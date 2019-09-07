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Команда «Астана» продлила контракт с Мерхави Кудусом

  Команда «Астана» продлила контракт с Мерхави Кудусом

Эритрейский гонщик Мерхави Кудус остается в команде Мирового Тура «Астана» еще на два сезона. Соответствующее соглашение с гонщиком было подписано на 2020 и 2021 годы.

 

Photo credit: © Getty Images

 

- Я провожу хороший сезон в составе «Астаны», и я доволен и результатами команды, и великолепной атмосферой, которая здесь сложилась. Рад остаться в команде еще на два года, и надеюсь, что продолжу совершенствоваться и в будущем. «Астана» - очень хорошая и сплоченная команда, я чувствую себя здесь, как дома, так что я счастлив, что продолжу выступать в этом проекте. Моя самая большая цель в следующем сезоне – попасть в состав команды на «Тур де Франс» и побороться там за победу на этапе. Это моя мечта!– рассказал Мерхави Кудус.

 

Мерхави Кудус, 25 лет, проводит свой дебютный сезон в казахстанской команде. Он проявил себя как сильный горняк и хороший помощник для лидеров команды. Так, в начале года Кудус выиграл два этапа и общий зачет «Тура Руанды», а чуть позже, стал третьим в генеральной классификации «Президентского Тура Турции». На «Вуэльте Валенсии» и «Вуэльте Каталонии» Кудус был одним из помощников Йона Исагирре и Мигеля Анхеля Лопеса, соответственно, на пути к их победам в общем зачете гонок.

 

- Мы пригласили Мерхави в нашу команду, зная о его горных возможностях, и в первой половине сезона он на 100% это подтвердил. Кудус еще учится некоторым моментам в гонке и набирается нового опыта, но мы рады видеть его прогресс по ходу сезона. У него есть ряд личных результатов, но, кроме того, он впечатлил нас тем, как он умеет помогать лидерам команды. Что ж, еще два года для Мерхави Кудуса в нашем проекте, и мы рассчитываем увидеть еще больше результатов от него в ближайшем будущем,- сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана».


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Мерхави Кудус Astana Pro Team Александр Винокуров трансферы

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Комментарии

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (79)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: BaTman
    Так за Инеос выступает "Кири" и Сиваков. Допинговые скандалы преследовали всех великих, и Конта, и Винокуров были в них.
    Не совсем понимаю чем Астана лучше Инеоса. Может просто болельщики Инеоса более культурные и не навязывают своём мнение на форуме, всех без разбора обзывая Асанофобами ?
    Или я что то пропустил ?:)
    В отличие от Фруми, Вино понес наказание, хотя ничего не жрал и не нюхал..а вот Фруми поймали с сальбутамолом в руке..а он все непогрешим. Где правда? Знаете, я вот убедился в прошлом году, что нет у нас патриотизма за отечество, за Родину, гордость за наших..слышите. .наших. Когда наш..родной боец из Дагестана, россиянин дрался с чужеземцем, чуждым, далеким ирландцем Коннором МакГрегором, видели бы какие оскорбления сыпались в сторону Хабиба..Вау. И как только эти квасные патриоты, а по сути враги отечества Российского..наши сограждан е, господа болельщики над ним не издевались. Затронули его род, нацию, цвет его заднего места, религию..особенности национального животноводства и т. д. и т. п.. Мне стало грустно и обидно. Откуда это в них? Этот оголтелый фашизм, расизм, национализм? Он же Россию представлял, пел российский гимн, слал привет России из ринга после победы. Гордился страной своей. Он же наш. .россиянин. Все мы дети одной страны. Жаль, что до этих лжепатриотов это не доходит. Я к чему все это? Пока мы не осознаем, что люди все равны не взирая на цвет, разрез глаз, вероисповедание, нацию, нас самих не будут никто уважать. Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн. Но болеть за чуждые государства и желать неудачи нашим соседям это кощунство..полная деградация . По поводу Астаны. Я желаю ей громких побед назло врагам и завистникам. . Удачи тебе Вино..Молодец. Прекрасный спортсмен и истинный патриот своей Родины .Я уверен, что благодаря ему..многие ребятишки сели на профессиональные велосипеды как в Казахстане..так и в России..так и в странах бывшего СССР. И будут новые Берзины, Меньшовы, Поповичи..Абдужаппаровы брать победы на гран турах и гонках мирового пелотона.
  • Sezar
    Тадей Погачар – победитель ко ... (4)
    Sezar-Фото

    Он отлично ездит разделку. Должен после нее надевать белую майку.

  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (79)
    BaTman-Фото
    Так за Инеос выступает "Кири" и Сиваков. Допинговые скандалы преследовали всех великих, и Конта, и Винокуров были в них.
    Не совсем понимаю чем Астана лучше Инеоса. Может просто болельщики Инеоса более культурные и не навязывают своём мнение на форуме, всех без разбора обзывая Асанофобами ?
    Или я что то пропустил ?:)
  • motte
    Стартовый протокол разделки на ... (7)
    motte-Фото
    Именно, и молодой словенец очень опасен, ещё две недели впереди, выдержит ли психика 20 паренька?
  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар – победитель ко ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    картинка, которая говорит сама за себя (вместо него)

    И да, он падал там

  • Александра
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (20)
    Александра-Фото
    Кому нехорошо? Вам или Киттелю?
  • Александра
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (20)
    Александра-Фото
    Быть психологически слабым не преступление, с какой стати кто-то будет судить Киттеля и выносить ему приговор на основе психологии? Ушел - имел право, никому из болельщиков не должен.
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (79)
    Серафим-Фото

    Цитата: jerzyk
    Когда выигрывает Барселона, кто то помнит что Месси из Аргентины?

     Аргентинцы.

  • levonardo
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (79)
    levonardo-Фото
    Ну вы не совсем правы. Тут палка о двух концах. Можно сколько угодно открывать школ, но если не будет интереса к спорту, то какой с них толк. Вот тут приходят на помощь успешные выступления "своих" команд, пусть даже с "легионерами" во главе( кстати, во времена Пурито российские гонщики российской Катюши побеждали и отмечались на высоких местах, куда чаще чем нынче). С другой стороны, как не побеждай команда, если нету школ и дорог, заинтересовавшимся особо некуда пойти заниматься.
  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (79)
    M-07-Фото
    Какой нам, переживающим за российский велоспорт, толк, от 100500 побед условных Родригесов под вывеской российской команды? Наши гонщики от этого стали больше выигрывать? Нет, в Катюше у наших гонщиков побед было очень мало, и то почти все победы были на этапах многодневок, когда отпускали отрывы, из серьёзных гонок только победа Закарина на Романдии, ну и этап Париж - Ницца из группы сильнейших, и то, в Катюше только Закарин из наших и стал выступать на хорошем уровне. А в основном там наши гонщики не прогрессировали вообще, а то и затухали.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
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5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
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