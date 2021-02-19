Джанлука Брамбилла – победитель велогонки «Tour des Alpes Maritimes et du Var»-2021

Джанлука Брамбилла выигрывает генеральную классификацию «Тура Приморских Альп и Вара»-2021 после победы на финальном этапе

33-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) одержал двойную победу на 3-м, финальном этапе «Тура Приморских Альп и Вара»-2021 (Tour des Alpes Maritimes et du Var). Это первая победа Джанлуки Брамбиллы с 2016 года и первая в карьере в генеральной классификации многодневной велогонки.

Перед стартом 3-го этапа лидера общего зачёта Майкла Вудса (Israel Start-Up Nation) и идущего вторым в общем зачёте Бауке Моллему (Trek-Segafredo) разделяла всего секунда. Но победу на королевском горном этапе забрал гонщик из отрыва. Джанлука Брамбилла отобрался в группу из 11 гонщиков. За 27 км до финиша отрыв рассыпался, преимущество перед группой майки лидера составляло около полутора минут. В этот момент Брамбилла и Валентин Мадуа (Groupama-FDJ) уехали от Тео Геогана Харта (Ineos Grenadiers).

За 11 км до финиша Брамбилла сбросил Мадуа и поехал в одиночку. На финише он привёз своим ближайшим соперникам – Тео Геогану Харту, Бену О’Коннору (AG2R Citroen), переложившемуся вперёд из группы лидера общего зачёта, а также Руди Молару и Валентину Мадуа (Groupama-FDJ) 13 секунд. Этого премущества хватило Джанлуке Брамбилле, чтобы одержать и победу в генеральной классификации, где он опередил Майкла Вудса на 5 секунд, а своего товарища по команде Бауке Моллему на 6 секунд.

Джанлука Брамбилла: «С 2016 года я ждал победы. Хочу поблагодарить ребят команды, которые поддерживали меня всё это время, особенно, когда всё шло не так, как ожидалось. Также благодарю Джона Бёрка (John Burke), исполнительного директора Trek и Луку Гуэрчилену (генерального менеджера команды) за то, что верили меня все эти годы.

Даже когда появлялись трудности, я всегда на сто процентов прилагал все силы в работе. Думаю, таким образом смог всех отблагодарить.

Я знаю, что моя роль в команде быть доместиком. Победа этого не изменит. Сегодня у меня был шанс проявить себя, и мы с командой отлично отработали.

День был очень тяжёлый. Я сумел уехать в первый отрыв, разыграл свои карты, проявил находчивость, как и, конечно, три сильных гонщика команды Groupama-FDJ. С ними мы сделали большую часть работы.

У меня возникли проблемы с радиосвязью, я остался без неё, поэтому в финале у меня не было информации о разрывах. Потом директор Грегори Раст подъехал ко мне в техничке и сказал: «Ты должен выложиться полностью, должен сбросить всех, если хочешь выиграть и этап, и генеральную классификацию». Я думал об этапе, но не об общем зачёте.

На финальном километре мне было очень тяжело. Я знал, что меня пытаются догнать, выжимая максимум. Но в итоге всё сработало, я взял и победу на этапе, и в общем зачёте».

Майкл Вудс: «Трудная была гонка. Команда Trek доказала, что они сильны. Они заслужили победу в генеральной классификации. Но наша команда выступила отлично. К сожалению, механические проблемы у Уго и Дэна стоили нам этих секунд, которые помогли бы удержать генеральную классификацию. Гонку было трудно контролировать. У Trek сильный состав. Я знал, что если мы будем идти с этими ребятами наравне, то у меня будет шанс на победу. Разочарован, что не сохранил майку, потому что чувствовал себя сильнейшим в группе, что доказал на подъёмах. Поэтому разочарован. Но я хорошо закончил гонку, не могу жаловаться на то, как начал этот сезон.

Бауке Моллема: «Я ожидал, что день будет просто безумным. Отлично так начать сезон - победа на двух из трёх этапов, два гонщика команды на подиуме, майка по очкам, жёлтая майка лидера. Для нас гонка сложилась идеально, надеюсь, дальше продолжим в том же духе».