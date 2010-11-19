Президент UCI не уверен, что вердикт по делу Криса Фрума будет вынесен до старта Джиро д’Италия-2018

Давид Лаппартьен: «Не уверен, что дело Криса Фрума будет решено до старта Джиро д’Италия-2018»

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен (David Lappartient) признал, что вердикт по делу Криса Фрума не будет вынесен до старта Джиро д’Италия-2018. Об этом Лаппартьен сказал в интервью La Gazzetta dello Sport во время посещения классики Милан-Сан-Ремо-2018.

Давид Лаппартьен: «Когда дело закончится? Если честно, я не знаю. Надеюсь, что как можно скорее. Я говорил, что надеялся, что вопрос будет решён перед Джиро д’Италия, но не думаю, что так получится, не уверен, что это возможно.

Мы настаиваем, чтобы дело рассматривалось как можно быстрее, потому что это самый лучший вариант как для гонщика, так и для его команды и для организаторов гонки, и для UCI. Но в дело вовлечены технические аспекты. Всё непросто, нужно время.

Процедура длительная, необходимо получить ответы на все вопросы, изучить все документы. У обеих сторон сильные юристы, и это дело более запутанное, чем обычно.

Я не уполномочен говорить о деле в подробностях из уважения к правилам ВАДА. Дело находится в ведении юридического отдела, все обсуждения ведутся нашими юристами и юристами гонщика.

Прежде, чем переходить к следующему этапу рассмотрения дела, мы должны быть уверены, что получены ответы на каждый вопрос. Никто не хочет рисковать и двигаться вперёд, упустив детали. По этой причине юридический отдел (Legal Anti-Doping Services) отправил несколько вопросов в Антидопинговый трибунал, чтобы быть уверенными, что процедура проводится правильно.

Я понимаю болельщиков, которые хотят услышать решение, но мы должны точно следовать порядку рассмотрения в UCI ради того, чтобы наш спорт заслуживал доверия».