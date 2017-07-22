Михал Квятковски о новых мерах безопасности, введённых UCI

Михал Квятковски не согласен с некоторыми новыми мерами безопасности, введёнными UCI

Чемпион мира 2014 года, победитель Милан-Сан-Ремо, Амстел Голд Рэйс, Страде Бьянке и других велогонок Михал Квятковски прокомментировал новые правила безопасности, введённые UCI с 8 февраля 2021 года.

Велогонщик команды Ineos Grenadiers считает, что регулирование посадки велогонщика на велосипеде – не та мера, которая повысит безопасность во время велогонки. Своим мнением Михал Квятковски поделился с Cyclingnews перед стартом 3 этапа велогонки «Этуаль де Бессеж»-2021.

Photo (c) Team Ineos GRENADIERS

Михал Квятковски: «Это лишь способ переложить ответственность за падения на гонщиков. Есть много других мер, которые они могли бы сначала принять ради безопасности в гонке и барьеров. Но езда на верхней трубе рамы? Простите, я не согласен, потому что, в конце концов, мы – профессиональные велогонщики.

Сейчас они запрещают езду на верхней трубе, а в следующем году запретят поднимать руки во время празднования победы. И предложат ограничить скорость, и что-то подобное. Думаю, они должны больше сфокусироваться на организационной стороне гонок.

Если сидишь на трубе, находясь в центре пелотона, конечно, это может быть опасно. Но есть множество опасных ситуаций, например, когда мы пьём, когда едем в гуще пелотона на скорости 60 км/ч. Но это нам необходимо, в том числе и езда на верхней трубе рамы. Считаю, что они не должны это запрещать».

Михал Квятковски поддерживает введение наказания за выбрасывание бачков вне «зелёной» зоны.

«Думаю, это хорошая мера безопасности, она чётко даёт понять, что мы не должны бросать их, не подумав о возможном риске для других гонщиков. Надеюсь, будут наказаны те гонщики, которые бросают бачки, не задумываясь о ста гонщиках, которые едут за ними. Но иногда трудно понять, почему бачок попал на дорогу, потому что он может выскочить, когда на высокой скорости попадаешь на бугор, или дорожное покрытие оставляет желать лучшего, и тогда бачки вылетают из держателя.

Есть зелёные зоны, где мы выбрасываем бачки и другой мусор, думаю, будет лучше увеличить количество таких зон, где персонал будет подбирать выброшенное. Потому что если мы просто начнём отвозить бачки в техничку, то тем самым добавим ещё один опасный элемент в гонку».