Ричи Порт и Крис Фрум о 6-м этапе Критериума Дофине-2017

Ричи Порт – новый лидер Критериума Дофине-2017

Ричи Порт (Richie Porte) облачился в жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2017 после 6-го этапа, где он финишировал 2-м, проиграв спринт датскому гонщику команды Astana Якобу Фульсангу.

32-летний австралийский гонщик команды BMC ответил на атаку гонщиков команды Astana Фабио Ару и Якоба Фульсанга, уехав из группы генеральщиков. Лишь Крис Фрум (Sky), защищающий свой титул прошлогоднего победителя Критериума Дофине, сумел сесть на колесо Ричи Порта на подъёме высшей категории Мон-дю-Ша (Mont du Chat) за 3 км до её вершины.

Порт и Фрум добрали Якоба Фульсанга и на вершине подъёма проигрывали Фабио Ару 10 секунд. На технически сложном спуске с Мон-дю-Ша Крис Фрум дважды атаковал, но Ричи Порт и Якоб Фульсанг добрали его, а затем они догнали итальянского гонщика команды Astana. Атака Фульсанга не помогла ему оторваться от соперников, и финишную черту Фульсанг, Порт и Фрум пересекли почти одновременно.

Photo © ASO/A.Broadway

Photo © Tim De Waele/BMC

Ричи Порт (BMC): «Я очень доволен тем, как прошёл этап. Всё свелось к тому, что лидеры боролись один на один. Ни у кого не осталось в помощниках товарищей по команде за исключением Ару.

Утром со спортивным директором мы обсуждали, что сегодня не должны оглядываться, а просто ехать вперёд. Конечно, я услышал по радио, что Вальверде и Контадор выпали из нашей группы, и было логично попытаться выиграть у них как можно больше времени. Это мы и сделали.

Фрума бомбардировали замечаниями, что он не умеет проходить спуски, но сегодня он показал, что может идти на спуске полной скоростью.

Я совсем не ожидал, что так пройду тот спуск и весь этап. Я понимал, что мне на спуске надо не терять хладнокровия, что спуск не то место, где надо паниковать. Мы проехали быстро, но не рискуя. В конце этапа скорость была высокой. Я был близко к победе в спринте/

Не думаю, что Фрум намеренно старался меня подрезать, но в пылу борьбы крикнул ему, чтобы он смотрел, куда едет, спросил его, что происходит. На этом всё. Больше ничего. Это просто инцидент по ходу гонки. Не каждый день четвёрка генеральщиков борется в спринте. Так что не думаю, что кто-то из нас понимал, что происходит.

Надеть майку лидера – это отлично. Я знаю, что борьба продолжается».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Мы начали этап, как если бы у нас на плечах была жёлтая майка. Мы знали, что Lotto Soudal не хотят контролировать гонку, так что мы находились впереди с самого старта. Образовался сильный и опасный отрыв из 10-15 гонщиков, потом уехала группа из шести гонщиков. Мы отпустили их. Самую большую угрозу представлял Серж Пауэлс (Dimeinsion Data). Мы ехали за жёлтой майкой, а не за победой на этапе. Мы отпустили отрыв на 8 минут, зная, что перед подъёмом сможем сократить его до 4-5 минут. И всё прошло отлично. AG2R La Mondiale были мотивированы на борьбу за этап, и это облегчило нам задачу.

Ричи очень мощно прошёл подъём. Он действовал умно и спокойно, ответил на правильную атаку. Потом ждал, когда до вершины осталось 3 км, и тогда пошёл в полную силу. Спуск он прошёл идеально, и это придало ему уверенности. Мы упустили победу. Но думаю, если бы не манёвр Фрума, Ричи, возможно, выиграл бы, потому что он ехал очень быстро. Сейчас будем защищать майку. Ричи, конечно, один из сильнейших гонщиков здесь, и у нас отличная команда. Будет нелегко, но мы на хорошей позиции».

Крис Фрум (Sky): «Я бы солгал, если бы сказал, что доволен результатом. Я надеялся выиграть этап, но слишком старался, и слишком много потратил на преследование Якоба Фульсанга на последнем километре, и начал спринт немного рано. А в общем, я доволен тем, как прошёл этап. Могло быть намного хуже. По крайней мере, я находился в первой группе, нога шла хорошо. Я доволен, что смог быть рядом с Ричи, когда он находится в потрясающей форме.

Мон-дю-Ша для меня подъём неизвестный, никогда не ездил его раньше, и не изучал. Можно было многое сделать на спуске, учитывая, насколько он опасен.

На середине подъёма я осознавал, что до финиша далеко, и знал, что больше усилий надо приложить поближе к вершине, когда сильные ребята пойдут по-настоящему, и тогда мне надо будет ехать за ними. Я просто шёл в своём ритме, и оставил в запасе силы. Если честно, сегодня было довольно интересно, как в компьютерной игре. Было весело.

Думаю, сегодняшний подъём показал, что я на правильном пути к июлю».