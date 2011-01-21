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Ответ команды Sky на обвинения, представленные в отчёте «Борьба с допингом в спорте»

Команда Sky отрицает использование кортикостероидов для улучшения качества выступления на Тур де Франс-2012

 

 

  Комитет по культуре, средствам массовой информации и спорту (Digital, Culture, Media and Sport Committee/DCMSC) при британском парламенте опубликовал отчёт «Борьба с допингом в спорте», в котором снова затрагивает вопрос употребления кортикостероидов для снижения веса и улучшения выступления велогонщиками команды Sky перед Тур де Франс-2012.

 

  Напомним, что проведённое ранее расследование Антидопингового комитета Великобритании о нарушении командой Sky антидопинговых правил, было закрыто.

 

  Раздел 2 отчёта посвящён вопросу применения допинга в британском велоспорте и команде Sky в частности. Там рассматривается выступление команды и использование справок для терапевтического использования препаратов во время Критериума Дофине-2011, а также вопрос о политики команды по отношению к действиям медиков и применению медицинских препаратов.

 

 

 Выдержки из выводов Комитета: «Опираясь на полученные доказательства, Комитет считает, что система разрешений на терапевтическое использование препаратов (TUE) открыта для злоупотреблений. Оценка необходимости применения лекарств слишком тесно связана со стремлением достичь максимального уровня физической формы спортсменов, а не для восстановления их здоровья. До 2014 года, когда справка TUE могла быть выдана лишь на основании заключения врача команды и одного врача от Всемирного антидопингового агентства (WADA), делает вероятность злоупотреблений ещё выше.

 

 

  Комитет не может заявить, что было в пакете, доставленном Саймоном Коупом в Ла-Туссиюр (La Toussuire) 12 июня 2011 года. Доктор Фримен заявил, что в пакете находился флуимуцил, о чём было подано заявление в UKAD, но Комитет видел это заявление, и в нём было сказано, что лекарство – триамцинолон. Мы не верим, что существуют достоверные доказательства, что это был флуимуцил, так как доктор Фримен теперь не будет подтверждать, что это было. А ранее он был единственным источником информации. Тайна, связанная с доставкой пакета, и необычно долгий срок, в течение которого пакет с легкодоступным лекарственным средством доставлялся команде Sky, также вызывает подозрения о том, что же содержалось в том пакете. В документах нет доказательство того,  что содержал пакет. Если там действительно был триамцинолон, который, как мы знаем, Брэдли Уиггинс или его команда хотели, чтобы он принял 30 мая 2011 года, и это было действительно принято, последствия для сторон были бы серьёзными. Заявления команды Sky, что тренеры и спортивные директора команды совершенно не осведомлены о том, какие методы применяют медики команды для подготовки велогонщиков к главным гонкам, кажутся невероятными и несовместимыми с заявленной целью команды «побеждать чистыми» и поддерживать этические стандарты велоспорта на высоком уровне.

 

  Как Дейв Брэйлсфорд может убедить, что его команда выступает в соответствии с этими требованиями, если он не знает, какие препараты врачи его команды дают гонщикам? Дэйв Брэйлсфорд должен взять на себя ответственность за эти ошибки, за режим, в котором тренируются и выступают гонщики команды Sky, за разрушительный скептицизм относительно чистоты выступлений команды и достигнутых результатов.

 

  Из доказательств, полученных Комитетом относительно использования триамцинолона (triamcinolone/Триамцинолон — синтетический глюкокортикостероид) в команде Sky в исследуемый период, особенно в 2012 году, мы считаем, что этот мощный кортикостероид использовался для подготовки Брэдли Уиггинса, и, возможно, других гонщиков команды, не для того, чтобы улучшить состояние их здоровья по медицинским показателям, а в целях улучшения коэффициента соотношения мощность/вес. Заявление на получение справки на терапевтическое использование препарата перед Тур де Франс-2012 означает, что Брэдли Уиггинс пользовался эффектом действия этого препарата во время гонки. Хотя это не является нарушением правил WADA, но это заходит за рамки этического кода команды, который Дэйв Брэйлсфорд сам обозначил для команды Sky. В этом случае, несмотря на показания Брэйлсфорда, которые он дал Комитету, мы считаем, что препарат был использован Sky в пределах правил WADA, но использовался он не только для обычного лечения, но и для повышения уровня выступления гонщиков команды».

 

  Брэдли Уиггинс отреагировал на отчёт Комитета в Твиттере: «Печально, что могут появляться такие обвинения, которые преподносятся как факты, когда людей обвиняют в том, что они никогда не делали. Надеюсь высказаться по этому поводу в ближайшие дни».

 

  Команды Sky также официально опровергла обвинения: «В этом отчёте отражены вещи, по поводу которых мы уже признали, что команда действовала не в соответствии с требованиями. Мы взяли на себя полную ответственность за ошибки, которые сделали. В марте 2017 года мы написали в Комитет, в деталях объяснив шаги, которые предпринимали в следующие годы, чтобы исправить ошибки. В частности, мы усилили контроль за ведением медицинских записей.

 

  Тем не менее, в отчёте делается серьёзное заявление о том, что мы использовали медицинские препараты для улучшения выступления гонщиков команды Sky. Мы решительно это опровергаем. Также в отчёте говорится о том, что употребление триамциколона было широко распространено в команде перед Тур де Франс-2012, что мы также решительно отрицаем.

