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Якоб Фульсанг и Йон Исагирре выигрывают этапы на «Тиррено-Адриатико» и «Париж-Ницце» после сольных атак

Якоб Фульсанг и Йон Исагирре выигрывают этапы на «Тиррено-Адриатико» и «Париж-Ницце» после сольных атак

 

Якоб Фульсанг и Йон Исагирре выигрывают этапы на «Тиррено-Адриатико» и «Париж-Ницце» после сольных атак

Photo credit: © Getty Images

После успеха Алексея Луценко команда «Астана» отметилась еще двумя победами: Якоб Фульсанг выиграл 5-й этап на итальянской многодневке «Тиррено-Адриатико», а Йон Исагирре одержал победу на 8-м этапе французской «Париж-Ниццы». Эти победы стали 18-м и 19-м успехами казахстанской команды в сезоне 2019 года. Это лучший старт сезона в истории команды «Астана».

 

- Я посвящаю эту победу моему другу и товарищу по команде Микеле Скарпони. Вчера, на старте, я разговаривал с его вдовой, и эта беседа вдохновила меня, еще сильнее подстегнула побороться за победу на этапе гонки, которую Микеле всегда так любил. Команда отлично отработала сегодня, все наши ребята находятся в прекрасной форме! Так здорово переживать этот успех, когда все сошлось воедино в течение последних нескольких месяцев. Два года назад, примерно в это же время у нас не было ни одной победы, а сейчас их целых девятнадцать. Это невероятно, но мы продолжаем работать, посмотрим, если у нас получится продолжить в том же духе. Сегодня, когда усилиями команды мы нейтрализовали отрыв, я постарался максимально сохранить силы для финала. На заключительном подъеме предпоследнего круга, я знал, что пришел момент для атаки. Я видел, что все соперники изо всех сил пытаются не упустить колесо Алексея Луценко и Дарио Катальдо, и я воспользовался этим на вершине подъема. Я очень счастлив тому, что сумел победить. Теперь, я вышел на третье место и, конечно, сделаю все возможное, чтобы удержать подиум, - рассказал Якоб Фульсанг.

 

- Это был классический этап «Париж-Ниццы», и мы прекрасно понимали, что атаки и отрывы сегодня могут принести успех. Поэтому, мы планировали «взорвать» эту гонку с самого старта. В итоге, мне удалось уехать в отрыв вместе с товарищами по команде – в группе со мной оказались Луис Леон, Мигель Анхель и Уго. Это был потрясающий день для нас, мы хотели попробовать улучшить позиции Луиса Леона Санчеса в общем зачете, ну, и конечно, бороться за победу на этапе. Весь день я прекрасно себя чувствовал, и в один из моментов я увидел для себя возможность для атаки. Мне удалось создать просвет, после чего я продолжил идти в максимально возможном ритме до самого финиша. Я очень рад победе, я сильно хотел победить! Думаю, что мы провели очень хорошую гонку здесь, на «Париж-Ницце», одержали две прекрасные победы. Я знаю, что в этот же момент Якоб Фульсанг победил на «Тиррено-Адриатико», и я поздравляю его тоже! Великолепная команда у насЭто так здорово! – сказал Йон Исагирре.

 

Прекрасное завершение этой неделиНаша команда выглядит очень сильной в обеих гонках, и на «Париж-Ницце», и на «Тиррено-Адриатико». Это настоящий итог тяжелой работы, которую команда провела в течение межсезонья. Теперь, это возвращается сторицей. Я был на двух гонках, и в Италии, и во Франции я увидел единую, сплоченную команду с великолепной атмосферой внутри. Это наш ключ к успеху. Я поздравляю Йона Исагирре с красивой победой в Ницце, и, в то же самое время, я очень рад за Якоба Фульсанга, который одержал впечатляющую победу на «Тиррено». Хочу поблагодарить всех наших спонсоров и партнеров, которые поддерживают нас и которые делают все это возможным! – добавил Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».

 

На «Тиррено-Адриатико» гонщики проехали 5-й этап со стартом в Колли-ал-Метауро и финишем в Реканати. Дистанция этапа составила 180 км с целой серией коротких, но крутых подъемов. На ранней стадии этапа сформировался отрыв из 10 гонщиков, но затем пелотон сумел нейтрализовать его. Команда «Астана» принимала самое активное участие в преследовании отрыва, одновременно, проведя сильную селекцию в основной группе. После того, как на одном из подъемов Дарио Катальдо взвинтил скорость в пелотоне, в атаку пошел Якоб Фульсанг. За 13 км до финиша Фульсанг единолично возглавил гонку, добившись блестящей сольной победы. Второе место занял лидер общего зачета Адам Йейтс, а третьим стал Примож Роглич.

Перед двумя финальными этапами «Тиррено-Адриатико» Якоб Фульсанг занимает 3-е место в общем зачете, уступая Йейтсу 35 секунд.

