Команда BMC - победитель командной гонки 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

[quote=motte]Да нет, Ильнур не проиграл пропасть 14 сек Контадору, а вот Аллафилип втопил… как говорил Контадор, молодежь сегодня амбициозна… и вот мы это видим, да Тони Галлопан отлично прошел разделку

Начинается второй этап ПН ибо генерал нарисовался

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На чём он там топил одному вада известно , Контадор пока выглядит неплохо