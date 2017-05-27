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Команда Bora-hansgrohe ставит под сомнение стратегию UCI по тестам на Covid-19

Ральф Денк: «Мы требуем определённости в отношении тестирования на Covid-19»

 

 

 

 

  После положительного теста на Covid-19 у одного из гонщиков команда Bora-hansgrohe была вынуждена отказаться от участия в классике Мирового тура Bretagne Classic-2020. Гонщика с положительным тестом на Covid протестировали ещё раз в тот же день, и новый тест был отрицательным.

 

  Все велогощики и персонал команды, которые должны были принять участие в классике, тоже были немедленно протестированы, и ни один из их тестов не показал наличие Covid-19. Велокоманда Bora-hansgrohe считает, что положительный тест был ошибочным.

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Похоже, мои опасения подтвердились. Известно, что какой-то процент PCR-тестов ошибочен, и положительные результаты этих тестов неправильные. Нет проблемы, если в случае положительного теста есть возможность немедленно перепроверить результаты. В случае антидопинговых правил если образец А позитивный, результат перепроверяют по пробе B.

 

  Но в текущей стратегии по тестам Международный союз велосипедистов (UCI) такой перепроверки не предусматривает. Антидопинговые лаборатории тоже акредитованы, что означает наличие определённых стандартов проверок. Это был бы единый подход, где есть центральная лаборатория или определённые сертифицированные лаборатории.

 

  Мы говорим о спортсменах, которые недели, месяцы готовятся к гонкам, а потом их не пускают на старт из-за неверного теста.

 

  Сегодня мы всей командой снялись с гонки Мирового тура, которая помимо очков даёт внимание средств массовой информации, другими словами, ценную рекламу, на которой базируется поддержка наших спонсоров. Сегодня мы этого были лишены.

 

  Конечно, здоровье всех участников всегда будет и должно быть приоритетом, однако, остаётся неудовлетворение, что не учитываются все остальные аспекты.

 

Думаю, должны быть немедленно сделаны поправки. Мы требуем определённости в отношении процедур и стратегии тестирования.

 

Если этого не будет, скоро у нас возникнут серьёзные проблемы, потому что какая серьёзная компания захочет инвестировать в лотерею?»

 

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Теги к статье: Bora-hansgrohe

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  1. M-07

    Вчера, 23:24 | Регистрация: 27.05.2017

    Потому что вся эта истерия из-за обычного вируса, вызывающего простудные заболевания, бред полнейший, тесты делать ещё больший бред, особенно здоровым людям (бессимптомные больные - тоже бред). Зато идеальный повод напугать людей и ограничить им права, да и передел экономики устроить. Будто раньше мало болели простудными заболеваниями и пневмониями и умирали от них.

     

    Надо быть очень наивным, чтобы думать, что элитки о нашем здоровье элитки заботятся хоть сколько-нибудь. Наоборот, этим коронабесием они много людей убили нагнетаем страха, домашним арестом, масками, через которые невозможно нормально дышать, от чего как раз иммунитет и снижается, чрезмерным "лечением" токсичными препаратами и аппаратами ИВЛ, которые необходимо применять только в крайних случаях. Зато очень усердно навязывают странные прививки от этого якобы очень опасного вируса. В общем, надо смотреть на то, что и для чего делается, а не на то, что декларируется и навязывается.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Адриен
    Команда Sky подарила Лионелю М ... (3)
    Адриен-Фото

    Эта "новость" посвящается уходу Месси из "Барселоны"?

  • Earl57
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Giant72
    Прошлогодний чемпион мира по юниорам

    Действующий чемпион мира пока еще. И из-за ситуации с чемпионатом мира может случиться так, что задержится в этом статусе до следующего года. 

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Претендентов очень много, даже больше чем на Критериуме Дофине. Но что случилось (там) в итоге все прекрасно помнят. А тут гонка на 3 недели, а не 1, не в июле, а в сентябре; плюс с этим коварным КОВИДским протоколом на время всего ГТ. Так что наверное впервые не берусь прогнозировать даже подиум, не то что победителя. Но чисто по людски хотелось бы там видеть Ланду, Пино и Карапаза...порядок мест - произвольное).

    Кройшвайк уже ауте в Юмбе на Тур (готовится к Джиро), а тут вот ещё и Рогличъ под вопросом. Восставновление идёт медленней чем он хотел/думал - "I actually thought I would feel better right now after my crash..."

  • salomon
    Примож Роглич не уверен, сможе ... (6)
    salomon-Фото
    Цитата: chel
    Шифруется
    Роглич
    Цитата: Astanaforever
    Вот тебе и юрьев день.Так, что загадывать кто возьмет Тур, неблагодарное занятие. Вот как возьмет и выиграет Тур например Бухман или Барде. А может Кинтаныч? Или Супермен Лопес. Жизнь она такая штука непредсказуемая.
    Ну про Лопеса вы загнули ! Чтобы Лопес выйграл Тур должны сломаться как минимум 10 других более достойных претендентов.
  • salomon
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (7)
    salomon-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Странно, что Мэтьюз не едет Тур, пока форма звенит.
    На Тур не едут многие "звенящие" - Мэтьюз, Демар, Фульсан, Власов...
  • M-07
    Команда Bora-hansgrohe ставит ... (1)
    M-07-Фото

    Потому что вся эта истерия из-за обычного вируса, вызывающего простудные заболевания, бред полнейший, тесты делать ещё больший бред, особенно здоровым людям (бессимптомные больные - тоже бред). Зато идеальный повод напугать людей и ограничить им права, да и передел экономики устроить. Будто раньше мало болели простудными заболеваниями и пневмониями и умирали от них.

     

    Надо быть очень наивным, чтобы думать, что элитки о нашем здоровье элитки заботятся хоть сколько-нибудь. Наоборот, этим коронабесием они много людей убили нагнетаем страха, домашним арестом, масками, через которые невозможно нормально дышать, от чего как раз иммунитет и снижается, чрезмерным "лечением" токсичными препаратами и аппаратами ИВЛ, которые необходимо применять только в крайних случаях. Зато очень усердно навязывают странные прививки от этого якобы очень опасного вируса. В общем, надо смотреть на то, что и для чего делается, а не на то, что декларируется и навязывается.

  • Evergreen
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (24)
    Evergreen-Фото
    А чем Беннет хуже Кусса? Как по мне, Джордж и есть самый сильный горный грегари Джамбо, победа на Пьемонте и серебро Ломбардии это доказывают.
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (24)
    M-07-Фото

    Надеюсь, что Тур выиграет Том Дюмулин. И, конечно, буду переживать за Сивакова и Закарина.

  • Evergreen
    Наиро Кинтана и Варран Баргиль ... (2)
    Evergreen-Фото
    По самому Найронмэну вопросов нет, если он в середине Тура достигнет февральской формы этого года, это будет просто бомба. Но команда стремная... На равнине никто полноценно не сможет работать, если монстры типа Тони Мартина с Ван Артом будут пелотон рвать, да и в горах все сомнительно. Следующий по силе горняк после Кинтаны это собственно Баргиль, но в то что он будет работать на лидера я не верю. Во первых это француз в французской команде, а во вторых просто скользкий тип... Роса давно вышел из категории перспективных, Дайер Кинтана просто преданный брат для моральной поддержки, возможно только один Анакона сможет до финальной горы дотягивать. Нет серьезной силы в этой команде.
  • Evergreen
    Сэм Оомен подписал трёхлетний ... (3)
    Evergreen-Фото
    Равноценная замена Де Плюса, уходящего в Инеос

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