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Наиро Кинтана – победитель Тиррено-Адриатико-2017

Вторая в карьере победа Наиро Кинтаны на Тиррено-Адриатико

 

 

  Наиро Кинтана (Nairo Quintana) одержал победу в генеральной классификации Тиррено-Адриатико-2017. 27-летний колумбийский гонщик команды Movistar надел майку лидера после победы на 4-м этапе с горным финишем на Терминилло и защитил свою позицию в общем зачёте до конца гонки.

Это вторая в карьере победа Наиро Кинтаны на Тиррено-Адриатико.

 

 

Наиро Кинтана в генеральной классификации опередил своего ближайшего соперника, австралийца Роана Денниса (BMC) на 25 секунд. Тройку призёров Тиррено-Адриатико-2017 замкнул французский гонщик команды FDJ Тибо Пино, уступивший Кинтане 36 секунд.

 

 Красную майку лучшего в очковой классификации итальянской гонки взял действующий чемпион мира и Европы Петер Саган (Bora-Hansgrohe), белую майку лучшего молодого гонщика завоевал Боб Юнгельс (Quick-Step Floors), зелёную майку лучшего горного гонщика выиграл итальянский гонщик команды Androni Giocattoli Давиде Баллерини.

 

Результаты 8 этапа Тиррено-Адриатико-2017

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Теги к статье: Наиро Кинтана Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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