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Михаэль Вальгрен побеждает на «Амстел Голд Рэйс»

Михаэль Вальгрен побеждает на «Амстел Голд Рэйс»

 

  Гонщик команды «Астана» Михаэль Вальгрен одержал блестящую победу на знаменитой классической гонке «Амстел Голд Рэйс», которая прошла сегодня в Голландии. Успех Вальгрена стал возможен благодаря великолепной командной работе, начиная с контролирования группы отрыва и заканчивая атаками Якоба Фульсанга в финале.

 

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

- Старт гонки получился очень трудным, а затем отрыву удалось набрать очень большое преимущество. Но, в нашей команде был Лауренс Де Вриз, который проделал очень хорошую работу впереди, закрывая просвет. Другие товарищи по команде поддерживали меня на протяжении всего дня, оберегая от проблем в гонке. В финале Якоб Фульсанг оказал мне огромную помощь, он провел невероятную работу, заставляя соперников тратить слишком много сил. После этого у меня получилось провести атаку, и я рад, что смог завершить все эти усилия команды такой замечательной победой, - рассказал Михаэль Вальгрен.

 

  Для Вальгрена сегодняшняя победа на «Амстел Голд Рэйс» стала вторым успехом на классических гонках в нынешнем сезоне после триумфа на «Омлууп Хет Ньюзблад Элит». Также, две недели назад Михаэль был 4-м на знаменитом монументе велоспорта «Туре Фландрии».

В этом году организаторы «Амстел Голд Рэйс» изменили финал гонки, добавив еще один круг и предоставив больше шансов для атак. По традиции гонка стартовала в Маастрихте, а финишировала в Валькенбурге через 260 км. На первой половине дистанции девяти гонщикам удалось уехать в отрыв, получив около 16 минут преимущества. Но, затем, «Астана» в лице Лауренса Де Вриза, а также несколько других команд возглавили пелотон, начав активное преследование отрыва. В итоге, к решающей фазе гонки отрыв был нейтрализован.

 

  В финале, после серии атак образовалась группа лидеров, в которую вошли Михаэль Вальгрен и Якоб Фульсанг, который предпринял целую серию мощнейших атак, раз за разом, просеивая группу и заставляя соперников тратить силы на то, чтобы закрывать эти атаки. А за 2 км до финиша мощнейший рывок предпринял Михаэль Вальгрен, к которому присоединился Роман Кройцигер. В итоге, именно Вальгрен и Кройцигер разыграли победу в гонке: гонщик «Астаны» уверенно победил в спринте. Третье место завоевал итальянец Энрико Гаспаротто.

 

- У нас получилась хорошая гонка. Мне было важно увидеть, на каком уровне я нахожусь после месяца без гонок. И, могу сказать, что я очень рад тому, как я себя чувствовал. Вместе с Михаэлем Вальгреном мы сражались за победу, и очень здорово, что у нас все получилось. Я счастлив, что стал частью этой победы, и очень рад за Михаэля, который смог победить после того, как уже был вторым несколько лет назад, - рассказал Якоб Фульсанг.

 

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

Результаты Амстел Голд Рэйс-2018

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Теги к статье: Михаэль Вальгрен Амстел Голд Рэйс Астана Astana Pro Team Якоб Фульсанг Мировой Тур UCI однодневка Арденнские классики

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16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • VeloVelo
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    VeloVelo-Фото

    Хотя, Рубе была всего неделю назад(!). 
    После нее взять Амстел нереально. 
    Саган, возможно, просто решил показать "носорога" тем,
    кто пытался сделать его на ПР - Жильберу, ГВА и др.
    Показать, кто на самом деле крут!
    Ну что ж, тогда у него всё получилось )

  • Адриен
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    Адриен-Фото
    Это естественно - после адской работы на Париж-Рубэ... Кстати, это наглядно доказывает, что он - не какой-то там супермен-астматик, выигрывающий подряд тяжеленные гонки под сальбутамолом. Просто - великолепный велогонщик , у которого силы и возможности по человечески тоже не безграничны.
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Превью (1)
    Astanaforever-Фото
    Очень сильный состав Астаны, пять горняков..Лопес, явный лидер на победу.
  • VeloVelo
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    VeloVelo-Фото

    Астана Браво. Блестящая гонка от Астаны!
    А Петькины действия я не понял. Вроде умно ехал и силы сохранил,
    всех бигов сделал (они еле дышали перед последним торчком)!
    Но, взял и слился. Непонятно. Не нужна ему была эта победа
    или всё пытается кого-то чему-то научить? biggrin

  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не столько рад за самого Вальгрена, хоть он был одним из теневых фаворитов, который, к слову, рубился в открытую, сколько за команду АСТАНА, браво, ребята! kaz добавил бы и флаг Дании, да нет

    Вторая группа фаворитов оказалсь явно слабее, ведь так и не смогла приблизиться к Петеру и компании; ГВА, Фил Жил и другие остались мягко говоря "с большим носом", особенно Грег, который в личке этой весной чё то уж слишком проигрывает Сагану

    Цитата: Андрон
     Графика телетрансляции оставляла желать. Кто в отрыве, зачем в отрыве, и т.д. и т.п.

    ПЛЮСую, даже в конце (на финише) не показали ни общее время, ни среднюю скорость победителя.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Для Власова отличная тренировка к чемпионату мира андер 23.
  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото
    думаю если бы ПС не взял Рубэ, так просто он эту тройку не отпустил, да и рвал бы яростнее и жестче, а так (наверное подумал) "чуваки, у меня уже есть Рубэ и Гент_Вевельгем, так жопу рвать не буду, хотите догоняйте, еси надо, помогу", но остальным каг бэ оказалось что НЕ надо, вот все они и без подиума остались (а у Петера то ГВ и ПР не отберёшь)
  • Walther
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    Walther-Фото
    Если бы он все отрывы закрывал, сил бы как раз не осталось.
  • ezhachok
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    ezhachok-Фото

    Изменения маршрута идет Амстелу на пользу. 

    Интересно смотреть становится, однако)

     

    Вальгрен пробовал несколько раз и добился своего. 

    Порой мне поведение топовых гонщиков совершенно не ясно...не хотят что бы победил кто-то из конкурентов принципиальных, при этом отпуская к победе пока-что менее именитых. Ну это хорошо, не все-ж предсказуемо а-ля ТДФ.

  • velodoctor
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    velodoctor-Фото

    Наверное самый интересный Амстел за последние годы,  все поздравляют Астану, я присоединяюсь.

    Хочу еще отметить, что Хаас, которого брали чтобы заменить Кристоффа отчасти и закрыть Ардены, абсолютно не впечатляет, а кто-то говорил перед сезоном что он норм, к слову лучший из Катюши Слава Кузнецов, молодец. 

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Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Sindre Skjostad Lunke (Fortuneo - Samsic)

Jeremy Leveau (Delko - Marseille-Provence)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1304
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1157
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 905
10 Демар А. (Fra) (GFC) 827

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