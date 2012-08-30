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Якоб Фульсанг выигрывает Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Якоб Фульсанг выигрывает «Льеж-Бастонь-Льеж»

 



  Феноменальной победой гонщика команды «Астана» Якоба Фульсанга завершилась знаменитая монументальная классическая гонка «Льеж – Бастонь – Льеж», которая прошла сегодня в Бельгии. Фульсанг предпринял мощнейшую атаку на последнем подъеме дистанции Рош-о-Факон, в итоге сумев сбросить с колеса всех соперников. Проехав около 13 километров в сольном отрыве, гонщик «Астаны» финишировал в гордом одиночестве, одержав свою дебютную победу на монументальных классических гонках мира. Ранее, в рамках так называемой «Арденнской недели» Якоб Фульсанг занял 3-е место на «Амстел Голд Рэйс» и стал вторым на «Флеш Валлонь».

 

 

Photo credit: © Getty Images



Это фантастикаЯ так счастливЭто моя самая большая победа на однодневной гонке в карьере. Завершить эту великолепную неделю таким невероятным результатом – что-то особенное. Команда отлично вывезла меня вперед перед заключительным подъемом. В самый ответственный момент гонки товарищи были рядом со мной. Они проделали блестящую работу, и так как лично для меня линия финиша находилась на вершине этого подъема, я отдал все, что у меня было во время своей атаки. В какой-то момент я оглянулся и никого не увидел позади, тогда я поверил, что все возможно. И продолжил работать на 100%. Да, был один опасный момент на спуске, но, к счастью, мне удалось быстро взять под контроль свой велосипед. Я отлично чувствовал себя в течение всего дня, старался держаться подальше от возможных проблем и тепло одевался, чтобы не замерзнуть.  В итоге, гонка сложилась по идеальному сценарию, потому что день получился очень трудным. Теперь, я надеюсь немного отдохнуть, возьму небольшую паузу, но этот успех дарит мне огромную мотивацию перед моими следующими гонками, - рассказал Якоб Фульсанг.

 

- Потрясающая победа Якоба Фульсанга, но, я также хотел бы отметить всю команду. Мы провели великолепную первую часть сезона и завершили ее замечательной победой на монументальной классической гонке. Для нас это 23-й командный успех в этом году! Я хочу поблагодарить всех спонсоров команды, и, конечно же, нашего генерального партнера «Самрук Казына». Без их поддержки все наши успехи были бы невозможны. Наша команда очень сбалансирована, мы побеждаем разными гонщиками, добиваемся результатов в разных гонках. Сегодня, например, гонщик, который помогал своим товарищам на других гонках, сумел одержать свою самую большую победу в карьере при поддержке других товарищей по команде. Это что-то невероятное, и, конечно же, это сильно мотивирует каждого в команде, и гонщиков, и персонал, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер команды «Астана».

 

Сегодняшняя «классика» «Льеж – Бастонь – Льеж» прошла в тяжелых погодных условиях – с самого старта было очень холодно, и шел дождь. В начале гонки уехала группа отрыва из 8-ми гонщиков, но за 100 км до финиша пелотон начал настигать беглецов, при этом основная группа распалась на две части. После того, как отрыв был нейтрализован, новая группа уехала вперед, среди атаковавших был и представитель «Астаны» Омар Фраиле.

Впоследствии, было еще много атак, лидеры постоянно менялись. У подножия подъема Кот де Форж, менее, чем за 30 км до финиша, впереди оказался лишь один лидер, и в этот момент команда «Астана» вышла вперед, существенно подняв скорость в группе. На знаменитом подъеме Рош-о-Факон Якоб Фульсанг предпринял мощное ускорение, которое, сначала, поддержали Давиде Формоло и Майкл Вуудс. Однако, позже, гонщик «Астаны» сбросил обоих соперников с колеса, уйдя в сольный отрыв, который принес ему великолепную победу.

