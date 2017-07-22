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Михал Квятковски о новых мерах безопасности, введённых UCI

Михал Квятковски не согласен с некоторыми новыми мерами безопасности, введёнными UCI

 

 

  Чемпион мира 2014 года, победитель Милан-Сан-Ремо, Амстел Голд Рэйс, Страде Бьянке и других велогонок Михал Квятковски прокомментировал новые правила безопасности, введённые UCI с 8 февраля 2021 года.

 

  Велогонщик команды Ineos Grenadiers считает, что регулирование посадки велогонщика на велосипеде – не та мера, которая повысит безопасность во время велогонки. Своим мнением Михал Квятковски поделился с Cyclingnews перед стартом 3 этапа велогонки «Этуаль де Бессеж»-2021.

 

Михал Квятковски о новых мерах безопасности, введённых UCI

Photo (c) Team Ineos GRENADIERS

 

 

  Михал Квятковски: «Это лишь способ переложить ответственность за падения на гонщиков. Есть много других мер, которые они могли бы сначала принять ради безопасности в гонке и барьеров. Но езда на верхней трубе рамы? Простите, я не согласен, потому что, в конце концов, мы – профессиональные велогонщики.

 

  Сейчас они запрещают езду на верхней трубе, а в следующем году запретят поднимать руки во время празднования победы. И предложат ограничить скорость, и что-то подобное. Думаю, они должны больше сфокусироваться на организационной стороне гонок.

 

  Если сидишь на трубе, находясь в центре пелотона, конечно, это может быть опасно. Но есть множество опасных ситуаций, например, когда мы пьём, когда едем в гуще пелотона на скорости 60 км/ч. Но это нам необходимо, в том числе и езда на верхней трубе рамы. Считаю, что они не должны это запрещать».

 

  Михал Квятковски поддерживает введение наказания за выбрасывание бачков вне «зелёной» зоны.

 

  «Думаю, это хорошая мера безопасности, она чётко даёт понять, что мы не должны бросать их, не подумав о возможном риске для других гонщиков. Надеюсь, будут наказаны те гонщики, которые бросают бачки, не задумываясь о ста гонщиках, которые едут за ними. Но иногда трудно понять, почему бачок попал на дорогу, потому что он может выскочить, когда на высокой скорости попадаешь на бугор, или дорожное покрытие оставляет желать лучшего, и тогда бачки вылетают из держателя.

 

  Есть зелёные зоны, где мы выбрасываем бачки и другой мусор, думаю, будет лучше увеличить количество таких зон, где персонал будет подбирать выброшенное. Потому что если мы просто начнём отвозить бачки в техничку, то тем самым добавим ещё один опасный элемент в гонку».  

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Теги к статье: Михал Квятковский Michal Kwiatkowski Ineos Grenadiers UCI

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  1. close2you

    Сегодня, 01:24 | Регистрация: 22.07.2017

    Квято, как и свойственно всем полякам, говорит все сразу прямо )) молодец, начало положил, сейчас Фрумми, Погачар, Мохорич и другие любители спуститься на раме, подключатся и закроют эту идею. 

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Комментарии

  • close2you
    UCI в виде исключения увеличит ... (1)
    close2you-Фото

    то опасно, то давайте в виде исключения добавим)) на раме опасно спускаться, а людей для кучи добавим !

  • close2you
    Михал Квятковски о новых мерах ... (1)
    close2you-Фото

    Квято, как и свойственно всем полякам, говорит все сразу прямо )) молодец, начало положил, сейчас Фрумми, Погачар, Мохорич и другие любители спуститься на раме, подключатся и закроют эту идею. 

  • close2you
    UCI вводит новые меры безопасн ... (1)
    close2you-Фото

    УВЕРЕН, что с круткой сидя на раме будет отмена, это полнейший бред !

  • дрокер
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    дрокер-Фото

    Верх протокола как в Арденах, приятно видеть.

  • Sm1T
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (14)
    Sm1T-Фото
    А Брайкович, который у себя в словении на самом деле Бражковик (делающий брагу).
  • Astanaforever
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Явно перебрали с капитанами. На каждого кэпа, один грегари получается. Один словенец в прошлом году без команды всех кэпов порвал как тузик грелку. Мувики с тремя уделывались и эти с четырьмя тоже так же обделаются. Главное форма, а не имя. И конечно госпожа удача.
  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    Earl57-Фото
    У Инеоса теперь надежда на Ганну на разделке послезавтра.
  • Freejazz
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    Freejazz-Фото

    Да, там все Лотто хорошо сработало. Квятковского немного жаль, но побеждает техничный.

  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    Earl57-Фото

    Красивая победа Велленса!

  • sashaney
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (14)
    sashaney-Фото

    А что не так с Турбо-Дурбо? Моих детей тренировал его детский Ози тренер и он именно говорил через А. Ну не совсем чистое А, по русски как Ё, но слышится ближе к А.

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