Александр Порсев восьмой на заключительном этапе «Абу-Даби Тура»

Ну тут вполне ожидаемо (имею ввиду финишную развязку между этой 5-й). Привсе уважении к тойем четверым это вам на Ван Авэрматы а Ванмарки, тут Пэто сделал все уверенно и почти не напрягаясь (раз спуртанул и показал "кто в доме хозяин").

Теперь будем ждать главный батл на Фландрии.

Кстати, ситуация с прецеденто-протестом как на Омлупе (см.ссылку) не повторилась на этой гонке, нет?

https://twitter.com/EdwardTheuns/status/835522792259010560/photo/1?ref_src=twsr

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