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Брайан Куксон: «Я узнал о положительной допинг-пробе Криса Фрума в свой последний день на посту президента UCI»

Брайан Куксон о деле Криса Фрума

 

  Бывший президент Международного союза велосипедистов (UCI) Брайан Куксон признался,  что узнал о неблагоприятном результате пробы, показавшей превышение дозы сальбутамола у Криса Фрума за день до того, как 21 сентября проиграл выборы на пост президента UCI Давиду Лаппартьену. В интервью Cyclingnews Брайан Куксон  сказал, что не было «особого отношения к Крису Фруму» в рамках его дела. Через 10 дней после того, как Куксон узнал о положительной допинг-пробе Криса Фрума, в интервью BBC он сказал, что «репутация команды Sky и Брэдли Уиггинса должна быть восстановлена».

 

  На вопрос Cyclingnews о том, почему Куксон сделал такое заявление по поводу восстановления репутации команды Sky в то время, когда узнал о деле Криса Фрума, бывший президент UCI ответил, что «ошибочно подумал, что этот вопрос должен был разрешиться».

 

 Брайан Куксон: «Во время моей работы в качестве президента UCI была введена процедура, когда все материалы, связанные с нарушением Антидопинговых правил, рассматривались независимой Антидопинговой организацией  велоспорта (CADF) и Юридической антидопинговой службой (Legal Anti Doping Service), контролируемой независимыми юристами.

 

   Как президент UCI, я не имел влияния на какое бы то ни было индивидуальное дело. Я был уверен тогда, и уверен сейчас, что все, кто отвечал за проведение процедур, действовали в рамках правил в каждом конкретном случае, и что ни один из гонщиков не получал особого отношении. Об аномальном результате пробы A Криса Фрума на наличие субстанции, которая не приводит к немедленному временному отстранению, меня проинформировали в последние 24 часа моего нахождения на посту президента UCI.

 

  Когда я покинул этот пост на следующий день, все материалы перешли к новому президенту, и мне больше не предоставлялось информации по этому делу».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Брайан Куксон

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  1. сервело

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 28.08.2016

    Высока вероятность, что мы увидим Фрума через год в Астане. Будет угарно наблюдать, как стремительно переобувается местная публика)

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 02:31 | Регистрация: 17.05.2015

      Не увидим. Как был в Sky, там и останется, сомневаюсь, что последуют меры, связанные с дисквалификацией... Так что НЕпоугараете.

  2. poshtet

    Сегодня, 02:20 | Регистрация: 29.09.2014

    А я говорил, что у команды Sky начинаются проблемы (когда Куксон проиграл выборы на пост президента UCI). Толи еще будет! )

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Заявление организаторов Вуэльт ... (32)
    Yuriy 17-Фото

    Нибали сказал, что он тоже болеет астмой!

    А Кинтана, Дюмулин, Барде и Ару здоровенькие или нет?

     

  • Адриен
    Брайан Куксон: «Я узнал о поло ... (3)
    Адриен-Фото
    Не увидим. Как был в Sky, там и останется, сомневаюсь, что последуют меры, связанные с дисквалификацией... Так что НЕпоугараете.
  • poshtet
    Брайан Куксон: «Я узнал о поло ... (3)
    poshtet-Фото

    А я говорил, что у команды Sky начинаются проблемы (когда Куксон проиграл выборы на пост президента UCI). Толи еще будет! )

  • сервело
    Брайан Куксон: «Я узнал о поло ... (3)
    сервело-Фото
    Высока вероятность, что мы увидим Фрума через год в Астане. Будет угарно наблюдать, как стремительно переобувается местная публика)
  • Zhanzhak
    Заявление организаторов Вуэльт ... (32)
    Zhanzhak-Фото
    Спасибо, Ольга за развёрнутый ответ! Как всегда ясно и по сути.
  • Zhanzhak
    Заявление организаторов Вуэльт ... (32)
    Zhanzhak-Фото
    Я понимаю. Мы можем только гадать, как оно будет, если меры не будут предприняты. Один Тони Мартин обозначил свою позицию «Я в ярости!... и т д» . Как здесь многие утверждают, что « все жрут», то и к отношению Фрума , кмк, будет проявлена солидарность среди пелотона. Я уверена, мы много не знаем, и к сожалению с нашим мнением ни кто считаться не собирается. Скорей бы новый сезон... не терпится уже..
  • marketbk
    Заявление организаторов Вуэльт ... (32)
    marketbk-Фото
    Эмоции ему не вернут))) Вот, ничуть не оправдывая Фрума, ну какого, Т.Мартин еще один супер борец за чистый велоспорт))
  • motte
    Заявление организаторов Вуэльт ... (32)
    motte-Фото

    Вот именно!!!

    Спасибо огромное!

  • Earl57
    Заявление организаторов Вуэльт ... (32)
    Earl57-Фото
    Что Куксон сказал...
    When asked by Cyclingnews why he called the reputations of Team Sky and Wiggins to be restored, despite knowing the salbutamol news relating to Froome, Cookson said that he 'mistakenly thought that the matter must have been resolved'.
    На Cyclingnews в комментариях угорают над этим, пишут - Куксон ошибочно полагал, что это дело уже замели под коврик.
  • motte
    Заявление организаторов Вуэльт ... (32)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57


    Расследование то идет. Вон Мауро Веньи волнуется, что может повториться ситуация с Контадором, когда он участвововал в гонках и побеждал, а потом эти победы аннулировали. Разбирательство год или больше шло.

    Это так...а что сказал Куксон...это же....

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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