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«Вольта Лимбург Классик» станет первой гонкой Gapzrom – RusVelo в апреле

«Вольта Лимбург Классик» станет первой гонкой Gapzrom – RusVelo в апреле

В субботу, первого апреля, российская команда Gazprom - RusVelo выступит в проходящей в Нидерландах гонке «Вольта Лимбург Классик». Нидерландская однодневка имеет категорию 1.1 и входит в «Тур Европы».

 

Впервые гонка по дорогам провинции Лимбург состоялась в 1973 году. Первые два десятилетия она проводилась на любительском уровне. Профессиональной «Вольта Лимбург Классик» стала в 1993 году. Категорию 1.1 гонка получила в 2005, а под своим современным названием она проводится с 2012 года. На сегодняшний день «Вольта Лимбург Классик» считается одной из самых престижных однодневных гонок в Нидерландах.

В последние три года маршрут гонки остается неизменным. Она стартует и финиширует в городе Эйсден (Eijsden), а ее общая протяженность составит 198,6 километра. В маршрут «Вольта Лимбург Классик» входит несколько подъемов, которые известны любителям велоспорта по самой престижной голландской гонке «Амстел Голд Рейс», проходящей всего лишь через две недели после «Вольта Лимбург Классик». В наибольшей степени гонка подойдет специалистам холмистого рельефа обладающим хорошей спринтерской скоростью.

В составе Gazprom - RusVelo на гонку заявлен Павел Брутт, единственный гонщик из России, которому покорялась «Вольта Лимбург Классик». Вот, что Павел сказал о предстоящем издании гонки: «Победа на "Вольта Лимбург Классик" одна из самых значимых для меня. Я выигрывал гонку в 2012 году. Тогда ее маршрут был немного другим и она была чуть легче, но местные дороги я знаю очень хорошо. На пик формы я планирую выйти к "Джиро д'Италия" и чем ближе итальянская многодневка, тем лучше должно быть самочувствие. Хорошо известно, что однодневки в северной Европе часто бывают непредсказуемыми, мы будем действовать по ситуации и поддерживать того гонщика, который будет чувствовать себя лучше других именно в день гонки».

Состав команды: Игорь Боев, Павел Брутт, Иван Савицкий, Андрей Соломенников, Евгений Шалунов, Александр Порсев, Николай Трусов, Алексей Цатевич.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Volta Limburg Classic Europe Tour Gazprom – RusVelo

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:13 | Регистрация: 22.05.2013

    Удачи парням, гоночных км уже набрали - пора на победу ехать! aggressive

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Комментарии

  • Адриен
    Тур Фландрии-2017. Превью (8)
    Адриен-Фото
    Когда датчане-новобранцы "выстрелят" ? Ведь для чего-то их подписывали...
  • velodoctor
    «Вольта Лимбург Классик» стане ... (1)
    velodoctor-Фото

    Удачи парням, гоночных км уже набрали - пора на победу ехать! aggressive

  • EL-Fenomeno
    Петер Саган не понес наказания ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я не могу сказать и утверждать что какой то "заговор" готовится насчёт Сагана в пелотоне, но то что под него уже "копают" это весьма отчетливо видно. То на Омлупе крчичали, что он ехал по тротуарах (как и большинство), то теперь на ГВ увидели "крамолу" (Спортца). Не удивлюсь если где то во время ТдФ "взорвется настоящая бомба" под Петером

  • ezhachok
    Тур Фландрии-2017. Превью (8)
    ezhachok-Фото

    В Бонена верю скорее на ПР. Холмики уже не заходят последние годы никак. Ну а так на манеже все те-же + новенький старенький Фил Жил.

  • Marmota Bianchi
    Тур Фландрии-2017. Превью (8)
    Marmota Bianchi-Фото
    Просто пожелаю победу Тому, проследил его карьеру от начала, будет одним из украшений на его короне :-)
  • DIM
    Петер Саган не понес наказания ... (2)
    DIM-Фото

    "эти жигули... чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся..."biggrin

     

  • motte
    Тур Фландрии-2017. Превью (8)
    motte-Фото
    Петру будет тяжело как никогда ранее....он ополчил против себя многих фаворитов, а команды нет...жутко, но это так
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2017. Превью (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    ХОЧУ:

    №1 - победы ГВА

    №2 - на подиуме Жильбера (и Боонена)

    №3 - красивую борьбу на подъемах и брусчаточных секциях всех главных претендентов

    №4 - развязку победителя ТФ на финише (в спринте)

    №5 - отсутствие жестких падений и тяжелых травм (особенно для лидеров команд

     

    P.S.

    EuroSport показывает начиная с 13:00 СЕТ, хоят в рекламе пишут что с 13:45 СЕТ

    SPORZA показывает гонку в полном объему, начианя с 09:30 и до 10:45 ("представление и приветствие"), а потом с 12:00 и до самого финиша

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Фландрии-2017. Превью (8)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Петру ОЧЕНЬ многое нужно доказать в этой зарубе.и прежде всего право вести себя так,как на прошлой гонке.выиграет-будет просто Иконой велоспорта на все времена.

    да,доказатьсебе,всем остальным он уже давно всё доказал.

     

    Грегу в этом отношении полегче.он уже выиграл много,достойно и красиво.

    почему бы и не выиграть снова)

    очень надеюсь,что эта дуэль и станет главным украшением гонки.

     

    кто еще? Фил Джил)

    Филип снова в звенящей форме,едет как хочет,с кем хочет и выигрывает)

     

    в горы мышц я не верю.типа Кристоффа.

    не доедут он до финиша в головке..

    с такой формой Грега и Пети им просто не совладать.

     

     

    и конечно Том)

    опыт в ТАКИХ гонках часто важнее прухи.

     

     

    так что ожидаю увлекательнейшее зрелище и заезда на одном колесе на финиш))

    ну вы поняли о ком я))))

  • Take
    Тур Фландрии-2017. Превью (8)
    Take-Фото

    Луценко будет в призерах!!!kaz

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1498
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1215
3 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
4 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
10 Энао С. (Col) (SKY) 607

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