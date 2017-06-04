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Фабио Ару, Эстебан Чавес и Варран Баргиль возвращаются в гонки после травм на Критериум Дофине-2017

Фабио Ару, Эстебан Чавес и Варран Баргиль возвращаются после травм, стартуя на Критериуме Дофине-2017

 

  Сезон итальянского гонщика команды Astana Фабио Ару, колумбийского гонщика команды Orica-Scott Эстебана Чавеса и французского гонщика команды  Sunweb Варрана Баргия прервали травмы. Критериум Дофине-2017 станет для них первой гонкой после вынужденного перерыва.

 

 

   Дольше всех в гонках из-за травмы колена отсутствовал 27-летний колумбиец Эстебан Чавес, который в этом сезоне проехал лишь три гонки в Австралии в конце января – начале февраля, став призёром Тура Даун Андер-2017. Чавес вернулся к тренировкам лишь в апреле, и на Критериуме Дофине проверит свою форму.

 

  26-летний итальянский гонщик  команды Astana Фабио Ару не принимал участия в гонках с Тиррено-Адриатико, откуда сошёл после 4-го этапа. Во время подготовки к Джиро д’Италия-2017, которую Ару должен был ехать в качестве капитана, он упал и серьёзно травмировал колено. На Критериуме Дофине он будет проверять свою форму, в то время как капитаном команды будет Якоб Фульсанг.

 

  25-летний французский гонщик команды Sunweb Варран Баргиль должен был ехать Джиро д’Италия-2017 в качестве одного из помощников Тома Дюмулина, однако, упал на 2-м этапе Тура Романдии, получив перелом подвздошной кости таза. В этом сезоне в активе Баргиля 25 гоночных дней. Тренер команды Sunweb Мортен Беннекау сказал, что главным для гонщика является возвращение в ритм соревнований.

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Теги к статье: Фабио Ару Варран Баргиль Эстебан Чавес Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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2 - 4 июня 2017

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4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • staerswimmer
    Участие Марка Кэвендиша в Тур ... (9)
    staerswimmer-Фото
    Цитата: vitali
    Как я понимаю, в последнее время инфекционный мононуклеоз все чаще начинает выводить из строя спортсменов (может и раньше так было, да не знали, что причина в этой болезни), а каких-либо эффективных способов его лечения просто не существует. При этом много говорится о том, что нужен полноценный отдых и снижение нагрузок, что в большом спорте трудновыполнимо.
    Печальный факт 
    Ага, а потом носятся аки слоны, наподобии Фуркада. При инфекционном мононуклеозе меняется паспорт крови, выводы делайте сами.
  • DV
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (27)
    DV-Фото

    В этом году разрывы будут солиднее в топ-10. Профиль великолепен.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Участие Марка Кэвендиша в Тур ... (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    сколько Киттель выиграл этапов Большой Петли?)
    ну,а о чем тогда разговор)
    вон Кристофф вообще абсолютный чемпион водокачек,а толку то? как ТДФ так он полумертвый)
    всё же в сравнении познается)
  • Cyrill
    Участие Марка Кэвендиша в Тур ... (9)
    Cyrill-Фото
    Для кого как...того, что года два назад вытворял Киттель - я не видел у Марка даже в лучшие годы...Я уж тогда начал думать, что Марсель по ночам превращается в оборотня...на финише он показывал просто какую-то звериную мощь...
  • Cyrill
    У команды Bahrain-Merida украл ... (4)
    Cyrill-Фото

    Если ничего не менять, не перекрашивать, не по частям - продать разделочные при такой объяве будет непросто...в Европе :)

  • Andy K
    У команды Bahrain-Merida украл ... (4)
    Andy K-Фото

    Следите за объявлениями о продажи на популярном велосипедном форуме! )))

  • serg80050
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (42)
    serg80050-Фото
    Нибали выиграл бы ... если бы у Тома была не одна, а, как минимум, две вынужденные сан.паузы ... И то, что началось бы ... БЫЛО БЫ справедливо ... других реальностей у Нибали не было ... БЫ ))) ...
  • YuraHist
    У команды Bahrain-Merida украл ... (4)
    YuraHist-Фото
    Походу это дело у них поставленно на регулярную основу...
  • Виктор Сироткин
    У команды Bahrain-Merida украл ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    вот почему Голландия - самая велосипедная страна: они, оказываются, там не наркотиками балуются, а угоном велосипедов. Ну и весь Лимбург там в сговоре, недаром Hammer Series затянули к себе

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс в 2019 году старт ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этакий ПРОМО-ТИЗЕР

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3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
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