  Команда «Астана» продлила контракт с Мерхави Кудусом

Astanaforever

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (79) Цитата: BaTman Так за Инеос выступает "Кири" и Сиваков. Допинговые скандалы преследовали всех великих, и Конта, и Винокуров были в них.

Не совсем понимаю чем Астана лучше Инеоса. Может просто болельщики Инеоса более культурные и не навязывают своём мнение на форуме, всех без разбора обзывая Асанофобами ?

Или я что то пропустил ?:) В отличие от Фруми, Вино понес наказание, хотя ничего не жрал и не нюхал..а вот Фруми поймали с сальбутамолом в руке..а он все непогрешим. Где правда? Знаете, я вот убедился в прошлом году, что нет у нас патриотизма за отечество, за Родину, гордость за наших..слышите. .наших. Когда наш..родной боец из Дагестана, россиянин дрался с чужеземцем, чуждым, далеким ирландцем Коннором МакГрегором, видели бы какие оскорбления сыпались в сторону Хабиба..Вау. И как только эти квасные патриоты, а по сути враги отечества Российского..наши сограждан е, господа болельщики над ним не издевались. Затронули его род, нацию, цвет его заднего места, религию..особенности национального животноводства и т. д. и т. п.. Мне стало грустно и обидно. Откуда это в них? Этот оголтелый фашизм, расизм, национализм? Он же Россию представлял, пел российский гимн, слал привет России из ринга после победы. Гордился страной своей. Он же наш. .россиянин. Все мы дети одной страны. Жаль, что до этих лжепатриотов это не доходит. Я к чему все это? Пока мы не осознаем, что люди все равны не взирая на цвет, разрез глаз, вероисповедание, нацию, нас самих не будут никто уважать. Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн. Но болеть за чуждые государства и желать неудачи нашим соседям это кощунство..полная деградация . По поводу Астаны. Я желаю ей громких побед назло врагам и завистникам. . Удачи тебе Вино..Молодец. Прекрасный спортсмен и истинный патриот своей Родины .Я уверен, что благодаря ему..многие ребятишки сели на профессиональные велосипеды как в Казахстане..так и в России..так и в странах бывшего СССР. И будут новые Берзины, Меньшовы, Поповичи..Абдужаппаровы брать победы на гран турах и гонках мирового пелотона. В отличие от Фруми, Вино понес наказание, хотя ничего не жрал и не нюхал..а вот Фруми поймали с сальбутамолом в руке..а он все непогрешим. Где правда? Знаете, я вот убедился в прошлом году, что нет у нас патриотизма за отечество, за Родину, гордость за наших..слышите. .наших. Когда наш..родной боец из Дагестана, россиянин дрался с чужеземцем, чуждым, далеким ирландцем Коннором МакГрегором, видели бы какие оскорбления сыпались в сторону Хабиба..Вау. И как только эти квасные патриоты, а по сути враги отечества Российского..наши сограждан е, господа болельщики над ним не издевались. Затронули его род, нацию, цвет его заднего места, религию..особенности национального животноводства и т. д. и т. п.. Мне стало грустно и обидно. Откуда это в них? Этот оголтелый фашизм, расизм, национализм? Он же Россию представлял, пел российский гимн, слал привет России из ринга после победы. Гордился страной своей. Он же наш. .россиянин. Все мы дети одной страны. Жаль, что до этих лжепатриотов это не доходит. Я к чему все это? Пока мы не осознаем, что люди все равны не взирая на цвет, разрез глаз, вероисповедание, нацию, нас самих не будут никто уважать. Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн. Но болеть за чуждые государства и желать неудачи нашим соседям это кощунство..полная деградация . По поводу Астаны. Я желаю ей громких побед назло врагам и завистникам. . Удачи тебе Вино..Молодец. Прекрасный спортсмен и истинный патриот своей Родины .Я уверен, что благодаря ему..многие ребятишки сели на профессиональные велосипеды как в Казахстане..так и в России..так и в странах бывшего СССР. И будут новые Берзины, Меньшовы, Поповичи..Абдужаппаровы брать победы на гран турах и гонках мирового пелотона.

Sezar

Тадей Погачар – победитель ко ... (4) Он отлично ездит разделку. Должен после нее надевать белую майку.

BaTman

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (79) Так за Инеос выступает "Кири" и Сиваков. Допинговые скандалы преследовали всех великих, и Конта, и Винокуров были в них.

Не совсем понимаю чем Астана лучше Инеоса. Может просто болельщики Инеоса более культурные и не навязывают своём мнение на форуме, всех без разбора обзывая Асанофобами ?

Или я что то пропустил ?:)

motte

Стартовый протокол разделки на ... (7) Именно, и молодой словенец очень опасен, ещё две недели впереди, выдержит ли психика 20 паренька?

EL-Fenomeno

Тадей Погачар – победитель ко ... (4) картинка, которая говорит сама за себя (вместо него)

И да, он падал там

Александра

Крис Фрум выехал на тренировку ... (20) Кому нехорошо? Вам или Киттелю?

Александра

Крис Фрум выехал на тренировку ... (20) Быть психологически слабым не преступление, с какой стати кто-то будет судить Киттеля и выносить ему приговор на основе психологии? Ушел - имел право, никому из болельщиков не должен.

Серафим

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (79) Цитата: jerzyk Когда выигрывает Барселона, кто то помнит что Месси из Аргентины? Аргентинцы.

levonardo

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (79) Ну вы не совсем правы. Тут палка о двух концах. Можно сколько угодно открывать школ, но если не будет интереса к спорту, то какой с них толк. Вот тут приходят на помощь успешные выступления "своих" команд, пусть даже с "легионерами" во главе( кстати, во времена Пурито российские гонщики российской Катюши побеждали и отмечались на высоких местах, куда чаще чем нынче). С другой стороны, как не побеждай команда, если нету школ и дорог, заинтересовавшимся особо некуда пойти заниматься.

M-07

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (79) Какой нам, переживающим за российский велоспорт, толк, от 100500 побед условных Родригесов под вывеской российской команды? Наши гонщики от этого стали больше выигрывать? Нет, в Катюше у наших гонщиков побед было очень мало, и то почти все победы были на этапах многодневок, когда отпускали отрывы, из серьёзных гонок только победа Закарина на Романдии, ну и этап Париж - Ницца из группы сильнейших, и то, в Катюше только Закарин из наших и стал выступать на хорошем уровне. А в основном там наши гонщики не прогрессировали вообще, а то и затухали.