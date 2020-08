Команда Bora-hansgrohe ставит под сомнение стратегию UCI по тестам на Covid-19

Претендентов очень много, даже больше чем на Критериуме Дофине. Но что случилось (там) в итоге все прекрасно помнят. А тут гонка на 3 недели, а не 1, не в июле, а в сентябре; плюс с этим коварным КОВИДским протоколом на время всего ГТ. Так что наверное впервые не берусь прогнозировать даже подиум, не то что победителя. Но чисто по людски хотелось бы там видеть Ланду, Пино и Карапаза...порядок мест - произвольное).

Кройшвайк уже ауте в Юмбе на Тур (готовится к Джиро), а тут вот ещё и Рогличъ под вопросом. Восставновление идёт медленней чем он хотел/думал - "I actually thought I would feel better right now after my crash..."