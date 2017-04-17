 Восстановившийся после травмы Сергей Лагутин примет участие в «Туре Хорватии»

С 18 по 23 апреля российская команда Gazprom – RusVelo выступит на многодневке категории 2.1 «Тур Хорватии», входящей в зачет «Тура Европы».

Гонка в Хорватии - новое соревновательное событие в календаре UCI, впервые она прошла всего два года назад. Для Gazprom - RusVelo это будет уже третий «Тур Хорватии», команда выступает на гонке с момента ее основания.

Большая часть российских гонщиков готовится к «Джиро» на «Туре Альп», но некоторые из претендентов на попадание в заявку на итальянский гранд-тур выступят именно на «Туре Хорватии». Гонка даст возможность проявить себя специалистам самого разного профиля. В этом году в маршрут включены два этапа, которые подходят чистым горнякам: второй этап, который финиширует на вершине горы Свети-Юре (1762 метра) (Sveti Jure) в горном массиве Биоково (Biokovo), а также пятый, с финишем на одной из вершин горного массива Учка (Učka). Оставшиеся этапы также не будут абсолютно равнинными, но шансы на победу у спринтеров все-таки будут, как и у специалистов по отрывам. Заключительный день традиционно финиширует в столице Хорватии, в городе Загреб.

Основные надежды команды на равнинных этапах будут связаны с Иваном Савицким, помощь которому на последних километрах должны оказывать Николай Трусов и Артур Ершов. На горных этапах свои силы попробуют молодые Артем Ныч и Алексей Рыбалкин. Евгений Шалунов и Антон Воробьев будут стараться проявить себя в отрывах.

На «Туре Хорватии», после перелома лопатки и операции, в строй возвращается один из лидеров команды Сергей Лагутин.

«Этот сезон пока не складывается из-за травм, но надеюсь, что черная полоса уже позади. «Тур Хорватии» будет для меня очень важным, из-за последней травмы я пропустил больше месяца и мне нужно набирать форму к «Джиро», многодневка в Хорватии должна этому поспособствовать. Буду ехать по самочувствию, надеюсь, что по ходу гонки появится ощущение, что я на правильном пути и форма улучшается» - заявил Лагутин перед стартом «Тура Хорватии».

Состав команды: Артем Ныч, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Алексей Рыбалкин, Евгений Шалунов, Артур Ершов, Антон Воробьев, Николай Трусов.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo