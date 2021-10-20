Ремко Эвенепул в межсезонье примет участие в гравийной велогонке

Ремко Эвенепул и Маттиа Каттанео стартуют в американской гравийной велогонке “Belgian Waffle Ride”

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Организаторы серии велогонок “Belgian Waffle Ride”, проводящейся в США, объявили, что 31 октября в гонке по гравийным дорогам Канзаса примут участие велогонщики команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) и Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo).

Первые три гравийных гонки “Belgian Waffle Ride” прошли в этом году в Сан-Диего, Северной Каролине и Юте (США). В Канзасе гонщикам предстоит преодолеть 178 км с набором высоты 2438 м.

В этом году Ремко Эвенепул получил опыт выступления на гравийных дорогах во время этапа Джиро д’Италия-2021, проложенном по дорогам классики «Страде Бьянке». На этом этапе бельгийский велогонщик на первом секторе гравийных дорог оказался в хвосте пелотона, а затем выпал, когда Филиппо Ганна и команда Ineos Grenadiers увеличили скорость и растянули группу. Товарищи по команде и другие команды помогли закрыть просвет, группы пелотона соединились.На третьем секторе за 25 км до финиша Ремко Эвенепул снова потерял контакт с группой. Но Джиро д'Италия-2021 была первой гонкой Ремко Эвенепула после травмы и долгой реабилитации.

Первая гравийная велогонка в Европе с участием профессиональных велогонщиков, организованная бывшим профессиональным велогонщиком Филиппо Поццато, – “Serenissima Gravel” протяжённостью 132 км, состоялась 15 октября на северо-востоке Италии. Её победителем стал казахстанский велогонщик команды Astana-Premier Tech Алексей Луценко, который атаковал в одиночку за 70 км до финиша и опередил преследователей на 42 секунды.

Велогонщики команды EF Education-Nippo Лахлан Мортон и Алекс Хаус часто принимают участие в гравийных гонках, а несколько велогонщиков, включая Петера Стетину, Лауренса тен Дама и Кьела Рейнена после завершения карьеры в профессиональном шоссейном велоспорте переключились на гравийные гонки.