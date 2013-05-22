«Дварс доор Влаандерен» – первая брусчатая гонка мирового тура в истории Gazprom – RusVelo







В среду, 22 марта, российская команда Gazprom – RusVelo выступит на 72-м издании бельгийской полуклассической однодневки «Дварс доор Влаандерен».



Гонка имеет для команды большое значение, она станет первой брусчатой гонкой мирового тура в истории команды. Впервые «Дварс доор Влаандерен» прошла в 1945 году. В 2013 году гонка получила от UCI высшую категорию, а перед началом нынешнего сезона стала частью мирового тура.



В 2017 году общая протяженность маршрута составит 203 километра. Гонка стартует в Руселаре (Roeselare) и финиширует в Варегеме (Waregem). Основные трудности рельефа, традиционно для фламандских брусчатых гонок, расположены на второй половине дистанции. Речь в первую очередь идет о легендарных брусчатых холмах Таайенберг (Taaienberg), Од Кваремонт (Oude Kwaremont) и Патерберг (Paterberg). Связка Од Кваремонт и Патерберг будет пройдена за 35 и 32 километра до финиша. Это оптимальный участок гонки для проведения решающих атак.



Одним из лидеров команды на «Дварс доор Влаандерен» является Алексей Цатевич, обладающий хорошим опытом выступлений на самых престижных брусчатых гонках, два года назад Алексей попал на «Дварс доор Влаандерен» в первую десятку. Вот, что Цатевич сказал по поводу гонки: «Гонка очень изнурительная, в 2015 году я попал в топ-10 в очень тяжелых погодных условиях. Как всегда в Бельгии многое зависит от погоды. Постараюсь всегда быть впереди и контролировать ситуацию на решающих холмах. Фламандские холмы – это особенная часть гонки, их можно либо любить, либо ненавидеть».



Состав Gazprom – RusVelo: Павел Брутт, Роман Майкин, Андрей Соломенников, Иван Савицкий, Игорь Боев, Александр Порсев, Николай Трусов, Алексей Цатевич.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo