VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Ричи Порт и Крис Фрум о 6-м этапе Критериума Дофине-2017

Ричи Порт – новый лидер Критериума Дофине-2017

 

 

  Ричи Порт (Richie Porte) облачился в жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2017 после 6-го этапа, где он финишировал 2-м, проиграв спринт датскому гонщику команды Astana Якобу Фульсангу.

 

  32-летний австралийский гонщик команды BMC ответил на атаку гонщиков команды Astana Фабио Ару и Якоба Фульсанга, уехав из группы генеральщиков. Лишь Крис Фрум (Sky), защищающий свой титул прошлогоднего победителя Критериума Дофине, сумел сесть на колесо Ричи Порта на подъёме высшей категории Мон-дю-Ша (Mont du Chat) за 3 км до её вершины.

 

  Порт и Фрум добрали Якоба Фульсанга и на вершине подъёма проигрывали Фабио Ару 10 секунд. На технически сложном спуске с Мон-дю-Ша Крис Фрум дважды атаковал, но Ричи Порт и Якоб Фульсанг добрали его, а затем они догнали  итальянского гонщика команды Astana. Атака Фульсанга не помогла ему оторваться от соперников, и финишную черту Фульсанг, Порт и Фрум пересекли почти одновременно.

 

Ричи Порт и Крис Фрум о 6-м этапе Критериума Дофине-2017

 

Ричи Порт и Крис Фрум о 6-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

Ричи Порт и Крис Фрум о 6-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © Tim De Waele/BMC

 

 

  Ричи Порт (BMC): «Я очень доволен тем, как прошёл этап. Всё свелось к тому, что лидеры боролись один на один. Ни у кого не осталось в помощниках товарищей по команде за исключением Ару.

  Утром со спортивным директором мы обсуждали, что сегодня не должны оглядываться, а просто ехать вперёд. Конечно, я услышал по радио, что Вальверде и Контадор выпали из нашей группы, и было логично попытаться выиграть у них как можно больше времени. Это мы и сделали.

  Фрума бомбардировали замечаниями, что он не умеет проходить спуски, но сегодня он показал, что может  идти на спуске полной скоростью.

 

  Я совсем не ожидал, что так пройду тот спуск и весь этап. Я понимал, что мне на спуске надо не терять хладнокровия, что спуск не то место, где надо паниковать. Мы проехали быстро, но не рискуя. В конце этапа скорость была высокой. Я был близко к победе в спринте/

  Не думаю, что Фрум намеренно старался меня подрезать, но в пылу борьбы крикнул ему, чтобы он смотрел, куда едет, спросил его, что происходит. На этом всё. Больше ничего. Это просто инцидент по ходу гонки. Не каждый день четвёрка генеральщиков борется в спринте. Так что не думаю, что кто-то из нас понимал, что происходит.

  Надеть майку лидера – это отлично. Я знаю, что борьба продолжается».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Мы начали этап, как если бы у нас на плечах была жёлтая майка. Мы знали, что Lotto Soudal не хотят контролировать гонку, так что мы находились впереди с самого старта. Образовался сильный и опасный отрыв из 10-15 гонщиков, потом уехала группа из шести гонщиков. Мы отпустили их. Самую большую угрозу представлял Серж Пауэлс (Dimeinsion Data). Мы ехали за жёлтой майкой, а не за победой на этапе. Мы отпустили отрыв на 8 минут, зная, что перед подъёмом сможем сократить его до 4-5 минут. И всё прошло отлично. AG2R La Mondiale были мотивированы на борьбу за этап, и это облегчило нам задачу.

 

  Ричи очень мощно прошёл подъём. Он действовал умно и спокойно, ответил на правильную атаку. Потом ждал, когда до вершины осталось 3 км, и тогда  пошёл в полную силу. Спуск он прошёл идеально, и это придало ему уверенности. Мы упустили победу. Но думаю, если бы не манёвр Фрума, Ричи, возможно, выиграл бы, потому что он ехал очень быстро. Сейчас будем защищать майку. Ричи, конечно, один из сильнейших гонщиков здесь, и у нас отличная команда. Будет нелегко, но мы на хорошей позиции».

 

 

  Крис Фрум (Sky): «Я бы солгал, если бы сказал, что доволен результатом. Я надеялся выиграть этап, но слишком старался, и слишком много потратил на преследование Якоба Фульсанга на последнем километре, и начал спринт немного рано. А в общем, я доволен тем, как прошёл этап. Могло быть намного хуже. По крайней мере, я находился в первой группе, нога шла хорошо. Я доволен, что смог быть рядом с Ричи, когда он находится в потрясающей форме.

  Мон-дю-Ша для меня подъём неизвестный, никогда не ездил его раньше, и не изучал. Можно было многое сделать на спуске, учитывая, насколько он опасен.

