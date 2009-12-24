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Йон и Горка Исагирре переходят в команду «Астана»

Йон и Горка Исагирре переходят в команду «Астана»

 

  Команда «Астана» объявляет о подписании двухлетнего соглашения с двумя испанскими гонщиками, Йоном Исагирре и Горкой Исагирре, которые присоединятся к казахстанскому проекту с 1 января 2019 года.

 

Астана

 

- Мы рады переходу в «Астану», в команду, которая уже много лет выступает в Мировом Туре. Мы с братом очень хорошо знакомы с частью команды, с гонщиками и персоналом, и это важно для нас, потому что это поможет быстро акклиматизироваться в команде. Я знаю «Астану», как очень сильную команду, которая много работает и год за годом ставит перед собой новые цели. Вдвоем с Горкой мы надеемся принести в команду что-то новое, мы верим, что с нашим приходом «Астана» станет еще сильнее. Конечно, наша главная цель – это победы, мы готовы помогать команде на пути к ее самым большим целям, и, в то же самое время, будем стремиться к личному успеху на недельных гонках, - рассказал Йон Исагирре.

 

Йон Исагирре (29) является известным специалистом по недельным гонкам, который очень хорошо выступает и в гонках на время. У Йона есть целый список впечатляющих результатов, среди которых можно назвать победы на этапах «Тур де Франс» (2016) и «Джиро д’Италия» (2012), успех в общем зачете «Тура Польши» (2015), золотые медали чемпионата Испании в групповой гонке (2014) и «разделке» (2016), второе место на «Туре Швейцарии» (2016). В этом сезоне Йон Исагирре был третьим в общем зачете «Тура Страны Басков» и в «разделке» чемпионата Испании, а также четвертым в итоговой классификации «Париж – Ниццы».

 

Горка Исагирре (30) – старший брат Йона, он также является очень сильным многодневщиком с хорошей «разделкой». Горка – действующий чемпион Испании в групповой гонке и серебряный призер в индивидуальной гонке. В 2018 году Горка отметился рядом отличных выступлений: стал третьим в общем зачете «Тура Омана» и «Париж – Ниццы». В прошлом сезоне Горка Исагирре выиграл этап на «Джиро д’Италия».

 

- Йон и Горка – очень сильные спортсмены, и их результаты хорошо известны. В этом году Горка выиграл чемпионат Испании, а Йон проявил себя в ряде недельных гонок и на «Тур де Франс». В «Астане» мы готовы помочь братьям сделать следующий шаг в своей карьере, повести их к новым, более высоким результатам. Считаю, что их потенциал еще не раскрыт до конца, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы они смогли полностью реализоваться в команде «Астана», - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Йон Исагирре Горка Исагирре Астана Astana Pro Team Александр Винокуров

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 16:52 | Регистрация: 22.05.2013

    На недельные гонки, классики и командную гонку усиление. Но смогут ли они так же эффективно работать на капитана во время многодневок, как это делал Кангерт, я почему-то в них всегда видел немного эгоистов в этом плане. 

    Надеюсь на Ланду денег хватит Астане. biggrin

  2. Имя: Саят

    Найман

    Сегодня, 16:58 | Регистрация: 8.01.2018

    Для Ланды команду собирают

  3. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 17:40 | Регистрация: 18.01.2010

    Отличная новость

  4. Бакеша

    Сегодня, 17:41 | Регистрация: 1.02.2018

    Ланда еще думает?

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:50 | Регистрация: 30.06.2017

    Ланда не придет, ему стыдно...что так лоханулся с переходом в Скай.

    1. Имя: Марина Викторовна

      Cristal

      Сегодня, 18:24 | Регистрация: 24.12.2009

      Астане должно быть стыдно, за такую потерю

      Only God can judge me ;)

      Никогда не спорьте с дураками. Они опустят вас до своего уровня и задавят опытом
      1. Имя: Adrien