  Мы удивлены и разочарованы тем, что Комитет решил представить анонимные и потенциально злонамеренные заявления, не предоставляя никаких доказательств и не дав нам возможности ответить на них. Это несправедливо по отношению к команде и гонщикам. Мы со всей серьёзностью относимся к нашему спорту, стремимся создать в команде Sky атмосферу, где гонщики могут проявить максимум своих способностей и делать это чисто».

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Теги к статье: Sky

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  1. Имя: Harley

    ironharley

    Вчера, 14:27 | Регистрация: 17.08.2017

    Шкандаль маст гоу ан. Запасаемся попкорном, одним кенийским рыцарем походу дело не закончится. За своего взялись.

  2. RVL

    Вчера, 15:06 | Регистрация: 30.08.2012

    похожий накат вполне прошел с одной сборной одной страны.

    ну раз сами бриты справедливость искать стали, посмотрим как там у них, с ними же решается

  3. Имя: Ростислав

    ROSt

    Вчера, 15:13 | Регистрация: 6.11.2012

    ...Тема минувших дней...Главное про СЕЙЧАС не уводить в сторону и решить про ДВА гран-тура 2017 и его победителя !!! beach

     

  4. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Вчера, 15:22 | Регистрация: 11.07.2015

    я так понимаю что это очередная попытка легализации всего,что еще могут найти у всех)

    когда же уже лапшу Доширак признают допингом.

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 15:32 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: RVL
    хех))) детектив, почти по Агате Кристи.
    откуда у вас такие расклады? реально Ваши рассуждения на тему, либо ну вычитали где?
    в любом случае все оч интересно изложено!

    Я все это время внимательно слежу за развитием событий на сайклингньюс, где этому уделяется ну очень много внимания и очень-очень бурно обсуждается болельщиками со всего англоязычного мира. Да, я внимательно читаю не только новости, но и комментарии к этим новостям.

    А насколько точны мои расклады, покажет время. Пока что все, что происходит, вполне укладывется в эту схему.

    1. RVL

      Вчера, 15:54 | Регистрация: 30.08.2012

      Спасибо! на самом деле ,Вас очень интересно читать! Вы основной ньюсмейкер тут, в том числе с командой Велолайв.

  6. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 15:53 | Регистрация: 4.07.2011

    Альберто стартует комментатором Евроспорта на Тиррено-:)

  7. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 15:56 | Регистрация: 18.09.2014

    "мы считаем, что препарат был использован Sky в пределах правил WADA, но использовался он не только для обычного лечения, но и для повышения уровня выступления гонщиков команды".

    Какая интересная казуистика: использовался по правилам, но не для лечения. Объясните мне, что я не так поняла, по-моему, здесь как раз написано "Скай использовали допинг, но мы не против".

     

    1. RVL

      Вчера, 16:01 | Регистрация: 30.08.2012

      нет не так. они говорят, мы против рецептов от болезней, ради достижения результата.

  8. DIM

    Вчера, 16:15 | Регистрация: 13.10.2012

    Никогда такого не было и вот опять)))

  9. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 17:06 | Регистрация: 24.12.2017

    Нужно добавить что , государственное агенство , просит запретить выдачу справок для использование всех кортикостероидов. Спортсменами.

    Так же слух идёт , что давление не внутри команды а снаружи, в палате лордов некоторые лорды из тори были возмущены присваиванием титула виггинсу так как он отличался аморальным поведением ещё во время олимпиады в Пекине , ( скандал с кевом когда он после финиша медисона швырнул в него вел) и в парламенте депутаты как от демократов так и консерваторов не хотят видеть бреилсдорфа у руля . в великобритании не одна федерация велоспорта и скандалы с перетягиванием одеяла и государственных денег от велоспорта довольно часты .

  10. Имя: Сарвар

    Сарвар Хайдаров

    Вчера, 17:22 | Регистрация: 1.08.2017

    Почему нельзя сделать просто - есть список запрещенных препаратов. Принял - нарушил - в тюрь.. диквалификация. почему надо мусировать тему месяц, жевать это все во всех СМИ, временно допускать принявших допинг гонщиков к гонкам. Что в этом мире не так ?

    1. Имя: protur

      protur

      Вчера, 21:25 | Регистрация: 19.07.2014

      Потому что все эти списки запрещенных препаратов, аннотации к ним, правил применения и проч. и проч. пишут очень умные люди, которые хотят "заработать". Потом другие умные люди читают все эти материалы, проводят анализ "возможностей" и понимают,Вася, что не дать нельзя! И ждать тоже нельзя.

  11. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 17:37 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Сарвар Хайдаров
    Почему нельзя сделать просто - есть список запрещенных препаратов. Принял - нарушил - в тюрь.. диквалификация. почему надо мусировать тему месяц, жевать это все во всех СМИ, временно допускать принявших допинг гонщиков к гонкам. Что в этом мире не так ?

    потому что Британия , а где они там и США , 

    потому что фоуртаймвиннер тдф и многое другое,

    но самое главное, что все они там оказались запачканами , и теперь кидаются друг в друга дерьмом, стараясь вылезти чистым и, хотя бы без вони, в этом деле сошлись большие дяди и потянулась ниточка вглубь... 

  12. Имя: Marcko

    Berdok

    Вчера, 18:49 | Регистрация: 21.01.2011

    оставтьте уже в покое этих больных и несчастных людей!

  13. gaaga777

    Вчера, 19:24 | Регистрация: 18.05.2013

    я так переживаю за бритнаский велоспорт

  14. s75

    Вчера, 20:43 | Регистрация: 9.06.2015

    СОБАКИ лают - караван идёт.

    1. RVL

      Вчера, 20:49 | Регистрация: 30.08.2012

      тише..караван идет

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