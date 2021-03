Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 Категория:

Вчера, 18:19 Camaiore – Chiusdino, 202 км 1 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 5:01:32 2 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 3 Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 5 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 6 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 7 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 8 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 9 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 10 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 11 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 12 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 13 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 14 Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo 15 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 16 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 17 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 18 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 19 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 20 Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech 21 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 22 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious 23 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 24 Romain Bardet (Fra) Team DSM 25 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 26 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 27 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 28 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 29 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 30 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 31 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 32 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 33 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 34 Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec 35 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 36 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos 37 Simon Carr (Gbr) EF Education-Nippo 0:00:11 38 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma 39 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 40 Victor de la Parte (Spa) Total Direct Energie 41 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:16 42 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 43 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:00:19 44 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:00:28 45 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 46 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:00:31 47 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:32 48 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 49 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Total Direct Energie 50 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 0:00:34 51 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 52 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-RusVelo 53 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:40 54 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec 55 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:00:42 56 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 57 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 58 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo 0:01:03 59 Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team 0:01:22 60 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 61 Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech 62 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 63 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 64 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 0:01:42 65 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 0:02:22 66 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 67 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 0:02:55 68 Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious 0:05:51 69 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 0:09:08 70 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 71 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange 72 Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo 73 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 74 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 75 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 76 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 77 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 78 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 79 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 80 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 81 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM 82 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos 83 Nans Peters (Fra) AG2R Citroën Team 84 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo 85 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 86 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 87 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 88 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 89 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 90 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 91 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 92 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 93 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 94 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 95 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroën Team 96 Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange 97 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 98 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 99 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 100 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 101 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 102 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 103 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 104 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 105 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 106 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 107 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 108 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 109 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 0:11:15 110 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 111 Nathan Haas (Aus) Cofidis 112 Emil Vinjebo (Den) Team Qhubeka Assos 113 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 114 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 115 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 116 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 117 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 118 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 119 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 120 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 121 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 122 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 123 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 124 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:11:57 125 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:12:35 126 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka Assos 0:13:17 127 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 128 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:15:01 129 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 130 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 131 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 132 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 133 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 134 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos 135 Elia Viviani (Ita) Cofidis 136 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 137 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 138 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 139 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 140 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 141 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 142 Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 143 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 144 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 145 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 146 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 147 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo 148 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 149 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 150 Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 151 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation 152 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 153 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 154 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 155 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 156 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 157 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 158 Tom Scully (Nzl) EF Education-Nippo 159 Max Kanter (Ger) Team DSM 160 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 161 John Archibald (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 162 Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo 163 Lawson Craddock (Usa) EF Education-Nippo 164 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 165 Alex Howes (Usa) EF Education-Nippo 166 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:17:54 167 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 168 Tom Bohli (Swi) Cofidis 169 Nico Denz (Ger) Team DSM 170 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 171 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 172 Paul Martens (Ger) Jumbo-Visma 173 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange 174 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 175 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec Генеральная классификация после 2 этапа 1 Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 8:37:35 2 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:04 3 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 0:00:08 4 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:00:11 5 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 0:00:13 6 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 0:00:14 7 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 8 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 9 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 10 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 11 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 12 Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo 13 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 14 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 15 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 16 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 17 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 18 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 19 Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec 20 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious 21 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 22 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 23 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 24 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 25 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 26 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos 27 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 28 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 29 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 30 Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech 31 Romain Bardet (Fra) Team DSM 32 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 33 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 34 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 35 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 36 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma 0:00:25 37 Victor de la Parte (Spa) Total Direct Energie 38 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 39 Simon Carr (Gbr) EF Education-Nippo 40 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:30 41 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 42 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:00:33 43 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:00:42 44 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:00:45 45 Marc Soler (Esp) MOVISTAR TEAM 0:00:46 46 Cristian Rodriguez Martin (Esp) TOTAL DIRECT ENERGIE 47 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) INEOS GRENADIERS 48 Benjamin Thomas (Fra) GROUPAMA - FDJ 0:00:48 49 Roman Kreuziger (Cze) GAZPROM-RUSVELO 50 Christopher Hamilton (Aus) TEAM DSM 51 Jan Polanc (Slo) UAE TEAM EMIRATES 0:00:54 52 Eduardo Sepulveda (Arg) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 53 Fabio Felline (Ita) ASTANA - PREMIER TECH 0:00:56 54 Quinn Simmons (Usa) TREK - SEGAFREDO 55 Zdeněk Štybar (Cze) DECEUNINCK - QUICK-STEP 56 Alessandro De Marchi (Ita) ISRAEL START-UP NATION 0:01:06 57 Ilnur Zakarin (Rus) GAZPROM-RUSVELO 0:01:17 58 Simon Philip Yates (Gbr) TEAM BIKEEXCHANGE 0:01:34 59 Michael Schar (Sui) AG2R CITROEN TEAM 0:01:36 60 Hugo Houle (Can) ASTANA - PREMIER TECH 61 Vakoč Petr Vakoč Petr (Cze) ALPECIN-FENIX 62 Timo Roosen (Ned) JUMBO-VISMA 0:01:56 63 Martijn Tusveld (Ned) TEAM DSM 0:02:15 64 Davide Formolo (Ita) UAE TEAM EMIRATES 0:02:36 65 Rafal Majka (Pol) UAE TEAM EMIRATES 66 Filippo Ganna (Ita) INEOS GRENADIERS 0:02:49 67 Thibault Guernalec (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:04:51 68 Eros Capecchi (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS 0:06:05 69 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 0:09:22 70 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange 71 Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo 72 Nans Peters (Fra) AG2R Citroën Team 73 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 74 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 75 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 76 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 77 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 78 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 79 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroën Team 80 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 81 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo 82 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 83 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 84 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM 85 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 86 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 87 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 88 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 89 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 90 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 91 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 92 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 93 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 94 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 95 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 96 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 97 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 98 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 99 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos 100 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 101 Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange 102 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 103 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 104 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 105 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 0:10:01 106 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 0:10:42 107 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:10:50 108 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:11:10 109 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:11:25 110 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 0:11:29 111 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 112 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 113 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 114 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 115 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 116 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 117 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 118 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 119 Emil Vinjebo (Den) Team Qhubeka Assos 120 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 121 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 122 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 0:12:28 123 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:12:49 124 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:13:31 125 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka Assos 126 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:14:17 127 Nathan Haas (Aus) Cofidis 0:14:44 128 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:15:09 129 Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo 0:15:12 130 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:15:13 131 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:15:15 132 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 133 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos 134 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 135 Elia Viviani (Ita) Cofidis 136 Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 137 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 138 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 139 Max Kanter (Ger) Team DSM 140 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 141 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 142 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 143 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 144 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo 145 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 146 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 147 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 148 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 149 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 150 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation 151 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 152 Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 153 John Archibald (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 154 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 0:15:33 155 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:15:36 156 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 0:16:13 157 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:16:14 158 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 159 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 160 Lawson Craddock (Usa) EF Education-Nippo 161 Alex Howes (Usa) EF Education-Nippo 162 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:16:40 163 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 0:17:16 164 Tom Scully (Nzl) EF Education-Nippo 0:17:58 165 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:18:08 166 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 167 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 168 Nico Denz (Ger) Team DSM 169 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 170 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange 171 Paul Martens (Ger) Jumbo-Visma 0:19:07 172 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 0:19:10 173 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 174 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:19:47 175 Tom Bohli (Swi) Cofidis 0:21:23 Тиррено-Адриатико – 2021. Тиррено-Адриатико – 2021. Маршрут Результаты 1 этапа Тиррено-Адриатико-2021



