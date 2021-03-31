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Ваут ван Арт – победитель Гент-Вевельгем-2021

Ваут ван Арт, Джакомо Ниццоло, Маттео Трентин, Сонни Кольбрелли, Майкл Мэттьюс о Гент-Вевельгем-2021

 

 

  26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал первую в этом сезоне победу на классике Мирового тура, выиграв Гент-Вевельгем-2021.

 

  Ветер сыграл ключевую роль в ходе гонки. Финальные 5 км организаторы изменили по ходу гонки из-за пожара в городе Менен, через центр которого должны были проезжать гонщики, из-за чего дистанция Гент-Вевельгем увеличилась на 1,1 км и составила 248,6 км.

 

  Ваут ван Арт и его товарищ по команде Натан Ван Хойдонк (Nathan Van Hooydonck) за 180 км до финиша остались в первой группе, когда пелотон порвался. Ван Арт первым проходил Кеммельберг, а Натан Ван Хойдонк, выпавший из лидирующей группы, сумел добрать её и продолжил помогать своему капитану. Группу лидеров, в которой остались Стефан Кюнг (Groupama-FDJ), Майкл Мэттьюс (BikeExchange), Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious), Маттео Трентин (UAE Team Emirates) и Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos), разыграла спринт. Ваут ван Арт обошёл чемпиона Европы Джакомо Ниццоло и Маттео Трентина.

Ваут ван Арт – победитель Гент-Вевельгем-2021

 

Ваут ван Арт – победитель Гент-Вевельгем-2021

 

 

 

Ваут ван Арт – победитель Гент-Вевельгем-2021

 

Ваут ван Арт – победитель Гент-Вевельгем-2021

Ваут ван Арт – победитель Гент-Вевельгем-2021

 

Ваут ван Арт – победитель Гент-Вевельгем-2021

 

Ваут ван Арт – победитель Гент-Вевельгем-2021

 

 

  Ваут ван Арт: «Эта победа много для меня значит. Конечно, я уже выиграл много красивых гонок, но на фламандских классиках часто ничего не получалось. Я ждал этой победы, очень счастлив, это первая фламандская классика, которую выиграл. Она стояла высоко в моём «списке желаний». Каждый год меня называли фаворитом на Тур Фландрии, но у меня не было этой победы на Гент-Вевельгем. Сейчас я намного счастливее. Быть фаворитом на Тур Фландрии я привык за последние два года, но гораздо интереснее быть фаворитом, имея победу.

 

  На Е3 я выступил неплохо, но домой после гонки приехал расстроенным, потому что ожидал большего, а из-за нескольких неудач всё прошло не так хорошо. Поэтому оставались кое-какие сомнения. Но они рассеялись во время сегодняшней гонки. Я снова чувствовал себя хорошо, вёл гонку более осмотрительно, и так взял победу. Не было причин разрывать группу во время первого прохождения Кеммельберга, потому что было ещё довольно далеко. В мою пользу было присутствие Натана и то, что все работали вместе. На Е3 прокол повлиял, но и гонку я вёл не так умно. Главное не в том, чтобы быть лучшим во время гонки, а в том, чтобы быть сильнейшим на финише. На E3 могу винить только себя, что у меня не осталось сил в финале. В пятницу было сложно ехать с этими ребятами из Deceuninck-Quick Step, было нереально тянуть так долго и пытаться их сбросить. Мне не надо было так делать. Я один пострадал после тех своих усилий.

