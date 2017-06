Питер Кеннах – победитель 7 этапа Критериума Дофине-2017

27-летний британский гонщик команды Sky Питер Кеннах (Peter Kennaugh) одержал победу на 7-м этапе Критериума Дофине-2017 с прохождением подъёма высшей категории Коль де Саренн (протяжённость 15,3 км, средний градиент 6,9%) и финишем на Альп д’Юэз.

В отрыв дня уехали 17 человек. За 27 км до финиша из группы отрыва атаковали Делио Фернандес (Delio Fernandez Cruz) из команды Delko Marseille Provence и Йелле Ванендерт (Lotto Soudal).

Питер Кеннах переложился к Фернандесу и Ванендерту, а за 23 км до финиша их добрал Бен Свифт (UAE Team Emirates).

За 15 км до финиша дуэт британских гонщиков сбросил Фернандеса. Питер Кеннах первым прошёл вершину Коль Саренн. За 3,7 км до финиша Питер Кеннах ускорился и сбросил своего соотечественника и бывшего товарища по команде Sky Бена Свифта, удержав преимущество до финиша. Бен Свифт (UAE Team Emirates) финишировал 2-м через 13 секунд.

В группе претендентов на общий зачёт шла своя борьба. За 18 км до финиша атаковал Роман Барде (AG2R).

Пробовали уехать из группы генеральщиков Фабио Ару (Astana), Алехандро Вальверде (Movistar), Эмануэль Бухманн (Bora – Hansgrohe), Дэн Мартин (Quick Step Floors). За 2 км до финиша Фабио Ару предпринял очередную атаку, на его ускорение ответил лидер лидер общего зачёта Ричи Порт (BMC), за которым сели Якоб Фульсанг (Astana) и Альберто Контадор (Trek-Segafredo). Затем к ним переложился Дэн Мартин.

Porte était le plus fort. Qui pourra le battre demain ? / @richie_porte was the strongest today, who will be able to beat him? #Dauphine pic.twitter.com/XUrQgHrgXy