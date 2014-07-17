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Луис Леон Санчес приносит «Астане» первую победу в сезоне

    Луис Леон Санчес приносит «Астане» первую победу в сезоне

 

 После серии высоких результатов и призовых мест в первых гонках сезона 2018 года, в конце концов, «Астана» одержала и красивую победу: сегодня, Луис Леон Санчес выиграл однодневную гонку «Вуэльта Мурсии» после мощной контратаки на заключительных километрах дистанции.

 

 

Photo credit: @Bettiniphoto

 

- Мои первые слова – о команде. Ребята были великолепны сегодня, и я благодарю каждого из товарищей за огромную помощь! В начале гонки большая группа уехала вперед, и нам пришлось работать весь день впереди. Было непросто контролировать эту гонку, но команда справилась с этим! В финале мы смогли отъехать вместе с Вальверде. Я знал, что если дойдет дело до спринта, то получится то же самое, что случилось в Валенсии. Я знал, что нужно что-то предпринять, и я увидел свой шанс за 2 км до финиша, когда и атаковал. В любом случае, это, в первую очередь, командный успех, не только мой. В эти дни команда находится на высоте. На «Вуэльте Валенсии» мы провели очень хорошую гонку и завоевали два места на подиуме, а сейчас и в Дубае Магнус стал вторым. Это замечательно! – рассказал после великолепного финиша Луис Леон Санчес.

 

Испанская гонка стартовала в городе Беньель, а финишировала на улицах Мурсии после 208,3 километров дистанции. Гонка была наполнена атаками, активными действиями команд, но, в итоге, победу разыграли только два гонщика: Луис Леон Санчес и недавний победитель «Вуэльты Валенсии» Алехандро Вальверде.

 

Вальверде атаковал примерно за 2 километра до финиша, но гонщик «Астаны» уверенно ответил на этот рывок, а затем, предпринял контратаку, которая увенчалась сольной победой в Мурсии.

 

- Мы рады и горды сегодняшним успехом. Команда сделала все практически идеально, у нас бы хороший план, и мы постарались просчитать все ходы в этой гонке. Был очень опасный момент, когда образовалась большая группа отрыва из 40 гонщиков, но наша команда очень хорошо отработала впереди вместе с командой Movistar – мы контролировали эту группу и сделали все необходимое, чтобы нейтрализовать ее. Позже, очень мощную атаку предприняли гонщики Quick Step, но мы настигли их на заключительном подъеме дистанции. Что ж, в финале остались лишь двое – Луис Леон и Вальверде. У Луиса Леона получилась отличная атака, и я думаю, что сегодня победил сильнейший. Мы все очень рады первой победе в сезоне. Команда очень солидно смотрится, и мы с оптимизмом ждем следующих гонок, - рассказал спортивный директор Бруно Ченьялта.

Подиум в Мурсии дополнил бельгийский гонщик Филипп Жильбер, который занял третье призовое место. Также, очень хорошо выступил другой лидер «Астаны» Якоб Фульсанг, который финишировал 6-м.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

Вуэльта Мурсии-2018

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Теги к статье: Луис Леон Санчес Бруно Ченьялта Astana Вуэльта Мурсии

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  1. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 09:53 | Регистрация: 17.07.2014

    У ЛуЛу этой зимой вторая молодость как будто

  2. allb46

    Сегодня, 15:02 | Регистрация: 11.11.2016

    Всем привет, Алехандро и Луис Леон по жизни большие друзья, и на Вуэльте на 2 этапе Луис не стал возрожать, чтобы выграл Алехандро, это все видели, он прекрасно понимал, что для Алехандро, после его травмы означает этот выгрыш, а в Мурсии , Алехандро, как большой друг Луиса, тоже не стал возрожать победе Луиса, это нормально, раньше таким был Альберто, теперь таким становиться Луис, джентельменом пелатона, так поступают только великие гонщики, за это все болельщики в не зависимости от своих симпатий конкретным командам любят их...