 

  На Гент-Вевельгем разрыв произошёл не из-за тактики и не после атак. Группа просто порвалась. Все знали, что будут эшелоны. Скорость была высокой, я находился среди первых 50 гонщиков. Наша команда постоянно следила за ветром и образованием эшелонов. Вы знаете, что на этой гонке они всегда бывают. Пелотон быстро порвался, я оказался в правильном эшелоне с Натаном. Мы отлично сработались, держали гонку под контролем. Йос ван Эмден вывез меня поближе к голове, я смог подвинуться вперёд, где находился Натан Ван Хойдонк. А дальше важно было удержать позицию. Ветер был такой сильный, что позади нас образовался просвет. И хотя мы проехали только 50 км, план был в том, чтобы ехать так, будто это до финиша осталось 50 км, и не сдавать позиции. Об этом мы думали, когда стартовали. Такой план не гарантировал успех, но помог.

 

  Я был уверен в финальном спринте. Конечно, у нас в группе были быстрые ребята, но спринт всегда другой после тяжёлой гонки. В конце был попутный ветер, поэтому атаковать было сложнее. И я сфокусировался на спринте. Натан целый день был со мной. Это стало ключевым фактором. Он смог держать всё под контролем, эта победа нас обоих».

 

  Натан Ван Хойдонк: «Сегодня мы доказали, что можем побеждать в гонке, даже не являясь доминирующей командой. Фантастические ощущения. Мы постоянно держали скорость, потому что преследователи всё время были недалеко. Ваут сказал мне не сбавлять. В какой-то момент спринтеры меня в какой-то степени «линчевали», но потом я быстро вернулся и уже держал скорость. Стало ясно, что к финишу мы подъедем в группе семи сильнейших гонщиков. Но Ваут может всё, я ни разу не сомневался, что он выиграет спринт».

 

  Джакомо Ниццоло: «Безумная была гонка, пелотон порвался рано. Мы в первой группе сработались вместе с самого начала. В конце было тяжело, ноги устали, спринт получился странным при попутном ветре. Я решил начать его с последней позиции. Не знаю, правильно ли я сделал, но так решил, сделал всё, что мог, поэтому доволен. Это важный результат для команды и фонда Qhubeka».

 

 Маттео Трентин: «Гонка была очень хорошей, но тяжёлой. Вместе с другими мы отлично работали, держали скорость, чтобы не дать преследователям закрыть просвет. Третье место в спринте всегда оставляет горький привкус, хотелось победы, но подняться на подиум вместе с сильнейшими – тоже хороший результат».

 

  Сонни Кольбрелли: «Сегодня был очень скоростной и очень долгий день на Гент-Вевельгем-2021. Я доволен своей формой, но не слишком доволен результатом, потому что боролся за победу или подиум. За 50 м до финиша у меня не осталось сил. Я доволен этой гонкой, для меня она была важной. Теперь могу сфокусироваться на Туре Фландрии».

 

  Майкл Мэттьюс: «Перед гонкой мы провели собрание. Мэттью Хейман дал нам хороший совет, что примерно через 70 км после старта мы должны выйти вперёд и занять позиции на боковых ветрах. Это сработало. Когда пелотон порвался, впереди осталось 25 гонщиков, среди них пять наших ребят. Мы работали всю гонку, стараясь удержаться, чтобы у меня был лучший шанс для спринта. Но, к сожалению, в финале, когда нас осталось семеро, у меня не хватило ноги, чтобы выиграть. Я отдал все силы. Команда работала потрясающе, так что ждём теперь следующий уик-энд».

 

  Стефан Кюнг: «В группе были сильные классики, а не просто спринтеры. Все устали в конце, но что-то сделать было сложно, особенно против Ваута ван Арта, у которого оставался товарищ по команде. Я сделал всё, что было в моих силах».

