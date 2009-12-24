Йон и Горка Исагирре переходят в команду «Астана»

Команда «Астана» объявляет о подписании двухлетнего соглашения с двумя испанскими гонщиками, Йоном Исагирре и Горкой Исагирре, которые присоединятся к казахстанскому проекту с 1 января 2019 года.

- Мы рады переходу в «Астану», в команду, которая уже много лет выступает в Мировом Туре. Мы с братом очень хорошо знакомы с частью команды, с гонщиками и персоналом, и это важно для нас, потому что это поможет быстро акклиматизироваться в команде. Я знаю «Астану», как очень сильную команду, которая много работает и год за годом ставит перед собой новые цели. Вдвоем с Горкой мы надеемся принести в команду что-то новое, мы верим, что с нашим приходом «Астана» станет еще сильнее. Конечно, наша главная цель – это победы, мы готовы помогать команде на пути к ее самым большим целям, и, в то же самое время, будем стремиться к личному успеху на недельных гонках, - рассказал Йон Исагирре.

Йон Исагирре (29) является известным специалистом по недельным гонкам, который очень хорошо выступает и в гонках на время. У Йона есть целый список впечатляющих результатов, среди которых можно назвать победы на этапах «Тур де Франс» (2016) и «Джиро д’Италия» (2012), успех в общем зачете «Тура Польши» (2015), золотые медали чемпионата Испании в групповой гонке (2014) и «разделке» (2016), второе место на «Туре Швейцарии» (2016). В этом сезоне Йон Исагирре был третьим в общем зачете «Тура Страны Басков» и в «разделке» чемпионата Испании, а также четвертым в итоговой классификации «Париж – Ниццы».

Горка Исагирре (30) – старший брат Йона, он также является очень сильным многодневщиком с хорошей «разделкой». Горка – действующий чемпион Испании в групповой гонке и серебряный призер в индивидуальной гонке. В 2018 году Горка отметился рядом отличных выступлений: стал третьим в общем зачете «Тура Омана» и «Париж – Ниццы». В прошлом сезоне Горка Исагирре выиграл этап на «Джиро д’Италия».

- Йон и Горка – очень сильные спортсмены, и их результаты хорошо известны. В этом году Горка выиграл чемпионат Испании, а Йон проявил себя в ряде недельных гонок и на «Тур де Франс». В «Астане» мы готовы помочь братьям сделать следующий шаг в своей карьере, повести их к новым, более высоким результатам. Считаю, что их потенциал еще не раскрыт до конца, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы они смогли полностью реализоваться в команде «Астана», - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team