Луис Леон Санчес приносит «Астане» первую победу в сезоне

После серии высоких результатов и призовых мест в первых гонках сезона 2018 года, в конце концов, «Астана» одержала и красивую победу: сегодня, Луис Леон Санчес выиграл однодневную гонку «Вуэльта Мурсии» после мощной контратаки на заключительных километрах дистанции.

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- Мои первые слова – о команде. Ребята были великолепны сегодня, и я благодарю каждого из товарищей за огромную помощь! В начале гонки большая группа уехала вперед, и нам пришлось работать весь день впереди. Было непросто контролировать эту гонку, но команда справилась с этим! В финале мы смогли отъехать вместе с Вальверде. Я знал, что если дойдет дело до спринта, то получится то же самое, что случилось в Валенсии. Я знал, что нужно что-то предпринять, и я увидел свой шанс за 2 км до финиша, когда и атаковал. В любом случае, это, в первую очередь, командный успех, не только мой. В эти дни команда находится на высоте. На «Вуэльте Валенсии» мы провели очень хорошую гонку и завоевали два места на подиуме, а сейчас и в Дубае Магнус стал вторым. Это замечательно! – рассказал после великолепного финиша Луис Леон Санчес.

Испанская гонка стартовала в городе Беньель, а финишировала на улицах Мурсии после 208,3 километров дистанции. Гонка была наполнена атаками, активными действиями команд, но, в итоге, победу разыграли только два гонщика: Луис Леон Санчес и недавний победитель «Вуэльты Валенсии» Алехандро Вальверде.

Вальверде атаковал примерно за 2 километра до финиша, но гонщик «Астаны» уверенно ответил на этот рывок, а затем, предпринял контратаку, которая увенчалась сольной победой в Мурсии.

- Мы рады и горды сегодняшним успехом. Команда сделала все практически идеально, у нас бы хороший план, и мы постарались просчитать все ходы в этой гонке. Был очень опасный момент, когда образовалась большая группа отрыва из 40 гонщиков, но наша команда очень хорошо отработала впереди вместе с командой Movistar – мы контролировали эту группу и сделали все необходимое, чтобы нейтрализовать ее. Позже, очень мощную атаку предприняли гонщики Quick Step, но мы настигли их на заключительном подъеме дистанции. Что ж, в финале остались лишь двое – Луис Леон и Вальверде. У Луиса Леона получилась отличная атака, и я думаю, что сегодня победил сильнейший. Мы все очень рады первой победе в сезоне. Команда очень солидно смотрится, и мы с оптимизмом ждем следующих гонок, - рассказал спортивный директор Бруно Ченьялта.

Подиум в Мурсии дополнил бельгийский гонщик Филипп Жильбер, который занял третье призовое место. Также, очень хорошо выступил другой лидер «Астаны» Якоб Фульсанг, который финишировал 6-м.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Вуэльта Мурсии-2018