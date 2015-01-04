Якоб Фульсанг и Йон Исагирре выигрывают этапы на «Тиррено-Адриатико» и «Париж-Ницце» после сольных атак

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После успеха Алексея Луценко команда «Астана» отметилась еще двумя победами: Якоб Фульсанг выиграл 5-й этап на итальянской многодневке «Тиррено-Адриатико», а Йон Исагирре одержал победу на 8-м этапе французской «Париж-Ниццы». Эти победы стали 18-м и 19-м успехами казахстанской команды в сезоне 2019 года. Это лучший старт сезона в истории команды «Астана».

- Я посвящаю эту победу моему другу и товарищу по команде Микеле Скарпони. Вчера, на старте, я разговаривал с его вдовой, и эта беседа вдохновила меня, еще сильнее подстегнула побороться за победу на этапе гонки, которую Микеле всегда так любил. Команда отлично отработала сегодня, все наши ребята находятся в прекрасной форме! Так здорово переживать этот успех, когда все сошлось воедино в течение последних нескольких месяцев. Два года назад, примерно в это же время у нас не было ни одной победы, а сейчас их целых девятнадцать. Это невероятно, но мы продолжаем работать, посмотрим, если у нас получится продолжить в том же духе. Сегодня, когда усилиями команды мы нейтрализовали отрыв, я постарался максимально сохранить силы для финала. На заключительном подъеме предпоследнего круга, я знал, что пришел момент для атаки. Я видел, что все соперники изо всех сил пытаются не упустить колесо Алексея Луценко и Дарио Катальдо, и я воспользовался этим на вершине подъема. Я очень счастлив тому, что сумел победить. Теперь, я вышел на третье место и, конечно, сделаю все возможное, чтобы удержать подиум, - рассказал Якоб Фульсанг.

- Это был классический этап «Париж-Ниццы», и мы прекрасно понимали, что атаки и отрывы сегодня могут принести успех. Поэтому, мы планировали «взорвать» эту гонку с самого старта. В итоге, мне удалось уехать в отрыв вместе с товарищами по команде – в группе со мной оказались Луис Леон, Мигель Анхель и Уго. Это был потрясающий день для нас, мы хотели попробовать улучшить позиции Луиса Леона Санчеса в общем зачете, ну, и конечно, бороться за победу на этапе. Весь день я прекрасно себя чувствовал, и в один из моментов я увидел для себя возможность для атаки. Мне удалось создать просвет, после чего я продолжил идти в максимально возможном ритме до самого финиша. Я очень рад победе, я сильно хотел победить! Думаю, что мы провели очень хорошую гонку здесь, на «Париж-Ницце», одержали две прекрасные победы. Я знаю, что в этот же момент Якоб Фульсанг победил на «Тиррено-Адриатико», и я поздравляю его тоже! Великолепная команда у нас! Это так здорово! – сказал Йон Исагирре.

- Прекрасное завершение этой недели! Наша команда выглядит очень сильной в обеих гонках, и на «Париж-Ницце», и на «Тиррено-Адриатико». Это настоящий итог тяжелой работы, которую команда провела в течение межсезонья. Теперь, это возвращается сторицей. Я был на двух гонках, и в Италии, и во Франции я увидел единую, сплоченную команду с великолепной атмосферой внутри. Это наш ключ к успеху. Я поздравляю Йона Исагирре с красивой победой в Ницце, и, в то же самое время, я очень рад за Якоба Фульсанга, который одержал впечатляющую победу на «Тиррено». Хочу поблагодарить всех наших спонсоров и партнеров, которые поддерживают нас и которые делают все это возможным! – добавил Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».

На «Тиррено-Адриатико» гонщики проехали 5-й этап со стартом в Колли-ал-Метауро и финишем в Реканати. Дистанция этапа составила 180 км с целой серией коротких, но крутых подъемов. На ранней стадии этапа сформировался отрыв из 10 гонщиков, но затем пелотон сумел нейтрализовать его. Команда «Астана» принимала самое активное участие в преследовании отрыва, одновременно, проведя сильную селекцию в основной группе. После того, как на одном из подъемов Дарио Катальдо взвинтил скорость в пелотоне, в атаку пошел Якоб Фульсанг. За 13 км до финиша Фульсанг единолично возглавил гонку, добившись блестящей сольной победы. Второе место занял лидер общего зачета Адам Йейтс, а третьим стал Примож Роглич.

Перед двумя финальными этапами «Тиррено-Адриатико» Якоб Фульсанг занимает 3-е место в общем зачете, уступая Йейтсу 35 секунд.

В Франции, 8-м этапом в окрестностях Ниццы завершилась 77-я многодневка «Париж-Ницца». Дистанция всего в 110 километров насчитывала целых 6 категорийных подъемов. Гонка взорвалась атаками сразу после старта. В итоге, очень скоро, впереди оказалась внушительная группа из 40 гонщиков, среди которых было и 4 представителя «Астаны»: Йон Исагирре, Луис Леон Санчес, Уго Уль и Мигель Анхель Лопес. Этой группе удалось набрать около 2 минут преимущества над пелотоном. Позже, после серии подъемов отрыв заметно просеялся, а после этого после своей атаки, к нему присоединился один из фаворитов общего зачета Наиро Кинтана.

Уго Уль и Мигель Анхель Лопес провели отличную гонку, оказав серьезную поддержку Йону Исагирре и Луису Леону Санчесу. Позже, примерно за 15 км до финиша Исагирре атаковал из отрыва, после чего сумел выиграть этап.

В борьбе за генеральную классификацию, свою желтую майку чемпиона «Париж-Ниццы» отстоял колумбийский гонщик Эган Берналь. Компанию на итоговом подиуме ему составили Наиро Кинтана и Михал Квятковски. Луис Леон Санчес занял 9-е место.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5

Париж-Ницца-2019. Этап 8