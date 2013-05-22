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Александр Порсев восьмой на заключительном этапе «Абу-Даби Тура»

Александр Порсев восьмой на заключительном этапе «Абу-Даби Тура»


Последний день «Абу-Даби Тура» прошел в непростых погодных условиях, на автодроме «Яс Марина» с утра шёл сильный дождь. В очередной раз гонщики Gazprom – RusVelo проявили активность на всех участках гонки. В ранний отрыв второй день подряд отобрался Кирилл Свешников, который провёл в лидирующей группе большую часть заключительного этапа.

 

Александр Порсев восьмой на заключительном этапе «Абу-Даби Тура»

 Фото: Claudio Peri


Спринтерский поезд Gapzrom – RusVelo боролся за выгодную позицию на финальной части дистанции. Длинную смену в голове пелотона за два с половиной километра до финиша провел Николай Трусов. Александр Порсев пересёк финишную черту восьмым, оформив попадание в первую десятку на всех равнинных этапах гонки. Выиграл заключительный этап австралийский спринтер Калеб Юэн (Orica - Scott), вслед за ним финишировали Марк Кэвендиш (Dimension Data) и Андре Грайпель (Lotto - Soudal).

 

Александр Порсев восьмой на заключительном этапе «Абу-Даби Тура»

 Фото: Claudio Peri


Спринтер Gazprom – RusVelo Александр Порсев прокомментировал заключительный этап «Абу Даби Тура»: «Погода была ужасная, очень скользкий асфальт нервировал пелотон и группа адаптировались к дождю только к последним кругам. Спринт после крутого поворота всегда добавляет сложностей, старался сохранить силы и уверенно спринтовать уже на финишном отрезке. Я доволен сегодняшним этапом, несмотря на все трудности. Очень благодарен парням, отличная работа и важный для нас опыт. Будем работать над ошибками и продолжим скатывать спринтерский поезд».




Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Александр Порсев Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 22.05.2013

    Через неделю будет  1st Dwars door West-Vlaanderen Johan Museeuw Classic , очень надеюсь что Порсев там покажет себя, и в целом русвело, Воробьев может, в отрывы ездил же в португалии, готовился наверное.   download

    В новой катюше, поймал себя на мысле, особо не за кого болеть, если в гонке нет наших гонщиков то команда в целом безразлична. rus

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну тут вполне ожидаемо (имею ввиду финишную развязку между этой 5-й). Привсе уважении к тойем четверым это вам на Ван Авэрматы а Ванмарки, тут Пэто сделал все уверенно и почти не напрягаясь (раз спуртанул и показал "кто в доме хозяин").

    Теперь будем ждать главный батл на Фландрии.

     

    Кстати, ситуация с прецеденто-протестом как на Омлупе (см.ссылку) не повторилась на этой гонке, нет?
    https://twitter.com/EdwardTheuns/status/835522792259010560/photo/1?ref_src=twsr
    c^tfw

  • EL-Fenomeno
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наверное большинство болельщиков любит смотреть гонки Ф1 когда идёт дождь. Но вот сегодня была уникальная прям таки возможность посмотерть этакую велосипедную Ф1 под дождь. Представляю себе ощущения всех спортсменов при прохождении каждого из поворотов трассы формулы в такую погоду (на велосипеде!!)
    Да, и улыбнуло, когда показали боксы, где по умолчанию должны быть болиды Ф1 и механики, а там были велосипеды...но тоже с механиками))

  • velodoctor
    Александр Порсев восьмой на за ... (1)
    velodoctor-Фото

    Через неделю будет  1st Dwars door West-Vlaanderen Johan Museeuw Classic , очень надеюсь что Порсев там покажет себя, и в целом русвело, Воробьев может, в отрывы ездил же в португалии, готовился наверное.   download

    В новой катюше, поймал себя на мысле, особо не за кого болеть, если в гонке нет наших гонщиков то команда в целом безразлична. rus

  • Rokka
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (4)
    Rokka-Фото
    Патрик Саган меня убил..В евроспорте решили довести троллинг комменты до нового уровня?
  • Viyatich
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (4)
    Viyatich-Фото
    "Сегодня Порсев без ноги" )
  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (4)
    velodoctor-Фото

    Алафилип Порсева обошел, при том что он вчера в гору терпел и в целом он больше горняк, чем спринтер. sad

  • milanza
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (7)
    milanza-Фото

    Молодец ПАТРИК САГАН



    Кто смотрел последний этап Абу Даби поймёт

  • motte
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (7)
    motte-Фото

    Цитата: neso...
    Апельсины ваще в тумане....где ты моя катюха.....

    Баптист молодцом...10м...он и Мартин падали так? Но смог сжать зубы и вцепиться

  • neso...
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (7)
    neso...-Фото

    Апельсины ваще в тумане....где ты моя катюха.....

  • RVL
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (7)
    RVL-Фото

    Всех болельщиков найкрутейшегоaggressive с победой!!!drinks

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4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
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