Питер Кеннах, Ричи Порт, Альберто Контадор, Крис Фрум о 7-м этапе Критериума Дофине-2017

Ричи Порт (BMC): «Завтра ожидаю фейерверка атак»

Питер Кеннах (Peter Kennaugh) стал победителем 7-го этапа Критериума Дофине-2017. Отобравшись в отрыв дня, 27-летний британский гонщик команды Sky на подъёме высшей категории Коль-де-Саренн находился в группе из шести гонщиков, оставшихся от многочисленного раннего отрыва. За 27 км до финиша Кеннах ответил на атаку Делио Фернандеса (Delio Fernandez Cruz) из команды Delko Marseille Provence и Йелле Ванендерта (Lotto Soudal). За 15 км до финиша вместе с переложившимся в эту группу соотечественником Беном Свифтом из команды UAE Emirates Питер Кеннах уехал от попутчиков по отрыву.

В начале финального подъёма на Альп д’Юэз за 3,3 км до финиша Кеннах ускорился, сбросив Бена Свифта, создал просвет и в одиночку пересёк линию финиша.

Это первая победа Питера Кеннаха в этом сезоне, и вторая на этапе Критериума Дофине в карьере (первую он одержал на 1-м этапе Критериума Дофине в 2015 году).

В группе генеральщиков атаки начались на подъёме Коль-де-Саренн, Роман Барде (AG2R) атаковал за 18 км до финиша и уехал от соперников, сумев удержаться впереди. Он опередил лидера общего зачёта Ричи Порта (BMC) на финише на 42 секунды.

Ричи Порт (BMC) удержал майку лидера, увеличив также и своё преимущество над Крисом Фрумом (Sky). Австралийский гонщик команды BMC ускорился на финальном километре, за ним сразу поехал Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Якоб Фульсанг (Astana). Но только датский гонщик сумел удержаться с Портом. Альберто Контадор проиграл Порту 8 секунд, а Крис Фрум (Sky), не сумевший присоединиться к группе Ричи Порта, финишировал через 23 секунды после.

Photo © ASO/A.Broadway

Питер Кеннах (Sky): «Невероятно, выиграть горный этап всегда трудно, но у меня хорошая форма перед июлем. Потребовалось время, чтобы, наконец, отобраться в отрыв, но когда он сформировался, я понял, что мне выпал хороший шанс. Я нацелился на победу на вершине Коль-де-Саренн.

Снимаю шляпу перед Беном Свифтом, который удержался со мной. В начале он помогал Диего Улисси. Мы знакомы друг с другом с 9 лет, поэтому я хорошо знаю, что он способен проходить подъёмы. Мы друзья, но победа на Альп д’Юэз слишком значима, чтобы дарить её, поэтому бороться надо было до самого финиша.

Я не был уверен, что смогу обойти его в спринте, поэтому мне надо было уезжать от него, что я и сделал.

Плюс, за неделю до старта Критериума Дофине я даже не знал, что поеду эту гонку. Я находился в тренировочном лагере на высоте, готовясь к Туру Швейцарии. Но за три дня до гонки мне сказали, что я должен ехать сюда. И вот я здесь. Забавно, как иногда всё происходит».

Photo © ASO/A.Broadway

Ричи Порт (BMC): «Атака – лучшая защита в финале. Моя команда невероятно закрывала все рывки лучших гонщиков. Они проделали фантастическую работу. Но мы не можем успокаиваться. Завтра ожидаю фейерверка. Этап будет коротким, и гонка не закончена.

Я очень хочу победить на этой гонке. Фульсанг сегодня поехал со мной, когда я атаковал, и он едет хорошо. Я весь день чувствовал себя отлично, этим надо было пользоваться. Если нога идёт хорошо, как сегодня у меня, то я подумал, что мне стоило попытаться отыграть больше времени».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «В финале, на последнем километре Ричи пошёл очень мощно, я же предпочёл поехать немного полегче. Но было приятно, что некоторые гонщики, финишировавшие впереди меня вчера, сегодня приехали после меня.

Я очень хорошо восстановился. Вчера, учитывая профиль, я не мог позволить взрывных рывков перед финишем. Сегодня же я знал, что финишируем на вершине, поэтому старался усидеть за Ричи так долго, как только мог. Когда сидел у него на колесе, то шёл на пределе. Поэтому за 800 м до финиша решил чуть сбавить темп. Но я доволен, что остальные соперники были позади меня. Не так важно, 5 секунд, 8 или 10. Важно, что я с каждым днём еду всё лучше.

Я не слежу за своей позицией в общем зачёте и на этапе, только за своим выступлением, ощущениями, это самое главное для меня. Сегодня ехали быстро, потому что впереди находился большой отрыв. Но я был в порядке, и доволен, что сегодня утром чувствовал себя свежим.

Завтра очень тяжёлый день, конечно, будет масса атак, но для меня это не важно. Я спокойно поеду этап, а после финального подъёма посмотрим, что смогу сделать. Как я уже говорил, главным для меня финишировать на Критериуме Дофине свежим».

Крис Фрум (Sky): «Ричи в потрясающей форме. Для меня лично день был тяжёлым, особенно после вчерашнего этапа. Я терпел в финале, проиграл время главным претендентам. Просто не шла нога. Но я вполне доволен общими ощущениями, думаю, иду в правильном направлении к июлю».