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Команда BMC - победитель командной гонки 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Команда BMC - победитель командной гонки 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

 

  Команда BMC, серебряные призёры командной гонки на время чемпионата мира-2016, одержали победу в командной гонке на время на 1-м этапе итальянской многодневки Тиррено-Адриатико-2017. Дистанцию в 22,7 км BMC преодолели за 23 минуты 20 секунд, на 17 секунд опередив действующих чемпионов мира в командной гонке на время, бельгийскую команду Quick Step Floors. Французская команда FDJ замкнула тройку сильнейших, проиграв команде BMC 22 секунды.

 

 

Промежуточную отсечку  9,5 км команда BMC прошла с тем же временем, как и команда Quick Step Floors -  9 минут 58 секунд. Дистанцию в 22,7 км гонщики команды BMC проехали со средней скоростью 58.371 км/ч.

 

Результаты 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

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Теги к статье: BMC TTT командная гонка на время командная гонка с раздельным стартом Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • marketbk
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (23)
    marketbk-Фото

    В новости "Жулиан Алафилипп – победитель 4-го этапа Париж-Ницца-2017"

    Написано: " Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) одержал победу в индивидуальной гонке на время на 4-м этапе французской многодневной гонки Париж-Ницца-2017. 26-летний французский гонщик команды Quick Step Floors проехал дистанцию" ???

     

    Парень 92-го г.р. Белая майка на плечах. Ну никак не может быть ему 26 лет.

  • Student
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (8)
    Student-Фото
    Спасибо)
  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (23)
    velodoctor-Фото
    Сегодня гор не было, вас не смущает что Метьюс упав даже, Альберто 27 сек проиграл всего.
  • Николай Н.
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (23)
    Николай Н.-Фото

    Разделка показала, что не только Альберто и Ильнур сильны в горах. Но всё же посмотрем до последнего этапа, а потом и бубем рассуждать.

  • serdarow
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (23)
    serdarow-Фото
    [/quote]
     
     
     
    Все-таки летит время. Вот уже и отлично, при проигрыше "юнцу" в 19 сек. и почти в одно время с гонцами (Галоппан и Г.Изаггира) мало значимыми с "величайшим"))) Согласен, время летит. Раньше считали, что каждая супер многодневка, на которой выступает Конта, победитель известен. Сейчас только начало сезона и до большой петли времени хватает. Альберто верит в свою победу и борется до конца, а это главное. Посмотрим чем удивит сезон 2017.

    [/quote]
     
     
     
    Все-таки летит время. Вот уже и отлично, при проигрыше "юнцу" в 19 сек. и почти в одно время с гонцами (Галоппан и Г.Изаггира) мало значимыми с "величайшим")))
    [/quote] Согласен, время летит. Раньше считали, что каждая супер многодневка, на которой выступает Конта, победитель известен. Сейчас только начало сезона и до большой петли времени хватает. Альберто верит в свою победу и борется до конца, а это главное. Посмотрим чем удивит сезон 2017.
  • Николай Степаныч
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (23)
    Николай Степаныч-Фото

    Ильнур и Альберто еще поборются за подиум. Алафилиппу надо избежать плохих дней и быть внимательным. Плюс, многое будет зависеть от того, как команда будет защищать майку. Заключительные этапы должны быть очень интересными. Многим сильным генеральщикам нечего терять (кто будет бояться рисковать местами в конце десятки ПН?), а взабраться на подиум - заманчиво.

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (23)
    motte-Фото
    Николай, никто ни на чем не сошелся.. 10 лет один из лидеров пелотона.. 10 лет.. . Разве такое забывается в этом наитяжелейшем виде спорта.. Да что мне Вам говорить, сами все прекрасно знаете!
  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (23)
    motte-Фото
    Это к Скаю… следите за развернувшимися событиями в данной команде… жаренным понесло конкретно
  • veloschmelo
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (23)
    veloschmelo-Фото

    [quote=motte]Да нет,  Ильнур не проиграл пропасть 14 сек Контадору,  а вот Аллафилип втопил… как говорил Контадор,  молодежь сегодня амбициозна… и вот мы это видим,  да Тони Галлопан отлично прошел разделку
    Начинается второй этап ПН ибо генерал нарисовался
    [/quote  ]

     На чём он там топил одному вада известно , Контадор пока выглядит неплохо

  • marketbk
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (23)
    marketbk-Фото
    Михаил все правильно человек говорит. Ильнур проиграл много. Поймите , свет клином не сошелся на одном Контадоре! По крайней мере в этой гонке.

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2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
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8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
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