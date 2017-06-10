Иван Савицкий – победитель заключительного этапа «Тура Словакии»

На этой неделе российская команда Gazprom – RusVelo впервые в своей истории приняла участие в главной велогонке, проходящей по дорогам Словакии. Представители команды были активны на всех этапах.



Основной финишер Иван Савицкий прогрессировал с каждым днем. Спринтер попал в первую десятку на втором и третьем этапах, а на заключительном четвертом этапе, с финишем в городе Трнава, ему просто не было равных.



Обладатели хорошего индивидуального хода Антон Воробьев (на фото) и Артем Овечкин вели гонку в агрессивном стиле. Воробьев был в отрыве большую часть первого этапа, а Овечкин долго держался впереди в заключительный день гонки, позволив своим партнерам по команде сэкономить силы и подготовить спринт для Савицкого.



«Сегодняшний этап был проще предыдущих, и он больше подходил мне по рельефу. На первой части этапа уехал отрыв, но гонщики ССС Sprandi Polkowice контролировали ситуацию, максимальный разрыв был в районе минуты. В средней части гонки беглецов догнали, но образовался новый отрыв, который тоже далеко не отпустили. Было несколько участков с боковым ветром, но мы держались всей командой вместе. За 15 километров до финиша отрыв ликвидировали, примерно в это время прокол получил Антон Воробьев, поэтому основную работу на последних километрах сделал Николай Трусов, он вывез меня на нужную позицию. За 500 метров до финиша был поворот, и я решил начинать спринт после него. В поворот я вошёл на третьей позиции и сразу начал финишировать. Мне удалось отскочить на несколько метров от группы, и я смог удержать лидерство до самой линии. Спасибо всей команде за проделанную работу» - заявил Савицкий после финиша заключительного этапа.



Фото: Tour de Slovaquie Press Office





Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo