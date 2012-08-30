Якоб Фульсанг выигрывает Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Якоб Фульсанг выигрывает «Льеж-Бастонь-Льеж»





Феноменальной победой гонщика команды «Астана» Якоба Фульсанга завершилась знаменитая монументальная классическая гонка «Льеж – Бастонь – Льеж», которая прошла сегодня в Бельгии. Фульсанг предпринял мощнейшую атаку на последнем подъеме дистанции Рош-о-Факон, в итоге сумев сбросить с колеса всех соперников. Проехав около 13 километров в сольном отрыве, гонщик «Астаны» финишировал в гордом одиночестве, одержав свою дебютную победу на монументальных классических гонках мира. Ранее, в рамках так называемой «Арденнской недели» Якоб Фульсанг занял 3-е место на «Амстел Голд Рэйс» и стал вторым на «Флеш Валлонь».

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- Это фантастика! Я так счастлив! Это моя самая большая победа на однодневной гонке в карьере. Завершить эту великолепную неделю таким невероятным результатом – что-то особенное. Команда отлично вывезла меня вперед перед заключительным подъемом. В самый ответственный момент гонки товарищи были рядом со мной. Они проделали блестящую работу, и так как лично для меня линия финиша находилась на вершине этого подъема, я отдал все, что у меня было во время своей атаки. В какой-то момент я оглянулся и никого не увидел позади, тогда я поверил, что все возможно. И продолжил работать на 100%. Да, был один опасный момент на спуске, но, к счастью, мне удалось быстро взять под контроль свой велосипед. Я отлично чувствовал себя в течение всего дня, старался держаться подальше от возможных проблем и тепло одевался, чтобы не замерзнуть. В итоге, гонка сложилась по идеальному сценарию, потому что день получился очень трудным. Теперь, я надеюсь немного отдохнуть, возьму небольшую паузу, но этот успех дарит мне огромную мотивацию перед моими следующими гонками, - рассказал Якоб Фульсанг.

- Потрясающая победа Якоба Фульсанга, но, я также хотел бы отметить всю команду. Мы провели великолепную первую часть сезона и завершили ее замечательной победой на монументальной классической гонке. Для нас это 23-й командный успех в этом году! Я хочу поблагодарить всех спонсоров команды, и, конечно же, нашего генерального партнера «Самрук Казына». Без их поддержки все наши успехи были бы невозможны. Наша команда очень сбалансирована, мы побеждаем разными гонщиками, добиваемся результатов в разных гонках. Сегодня, например, гонщик, который помогал своим товарищам на других гонках, сумел одержать свою самую большую победу в карьере при поддержке других товарищей по команде. Это что-то невероятное, и, конечно же, это сильно мотивирует каждого в команде, и гонщиков, и персонал, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер команды «Астана».

Сегодняшняя «классика» «Льеж – Бастонь – Льеж» прошла в тяжелых погодных условиях – с самого старта было очень холодно, и шел дождь. В начале гонки уехала группа отрыва из 8-ми гонщиков, но за 100 км до финиша пелотон начал настигать беглецов, при этом основная группа распалась на две части. После того, как отрыв был нейтрализован, новая группа уехала вперед, среди атаковавших был и представитель «Астаны» Омар Фраиле.

Впоследствии, было еще много атак, лидеры постоянно менялись. У подножия подъема Кот де Форж, менее, чем за 30 км до финиша, впереди оказался лишь один лидер, и в этот момент команда «Астана» вышла вперед, существенно подняв скорость в группе. На знаменитом подъеме Рош-о-Факон Якоб Фульсанг предпринял мощное ускорение, которое, сначала, поддержали Давиде Формоло и Майкл Вуудс. Однако, позже, гонщик «Астаны» сбросил обоих соперников с колеса, уйдя в сольный отрыв, который принес ему великолепную победу.

Компанию Якобу Фульсангу на подиуме составили Давиде Формоло и Максимилиан Шахманн.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Результаты