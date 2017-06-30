VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Расследование CADF в отношении видео с падением Ремко Эвенепула и ответ команды Deceuninck-Quick Step

Расследование CADF в отношении видео с падением Ремко Эвенепула и ответ команды Deceuninck-Quick Step

 

Расследование CADF в отношении видео с падением Ремко Эвенепула и ответ команды Deceuninck-Quick Step

 

  Видео, появившееся в твиттере после падения 20-летнего бельгийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепула, вызвало новый всплеск обсуждений. Но на этот раз обсуждается, какой предмет спортивный директор команды вытащил из кармана веломайки Эвенепула, когда тот лежал в овраге, а также использовала ли команда Deceuninck-Quick Step незаконную передачу стратегически важных показателей мощности гонщика, чтобы получить спортивное преимущество.

 

Видео в твиттере разместил Антуан Вайер (Antoine Vayer), тренер бывшей команды Festina.

 

 

 

 

 

 

  На видео Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step, вынимает какой-то предмет из кармана веломайки лежащего после падения Ремко Эвенепула.

 

Команда Deceuninck-Quick Step настаивает, что белый предмет – это «маленький бачок с питательным продуктом», а не передатчик данных.

 

  Появившееся видео побудило Давида Лаппартьена, президента UCI, начать расследование инцидента, которое проведёт Антидопинговый фонд велоспорта -  CADF (Cycling Anti-Doping Foundation).

 

 В пятницу, 28 августа, бельгийское издание Het Nieuwsblad сообщило, что CADF начал расследование.

 

  Давид Лаппартьен: «Мы попросили CAFD изучить телевизионные кадры и  задать вопросы свидетелям по поводу предмета, который был вытащен из кармана Эвенепула. Спортивный директор говорил, что тогда он подумал о падении Эвенепула, потому что данные перестали передаваться. О каких данных тогда речь? Передача данных запрещена. Поэтому мы будем изучать и этот вопрос. Если дело только в геолокации, тогда это одно, но если передавались и другие данные, это нарушение».

 

 Согласно правилам UCI, во время гонки позволяется использовать телеметрию, спутниковые ретрансляторы, GPS, видеокамеры, которые могут передавать данные, информацию или видео. 

 

  Давиде Брамати так ответил на вопрос La Gazzetta dello Sport по поводу видео: «Не было ничего незаконного. Я не понимаю, как кто-то даже может об этом думать. Я очень хорошо помню, какие это были безумные минуты. Надо было вынуть все предметы, которые были в карманах на спине Ремко, потому что вскоре после этого его положили на носилки. Поэтому я вынул радио, гель, батончик, кусочки сахара. Чтобы не оставлять их на земле, я сунул их в свой карман. Есть ещё одна фотография, на которой видно, что его шлем тоже снимали. Вот и всё».

 

  Команда Deceuninck-Quick Step опубликовала официальное заявление по поводу инцидента и расследования CADF: «Мы хотели бы прояснить, что ранее на этой неделе связались с CADF для обсуждения инцидента с падением Ремко Эвенепула на классике Ломбардия.

 

  Мы уже заявляли публично, что предмет, который вынули из кармана Ремко, это небольшая бутылочка с питательным раствором. Её вынули, чтобы ему было удобнее лежать на носилках. Мы почеркнули это CADF, а также мы продолжим сотрудничать и отвечать на их запросы, если понадобится.

 

  В отношении передатчика данных мы также хотели бы прояснить, что такие данные, как местоположение в прямом эфире передаётся через прибор Velon, который установлен на велосипеде во время Ломбардии, так как организаторы гонки являются партнёрами Velon. Устройство Velon позволяет всем, включая болельщиков, следить за данными гонщикам во время гонки в прямом эфире.

 

  Мы уверены, что это объяснение положит конец любым дальнейшим спекуляциям вокруг инцидента».

 

  Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр высказал своё отношение к произошедшему в своей колонке, которую ведёт в газете Het Nieuwsblad:

 

  «Очевидно, всплывшего видео оказалось достаточно для официальных лиц, чтобы начать расследование. Он (Antoine Vayer) в основном постит нелепы видео, которые сознательно делает как можно более провокационными.

 

  Что произошло? Брамати спустился в овраг после падения Ремко, вынул все твёрдые предметы, чтобы они его не травмировали ещё больше – шлем, радио, бачок. В данном случае бачок был размером в несколько сантиметров.

 

  Единственное, что видно на видео – бачок, потому что он, конечно, больше всего заставляет работать воображение.