 

Компанию Якобу Фульсангу на подиуме составили Давиде Формоло и Максимилиан Шахманн.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Результаты

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Astana Pro Team Дмитрий Фофонов Льеж-Бастонь-Льеж Арденнские классики Мировой Тур UCI однодневная гонка

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  1. ЧОРНЫЙ

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 21.10.2016

    Замечательный парень Якоб, от души поздравляю!

  2. RVL

    Вчера, 22:31 | Регистрация: 30.08.2012

    Для него сейчас ничего феноменального. Он настолько крут, что скорее давно заслуженная победа! 

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 4.01.2015

    3-2-1, все арденские подиумы у Фульсанга в этом году!
    Ну а за 4 км. на ЛБЛ, когда велосипед Якуба вместе с ним пошёл в занос (как он его там удержал!?) у меня аж сердце йокнуло. Упасть на такой скорости и пойти в скольжение, когда вокруг деревья, это было бы действительно что то такое как у Порта на ТдФ (не зря Курдюков упомянул Ричи). Но "все хорошо, что хорошо заканчивается": атаковал, "сбросил" соперников, удержал(ся) и победил после более чем 6 часов в седле!

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  4. Сорокопут

    Сегодня, 05:10 | Регистрация: 15.07.2013

    Молодец Якоб, так и дальше к Победам! Погодные условия веселые были. Фульс чуть не разбился, Исагире на повороте мог со всего хода влететь в дерево. Это только то, что было по TV. А еще серьезная травма Гесинга - здоровья ему.

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30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • Сорокопут
    Якоб Фульсанг выигрывает Льеж- ... (4)
    Сорокопут-Фото
    Молодец Якоб, так и дальше к Победам! Погодные условия веселые были. Фульс чуть не разбился, Исагире на повороте мог со всего хода влететь в дерево. Это только то, что было по TV. А еще серьезная травма Гесинга - здоровья ему.
  • Rokka
    Давиде Формоло и Максимилиан Ш ... (1)
    Rokka-Фото
    Радует что Бора и без Сагана хорошо разыгрывает свои карты. Лишь бы потом не показали ему на дверь за неимением результатов
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тоже хотел спросить, что с ним случилось? Ведь ещё за пару км. до финиша догонял вместе с МОВИСТАРовцем группу фаворитов, а в итоговом протоколе DNF

  • AzaKonta
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    AzaKonta-Фото
    Что с формой Луценко? Никто и не заметил, не доехал все арденны
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Травма Роберта Гесинка во врем ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Блин ,тяжёлая травма,столько работы предстоит, скорейшего восстановления и здоровья
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец,очень рад за него ,и третье ,и второе, и победа наконец то))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro dell'Appennino-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Рава третий ,тягается с такими горцами,молодеу
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Женска ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    О Алена восьмая ,Молодец!!!! Так держать ,глядишь к европейским играм нога подойдет!!!
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Через объективные и субъективные обстоятельства успел посмотреть только последние 22км. гонки, но кажись ничего (главного) не пропустил. Якоб знал что делает и я думаю он чётко осознавал, что нужно сбрасывать абсолютно всех оппонентов-соперников так сказать "навсегда", чтобы не повторилось как на Амстеле или ФВ. ЛБЛ всегда проходила и смотрелась "на ура", не стал исключением и этот выпуск!

     

    БОРА в этом сезоне колективными усилиями удачно компенисирует всё то, что не выходит (не вышло) у Сагана, а Шахман то вообще молорик этой весной. Может стать весьма удачной заменой (для Петера) т.е. альтернативой капитана команды на однодневки будущих сезонов.

  • Zhanzhak
    Травма Роберта Гесинка во врем ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У кого то праздник, а у кого то больничные будни! Выздоровления! Всегда больно за них и смотреть , как грузят покалечавшихся в карету скорой помощи! Очень жаль! Хорошо что, без трагичных последствий! ! 

    И слава богу, что тот дрифт для Якоба не стал роковым! 

    Я отвлеклась на секунду на сотку в тот момен, когда СК пронзительно вскрикнул я аж вся похолодела, повтор конечно вызвал мини инфаркт! Ух! Потом уже не отвлекалась ни на секунду! Молилась и кулаки держала! 

     

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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