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Проблемы со здоровьем у Сепа Ванмарке в преддверии северных классик

Падение Сепа Ванмарке на Страде Бьянке затрудняет подготовку к классикам

 

 

  Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) старается справиться с последствиями падения на Страде Бьянке-2017, чтобы успеть восстановиться к главным для него классикам – Туру Фландрии и Париж-Рубэ. 28-летний бельгийский гонщик команды Cannondale-Drapac пострадал в завале на Страде Бьянке и сошёл с гонки, но до сих пор не справился с болью в рёбрах, которая мешает ему дышать.

 

 

  Сеп Ванмарке проехал Тиррено-Адриатико, на финальной разделке, на 7-м этапе финишировал 150-м. Он решил отказаться от участия в Милан-Сан-Ремо, а на классиках Dwars door Vlaanderen (22 марта) и  E3 Harelbeke (24 марта) поедет не в полную силу. Об этом Сеп Ванмарке рассказал в интервью бельгийской газете Het Laatste Nieuws:

 

  «У меня всё ещё болят рёбра, на самом деле улучшений нет. Не имею понятия, есть ли перелом, сам по себе он не чувствуется. Мне хотелось проехать Тиррено, потому что это единственная гонка, подходящая для подготовки к классикам. И хотя я плохо себя чувствовал, я проехал её до конца, но не мог бороться за этап или прикладывать большие усилия. Когда начинал дышать глубоко, ощущал рёбра, и мне не хватало дыхания. Сейчас надо использовать время, чтобы полностью восстановиться.

 

  Надеюсь, мне поможет физиотерапевт. С помощью упражнений можно не вылечить рёбра, а укрепить мышцы вокруг них. Я не могу терять свою форму. Возможно, на следующей неделе на гонках Dwars door Vlaanderen и E3 Harelbeke я не смогу выступить в полную силу, но надеюсь, что вернусь на пик форму к Туру Фландрии и Париж-Рубэ. Ничего не потеряно».

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Теги к статье: Сеп Ванмарке Cannondale-Drapac Страде Бьянке Париж-Рубэ Тур Фландрии

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Комментарии

  • serg80050
    Наиро Кинтана – двукратный поб ... (2)
    serg80050-Фото

    Теперь двухкратный Нептун ... Молодец)))

  • Андрон
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (13)
    Андрон-Фото
    Ну не знаю, я сравнивал его с представителями его росто-весовой категории, всего лишь. А в сравнении по специализациям можно дойти до абсурда. Кинтана генеральщик и Фрум генеральщик. Только вот на голову выше, правда. Можно еще вспомнить Индурайна или Виггинса, тоже вроде генеральщики.
  • Юрий Скворцов
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (13)
    Юрий Скворцов-Фото
    40 секунд на 10 км это все те же 2 с лишним минуты отставания от Фрума на 40км.
    Если сравнивать его только с горняками же, то проехал в одно время с ТВГ и Молемой и проиграл Амадору, Пино и Томасу.
    Безусловно проиграл бы и Конте. И чем тут конкретно восхищаться...
  • veloliveuser
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (13)
    veloliveuser-Фото
    да, моща очч заметна в его ногах - прямо не горняцкие ноги на такой рост, Конта выглядит куда элегантнее.
  • rude_rider
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (13)
    rude_rider-Фото

    ну чтож..

     

    Индеец может забрать Джиру если без форс мажоров..а потом ехать на тур с большой кучей соломой на всякий случай.

     

    но тем не менее ожидаю ярчайшую джиру и скучнейший тур

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (7)
    ДимаЛел-Фото

    Завершилась Тиррено-Адриатико-2017, у России в рейтинге Мирового Тура, а также Мировом рейтинге, 20 очков, которые заработал Павел Кочетков за 29 место в итоговой генеральной классификации

  • Андрон
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (13)
    Андрон-Фото
    Да, среди мухачей Кинтана лучший раздельщик, это даже его хейтеры вряд ли будут отрицать.
    Наверно это заложилось в детстве, когда он много лет ездил в школу свою разделку каждый день. 20 км туда, 20 км обратно. И всё по хорошим горкам.
  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: velodoctor
    Жаль Шпилака

    Жаль Томаса; если не тот инцидент-прецендт на TTT этапа №1 и потеря уймы времени, был бы британец на подиуме однозначно, а может и вообще во главе генерала, смотря как он цеплялся за Кинтану на Терминилло.

    А вообще, считаю, что ПН в этом году получилась намного интересней ТА, да вот только и там, и сям КОЛУМБИЯ "рулила пелотоном"))

  • EL-Fenomeno
    Наиро Кинтана – двукратный поб ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот, Колумбия этой весной "оккупировала" и Францию, и Италию (Энао+Кинтана).
    А для Наиро следующая "победная остановка" Джиро? Если так, то это тоже будет второй успех, но конечно же более важен чем ТА

  • aksbor
    Предварительный стартовый сост ... (2)
    aksbor-Фото

    TEAM KATUSHA ALPECIN (RUS). Хорошая опечатка

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