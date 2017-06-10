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Якоб Фульсанг – победитель Критериума Дофине-2017

Якоб Фульсанг побеждает на 8-м этапе Критериума Дофине-2017 и выигрывает генеральную классификацию

 

 

  Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) одержал победу на втором этапе Критериума Дофине-2017, выиграв финальный 8-й этап, и взял победу в  генеральной классификации Критериума Дофине-2017.

 

Якоб Фульсанг – победитель Критериума Дофине-2017

 

 

 За 7,5 км до финиша на подъёме Плато-де-Солезон датский гонщик команды Astana находился в группе Криса Фрума (Sky), Дэна Мартина (Quick Step Floors), Романа Барде (AG2R), Эмануэля Бухманна (Bora – Hansgrohe), Луиса Мейнтьеса (UAE Team Emirates), Альберто Контадора (Trek-Segafredo) ответил на атаку Дэна Мартина. В это время Ричи Порт (BMC) находился в минуте от группы Фульсанга, в одиночку пытаясь сократить отставание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Якоб Фульсанг вскоре закрыл просвет до Дэна Мартина, и пошёл работать с ним сменами.  За 6 км до финиша Фульсанг сбросил своего попутчика и поехал в одиночку, за 5,5 км до финиша датский гонщик уже был виртуальным лидером гонки. Он доехал до финиша в одиночном отрыве, опередив ближайшего преследователя Дэна Мартина на 12 секунд, а Ричи Порта (BMC) на 1 минуту и 15 секунд. Благодаря 10 секундам бонификации за победу на этапе Якоб Фульсанг смог опередить австралийского гонщика в итоговой генеральной классификации на 10 секунд и взять победу на Критериуме Дофине-2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   На 8-м этапе с прохождением  подъёма 1-й категории Коль-де-Сесье (Col des Saisies), подъёма 2-й категории Коль-де-Арави (Col des Aravis), подъёма 1-й категории Коль-де-Коломбье (Col de la Colombière) и  финишем на вершине высшей категории Плато де Солезон (Plateau de Solaison) одним из первых среди генеральщиков атаковал Крис Фрум (Sky), но его рывок нейтрализовали.

  На Коль-де-Коломбье атаковали Фабио Ару (Astana) и Алехандро Вальверде (Movistar), они удерживали около полутора минут преимущества относительно Ричи Порта (BMC).  Крис Фрум (Sky) предпринял атаку за 300 м до вершины Коломбье, сбросив австралийского гонщика команды BMC, который остальную часть этапа пытался добрать соперников в одиночку и потерял майку лидера, завершив гонку 2-м в генеральной классификации.

 

Тройку призёров Критериума Дофине-2017 замкнул Дэн Мартин (Quick Step Floors), который уступил в общем зачёте Якобу Фульсангу 1 минуту 32 секунды, лишь на секунду опередив оставшегося 4-м Криса Фрума (Sky)

 

 

  Атаки Фрума у вершины и на спуске лишь помогли ему собрать атаковавших ранее гонщиков, добрать Вальверде и Ару за 10 км до финиша, но на новые атаки Крис Фрум уже ответить не смог и потерял место на подиуме Критериума Дофине-2017, финишировав на этапе через 1 минуту 36 секунд после победителя. В общем зачёте Крис Фрум, шедший на второй позиции, остался 4-м, проиграв Якобу Фульсангу 1:33. Альберто Контадор (Trek-Segafredo), державшийся в группе лидеров до финального подъёма, выпал за 7 км до финиша и в итоге закончил гонку за пределами 10-ки сильнейших в общем зачёте на 11-м месте.

 

 

24-летний немецкий гонщик команды Bora – Hansgrohe Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann) стал лучшим в молодёжной классификации. Он финишировал на 8-м этапе 4-м и в общем зачёте завершил гонку на 7-м месте.

 

Горную классификацию выиграл 23-летний голландский гонщик команды LottoNl-Jumbo Кун Букман (Koen Bouwman).

 

Арно Демар (FDJ) стал победителем в очковой классификации.

 

Французская команда AG2R La Mondiale стала лучшей в командной классификации.

 

Якоб Фульсанг – победитель Критериума Дофине-2017

 

Результаты 8-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Astana Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Словакии-2017. Этап 4 (2)
    VeloVelo-Фото

    Ваня Савицкий Молодца! А что с Антном Воробьевым? Где его разделка?

  • Gottliche_Recht
    Ричи Порт и Дэн Мартин – призё ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    Так о ком идет речь, кто эти, "которые хотели сами проиграть, лишь бы он проиграл Критериум Дофине" ? По-ходу, этап был сродни 15 этапу Вуэльты-2016 от самаого начала

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото
    А что опасаться. Как будет так и будет )
  • rdktr
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    rdktr-Фото

    Чета я за Конту опасаться начал....

     

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно. В отличие от остальных, Конте, Вальву и Фруму этот Дофине нужен был для понимания своей формы. Они подводят себя к 3-й неделе. Они заточены под ТДФ. Вот там все и станет понятно.

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наверное лучший Критерум за последние годы. Главное чтобы Порт на ТдФ был такой же (и по форме и по выступлениях на горных этапах).
    Да, и хотелось бы поБольше таких гор на ТдФ как на этом Дофине.

     

    P.S.

    Отдельный реверанс Астане и горячие аплодисменты.

    P.P.S.

    Короткие и хлесткие этапы на разных недельных и 3-х_недельныъх гонках становятся фишками...и это здорово что орги взяли такое на заметку mail1 очень смотритЦЦо. good

  • EL-Fenomeno
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, очень приятно.

    Все-таки хорошо, что есть временные бонификации на гонках. И хорошо чтобы на самых важных соревнованиях календаря ЮСиАй они были всегда (в т. ч. и на всех гранд-турах).
    Для Фульсанга этакий велосипедный дабл дабл (этап+генерал), а с учетом победы и на 6-м этапе вообще получается трипл-дабл!). Команда Астана явно получила второе (НОВОЕ) дыхание после Джиро. С нетерпением жду теперь подобного куража от Ару и Фульсанга на ТдФ. И если Фабио будет тащить на генерал, то Якоб вполне на лидерство в горном зачёте.

  • Александра
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    Александра-Фото

    Выглядит, как хорошая мина при плохой игре.

    Хочу ошибиться.

  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У меня праздник!!! Я думаю все болельщики Астаны ждали такого подарка от команды! А те кто верил и не сомневался (как я), вдвойне счастливы!!!! Спасибо всем, кто искренне разделяет нашу радость! И спасибо Якобу! Красавчик! Команде и Фабио отдельное спасибо! Всем добра!

  • Eufemiano Fuentes
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не будем забегать вперед...многие не ехали на 100%...да и неделька всего одна...

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