 

  Гонщики часто пользуются бачками в финалах. Это так называемый «финальный бачок», который, тем не менее, приобрёл очень плохую репутацию, как что-то волшебное. Хотя в реальности такой бачок в финале просто более удобный, и он не такой липкий, как гель.

 

  А что в таком бачке? Кола, Red Bull или немного кофеина. Ничего запрещённого. И это не болеутоляющие, потому что наша команда эту дрянь не использует. Мы никогда не пользовались "Трамадолом». Мистика вокруг этого бачка в основном имеет эффект плацебо.

 

  Самое циничное прочтение фактов  - это случилось из-за того,  что я снова бросаюсь на баррикады. Вместе с  Ричардом Плюгге и другими главами команд мы работаем над проектом, чтобы сделать велоспорт безопаснее.

 

  Мы хотим нанять для работы внешние организации, что идёт вразрез с желаниями UCI, которые видят в этом проявление недоверия. Это несправедливо, потому что наши заботы должны волновать и их тоже, потому что велоспорт должен стать более безопасным.

 

  Стечение обстоятельств не случайно – новости про расследование появились именно сейчас. Я просто плачу по счетам за то, что высказываюсь в дебатах о безопасности. Это позорно, так как доказывает, что CADF – не независимая организация, а инструмент, который служит интересам UCI, в то время как велокоманды продолжают вкладывать средства в CADF.

 

Приговор болезненно ясен – бедный, бедный велоспорт. Печально. Других слов для этой истории подобрать не могу».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Канешна все замнут. Но спалились однозначно.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

29 августа - 5 сентября 2020

Giro Ciclistico d'Italia

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Astanaforever
    Расследование CADF в отношении ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Канешна все замнут. Но спалились однозначно.
  • salomon
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (16)
    salomon-Фото
    Yuriy 17 поражает своими познаниями в исскуствоведении ! Наверно, в музее работает ?
  • patar
    La Course by Le Tour de France ... (1)
    patar-Фото

    Вот она, радость Трека в этом году))) Чемпионка Европы наносит повторный удар)

    А тройка призерев командной гонки опять вместе заехала)

  • motte
    Составы команд на Тур де Франс ... (70)
    motte-Фото

    Ни одного эстонца нет в этом году

  • старт-шоссе 82
    Цель команда Jumbo-Visma - бор ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Гонка все раставит по своим местам. В ближайшие дни все станет очевидным, или в который раз все перевернется =с ног на голову=.

  • RVL
    Цель команда Jumbo-Visma - бор ... (5)
    RVL-Фото

    Усыпляет Ван Арт конкурентов...

     

  • Evergreen
    Цель команда Jumbo-Visma - бор ... (5)
    Evergreen-Фото
    Ван Арт достаточно силен чтобы взять пару этапов "мимоходом". На холмиках, где тепличные спринтеры уже отвалятся, он разберётся с Саганом.
  • RVL
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (16)
    RVL-Фото
    Накала девушки конечно гонке не добавляли...но изюминку точно да
    Жаль что некоторые женщины рассмотрели свою роль в обществе с такой точки зрения..
  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (16)
    Yuriy 17-Фото

    На этом Тур де Франс на церемонии награждения впервые не будет девушек.

    Так называемых podium girls — то есть двух красоток, которые приносили гонщикам награды и целовали их в щеку — заменят классические хостесс, причем разнополые — по одному мужчине и женщине.

    Отмену podium girls поддерживают, кстати, некоторые велосипедистки. Олимпийская чемпионка англичанка Николь Кук считает это одним из видов дискриминации, которой и так в этом виде спорта предостаточно.

     

    Молодая Жанна д'Арк. 

    Художник Кинуко Крафт

  • APXEOLOG
    Эган Берналь о настрое и самоч ... (1)
    APXEOLOG-Фото
    Хороший настрой! Но никто не вспомнил Порталя... R.I.P. ? И не нужно наверное чтобы не дизморалить ребят, но что то он такое говорил что гонцы Скай один за одним забирали Тур...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 августа

Andrey Amador (Team INEOS)

Jacopo Mosca (Trek-Segafredo)

August Jensen (Riwal - Readynez Cycling Team)

Simon Carr (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

30 августа

Juri Hollmann (Movistar Team)

31 августа

Moreno Hofland (EF Pro Cycling)

Salvatore Puccio (Team INEOS)

Maurits Lammertink (Circus - Wanty-Gobert)

Martijn Budding (Riwal - Readynez Cycling Team)

Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step)

Kim Magnusson (Riwal - Readynez Cycling Team)

Sergio Samitier (Movistar Team)

Giovanni Carboni (Bardiani CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (201)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)