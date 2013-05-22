- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 22:27
Александр Порсев восьмой на заключительном этапе «Абу-Даби Тура»
Последний день «Абу-Даби Тура» прошел в непростых погодных условиях, на автодроме «Яс Марина» с утра шёл сильный дождь. В очередной раз гонщики Gazprom – RusVelo проявили активность на всех участках гонки. В ранний отрыв второй день подряд отобрался Кирилл Свешников, который провёл в лидирующей группе большую часть заключительного этапа.
Фото: Claudio Peri
Спринтерский поезд Gapzrom – RusVelo боролся за выгодную позицию на финальной части дистанции. Длинную смену в голове пелотона за два с половиной километра до финиша провел Николай Трусов. Александр Порсев пересёк финишную черту восьмым, оформив попадание в первую десятку на всех равнинных этапах гонки. Выиграл заключительный этап австралийский спринтер Калеб Юэн (Orica - Scott), вслед за ним финишировали Марк Кэвендиш (Dimension Data) и Андре Грайпель (Lotto - Soudal).
Фото: Claudio Peri
Спринтер Gazprom – RusVelo Александр Порсев прокомментировал заключительный этап «Абу Даби Тура»: «Погода была ужасная, очень скользкий асфальт нервировал пелотон и группа адаптировались к дождю только к последним кругам. Спринт после крутого поворота всегда добавляет сложностей, старался сохранить силы и уверенно спринтовать уже на финишном отрезке. Я доволен сегодняшним этапом, несмотря на все трудности. Очень благодарен парням, отличная работа и важный для нас опыт. Будем работать над ошибками и продолжим скатывать спринтерский поезд».
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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