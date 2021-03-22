Николас Роч и Каспер Педерсен на карантине из-за коронавируса

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 18:23
Николас Роч и Каспер Педерсен временно не будут принимать участие в велогонках
Photo (c) @TeamDSM
Велокоманда DSM сообщила, что велогонщики команды Николас Роч (Nicolas Roche) и Каспер Педерсен (Casper Pedersen) вынуждены отказаться от участия в велогонках после контакта с членом персонала команды, у которого был положительный тест на Covid-19.
Николас Роч не вышел на старт 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2021, а Каспер Педерсен не будет стартовать на классике E3 Saxobank Classic, которая должна пройти 26 марта.
Как сообщает команда DSM, Николас Роч и Каспер Педерсен чувствуют себя хорошо, у них нет симптомов заболевания. Когда они вернутся к соревнованиям, будет решено после следующих тестов на Covid-19.
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