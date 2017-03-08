- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 18:25
Команда BMC - победитель командной гонки 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2017
Команда BMC, серебряные призёры командной гонки на время чемпионата мира-2016, одержали победу в командной гонке на время на 1-м этапе итальянской многодневки Тиррено-Адриатико-2017. Дистанцию в 22,7 км BMC преодолели за 23 минуты 20 секунд, на 17 секунд опередив действующих чемпионов мира в командной гонке на время, бельгийскую команду Quick Step Floors. Французская команда FDJ замкнула тройку сильнейших, проиграв команде BMC 22 секунды.
Промежуточную отсечку 9,5 км команда BMC прошла с тем же временем, как и команда Quick Step Floors - 9 минут 58 секунд. Дистанцию в 22,7 км гонщики команды BMC проехали со средней скоростью 58.371 км/ч.
Результаты 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2017
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