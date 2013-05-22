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«Дварс доор Влаандерен» – первая брусчатая гонка мирового тура в истории Gazprom – RusVelo

«Дварс доор Влаандерен» – первая брусчатая гонка мирового тура в истории Gazprom – RusVelo


 

В среду, 22 марта, российская команда Gazprom – RusVelo выступит на 72-м издании бельгийской полуклассической однодневки «Дварс доор Влаандерен».

 

Gazprom – RusVelo

 


Гонка имеет для команды большое значение, она станет первой брусчатой гонкой мирового тура в истории команды. Впервые «Дварс доор Влаандерен» прошла в 1945 году. В 2013 году гонка получила от UCI высшую категорию, а перед началом нынешнего сезона стала частью мирового тура.


В 2017 году общая протяженность маршрута составит 203 километра. Гонка стартует в Руселаре (Roeselare) и финиширует в Варегеме (Waregem). Основные трудности рельефа, традиционно для фламандских брусчатых гонок, расположены на второй половине дистанции. Речь в первую очередь идет о легендарных брусчатых холмах Таайенберг (Taaienberg), Од Кваремонт (Oude Kwaremont) и Патерберг (Paterberg). Связка Од Кваремонт и Патерберг будет пройдена за 35 и 32 километра до финиша. Это оптимальный участок гонки для проведения решающих атак.
 
Одним из лидеров команды на «Дварс доор Влаандерен» является Алексей Цатевич, обладающий хорошим опытом выступлений на самых престижных брусчатых гонках, два года назад Алексей попал на «Дварс доор Влаандерен» в первую десятку. Вот, что Цатевич сказал по поводу гонки: «Гонка очень изнурительная, в 2015 году я попал в топ-10 в очень тяжелых погодных условиях. Как всегда в Бельгии многое зависит от погоды. Постараюсь всегда быть впереди и контролировать ситуацию на решающих холмах. Фламандские холмы – это особенная часть гонки, их можно либо любить, либо ненавидеть».
 
Состав Gazprom – RusVelo: Павел Брутт, Роман Майкин, Андрей Соломенников, Иван Савицкий, Игорь Боев, Александр Порсев, Николай Трусов, Алексей Цатевич.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Gazprom – RusVelo Дварс Дор Фландерен Dwars Door Vlaanderen гонка Мирового тура велоспорт Мировой Тур UCI WorldTour классика

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 20:26 | Регистрация: 22.05.2013

    Судя по Сан-Ремо Цатевич далек от формы прошлых лет. Я буду за Кузнецовым следить,но мне почему-то кажется, что теперь, когда гонка стала ВТ, её поедут куда агрессивнее. Вполне возможно снова будет группка во главе с Саганом, которая все и разыграет. 

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Комментарии

  • velodoctor
    «Дварс доор Влаандерен» – перв ... (1)
    velodoctor-Фото

    Судя по Сан-Ремо Цатевич далек от формы прошлых лет. Я буду за Кузнецовым следить,но мне почему-то кажется, что теперь, когда гонка стала ВТ, её поедут куда агрессивнее. Вполне возможно снова будет группка во главе с Саганом, которая все и разыграет. 

  • Danny
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    Danny-Фото

    Да эта разделка ничего не решает. А все решт Lo Port на 5 этапе. Почти 10 км, в градиентом 9 местами 15-17 - где там кто окажется можно только педполагать.

    А сам подъем, по сути, начнетя за15 км

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    motte-Фото

    Михаил, этапы, предстоящие, полны многим,включая заключительный....да разрывы, да Ильнур почти 3 мин в минусе, но будем посмотреть, тем более, что эта Каталония для основных фаворитов на ГТ, своего рода гоночные км.

    Одно  Мувики сегодня "сломали хрупкую мечту" ЧМ в командной, а именно ВМСна победу, вот БМС сегодня явно в трауре

    По Ланде...такое чувство, что Скай просто губит его карьеру...

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    velodoctor-Фото

    Вальверде/Томас/Фрум/Амадор/Конта/Деннис/ТВГ/Санчес/Херманс/Ейтс/Молема

     

    Как думаете кто из этих 11 не попадет в 10ку итоговую? А может кто-то другой еще там будет? Кастровьехо?  Ох да Ланду еще забыл. diablo

  • Vadik22
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    Vadik22-Фото
    Втоптали всех кроме BMC, последних просто на немного обогнали
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    velodoctor-Фото

    Может быть что у Мувистара будет в 10ке Амадор и Вальверде, если не в 5ке, так же у бмс и Скай. Ну и конта на зубах может в 10ку попадет. Браво орги, молодцы. Но Катюшу это не оправдывает, проехали, мне кажется, секунд на 30 слабее чем могли. Рейн на Туре был около 10ки на 50км, мачадо на Вуэльте тоже, Ильнур на уровне Вальверде тянет, на бумаге они не должны столько проигрывать. 

  • W3105
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    W3105-Фото

    Командная разделка,это красиво, но в рамках многодневки 10-15 км максимум.

     

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    motte-Фото

    Цитата: Berdok
    вот правильная дистанция для командной ТТ, кмк
    с удовольствием глянул этап, отдельно доставил момент обгона одной командой другую - наблюдал впервые
    Мувики просто втоптали всех без вариантов, с победой!

    Привет!

    Не только втоптали, да некоторым теперь вообще домой надо собираться после сегодняшнего этапа....-:)

  • evgeny1330
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    evgeny1330-Фото
    Согласен, здесь и отыграться-то негде, если только Хорхе не лоханется сам.
  • aksbor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    aksbor-Фото

    На недельных гонках устраивать такую длиннющую командную разделку - полный бред. Многие генеральщики становятся заложниками слабости своих команд и теряют все шансы

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 890
2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
9 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 495

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