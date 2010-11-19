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Президент UCI не уверен, что вердикт по делу Криса Фрума будет вынесен до старта Джиро д’Италия-2018

Давид Лаппартьен: «Не уверен, что дело Криса Фрума будет решено до старта Джиро д’Италия-2018»

 

 

  Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен (David Lappartient) признал, что вердикт по делу Криса Фрума не будет вынесен до старта Джиро д’Италия-2018. Об этом Лаппартьен сказал в интервью La Gazzetta dello Sport во время посещения классики Милан-Сан-Ремо-2018.

 

Президент UCI не уверен, что вердикт по делу Криса Фрума будет вынесен до старта Джиро д’Италия-2018  Давид Лаппартьен: «Когда дело закончится? Если честно, я не знаю. Надеюсь, что как можно скорее. Я говорил, что надеялся, что вопрос будет решён перед Джиро д’Италия, но не думаю, что так получится, не уверен, что это возможно.

 

  Мы настаиваем, чтобы дело рассматривалось как можно быстрее, потому что это самый лучший вариант как для гонщика, так и для его команды и для организаторов гонки, и для UCI. Но в дело вовлечены технические аспекты. Всё непросто, нужно время.

 

  Процедура длительная, необходимо получить ответы на все вопросы, изучить все документы. У обеих сторон сильные юристы, и это дело более запутанное, чем обычно.

 

  Я не уполномочен говорить о деле в подробностях из уважения к правилам ВАДА. Дело находится в ведении юридического отдела, все обсуждения ведутся нашими юристами и юристами гонщика.

 

  Прежде, чем переходить к следующему этапу рассмотрения дела, мы должны быть уверены, что получены ответы на каждый вопрос. Никто не хочет рисковать и двигаться вперёд, упустив детали. По этой причине юридический отдел (Legal Anti-Doping Services) отправил несколько вопросов в Антидопинговый трибунал, чтобы быть уверенными, что процедура проводится правильно.

 

  Я понимаю болельщиков, которые хотят услышать решение, но мы должны точно следовать порядку рассмотрения в UCI ради того, чтобы наш спорт заслуживал доверия».

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Теги к статье: Давид Лаппартьен David Lappartient Крис Фрум Chris Froome Sky Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Ха...а что скажет товарищ Мауро Веньи?

    И шкипер покатит джиро? Невероятно!

    1. Имя: Елена

      Kitsune-taichou

      Сегодня, 16:41 | Регистрация: 5.10.2016

      дак он же высказывался уже. пущай едет, говорит

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:47 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Kitsune-taichou
    дак он же высказывался уже. пущай едет, говорит

    Точно же!

    Это же будет триумф!

    Уже делят дивиденты?

     

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 17:02 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: motte
    Ха...а что скажет товарищ Мауро Веньи?
    И шкипер покатит джиро? Невероятно!

    Не думаю, что для Джиро это будет большое значение. 

    Что показали две гонки, которые шкипер проехал? Что возить его никто хочет. За ним ни разу никто не вернулся при падениях и проколах и он терял и терял время. Удивительно это только для его фанатов. В Скай все держится на деньгах. И если призовые под вопросом, если есть большая вероятность, что их потом отберут, то надрываться ради Фрумми никто из скаевцев не будет. За "идею" там никто ничего не делает. 

    Так что повторения истории с Контадором не будет. Просто отбирать будет нечего. Даже на недельной Тиррено-Адриатико он потерял 13 с половиной минут и занял 34-е место. А что будет на трехнедельной гонке?

    Жду минусы))) 

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 17:25 | Регистрация: 4.07.2011

      Нет, минусовать не надо, но мысль,высказанная Вами, имеет полное право на обсужбение, это мое мнение.

  4. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 17:13 | Регистрация: 4.05.2017

    Цитата: Earl57
    Цитата: motte
    Ха...а что скажет товарищ Мауро Веньи?
    И шкипер покатит джиро? Невероятно!

    Не думаю, что для Джиро это будет большое значение. 
    Что показали две гонки, которые шкипер проехал? Что возить его никто хочет. За ним ни разу никто не вернулся при падениях и проколах и он терял и терял время. Удивительно это только для его фанатов. В Скай все держится на деньгах. И если призовые под вопросом, если есть большая вероятность, что их потом отберут, то надрываться ради Фрумми никто из скаевцев не будет. За "идею" там никто ничего не делает. 
    Так что повторения истории с Контадором не будет. Просто отбирать будет нечего. Даже на недельной Тиррено-Адриатико он потерял 13 с половиной минут и занял 34-е место. А что будет на трехнедельной гонке?
    Жду минусы))) 

    Судить по ТА по отношению команды к Фруму не совсем корректно, первая подготовительная гонка, целей на результат не было. А так ситуация, конечно, скверная, полная неопределенность. Дело непростое, у команды сильные юристы, мы не хотим спешить, UCI блин...

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 17:19 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: дрокер
    Судить по ТА по отношению команды к Фруму не совсем корректно, первая подготовительная гонка, целей на результат не было. 

