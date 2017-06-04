Фабио Ару, Эстебан Чавес и Варран Баргиль возвращаются в гонки после травм на Критериум Дофине-2017

Фабио Ару, Эстебан Чавес и Варран Баргиль возвращаются после травм, стартуя на Критериуме Дофине-2017

Сезон итальянского гонщика команды Astana Фабио Ару, колумбийского гонщика команды Orica-Scott Эстебана Чавеса и французского гонщика команды Sunweb Варрана Баргия прервали травмы. Критериум Дофине-2017 станет для них первой гонкой после вынужденного перерыва.

Дольше всех в гонках из-за травмы колена отсутствовал 27-летний колумбиец Эстебан Чавес, который в этом сезоне проехал лишь три гонки в Австралии в конце января – начале февраля, став призёром Тура Даун Андер-2017. Чавес вернулся к тренировкам лишь в апреле, и на Критериуме Дофине проверит свою форму.

26-летний итальянский гонщик команды Astana Фабио Ару не принимал участия в гонках с Тиррено-Адриатико, откуда сошёл после 4-го этапа. Во время подготовки к Джиро д’Италия-2017, которую Ару должен был ехать в качестве капитана, он упал и серьёзно травмировал колено. На Критериуме Дофине он будет проверять свою форму, в то время как капитаном команды будет Якоб Фульсанг.

25-летний французский гонщик команды Sunweb Варран Баргиль должен был ехать Джиро д’Италия-2017 в качестве одного из помощников Тома Дюмулина, однако, упал на 2-м этапе Тура Романдии, получив перелом подвздошной кости таза. В этом сезоне в активе Баргиля 25 гоночных дней. Тренер команды Sunweb Мортен Беннекау сказал, что главным для гонщика является возвращение в ритм соревнований.

.