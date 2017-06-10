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Иван Савицкий – победитель заключительного этапа «Тура Словакии»

Иван Савицкий – победитель заключительного этапа «Тура Словакии»

 

На этой неделе российская команда Gazprom – RusVelo впервые в своей истории приняла участие в главной велогонке, проходящей по дорогам Словакии. Представители команды были активны на всех этапах.

 

 


Основной финишер Иван Савицкий прогрессировал с каждым днем. Спринтер попал в первую десятку на втором и третьем этапах, а на заключительном четвертом этапе, с финишем в городе Трнава, ему просто не было равных.

Обладатели хорошего индивидуального хода Антон Воробьев (на фото) и Артем Овечкин вели гонку в агрессивном стиле. Воробьев был в отрыве большую часть первого этапа, а Овечкин долго держался впереди в заключительный день гонки, позволив своим партнерам по команде сэкономить силы и подготовить спринт для Савицкого.

 

 


  «Сегодняшний этап был проще предыдущих, и он больше подходил мне по рельефу. На первой части этапа уехал отрыв, но гонщики ССС Sprandi Polkowice контролировали ситуацию, максимальный разрыв был в районе минуты. В средней части гонки беглецов догнали, но образовался новый отрыв, который тоже далеко не отпустили. Было несколько участков с боковым ветром, но мы держались всей командой вместе. За 15 километров до финиша отрыв ликвидировали, примерно в это время прокол получил Антон Воробьев, поэтому основную работу на последних километрах сделал Николай Трусов, он вывез меня на нужную позицию. За 500 метров до финиша был поворот, и я решил начинать спринт после него. В поворот я вошёл на третьей позиции и сразу начал финишировать. Мне удалось отскочить на несколько метров от группы, и я смог удержать лидерство до самой линии. Спасибо всей команде за проделанную работу» - заявил Савицкий после финиша заключительного этапа.

Фото: Tour de Slovaquie Press Office



Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Иван Савицкий Тур Словакии Europe Tour UCI Europe Tour

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Словакии-2017. Этап 4 (2)
    VeloVelo-Фото

    Ваня Савицкий Молодца! А что с Антном Воробьевым? Где его разделка?

  • Gottliche_Recht
    Ричи Порт и Дэн Мартин – призё ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    Так о ком идет речь, кто эти, "которые хотели сами проиграть, лишь бы он проиграл Критериум Дофине" ? По-ходу, этап был сродни 15 этапу Вуэльты-2016 от самаого начала

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото
    А что опасаться. Как будет так и будет )
  • rdktr
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    rdktr-Фото

    Чета я за Конту опасаться начал....

     

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно. В отличие от остальных, Конте, Вальву и Фруму этот Дофине нужен был для понимания своей формы. Они подводят себя к 3-й неделе. Они заточены под ТДФ. Вот там все и станет понятно.

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наверное лучший Критерум за последние годы. Главное чтобы Порт на ТдФ был такой же (и по форме и по выступлениях на горных этапах).
    Да, и хотелось бы поБольше таких гор на ТдФ как на этом Дофине.

     

    P.S.

    Отдельный реверанс Астане и горячие аплодисменты.

    P.P.S.

    Короткие и хлесткие этапы на разных недельных и 3-х_недельныъх гонках становятся фишками...и это здорово что орги взяли такое на заметку mail1 очень смотритЦЦо. good

  • EL-Fenomeno
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, очень приятно.

    Все-таки хорошо, что есть временные бонификации на гонках. И хорошо чтобы на самых важных соревнованиях календаря ЮСиАй они были всегда (в т. ч. и на всех гранд-турах).
    Для Фульсанга этакий велосипедный дабл дабл (этап+генерал), а с учетом победы и на 6-м этапе вообще получается трипл-дабл!). Команда Астана явно получила второе (НОВОЕ) дыхание после Джиро. С нетерпением жду теперь подобного куража от Ару и Фульсанга на ТдФ. И если Фабио будет тащить на генерал, то Якоб вполне на лидерство в горном зачёте.

  • Александра
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    Александра-Фото

    Выглядит, как хорошая мина при плохой игре.

    Хочу ошибиться.

  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У меня праздник!!! Я думаю все болельщики Астаны ждали такого подарка от команды! А те кто верил и не сомневался (как я), вдвойне счастливы!!!! Спасибо всем, кто искренне разделяет нашу радость! И спасибо Якобу! Красавчик! Команде и Фабио отдельное спасибо! Всем добра!

  • Eufemiano Fuentes
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не будем забегать вперед...многие не ехали на 100%...да и неделька всего одна...

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