 

В Франции, 8-м этапом в окрестностях Ниццы завершилась 77-я многодневка «Париж-Ницца». Дистанция всего в 110 километров насчитывала целых 6 категорийных подъемов. Гонка взорвалась атаками сразу после старта. В итоге, очень скоро, впереди оказалась внушительная группа из 40 гонщиков, среди которых было и 4 представителя «Астаны»: Йон Исагирре, Луис Леон Санчес, Уго Уль и Мигель Анхель Лопес. Этой группе удалось набрать около 2 минут преимущества над пелотоном. Позже, после серии подъемов отрыв заметно просеялся, а после этого после своей атаки, к нему присоединился один из фаворитов общего зачета Наиро Кинтана.

 

Уго Уль и Мигель Анхель Лопес провели отличную гонку, оказав серьезную поддержку Йону Исагирре и Луису Леону Санчесу. Позже, примерно за 15 км до финиша Исагирре атаковал из отрыва, после чего сумел выиграть этап.

 

В борьбе за генеральную классификацию, свою желтую майку чемпиона «Париж-Ниццы» отстоял колумбийский гонщик Эган Берналь. Компанию на итоговом подиуме ему составили Наиро Кинтана и Михал Квятковски. Луис Леон Санчес занял 9-е место.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5

 

Париж-Ницца-2019. Этап 8

 

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Йон Исагирре Париж-Ницца Тиррено-Адриатико Astana Pro Team Александр Винокуров Мировой Тур UCI

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  1. ktilp-12

    Сегодня, 09:36 | Регистрация: 20.06.2015

      Астана гоняется и выигрывает красиво, с таким задором. Молодцы! Дают всем возможность выиграть.

     

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:50 | Регистрация: 30.06.2017

    Все хорошо в команде. Есть еще гонцы которые могут выигрывать. Омар Фрайле, Давиде Балерини, Давид Вилейла, Мануэль Боаро.

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 14:51 | Регистрация: 4.01.2015

    В начале сезона - реальная конкуренция для Квиков, причём астанинские парни берут победы на разных по альтиметрии в сложности этапах/гонках, что радует вдвойне kaz Осталось дождаться ГТ

    Всё для Скарпони: https://twitter.com/flobikes/status/1107318174029152257

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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13 - 19 марта 2019

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Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Кто станет победителем Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • sab
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (5)
    sab-Фото
    Да, Бора конечно учудила, когда в конце вдвоем дали немного просвета и потеряли Сагана
  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (5)
    Николай Н.-Фото

    Алафилиппо просто чувствует, у кого надо сидеть на колесе и когда вылезти. Это просто талант всё делать вовремя. Саган ещё пока не готов до конца бороться на финише.

  • GTX
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (5)
    GTX-Фото
    Хех, горный король Тура берет чисто спринтерской этап. Давненько такого не было
  • uran
    Перелом ключицы заставил Андре ... (4)
    uran-Фото
    Цитата: Серафим
    Молодец, вовремя сломал. И волки сыты и овцы целы. В смысле и лица не потерял и его никому обижать не пришлось.
    Так его уже обгадили все кому не лень
  • Astanaforever
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (5)
    Astanaforever-Фото
    Квики просто кость в горло всем командам, когда универсалы еще спуртуют как спринтеры. Алафилипп в этом году еще даст всем прикурить, толковый малый...он на пике своем, на гребне волны. Шесть побед в этом году, это о чём то говорит?
  • Серафим
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (5)
    Серафим-Фото

     Шо, опять? Что творит Алафилипп. Уже плоские финиши Жужу забирает. А Вивиани никто не мешал, просто слетел с колеса в толкучку, как и Саган.

  • EL-Fenomeno
    Якоб Фульсанг и Йон Исагирре в ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    В начале сезона - реальная конкуренция для Квиков, причём астанинские парни берут победы на разных по альтиметрии в сложности этапах/гонках, что радует вдвойне kaz Осталось дождаться ГТ

    Всё для Скарпони: https://twitter.com/flobikes/status/1107318174029152257

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь – победитель гонк ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, Колумбия и её гонцы в горах это страшная сила. Причём колумбийская армада с каждым годом всё растёт и растёт в мировом пелотоне

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (23)
    M-07-Фото

    Вот так этапчик. И снова вопрос у меня возникает: почему все Гранд-Туры с упором в горы делаются? Почему нельзя один ГТ проводить почти без серьёзных (один-два этапа с подъёмами больше пяти км), но вот с несколькими этапами, по рельефу схожими с классиками, эдакий расширенный Энеко Тур. Да и хотелось бы хоть иногда видеть разделки, близкие по протяжённости к групповым гонкам, да и вообще больше разделок, индивидуальный ход гонщиков что-то очень плохо еннится в велоспорте. хотелось бы, чтобы он куда большее значение имел.

  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг и Йон Исагирре в ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Все хорошо в команде. Есть еще гонцы которые могут выигрывать. Омар Фрайле, Давиде Балерини, Давид Вилейла, Мануэль Боаро.

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