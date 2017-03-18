Проблемы со здоровьем у Сепа Ванмарке в преддверии северных классик

Падение Сепа Ванмарке на Страде Бьянке затрудняет подготовку к классикам

Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) старается справиться с последствиями падения на Страде Бьянке-2017, чтобы успеть восстановиться к главным для него классикам – Туру Фландрии и Париж-Рубэ. 28-летний бельгийский гонщик команды Cannondale-Drapac пострадал в завале на Страде Бьянке и сошёл с гонки, но до сих пор не справился с болью в рёбрах, которая мешает ему дышать.

Сеп Ванмарке проехал Тиррено-Адриатико, на финальной разделке, на 7-м этапе финишировал 150-м. Он решил отказаться от участия в Милан-Сан-Ремо, а на классиках Dwars door Vlaanderen (22 марта) и E3 Harelbeke (24 марта) поедет не в полную силу. Об этом Сеп Ванмарке рассказал в интервью бельгийской газете Het Laatste Nieuws:

«У меня всё ещё болят рёбра, на самом деле улучшений нет. Не имею понятия, есть ли перелом, сам по себе он не чувствуется. Мне хотелось проехать Тиррено, потому что это единственная гонка, подходящая для подготовки к классикам. И хотя я плохо себя чувствовал, я проехал её до конца, но не мог бороться за этап или прикладывать большие усилия. Когда начинал дышать глубоко, ощущал рёбра, и мне не хватало дыхания. Сейчас надо использовать время, чтобы полностью восстановиться.

Надеюсь, мне поможет физиотерапевт. С помощью упражнений можно не вылечить рёбра, а укрепить мышцы вокруг них. Я не могу терять свою форму. Возможно, на следующей неделе на гонках Dwars door Vlaanderen и E3 Harelbeke я не смогу выступить в полную силу, но надеюсь, что вернусь на пик форму к Туру Фландрии и Париж-Рубэ. Ничего не потеряно».