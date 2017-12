Брайан Куксон: «Я узнал о положительной допинг-пробе Криса Фрума в свой последний день на посту президента UCI»

Что Куксон сказал...

When asked by Cyclingnews why he called the reputations of Team Sky and Wiggins to be restored, despite knowing the salbutamol news relating to Froome, Cookson said that he 'mistakenly thought that the matter must have been resolved'.

На Cyclingnews в комментариях угорают над этим, пишут - Куксон ошибочно полагал, что это дело уже замели под коврик.