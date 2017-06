Якоб Фульсанг – победитель Критериума Дофине-2017

Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) одержал победу на втором этапе Критериума Дофине-2017, выиграв финальный 8-й этап, и взял победу в генеральной классификации Критериума Дофине-2017.

За 7,5 км до финиша на подъёме Плато-де-Солезон датский гонщик команды Astana находился в группе Криса Фрума (Sky), Дэна Мартина (Quick Step Floors), Романа Барде (AG2R), Эмануэля Бухманна (Bora – Hansgrohe), Луиса Мейнтьеса (UAE Team Emirates), Альберто Контадора (Trek-Segafredo) ответил на атаку Дэна Мартина. В это время Ричи Порт (BMC) находился в минуте от группы Фульсанга, в одиночку пытаясь сократить отставание.