  На середине подъёма я осознавал, что до финиша далеко, и знал, что больше усилий надо приложить поближе к вершине, когда сильные ребята пойдут по-настоящему, и тогда мне надо будет ехать за ними. Я просто шёл в своём ритме, и оставил в запасе силы. Если честно, сегодня было довольно интересно, как в компьютерной игре. Было весело.

  Думаю, сегодняшний подъём показал, что я на правильном пути к июлю».

 

  

Результаты 6-го этапа Критериума Дофине-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Крис Фрум Chris Froome Sky Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

7 - 11 июня 2017

Tour de Slovaquie

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2017?

Комментарии

  • rude_rider
    Тур Швейцарии-2017. Маршрут (17)
    rude_rider-Фото
    кароче у Лопеса не будет поддержки в горах
  • evgeny1330
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    evgeny1330-Фото

    Хороший анализ, на 5, самая большая загадка- это Ричи Порт, может за победу побороться, а может на каком-нибудь не самом трудном этапе словить минут пять и все. Тур должен быть интересным. Про Кинтану вообще не охота говорить, ни рыба, ни мясо, к сожалению, еще в 15 г. должен был Тур взять, а время-то идет, и может, уже вышло.

  • evgeny1330
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    evgeny1330-Фото
    Ага, сбросят, скорее Контадор еще минуты 1,5 поймает.
  • rude_rider
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    rude_rider-Фото

    очень и очень приличный этап по зрелещности получился

     

    Ару + форма есть,не идеальная канечно,скорее сам себя ушатал когда дергал в гору,но горный ход есть и при нем  и это в первые дни после трамвы..посмотрим как дальше..думаю в ближ пару горных этапов он может слить и будет в тренировочном режими ехать подготовку

     

    Фулсанг+ постепенно подводит себя к туру.Не быть ему канечно на подиуме но очень близко может быть.Чуть резкости в гору не хватает.

    Никакого соперничества в команде Астана нету.Ару не будет тянуть одеяло на себя,скорее дуэтом пойдут.

     

    Фрум+ божественно,зло и фочень мощно прошел спуск..прям новая фишка от Фрму выигрывать гонки под спуск

    ПОрт - ..кто нибудь вытащите из него чип Ская..ну сколько можно тележить на Фрума а..ну давай переходи обратно и впрягайся в поезд скай..надо же быть таким идиотом и с такой сумашедшей формой тащить фрума за собой.Да кстати Фрум "оплатил " другу тем что притормозил Порта на финише,при чем это уже во второй разloc

     

    Вальверде..ну че..в гору не особо ..под конец как обычно отлично..в первых недельках тура будет высоко а после где нибудь поймает свой миникризис обидный и опять мимо..да если на прицепе с кинтаной то и подавно

     

    Конта..ну че он же бугалтер может счиатет уже.а может уже усе..от величайшего остались только амбиции..и это не сарказм..он действительно был Великим.и пусть он сто раз повторяет что Дофине это подготовка,но зная конту он НИКОГДА просто так не едет..если сливает значит не тянет..

    Посмотрим на след два этапа..надеюсь он тихарится в первые в жизни и на туре дасть бой двум Скаевцам Порт-Фрум

     

    ЗЫ

    Астана вернулась как я и надеялся.пошумим на туре..kaz

  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Маршрут (17)
    evgeny1330-Фото

    Жаль, что такая гонка не будет транслироваться на нашем Евроспорте, здесь есть что поглядеть.

  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Маршрут (17)
    evgeny1330-Фото
    Максимум, что светит Альбазини- это один этап, здесь Саган, Жильбер и Грег.
  • evgeny1330
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    evgeny1330-Фото

    Это как это у Порта 0 побед в неделях Мирового тура, в этом году он выиграл Тур Даун Андер и Романдию, а еще в 13 и 15 г. брал Париж-Ниццу.На ГТ ему не везет- это факт.

  • aksbor
    Тур Швейцарии-2017. Маршрут (17)
    aksbor-Фото

    С нетерпением жду комментариев Елизаветы Кожевниковой!

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    VeloVelo-Фото

    СК один, а этих там всегда двое. Вот вам и пинг.

  • aksbor
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    aksbor-Фото

    Спуск завораживающий...Пока Фрум,что не удивительно,выглядит главным и явным фаворитом ТДФ. В общем опять особой интриги не будет. Порт,возможно,и мог бы пободаться с Фрумом,но сидит у него в подсознании некая неизбывная сервильность по оотношению к вроде как бы бывшему капитану. Взял бы и сказал Крису: "Отойди,не загораживай мне Солнце!". Но проблема в тои, что для Порта Фрум и есть до сих пор это самое Солнце,вокруг которого он покорно вращается,влекомый неведомой силой. 

    Контадор пока смотрится так себе,но наверное он так и должен смотреться на закате карьеры...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 июня

Arnaud Gerard (Fortuneo - Vital Concept)

Andrey Solomennikov (Gazprom - RusVelo)

Zhandos Bizhigitov (Astana Pro Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (45)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)