    И поэтому он решил больше какие-либо гонки перед Джиро не ездить?

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 17:26 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Earl57

    И поэтому он решил больше какие-либо гонки перед Джиро не ездить?

    А это уже интересно-:)

  7. Имя: Vadim

    vvr

    Сегодня, 17:31 | Регистрация: 19.11.2010

    Почему-то сразу вспомнилось: "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина".

  8. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 17:33 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Earl57
     Даже на недельной Тиррено-Адриатико он потерял 13 с половиной минут и занял 34-е место. А что будет на трехнедельной гонке?

    О может он так снисхожбения к себе "выпрашивает"?

    prankster

     

    1. RVL

      Сегодня, 18:05 | Регистрация: 30.08.2012

      да пофик ему было. там реально, даже я не поехал бы. ну впрягся бы, ну 7 минут прое..б/х..ал. тема одного этапа была. а не гонки, как таковой. просто так она повернулась.
      смысл в его статусе 34...или 17е место...точно так же затягали бы тут.
      Другое дело реальная форма на ГТ и настрой в Скай

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8 апреля 2018

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ОПРОС

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Комментарии

  • RVL
    Президент UCI не уверен, что в ... (11)
    RVL-Фото

    да пофик ему было. там реально, даже я не поехал бы. ну впрягся бы, ну 7 минут прое..б/х..ал. тема одного этапа была. а не гонки, как таковой. просто так она повернулась.
    смысл в его статусе 34...или 17е место...точно так же затягали бы тут.
    Другое дело реальная форма на ГТ и настрой в Скай

  • motte
    Президент UCI не уверен, что в ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
     Даже на недельной Тиррено-Адриатико он потерял 13 с половиной минут и занял 34-е место. А что будет на трехнедельной гонке?

    О может он так снисхожбения к себе "выпрашивает"?

    prankster

     

  • vvr
    Президент UCI не уверен, что в ... (11)
    vvr-Фото

    Почему-то сразу вспомнилось: "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина".

  • motte
    Президент UCI не уверен, что в ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57

    И поэтому он решил больше какие-либо гонки перед Джиро не ездить?

    А это уже интересно-:)

  • motte
    Президент UCI не уверен, что в ... (11)
    motte-Фото
    Нет, минусовать не надо, но мысль,высказанная Вами, имеет полное право на обсужбение, это мое мнение.
  • Earl57
    Президент UCI не уверен, что в ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: дрокер
    Судить по ТА по отношению команды к Фруму не совсем корректно, первая подготовительная гонка, целей на результат не было. 

    И поэтому он решил больше какие-либо гонки перед Джиро не ездить?

  • дрокер
    Президент UCI не уверен, что в ... (11)
    дрокер-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: motte
    Ха...а что скажет товарищ Мауро Веньи?
    И шкипер покатит джиро? Невероятно!

    Не думаю, что для Джиро это будет большое значение. 
    Что показали две гонки, которые шкипер проехал? Что возить его никто хочет. За ним ни разу никто не вернулся при падениях и проколах и он терял и терял время. Удивительно это только для его фанатов. В Скай все держится на деньгах. И если призовые под вопросом, если есть большая вероятность, что их потом отберут, то надрываться ради Фрумми никто из скаевцев не будет. За "идею" там никто ничего не делает. 
    Так что повторения истории с Контадором не будет. Просто отбирать будет нечего. Даже на недельной Тиррено-Адриатико он потерял 13 с половиной минут и занял 34-е место. А что будет на трехнедельной гонке?
    Жду минусы))) 

    Судить по ТА по отношению команды к Фруму не совсем корректно, первая подготовительная гонка, целей на результат не было. А так ситуация, конечно, скверная, полная неопределенность. Дело непростое, у команды сильные юристы, мы не хотим спешить, UCI блин...

  • Earl57
    Президент UCI не уверен, что в ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Ха...а что скажет товарищ Мауро Веньи?
    И шкипер покатит джиро? Невероятно!

    Не думаю, что для Джиро это будет большое значение. 

    Что показали две гонки, которые шкипер проехал? Что возить его никто хочет. За ним ни разу никто не вернулся при падениях и проколах и он терял и терял время. Удивительно это только для его фанатов. В Скай все держится на деньгах. И если призовые под вопросом, если есть большая вероятность, что их потом отберут, то надрываться ради Фрумми никто из скаевцев не будет. За "идею" там никто ничего не делает. 

    Так что повторения истории с Контадором не будет. Просто отбирать будет нечего. Даже на недельной Тиррено-Адриатико он потерял 13 с половиной минут и занял 34-е место. А что будет на трехнедельной гонке?

    Жду минусы))) 

  • motte
    Президент UCI не уверен, что в ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Kitsune-taichou
    дак он же высказывался уже. пущай едет, говорит

    Точно же!

    Это же будет триумф!

    Уже делят дивиденты?

     

  • Kitsune-taichou
    Президент UCI не уверен, что в ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото
    дак он же высказывался уже. пущай едет, говорит

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