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Николас Роч и Каспер Педерсен на карантине из-за коронавируса

Николас Роч и Каспер Педерсен  временно не будут принимать участие в велогонках

 

 

 

Николас Роч и Каспер Педерсен на карантине из-за коронавируса

 

Photo (c) @TeamDSM

 

 

  Велокоманда DSM сообщила, что велогонщики команды Николас Роч (Nicolas Roche) и Каспер Педерсен (Casper Pedersen)  вынуждены отказаться от участия в велогонках после контакта с членом персонала команды, у которого был положительный тест на Covid-19.

 

  Николас Роч не вышел на старт 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2021, а Каспер Педерсен не будет стартовать на классике E3 Saxobank Classic, которая должна пройти 26 марта.

 

  Как сообщает команда DSM, Николас Роч и Каспер Педерсен чувствуют себя хорошо, у них нет симптомов заболевания. Когда они вернутся к соревнованиям, будет решено после следующих тестов на Covid-19.

 

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Теги к статье: Николас Роч Каспер Педерсен DSM

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24 марта 2021

Oxyclean Classic Brugge-De Panne

26 марта 2021

E3 Saxo Bank Classic

28 марта 2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

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Комментарии

  • Astanaforever
    Неделя Коппи и Бартали-2021. Э ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Кэву какаво одеть жёлтую майку? Оживает и раскрыляется в квиках. Рад за него.Будут победы ещё..однозначно.
  • Серафим
    Неделя Коппи и Бартали-2021. Э ... (4)
    Серафим-Фото

     Молодец, в списке из двух спринтеров занял почетное второе место. А вообще, думаю, что он может гоняться хоть до 50, это его личное дело. 

      Борозды не испортит, правда и глубоко не вспашет.

  • close2you
    Неделя Коппи и Бартали-2021. Э ... (4)
    close2you-Фото
    Ну будет первым на такой же гонке, где вторые составы всех протуровских команд.. и что дальше? Прежнего кэва мы уже не увидим.
  • RVL
    Неделя Коппи и Бартали-2021. Э ... (4)
    RVL-Фото

    Это уже третье второе в этом сезоне у него

  • motte
    Неделя Коппи и Бартали-2021. Э ... (4)
    motte-Фото

    Ай, Марк, уже второй, значит будет первый - :) 

  • SportSpirit
    Патрик Лефевр: «Bora предложил ... (33)
    SportSpirit-Фото
    Ольга, спасибо за инфу) время покажет, кто более упрямый: статистика или Ремко.
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (12)
    RVL-Фото
    что фигово было это так.+ его оператор допек. как назойливая муха
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (12)
    velodoctor-Фото

    Кстати, Кошту и Серри мотоцикл задел, поэтому они сошли. 

  • Kitsune-taichou
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (12)
    Kitsune-taichou-Фото
    если фрум рычит, значит ему совсем фигово
  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (66)
    Earl57-Фото
    Ну положим, я люблю не только Пидкока. Ван Арт нравится мне ничуть не меньше и я надеюсь, что в будущем они станут топовыми генеральщиками. Испытала сожаление, узнав что Л'Авенир в этом году совпадает с Вуэльтой, а значит Пидкок на него не попадает, так как должен поехать свой первый грантур.
    И за Алмейду я тоже переживаю. И не потому что он молодой, возраст гонщика для меня вообще не имеет значения. Мне неважно, 21 год ему как Пидкоку или 44 года как Оскару Севилье.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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