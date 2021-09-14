Герант Томас ведёт переговоры о контракте с несколькими командами

Род Эллингворт: «Если собираетесь воевать, захотите, чтобы с вами был Герант Томас»

35-летний британский велогонщик Герант Томас (Geraint Thomas), победитель Тур де Франс-2018, продолжает вести переговоры с велокомандами по поводу контракта. Нынешний контракт Геранта Томаса с британской командой Ineos Grenadiers заканчивается в конце 2021 года.

В какой бы гонке не стартовал Герант Томас, любители велоспорта прекрасно знают, насколько интересной может стать борьба, если британский велогонщик находится в своей лучшей форме. В таких случаях прогнозы на результат соревнования делать интереснее, но и сложнее, так как внезапные атаки Томаса могут перевернуть ход гонки. Но опытные прогнозисты могут обезопасить себя, использовав бонус код бет365, и начать играть в одной из лучших букмекерских компаний.

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Атака Геранта Томаса на 5-м этапе Критериума Дофине (Critérium du Dauphiné)-2021 принесла ему победу и позволила подняться в генеральной классификации, где в итоге он занял третье место. Но хорошая и обещающая интересное выступление форма Геранта Томаса не спасла его от падения на Тур де Франс-2021, главной гонке сезона. Британский гонщик не сдался, проехал французский Гранд-тур до конца, работал на команду Ineos Grenadiers, но во второй части сезона отпраздновать победу Геранту Томасу пока не удалось.

В велокоманде Ineos Grenadiers Герант Томас выступает с 2010 года. Но, как сообщает Cyclingews, 35-летний британский гонщик обдумывает возможность перехода в велокоманду Qhubeka-NextHash, которая, несмотря на недавние финансовые проблемы, готова подписать опытного гонщика. В этой команде Герант Томас может стать единоличным лидером на недельные велогонки и Гранд-туры.

Итальянский велогонщик Фабио Ару, на которого команда Qhubeka-NextHash делала ставку, но не получила ожидаемого результата, ушёл из профессионального велоспорта, закончив карьеру.

Однако Cyclingnews отмечают, что наиболее вероятным сценарием станет продление контракта Геранта Томаса с командой Ineos Grenadiers, где он сможет начать 13-й сезон.

Во время Тура Британии менеджер и тренер команды Род Эллингворт (Rod Ellingworth) рассказал в интервью Cyclingnews, что переговоры с Герантом Томасом до сих пор продолжаются, что команда всё ещё нуждается в опытном гонщике.

Род Эллингворт: «Пока ничего не решено. Переговоры продолжаются, они не закончены. Уверен, что у него есть ещё несколько предложений, и что он изучает, какое из них будет для него самым лучшим.

Если честно, я был на Вуэльте Испании-2021, потом приехал сюда, на Тур Британии, и не совсем в курсе всех деталей, но, надеюсь, мы скоро всё узнаем. Всё, что я могу сообщить – переговоры продолжаются.

В конце концов, он в этом году стал победителем Тура Романдии-2021, выиграл этап Критериума Дофине. Мы знаем, что Герант способен отлично выступать, что он один из тех ребят, которых захочешь взять с собой, если понадобится идти в бой. В этом смысле он идеальный для команды человек. В прошлом он доказал, что способен не только побеждать, но быть верным товарищем по команде.

Он может играть множество ролей, и, конечно, если он останется, будет в каком-то плане послом команды, её представителем. Он олицетворение команды. Лидером команды может стать каждый. У нас есть несколько победителей Гранд-туров, поэтому, как я всегда говорил, главное – сильнейший гонщик с сильнейшим составом. И не важно, кто именно».