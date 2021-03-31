Ваут ван Арт – победитель Гент-Вевельгем-2021

Ваут ван Арт, Джакомо Ниццоло, Маттео Трентин, Сонни Кольбрелли, Майкл Мэттьюс о Гент-Вевельгем-2021

26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал первую в этом сезоне победу на классике Мирового тура, выиграв Гент-Вевельгем-2021.

Ветер сыграл ключевую роль в ходе гонки. Финальные 5 км организаторы изменили по ходу гонки из-за пожара в городе Менен, через центр которого должны были проезжать гонщики, из-за чего дистанция Гент-Вевельгем увеличилась на 1,1 км и составила 248,6 км.

Ваут ван Арт и его товарищ по команде Натан Ван Хойдонк (Nathan Van Hooydonck) за 180 км до финиша остались в первой группе, когда пелотон порвался. Ван Арт первым проходил Кеммельберг, а Натан Ван Хойдонк, выпавший из лидирующей группы, сумел добрать её и продолжил помогать своему капитану. Группу лидеров, в которой остались Стефан Кюнг (Groupama-FDJ), Майкл Мэттьюс (BikeExchange), Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious), Маттео Трентин (UAE Team Emirates) и Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos), разыграла спринт. Ваут ван Арт обошёл чемпиона Европы Джакомо Ниццоло и Маттео Трентина.

Ваут ван Арт: «Эта победа много для меня значит. Конечно, я уже выиграл много красивых гонок, но на фламандских классиках часто ничего не получалось. Я ждал этой победы, очень счастлив, это первая фламандская классика, которую выиграл. Она стояла высоко в моём «списке желаний». Каждый год меня называли фаворитом на Тур Фландрии, но у меня не было этой победы на Гент-Вевельгем. Сейчас я намного счастливее. Быть фаворитом на Тур Фландрии я привык за последние два года, но гораздо интереснее быть фаворитом, имея победу.

На Е3 я выступил неплохо, но домой после гонки приехал расстроенным, потому что ожидал большего, а из-за нескольких неудач всё прошло не так хорошо. Поэтому оставались кое-какие сомнения. Но они рассеялись во время сегодняшней гонки. Я снова чувствовал себя хорошо, вёл гонку более осмотрительно, и так взял победу. Не было причин разрывать группу во время первого прохождения Кеммельберга, потому что было ещё довольно далеко. В мою пользу было присутствие Натана и то, что все работали вместе. На Е3 прокол повлиял, но и гонку я вёл не так умно. Главное не в том, чтобы быть лучшим во время гонки, а в том, чтобы быть сильнейшим на финише. На E3 могу винить только себя, что у меня не осталось сил в финале. В пятницу было сложно ехать с этими ребятами из Deceuninck-Quick Step, было нереально тянуть так долго и пытаться их сбросить. Мне не надо было так делать. Я один пострадал после тех своих усилий.

На Гент-Вевельгем разрыв произошёл не из-за тактики и не после атак. Группа просто порвалась. Все знали, что будут эшелоны. Скорость была высокой, я находился среди первых 50 гонщиков. Наша команда постоянно следила за ветром и образованием эшелонов. Вы знаете, что на этой гонке они всегда бывают. Пелотон быстро порвался, я оказался в правильном эшелоне с Натаном. Мы отлично сработались, держали гонку под контролем. Йос ван Эмден вывез меня поближе к голове, я смог подвинуться вперёд, где находился Натан Ван Хойдонк. А дальше важно было удержать позицию. Ветер был такой сильный, что позади нас образовался просвет. И хотя мы проехали только 50 км, план был в том, чтобы ехать так, будто это до финиша осталось 50 км, и не сдавать позиции. Об этом мы думали, когда стартовали. Такой план не гарантировал успех, но помог.

Я был уверен в финальном спринте. Конечно, у нас в группе были быстрые ребята, но спринт всегда другой после тяжёлой гонки. В конце был попутный ветер, поэтому атаковать было сложнее. И я сфокусировался на спринте. Натан целый день был со мной. Это стало ключевым фактором. Он смог держать всё под контролем, эта победа нас обоих».

Натан Ван Хойдонк: «Сегодня мы доказали, что можем побеждать в гонке, даже не являясь доминирующей командой. Фантастические ощущения. Мы постоянно держали скорость, потому что преследователи всё время были недалеко. Ваут сказал мне не сбавлять. В какой-то момент спринтеры меня в какой-то степени «линчевали», но потом я быстро вернулся и уже держал скорость. Стало ясно, что к финишу мы подъедем в группе семи сильнейших гонщиков. Но Ваут может всё, я ни разу не сомневался, что он выиграет спринт».

Джакомо Ниццоло: «Безумная была гонка, пелотон порвался рано. Мы в первой группе сработались вместе с самого начала. В конце было тяжело, ноги устали, спринт получился странным при попутном ветре. Я решил начать его с последней позиции. Не знаю, правильно ли я сделал, но так решил, сделал всё, что мог, поэтому доволен. Это важный результат для команды и фонда Qhubeka».

Маттео Трентин: «Гонка была очень хорошей, но тяжёлой. Вместе с другими мы отлично работали, держали скорость, чтобы не дать преследователям закрыть просвет. Третье место в спринте всегда оставляет горький привкус, хотелось победы, но подняться на подиум вместе с сильнейшими – тоже хороший результат».

Сонни Кольбрелли: «Сегодня был очень скоростной и очень долгий день на Гент-Вевельгем-2021. Я доволен своей формой, но не слишком доволен результатом, потому что боролся за победу или подиум. За 50 м до финиша у меня не осталось сил. Я доволен этой гонкой, для меня она была важной. Теперь могу сфокусироваться на Туре Фландрии».

Майкл Мэттьюс: «Перед гонкой мы провели собрание. Мэттью Хейман дал нам хороший совет, что примерно через 70 км после старта мы должны выйти вперёд и занять позиции на боковых ветрах. Это сработало. Когда пелотон порвался, впереди осталось 25 гонщиков, среди них пять наших ребят. Мы работали всю гонку, стараясь удержаться, чтобы у меня был лучший шанс для спринта. Но, к сожалению, в финале, когда нас осталось семеро, у меня не хватило ноги, чтобы выиграть. Я отдал все силы. Команда работала потрясающе, так что ждём теперь следующий уик-энд».

Стефан Кюнг: «В группе были сильные классики, а не просто спринтеры. Все устали в конце, но что-то сделать было сложно, особенно против Ваута ван Арта, у которого оставался товарищ по команде. Я сделал всё, что было в моих силах».