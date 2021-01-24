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Вольта Альгарве-2021 перенесена на май

Вольта Альгарве-2021 перенесена с февраля на май

 

Вольта Альгарве-2021 перенесена на май

 

 

 

  Велогонка категории 2. Pro Вольта Альгарве (Volta ao Algarve em Bicicleta), которая должна была пройти с 17 по 21 февраля, перенесена из-за ухудшения ситуации с Covid-19 в Португалии. Организаторы сообщили, что планируют провести 47-й выпуск велогонки с 5 по 9 мая 2021 года.

 

  В заявлении организаторов говорится: «Откладывание старта велогонки – трудное, но неизбежное решение, учитывая развитие ситуации с пандемией в Португалии. Мы сразу приложили усилия, чтобы 47-й выпуск Вольты Альгарве прошёл следующей весной. Новая дата – с 5 по 9 мая, хотя календарь зависит от согласия велокоманд и партнёров, а также дату должен принять UCI, так как это велогонка профессиональной категории UCI ProSeries Circuit».

 

  

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Теги к статье: Вольта Альгарве Volta ao Algarve многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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Комментарии

  • galusikga
    Крис Фрум начнёт сезон с велог ... (1)
    galusikga-Фото
    ничего себе состав участников гонки!
  • RVL
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (4)
    RVL-Фото

    а он только классики решил гонять?
    и спросим у лефевра как это делается в стае

    зы. если так пойдет дальше, он начнет ныть что на нем все (типа волки) пытаются выехать..а реально на нем пара тройка поедет всегда, он уже читаемый классик

     

    такое было часто с людьми со "специализацией" и в формах...сагана и канча отдававших победу , тк без команды мы помним. 

  • BlAr
    Примож Роглич пропустит тренир ... (2)
    BlAr-Фото

    Цитата: Владимир__BLR
    "где будет готовиться к Тур де Франс-2020" - шо, опять?

    Повторенье - мать ученья!biggrin

  • Владимир__BLR
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (5)
    Владимир__BLR-Фото
    Ну так не ноги переломал... А с запястьем, если нет возможности руль держать, можно на лежаке тренироваться.
  • Владимир__BLR
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (5)
    Владимир__BLR-Фото
    Взрослого человека жизнь "научила сомневаться", однако.
  • Владимир__BLR
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (4)
    Владимир__BLR-Фото
    Его специализация позволяет ему катать "без помощников". Очень редко в классиках решают исход командные построения, а пара грегари "на всякий случай" всегда найдется, если прокол или еще что-нибудь.
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (4)
    SportSpirit-Фото

    JV выпустила чудесный ролик про WVA: https://www.youtube.com/watch?v=oB04BTRfZiA

     

    Эпизод на 0-43, где он везет желтые чемоданчики, откровенно доставил)

     

    Для меня Ваут - безусловное открытие 2020 года. И приятно видеть, как он нашел баланс между всеми гранями спорта и жизни: контракт, семья, личные цели, командная работа.

     

    Турбулентность с переходом в про-дивизион шоссе и травма на ТДФ-2019 однозначно придали ему деятельной мудрости. Ваут классный music 

     

     

     

  • Владимир__BLR
    Примож Роглич пропустит тренир ... (2)
    Владимир__BLR-Фото

    "где будет готовиться к Тур де Франс-2020" - шо, опять?

  • EL-Fenomeno
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Владимир__BLR
    "Машина пересекла дорогу, даже не притормозив. У нас не было шанса. Я видел автомобиль, но он ехал, наверное, со скоростью 30 – 40 км/ч. Невероятно, пересекать большую дорогу, не остановившись. В тот момент на другой стороне дороги не было машин, поэтому женщина, находившаяся за рулём, сбила нас на полной скорости. После произошедшего она была в полном шоке»"
    Ну прям как Шахмана на Ломбардии2020 тетя подрезала на спуске...

    Снова Италия, снова женщина за рулем, снова инцидент-авария help Хорошо что обошлось "хотя бы" так

  • RVL
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (4)
    RVL-Фото

    Вот интересна позиция вандерпула...так и будет тащить один себя в своей команде?

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