Николас Роч и Каспер Педерсен на карантине из-за коронавируса

Николас Роч и Каспер Педерсен временно не будут принимать участие в велогонках

Photo (c) @TeamDSM

Велокоманда DSM сообщила, что велогонщики команды Николас Роч (Nicolas Roche) и Каспер Педерсен (Casper Pedersen) вынуждены отказаться от участия в велогонках после контакта с членом персонала команды, у которого был положительный тест на Covid-19.

Николас Роч не вышел на старт 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2021, а Каспер Педерсен не будет стартовать на классике E3 Saxobank Classic, которая должна пройти 26 марта.

Как сообщает команда DSM, Николас Роч и Каспер Педерсен чувствуют себя хорошо, у них нет симптомов заболевания. Когда они вернутся к соревнованиям, будет решено после следующих тестов на Covid-19.