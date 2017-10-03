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Луис Леон Санчес побеждает в память о Микеле Скарпони на Гран-при Бруно Бегелли-2017

Луис Леон Санчес побеждает в память о Микеле Скарпони на Гран-при Бруно Бегелли-2017

 

  Гонщик команды «Астана» Луис Леон Санчес одержал великолепную сольную победу на престижной однодневной гонке «Гран-при Бруно Бегелли», которая прошла сегодня в итальянском городке Монтевельо.

Санчес атаковал из группы лидеров на заключительных километрах 196,3-километровой дистанции, сумев сохранить минимальное преимущество до финишной черты. Свой успех Луис Леон посвятил памяти Микеле Скарпони.

 

Луис Леон Санчес побеждает в память о Микеле Скарпони на Гран-при Бруно Бегелли-2017

Photo credit: © Bettiniphoto

 

- Сегодня вся команда была на высоте. Сергей Чернецкий проехал в отрыве три круга, затем, на заключительном круге в гору атаковал Михаэль Вальгрен, после чего за 5 км до финиша у меня появился хороший шанс для атаки. Да, я очень доволен победой, хороший результат и для меня, и для команды. Я хочу посвятить эту победу Микеле Скарпони, я рад, что могу это сделать. Вообще же, у «Астаны» отличный день – в Казахстане сегодня победили Якоб Фульсанг и Алексей Луценко. Мы все очень рады, - рассказал Луис Леон Санчес.

 

«Астана» провела прекрасную гонку. Сначала, Сергей Чернецкий провел много времени в отрыве. Когда отрыв был нейтрализован за 9 км до финиша, после серии новых атак образовалась новая группа лидеров, среди которых были и гонщики «Астаны» - Михаэль Вальгрен и Луис Леон Санчес.

 

Вальгрен отлично провел финальную часть гонки, сделав все, чтобы обеспечить Луису Леону Санчесу идеальный момент для атаки, которая завершилась победой.

Подиум гонки дополнили два итальянских гонщика – Сонни Колбрелли и Элиа Вивиани, опередившие остальных соперников в спринте из группы преследователей.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

Результаты Гран-при Бруно Бегелли-2017

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Теги к статье: Луис Леон Санчес Astana Pro Team Gran Premio Bruno Beghelli

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Комментарии

  • velodoctor
    Tour de l’Eurometropole-2017 (2)
    velodoctor-Фото
    молодой еще )
  • Rokka
    Tour de l’Eurometropole-2017 (2)
    Rokka-Фото

    Тургис очень смешно продул. Так глупо давно не отдавал победу!

  • kwwk
    Piccolo Giro di Lombardia-2017 (2)
    kwwk-Фото
    Ваши слова да Александру в уши.
  • Student
    Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульс ... (5)
    Student-Фото
    Цитата: ktilp-12
     Насколько помнится, Москва не сразу строилась, поэтому престиж зарабатываеся многими годами. Все престижные гонки существуют по несколько десятков лет, а некоторым 100 и более лет. Есть еще время, маленькими шажками и  эта гонка дойдет до ПРЕСТИЖА.
    Я не идеалист, а реалист. Был такой тур Пекина и где он? Модно вспомнить и арабские гонки, и финансы лучше и представительство получше.
  • AAA
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (1)
    AAA-Фото

    kaz

  • Sm1T
    Тур Алматы-2017. Этап 1 (15)
    Sm1T-Фото
    ну я просто для арифметики отметил точки отсчета
  • Rokka
    Gran Premio Bruno Beghelli-201 ... (1)
    Rokka-Фото
    Браво ЛуЛу!! Долгожданная и заслуженная победа!
  • Adriano
    Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульс ... (5)
    Adriano-Фото

    А что с Гривко? Оставляют на следующий сезон?

  • segun70
    Giro dell’Emilia-2017 (12)
    segun70-Фото

    со слов Отара М.- Пелицоти тянуть до конца не мог, банально у БМ могло не хватить сил продержаться в лидерах до финиша, поэтому была и дана отмашка Висконти идти в отрыв, что бы другие команды его закрывали, а тут раз, и финал таков как есть, Нибали без победы, но победила Дружба!))

  • ktilp-12
    Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульс ... (5)
    ktilp-12-Фото

     Насколько помнится, Москва не сразу строилась, поэтому престиж зарабатываеся многими годами. Все престижные гонки существуют по несколько десятков лет, а некоторым 100 и более лет. Есть еще время, маленькими шажками и  эта гонка дойдет до ПРЕСТИЖА.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
9 Контадор А. (Esp) (TFS) 1927
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882

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