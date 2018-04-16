Михаэль Вальгрен побеждает на «Амстел Голд Рэйс»

Гонщик команды «Астана» Михаэль Вальгрен одержал блестящую победу на знаменитой классической гонке «Амстел Голд Рэйс», которая прошла сегодня в Голландии. Успех Вальгрена стал возможен благодаря великолепной командной работе, начиная с контролирования группы отрыва и заканчивая атаками Якоба Фульсанга в финале.

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- Старт гонки получился очень трудным, а затем отрыву удалось набрать очень большое преимущество. Но, в нашей команде был Лауренс Де Вриз, который проделал очень хорошую работу впереди, закрывая просвет. Другие товарищи по команде поддерживали меня на протяжении всего дня, оберегая от проблем в гонке. В финале Якоб Фульсанг оказал мне огромную помощь, он провел невероятную работу, заставляя соперников тратить слишком много сил. После этого у меня получилось провести атаку, и я рад, что смог завершить все эти усилия команды такой замечательной победой, - рассказал Михаэль Вальгрен.

Для Вальгрена сегодняшняя победа на «Амстел Голд Рэйс» стала вторым успехом на классических гонках в нынешнем сезоне после триумфа на «Омлууп Хет Ньюзблад Элит». Также, две недели назад Михаэль был 4-м на знаменитом монументе велоспорта «Туре Фландрии».

В этом году организаторы «Амстел Голд Рэйс» изменили финал гонки, добавив еще один круг и предоставив больше шансов для атак. По традиции гонка стартовала в Маастрихте, а финишировала в Валькенбурге через 260 км. На первой половине дистанции девяти гонщикам удалось уехать в отрыв, получив около 16 минут преимущества. Но, затем, «Астана» в лице Лауренса Де Вриза, а также несколько других команд возглавили пелотон, начав активное преследование отрыва. В итоге, к решающей фазе гонки отрыв был нейтрализован.

В финале, после серии атак образовалась группа лидеров, в которую вошли Михаэль Вальгрен и Якоб Фульсанг, который предпринял целую серию мощнейших атак, раз за разом, просеивая группу и заставляя соперников тратить силы на то, чтобы закрывать эти атаки. А за 2 км до финиша мощнейший рывок предпринял Михаэль Вальгрен, к которому присоединился Роман Кройцигер. В итоге, именно Вальгрен и Кройцигер разыграли победу в гонке: гонщик «Астаны» уверенно победил в спринте. Третье место завоевал итальянец Энрико Гаспаротто.

- У нас получилась хорошая гонка. Мне было важно увидеть, на каком уровне я нахожусь после месяца без гонок. И, могу сказать, что я очень рад тому, как я себя чувствовал. Вместе с Михаэлем Вальгреном мы сражались за победу, и очень здорово, что у нас все получилось. Я счастлив, что стал частью этой победы, и очень рад за Михаэля, который смог победить после того, как уже был вторым несколько лет назад, - рассказал Якоб Фульсанг.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты Амстел Голд Рэйс-2018