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Восстановившийся после травмы Сергей Лагутин примет участие в «Туре Хорватии»

С 18 по 23 апреля российская команда Gazprom – RusVelo выступит на многодневке категории 2.1 «Тур Хорватии», входящей в зачет «Тура Европы».

Гонка в Хорватии - новое соревновательное событие в календаре UCI, впервые она прошла всего два года назад. Для Gazprom - RusVelo это будет уже третий «Тур Хорватии», команда выступает на гонке с момента ее основания.

 Восстановившийся после травмы Сергей Лагутин примет участие в «Туре Хорватии»

Большая часть российских гонщиков готовится к «Джиро» на «Туре Альп», но некоторые из претендентов на попадание в заявку на итальянский гранд-тур выступят именно на «Туре Хорватии». Гонка даст возможность проявить себя специалистам самого разного профиля. В этом году в маршрут включены два этапа, которые подходят чистым горнякам: второй этап, который финиширует на вершине горы Свети-Юре (1762 метра) (Sveti Jure) в горном массиве Биоково (Biokovo), а также пятый, с финишем на одной из вершин горного массива Учка (Učka). Оставшиеся этапы также не будут абсолютно равнинными, но шансы на победу у спринтеров все-таки будут, как и у специалистов по отрывам. Заключительный день традиционно финиширует в столице Хорватии, в городе Загреб.

 

Основные надежды команды на равнинных этапах будут связаны с Иваном Савицким, помощь которому на последних километрах должны оказывать Николай Трусов и Артур Ершов. На горных этапах свои силы попробуют молодые Артем Ныч и Алексей Рыбалкин. Евгений Шалунов и Антон Воробьев будут стараться проявить себя в отрывах.

 

На «Туре Хорватии», после перелома лопатки и операции, в строй возвращается один из лидеров команды Сергей Лагутин.

«Этот сезон пока не складывается из-за травм, но надеюсь, что черная полоса уже позади. «Тур Хорватии» будет для меня очень важным, из-за последней травмы я пропустил больше месяца и мне нужно набирать форму к «Джиро», многодневка в Хорватии должна этому поспособствовать. Буду ехать по самочувствию, надеюсь, что по ходу гонки появится ощущение, что я на правильном пути и форма улучшается» - заявил Лагутин перед стартом «Тура Хорватии».

Состав команды: Артем Ныч, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Алексей Рыбалкин, Евгений Шалунов, Артур Ершов, Антон Воробьев, Николай Трусов.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Gazprom - RusVelo Тур Хорватии Сергей Лагутин многодневная гонка Европа-Тур

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Комментарии

  • veloliveuser
    Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут (29)
    veloliveuser-Фото

    можете как угодно называть, но я останусь при своем мнении.
    может, я запамятовал, - тогда, пж, напомните:
    ГВА хоть раз готовился капитанить на гт?
    вся его подготовка заточена на мини-победы: классики, этапы, ну, может, недельки, особенно, родные, где он - как рыба в воде. здесь он - подобие ФилЖила.
    а Алеха - генеральщик. и супер-универсал. он может дать бой любому. иногда оказывается на финише спринтерских этапов даже впереди спринтеров. но он не будет умирать на какой-нибудь классике, чтобы не запороть подготовку к гт.

    (говорю не о 10-летней давности - "вольном охотнике", а о нынешнем Алехе - генеральщике.)
    ну а на конкретно амстел для Алехи больше минусов, чем плюсов. разве что сошли бы все гва и филжилы.

  • motte
    Филипп Жильбер, Михал Квятковс ... (4)
    motte-Фото

    Походу две следующие арденские классики он проведет в госпитале, так как во время падения здесь он повредил правую почку, таково заключение после обследования

  • motte
    Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (30)
    motte-Фото
    Так "бы" не считается, дружище?
    Искренне,
  • Venom
    Предварительные составы команд ... (6)
    Venom-Фото

    Adam Hansen может этап зацепитacute

  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (6)
    velodoctor-Фото

    Я когда прикидывал шансы Скарпони, офигел сколько капитанов и какие команды в этот раз на Джиро. Жду уже новость про фаворитов. popcorm

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (6)
    RVL-Фото

    Жильбера выжимают, пока его прет...))

  • старт-шоссе 82
    Предварительные составы команд ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Судя по капитанам Джиро обещает быть интересной.

  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (6)
    velodoctor-Фото

    Порсев, Фирсанов Фолифоров, Брутт, Ровный - мне кажется железно едут.

    Цатевич, Арсланов, Лагутин как вариант и кто-то девятый, очень надеюсь не Трусов или Козанчук. 

     

    Что касается Катюши - Ильнур, Рейн, Кочетков, Бельков, Мамыкин, Мачадо, Кизерловский, Лосада, Гонсалвеш. Возможно предположить Планкарта, Рестрепо, Цабеля вместо кого-то, но лучше состредоточиться только на Ильнуре и амбициях в генерале. 

     

    Ну и было бы здорово Чернецкого увидеть, может без Ару будет определенная свобода, хотя при том как пашут на капитанов в Астане - думаю врятли.  

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (6)
    RVL-Фото

    Дайте Кошевому дорогу! )))

    Пацан уже устал просто фотаться в инстаграме..lol

  • RVL
    Филипп Жильбер, Михал Квятковс ... (4)
    RVL-Фото

    мда...смотрится приз неоднозначно...
    надо в велоспорте дистанцию велосипедами мерять...
    Амстел Голд Рейс-дистанция 130000 велосипедов..
    "За 350 велосипедов до финиша на первой позиции находился Филипп Жильбер, оглядывавшийся через плечо..." ))))
    условный велосипед 2м

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2 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1256
4 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
5 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1095
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 882
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