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Ближайшие старты

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

17-18 февраля 2018

Tour Cycliste International du Haut Var Matin

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


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Комментарии

  • allb46
    Луис Леон Санчес приносит «Аст ... (2)
    allb46-Фото

    Всем привет, Алехандро и Луис Леон по жизни большие друзья, и на Вуэльте на 2 этапе Луис не стал возрожать, чтобы выграл Алехандро, это все видели, он прекрасно понимал, что для Алехандро, после его травмы означает этот выгрыш, а в Мурсии , Алехандро, как большой друг Луиса, тоже не стал возрожать победе Луиса, это нормально, раньше таким был Альберто, теперь таким становиться Луис, джентельменом пелатона, так поступают только великие гонщики, за это все болельщики в не зависимости от своих симпатий конкретным командам любят их...

  • дрокер
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (16)
    дрокер-Фото
    Не все так плохо, 200 человек- любителей, выходящих на старт "Мемориала Дмитрия Нелюбина" каждый год в нашем городе и есть велокультура.
  • Александра
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (16)
    Александра-Фото

    Цитата: Pavel
    С базой все понятно, действительно в России нет условий для подготовки профессиональной команды.
    Но какие-то мероприятия для популяризации велоспорта можно было бы проводить. Например, ту же презентацию команды вместо Италии можно было бы провести в Москве или в Питере. 
    Ренату и команде удачи!

     

    Зашла, чтобы сказать то же самое.

    Да, у нас нет дорог, нет условий, у нас велосипед в сознании чиновников и обывателей - игрушка для прогулок по парку. У нас нет велоструктуры, нет велокультуры... Но у нас есть болельщики!

    Уже несколько лет я пишу в своем блоге о самых ярких и трагических моментах гонок, так уже даже те читатели, кто ни разу в жизни не сидел на велосипеде, стали болеть и различать гонщиков.

    Сделайте презентацию в России, в Москве или в Питере, дайте хорошую рекламу, пригласите грандов советского и российского велоспорта, покажите, что вам не безразличны российские любители и болельщики. Мы же любим велошоссе, любим нашу команду. Мы придем, вы только позовите!

  • axel
    Эган Берналь – победитель Colo ... (1)
    axel-Фото
    по тарелке. Риго из общего ряда выпадает.
  • Earl57
    Trofeo Laigueglia-2018 (5)
    Earl57-Фото

    Несколько гонщиков, чьи команды не участвовали в этой гонке, объединились в сборную Италии. Правила это позволяют. Кроме Морено Мозера, в сборную вошли Николо Бонифацио, Джанлука Брамбилла и др.

    Вполне обычная практика. Например, Элиа Вивиани так несколько лет в Аргентину в январе ездил, на Сан-Луис, а в прошлом году на Сан-Хуан.

  • GTX
    Trofeo Laigueglia-2018 (5)
    GTX-Фото
    Цитата: ktilp-12
     Нет он не ушел, участвовал  как представитель Италии. Команды высшей лиги не принимали участие. Соревнование походило на родине Скарпони, было открытие мемориала или памятника.
    Всмысле команды высшей лиги не принимали? Гонка же категории 1.HC
  • Андрон
    Элиа Вивиани – победитель Тура ... (5)
    Андрон-Фото

      Катуша стала пансионатом отдыха для спринтеров?

  • Николай Степаныч
    Луис Леон Санчес приносит «Аст ... (2)
    Николай Степаныч-Фото
    У ЛуЛу этой зимой вторая молодость как будто
  • veloster
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (5)
    veloster-Фото

    Показ конечно странный. Только перед самой финишной линией выяснилось, что где-то с ними ехал Дайер.

    В итоге, победа младшего на этапе стоила старшему первого места в ГК.

  • Yuriy 17
    Элиа Вивиани – победитель Тура ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Что-то Марсель наш Киттель пока без побед.

    Как бы не затянулось это опять на пару сезонов.

     

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Hugo Hofstetter (Cofidis)

Carlos Alexandre Manarelli (Funvic Soul Cycles - Carrefour)

Kris Boeckmans (Vital Concept)

Jaco Venter (Dimension Data)

David Per (Bahrain Merida)

Steff Cras (Team KATUSHA-Alpecin)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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