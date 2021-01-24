Вольта Альгарве-2021 перенесена на май

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:46
Вольта Альгарве-2021 перенесена с февраля на май
Велогонка категории 2. Pro Вольта Альгарве (Volta ao Algarve em Bicicleta), которая должна была пройти с 17 по 21 февраля, перенесена из-за ухудшения ситуации с Covid-19 в Португалии. Организаторы сообщили, что планируют провести 47-й выпуск велогонки с 5 по 9 мая 2021 года.
В заявлении организаторов говорится: «Откладывание старта велогонки – трудное, но неизбежное решение, учитывая развитие ситуации с пандемией в Португалии. Мы сразу приложили усилия, чтобы 47-й выпуск Вольты Альгарве прошёл следующей весной. Новая дата – с 5 по 9 мая, хотя календарь зависит от согласия велокоманд и партнёров, а также дату должен принять UCI, так как это велогонка профессиональной категории UCI ProSeries Circuit».
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