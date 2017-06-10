Якоб Фульсанг – победитель Критериума Дофине-2017

Якоб Фульсанг побеждает на 8-м этапе Критериума Дофине-2017 и выигрывает генеральную классификацию

Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) одержал победу на втором этапе Критериума Дофине-2017, выиграв финальный 8-й этап, и взял победу в генеральной классификации Критериума Дофине-2017.

За 7,5 км до финиша на подъёме Плато-де-Солезон датский гонщик команды Astana находился в группе Криса Фрума (Sky), Дэна Мартина (Quick Step Floors), Романа Барде (AG2R), Эмануэля Бухманна (Bora – Hansgrohe), Луиса Мейнтьеса (UAE Team Emirates), Альберто Контадора (Trek-Segafredo) ответил на атаку Дэна Мартина. В это время Ричи Порт (BMC) находился в минуте от группы Фульсанга, в одиночку пытаясь сократить отставание.

Jakob Fuglsang vs Richie Porte. Revivez le dernier kilomètre / Fuglsang vs Porte. Watch the last kilometer of this epic stage! pic.twitter.com/TGAfSET4ed — Critérium Dauphiné (@dauphine) 11 июня 2017 г.

Якоб Фульсанг вскоре закрыл просвет до Дэна Мартина, и пошёл работать с ним сменами. За 6 км до финиша Фульсанг сбросил своего попутчика и поехал в одиночку, за 5,5 км до финиша датский гонщик уже был виртуальным лидером гонки. Он доехал до финиша в одиночном отрыве, опередив ближайшего преследователя Дэна Мартина на 12 секунд, а Ричи Порта (BMC) на 1 минуту и 15 секунд. Благодаря 10 секундам бонификации за победу на этапе Якоб Фульсанг смог опередить австралийского гонщика в итоговой генеральной классификации на 10 секунд и взять победу на Критериуме Дофине-2017.

На 8-м этапе с прохождением подъёма 1-й категории Коль-де-Сесье (Col des Saisies), подъёма 2-й категории Коль-де-Арави (Col des Aravis), подъёма 1-й категории Коль-де-Коломбье (Col de la Colombière) и финишем на вершине высшей категории Плато де Солезон (Plateau de Solaison) одним из первых среди генеральщиков атаковал Крис Фрум (Sky), но его рывок нейтрализовали.

На Коль-де-Коломбье атаковали Фабио Ару (Astana) и Алехандро Вальверде (Movistar), они удерживали около полутора минут преимущества относительно Ричи Порта (BMC). Крис Фрум (Sky) предпринял атаку за 300 м до вершины Коломбье, сбросив австралийского гонщика команды BMC, который остальную часть этапа пытался добрать соперников в одиночку и потерял майку лидера, завершив гонку 2-м в генеральной классификации.

Тройку призёров Критериума Дофине-2017 замкнул Дэн Мартин (Quick Step Floors), который уступил в общем зачёте Якобу Фульсангу 1 минуту 32 секунды, лишь на секунду опередив оставшегося 4-м Криса Фрума (Sky)

Атаки Фрума у вершины и на спуске лишь помогли ему собрать атаковавших ранее гонщиков, добрать Вальверде и Ару за 10 км до финиша, но на новые атаки Крис Фрум уже ответить не смог и потерял место на подиуме Критериума Дофине-2017, финишировав на этапе через 1 минуту 36 секунд после победителя. В общем зачёте Крис Фрум, шедший на второй позиции, остался 4-м, проиграв Якобу Фульсангу 1:33. Альберто Контадор (Trek-Segafredo), державшийся в группе лидеров до финального подъёма, выпал за 7 км до финиша и в итоге закончил гонку за пределами 10-ки сильнейших в общем зачёте на 11-м месте.

24-летний немецкий гонщик команды Bora – Hansgrohe Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann) стал лучшим в молодёжной классификации. Он финишировал на 8-м этапе 4-м и в общем зачёте завершил гонку на 7-м месте.

Горную классификацию выиграл 23-летний голландский гонщик команды LottoNl-Jumbo Кун Букман (Koen Bouwman).

Арно Демар (FDJ) стал победителем в очковой классификации.

Французская команда AG2R La Mondiale стала лучшей в командной классификации.