевляешься и, опять же, задумываешься над тем, как улучшить свой смысл и свой текст.

    Про ВВП и уровень жизни давайте уже закончим. 
    Не здесь об этом писать.



  • VeloVelo
    Тур Британии-2021. Этап 6 (37)
    VeloVelo-Фото

    good

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Колбрелли Браво! Всё отлично сделал. Растет! Пора на классики.

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото

    А зачем Сонни было работать? Тем более, что сзади был Трентин?
    Всё четко разыграл Сонни. 

    Эвенепул сделал всё что мог, сделал все правильно, но, сил оторваться от "спринтера" Кольбрелли не хватило. 

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Много вы знаете спринтеров, которые могут высидеть в такой гонке?
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Да ладно ))
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати, почему так много сошедших: как и у девушек все наши (УКР) не смогли финишировать.

    Там же на второй половине дистанции круги были. Поэтому потенциальные круговые либо сами сходили, либо их снимали организаторы. Ну и как обычно, отработавшие на своих лидеров гонщики уходили. Это же не многодневка, смысла продолжать гонку уже не было.

  • Sezar
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    Sezar-Фото

    Отличная гонка. Нога у Ремко есть. Мотор у него снова самый сильный в пелотоне. Динамика превосходная. А база в ногах, опыт и хитрость приложатся. Не сомневаюсь что и Лефевр (и Вантуренхаут) супердоволен и уверился, что Ремко готов к самым высоким достижениям.

    Главное - без травм! И все будет хорошо.

    Сонни - респект. Что единственный, выжил. Не факт, что такое повторится еще.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    EL-Fenomeno-Фото
    У нас сегодня, т.е. уже вчера был день города, так что смотрел только начало гонки, но сразу было выдно что это будет интересный роад рэйс (тем более без радио). Но вот смотрю итоговый протокол: Сонни конечно красава, на Туре Бенелюкса ещё показал в какой он форме, но как теперь ему быть с майкой трэ колорэ чемпиона Италии, когда придётся колесить в звёздно-бело-синей майке ЧЕ !? Кстати, почему так много сошедших: как и у девушек все наши (УКР) не смогли финишировать.
    Цитата: Nathan
    Очередной удар по самолюбию золотого мальчика бельгийского велоспорту.
    Вообще-то так ему и надо, наверное подЗабыл что шоссейный велоспорт, детка)
    Цитата: Camel
    Цитата: levonardo
    ...Ремко, видимо, расстроился

    И снова стал хамить.
    Никогда его не любил, а с очередным его недовольством вот в такой грубой форме, в который раз понимаю, что молодой ТИПаж Рэмко типичный ХАМло((
  • jerzyk
    Крис Фрум стал техническим сов ... (25)
    jerzyk-Фото
    Напомните, а то я кроме ОБС(однабабкасказала) и бла-бла-бла,ничего не припоминаю.Ну разве как баба-менеджер думала,что у неё яйца больше чем у Вино!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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