 

 

Результаты Гент-Вевельгем-2021

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Комментарии

  • Адриен
    Якоб Фульсанг и Алексей Луценк ... (7)
    Адриен-Фото
    А когда вы покупаете какой-либо продукт - технику, электронику, мебель, колбасу - вы не имеете право оценивать их качество ? Ну, по вашей логике, если не умеешь или не знаешь технологию их изготовления, не являешься специалистом, то являешься диванным потребителем... Профессиональный спорт как раз и существует только для "диванных экспертов" и, кстати, за их счет. Спонсоры то за чей счет отбивают свои вложения ?
  • Hansmer
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Hansmer-Фото
    Да не говори! Хоть бы заглянул на Велолайв, прочёл что команда снялась. Или забыл что он за Трек гоняет?! ?
    P.S.
    Точно хватку растерял, может тому виной лыжи.
  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2021. Результат ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Гонка была интересной потому что пелотон порвался ещё задолго до финиша, но вот Е3 в развязке мне понравилоась намного больше. Спрашиваю сам себя: почему Кюнг с его то мащёй и индивидцальным ходом не попробоал с_атаковать раньше, километров за 5-6 до финиша ? ну к примеру в стиле К.Асгрина (пятничной Е3).

    А в Юмбе сегодня дубль ибо М.Восс взяла женскую ГВ, причём атаковала на финише так сильно, что никто даже не смог выйти из под неё. Кстати, впервые вижу, чтобы женские соревнования элитной гонки были после такой же самой мужской; но говорят там какой то пожар был, и даже дистанция немного была подкорректированна, так?

    Цитата: MVDP
    Ниццоло слишком засиделся в хвосте

    Да, было видно, что итальянец прорывался почти с поледней позциии. Помню как много лет тому назад КЭВ пару раз такое выдавал...и побеждал, но Макр "Пушечное ядро", а тут ВВА, поэтому Джакомо "только" второй. Ну и Колбрелли снова близко, но снова мимо подиума.

  • Earl57
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Earl57-Фото
    Интересно было услышать про Педерсена, который вышел на старт гонки в Ипре))
  • Ice
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Hansmer
    Мы то видели, как выливалось из него не однократно. Только С. Курдюков этого не заметил, что человеку реально плохо! Посчитал что явно ноги пустые и не катит у него. Как и Кристофа ¨опустил¨, когда тот начал отставать в торч, типа горка явно не под него. А по факту заднее колесо было вноль пустное. Последнее время, комментатор нашь известный, очень часто летает в облоках, не было раньше такого с ним.
    А Беннетту здоровья! Очень было бы интересно как бы он пободался с Ван Артом на финише.

    Это да, заносит комментатора периодически, ляпы просто детские, упускает нить гонки практически каждый раз.

  • RVL
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    RVL-Фото
    Получается сначала он заголодал, и стал пустым. Потом решил подкрепиться, причём так объемно, что перегрузил пищеблок. Но как мы знаем, поздно пить боржоми, когда почки сели.
    Вместо решения одной проблемы, он получил 2.
  • Hansmer
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Hansmer-Фото

    Мы то видели, как выливалось из него не однократно. Только С. Курдюков этого не заметил, что человеку реально плохо! Посчитал что явно ноги пустые и не катит у него. Как и Кристофа ¨опустил¨, когда тот начал отставать в торч, типа горка явно не под него. А по факту заднее колесо было вноль пустное. Последнее время, комментатор нашь известный, очень часто летает в облоках, не было раньше такого с ним.
    А Беннетту здоровья! Очень было бы интересно как бы он пободался с Ван Артом на финише.

  • RVL
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (9)
    RVL-Фото

    Париж рубэ на велолайве в графикеgood

  • Hansmer
    Cholet - Pays de la Loire-2021 (2)
    Hansmer-Фото

    У Буани явно проблемы с башкой! Нагло бортанул гонщика Groupama - Fdj, как тот чудом то удержался ещё?! Такой завалище мог организовать и не дай Бог кого до комы довести! Смотрю по итогу ему влепили дисквал, но походу не осознает.

  • AzaKonta
    Якоб Фульсанг и Алексей Луценк ... (7)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: Двс
    Ох уж эти диванные эксперты-профессионалы)
    Это мнение болельщика со стажем и экономиста. Есть государственные вложения и соответсвенно должны быть результаты. Нет результатов, извините, пора заканчивать.

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
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