        Адриен

        Сегодня, 21:42 | Регистрация: 17.05.2015

        Для некоторых завсегдатаев сайта Астане всегда за все должно быть стыдно... Марина Викторовна, поясните пожалуйста - что такого Астана сделала плохого Ланде, что ей за его уход должно быть стыдно? ТОЛЬКО КОНКРЕТНО И НА ФАКТАХ ! Каждый год ИЗ ВСЕХ велокоманд уходят гонщики. По вашему все команды должны заливаться краской от непрекращающегося стыда, или только такая участь у Астаны ? Тут одного из комментаторов ПОСТОЯННО упрекают в троллинге в пользу Астаны. А сколько здесь таких троллей, пишущих ПРОТИВ нее ? В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Их даже Курдюков бесит за пару-тройку теплых слов в адрес команды. Оказывается, комментатор РУССКОЯЗЫЧНОГО сегмента Евроспорта НЕ ИМЕЕТ ПРАВА особо отметить ЕДИНСТВЕННУЮ команду протура, представляющую одну ИЗ НЕМНОГИХ РУССКОГОВОРЯЩИХ стран !.. Так может о СТЫДЕ надо напоминать КОЕ-КОМУ другому ?

  6. Rokka

    Сегодня, 17:59 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: Astanaforever
    Ланда не придет, ему стыдно...что так лоханулся с переходом в Скай.
    Скажите что вы просто всех троллите))

  7. ktilp-12

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 20.06.2015

     Для приема Ланды готовы, Винокуров говорит, что если в этом 2019г не получится, будет ждать 2020г.

    В Астану 6 гонщиков пришли, пока трое официально уходят, а кто остальные?

  8. AAA

    Сегодня, 21:00 | Регистрация: 20.01.2011

    Даешь Ланду?!!!!!

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Комментарии

  • Адриен
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    Адриен-Фото
    Для некоторых завсегдатаев сайта Астане всегда за все должно быть стыдно... Марина Викторовна, поясните пожалуйста - что такого Астана сделала плохого Ланде, что ей за его уход должно быть стыдно? ТОЛЬКО КОНКРЕТНО И НА ФАКТАХ ! Каждый год ИЗ ВСЕХ велокоманд уходят гонщики. По вашему все команды должны заливаться краской от непрекращающегося стыда, или только такая участь у Астаны ? Тут одного из комментаторов ПОСТОЯННО упрекают в троллинге в пользу Астаны. А сколько здесь таких троллей, пишущих ПРОТИВ нее ? В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Их даже Курдюков бесит за пару-тройку теплых слов в адрес команды. Оказывается, комментатор РУССКОЯЗЫЧНОГО сегмента Евроспорта НЕ ИМЕЕТ ПРАВА особо отметить ЕДИНСТВЕННУЮ команду протура, представляющую одну ИЗ НЕМНОГИХ РУССКОГОВОРЯЩИХ стран !.. Так может о СТЫДЕ надо напоминать КОЕ-КОМУ другому ?
  • AAA
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    AAA-Фото

    Даешь Ланду?!!!!!

  • veloster
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    veloster-Фото
    А зачем? У Порта и Денниса контракты на будущий год уже подписаны и лежат в кармане. Если будет возможность, Порт поедет в какой-нибудь отрыв на горном этапе. А Деннису достаточно спокойно доехать до разделки.
  • ironharley
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    ironharley-Фото
    и Хруневеген
  • LLL
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    LLL-Фото

    Я что-то пропустила. Почему Ричи Порт в общем зачете занимает 167 место с огромным отставанием? Сегодня поймал 9 минут. Что произошло?

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    А вот Gorka правильно произносить "Горка".

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Да потому что так правильно произносить.
    Послушайте на  forvo.
    https://ru.forvo.com/search/Thomas%20de%20Gendt/

  • ktilp-12
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    ktilp-12-Фото

     Для приема Ланды готовы, Винокуров говорит, что если в этом 2019г не получится, будет ждать 2020г.

    В Астану 6 гонщиков пришли, пока трое официально уходят, а кто остальные?

  • Rokka
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    Rokka-Фото
    У Курдюкова пропадает буква Г из его диалекта. Хорка Изагирре, Томас де Хендт! Улыбнуло)
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    Серафим-Фото

      Коллективный разум пелотона сказал - нет, упираться не будем ни при каких вводных. Все рассосется само, ну и с помощью Кв-Ст.        Саган 3-й, не ожидал от него и третьего места сейчас. Набирает потихоньку. Посмотрел - в первой половине гонки под него этапов немало.

     Слава богу, без завалов и почти без падений сегодня. Так бы всегда.

     

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