Брайан Куксон: «Я узнал о положительной допинг-пробе Криса Фрума в свой последний день на посту президента UCI»

Брайан Куксон о деле Криса Фрума

Бывший президент Международного союза велосипедистов (UCI) Брайан Куксон признался, что узнал о неблагоприятном результате пробы, показавшей превышение дозы сальбутамола у Криса Фрума за день до того, как 21 сентября проиграл выборы на пост президента UCI Давиду Лаппартьену. В интервью Cyclingnews Брайан Куксон сказал, что не было «особого отношения к Крису Фруму» в рамках его дела. Через 10 дней после того, как Куксон узнал о положительной допинг-пробе Криса Фрума, в интервью BBC он сказал, что «репутация команды Sky и Брэдли Уиггинса должна быть восстановлена».

На вопрос Cyclingnews о том, почему Куксон сделал такое заявление по поводу восстановления репутации команды Sky в то время, когда узнал о деле Криса Фрума, бывший президент UCI ответил, что «ошибочно подумал, что этот вопрос должен был разрешиться».

Брайан Куксон: «Во время моей работы в качестве президента UCI была введена процедура, когда все материалы, связанные с нарушением Антидопинговых правил, рассматривались независимой Антидопинговой организацией велоспорта (CADF) и Юридической антидопинговой службой (Legal Anti Doping Service), контролируемой независимыми юристами.

Как президент UCI, я не имел влияния на какое бы то ни было индивидуальное дело. Я был уверен тогда, и уверен сейчас, что все, кто отвечал за проведение процедур, действовали в рамках правил в каждом конкретном случае, и что ни один из гонщиков не получал особого отношении. Об аномальном результате пробы A Криса Фрума на наличие субстанции, которая не приводит к немедленному временному отстранению, меня проинформировали в последние 24 часа моего нахождения на посту президента UCI.

Когда я покинул этот пост на следующий день, все материалы перешли к новому президенту, и мне больше не предоставлялось информации по этому делу».