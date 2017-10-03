Луис Леон Санчес побеждает в память о Микеле Скарпони на Гран-при Бруно Бегелли-2017

Гонщик команды «Астана» Луис Леон Санчес одержал великолепную сольную победу на престижной однодневной гонке «Гран-при Бруно Бегелли», которая прошла сегодня в итальянском городке Монтевельо.

Санчес атаковал из группы лидеров на заключительных километрах 196,3-километровой дистанции, сумев сохранить минимальное преимущество до финишной черты. Свой успех Луис Леон посвятил памяти Микеле Скарпони.

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- Сегодня вся команда была на высоте. Сергей Чернецкий проехал в отрыве три круга, затем, на заключительном круге в гору атаковал Михаэль Вальгрен, после чего за 5 км до финиша у меня появился хороший шанс для атаки. Да, я очень доволен победой, хороший результат и для меня, и для команды. Я хочу посвятить эту победу Микеле Скарпони, я рад, что могу это сделать. Вообще же, у «Астаны» отличный день – в Казахстане сегодня победили Якоб Фульсанг и Алексей Луценко. Мы все очень рады, - рассказал Луис Леон Санчес.

«Астана» провела прекрасную гонку. Сначала, Сергей Чернецкий провел много времени в отрыве. Когда отрыв был нейтрализован за 9 км до финиша, после серии новых атак образовалась новая группа лидеров, среди которых были и гонщики «Астаны» - Михаэль Вальгрен и Луис Леон Санчес.

Вальгрен отлично провел финальную часть гонки, сделав все, чтобы обеспечить Луису Леону Санчесу идеальный момент для атаки, которая завершилась победой.

Подиум гонки дополнили два итальянских гонщика – Сонни Колбрелли и Элиа Вивиани, опередившие остальных соперников в спринте из группы преследователей.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты Гран-при Бруно Бегелли-2017