Команда Bora-hansgrohe ставит под сомнение стратегию UCI по тестам на Covid-19

Ральф Денк: «Мы требуем определённости в отношении тестирования на Covid-19»

После положительного теста на Covid-19 у одного из гонщиков команда Bora-hansgrohe была вынуждена отказаться от участия в классике Мирового тура Bretagne Classic-2020. Гонщика с положительным тестом на Covid протестировали ещё раз в тот же день, и новый тест был отрицательным.

Все велогощики и персонал команды, которые должны были принять участие в классике, тоже были немедленно протестированы, и ни один из их тестов не показал наличие Covid-19. Велокоманда Bora-hansgrohe считает, что положительный тест был ошибочным.

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Похоже, мои опасения подтвердились. Известно, что какой-то процент PCR-тестов ошибочен, и положительные результаты этих тестов неправильные. Нет проблемы, если в случае положительного теста есть возможность немедленно перепроверить результаты. В случае антидопинговых правил если образец А позитивный, результат перепроверяют по пробе B.

Но в текущей стратегии по тестам Международный союз велосипедистов (UCI) такой перепроверки не предусматривает. Антидопинговые лаборатории тоже акредитованы, что означает наличие определённых стандартов проверок. Это был бы единый подход, где есть центральная лаборатория или определённые сертифицированные лаборатории.

Мы говорим о спортсменах, которые недели, месяцы готовятся к гонкам, а потом их не пускают на старт из-за неверного теста.

Сегодня мы всей командой снялись с гонки Мирового тура, которая помимо очков даёт внимание средств массовой информации, другими словами, ценную рекламу, на которой базируется поддержка наших спонсоров. Сегодня мы этого были лишены.

Конечно, здоровье всех участников всегда будет и должно быть приоритетом, однако, остаётся неудовлетворение, что не учитываются все остальные аспекты.

Думаю, должны быть немедленно сделаны поправки. Мы требуем определённости в отношении процедур и стратегии тестирования.

Если этого не будет, скоро у нас возникнут серьёзные проблемы, потому что какая серьёзная компания захочет инвестировать в лотерею?»