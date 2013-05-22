«Вольта Лимбург Классик» станет первой гонкой Gapzrom – RusVelo в апреле

В субботу, первого апреля, российская команда Gazprom - RusVelo выступит в проходящей в Нидерландах гонке «Вольта Лимбург Классик». Нидерландская однодневка имеет категорию 1.1 и входит в «Тур Европы».

Впервые гонка по дорогам провинции Лимбург состоялась в 1973 году. Первые два десятилетия она проводилась на любительском уровне. Профессиональной «Вольта Лимбург Классик» стала в 1993 году. Категорию 1.1 гонка получила в 2005, а под своим современным названием она проводится с 2012 года. На сегодняшний день «Вольта Лимбург Классик» считается одной из самых престижных однодневных гонок в Нидерландах.



В последние три года маршрут гонки остается неизменным. Она стартует и финиширует в городе Эйсден (Eijsden), а ее общая протяженность составит 198,6 километра. В маршрут «Вольта Лимбург Классик» входит несколько подъемов, которые известны любителям велоспорта по самой престижной голландской гонке «Амстел Голд Рейс», проходящей всего лишь через две недели после «Вольта Лимбург Классик». В наибольшей степени гонка подойдет специалистам холмистого рельефа обладающим хорошей спринтерской скоростью.



В составе Gazprom - RusVelo на гонку заявлен Павел Брутт, единственный гонщик из России, которому покорялась «Вольта Лимбург Классик». Вот, что Павел сказал о предстоящем издании гонки: «Победа на "Вольта Лимбург Классик" одна из самых значимых для меня. Я выигрывал гонку в 2012 году. Тогда ее маршрут был немного другим и она была чуть легче, но местные дороги я знаю очень хорошо. На пик формы я планирую выйти к "Джиро д'Италия" и чем ближе итальянская многодневка, тем лучше должно быть самочувствие. Хорошо известно, что однодневки в северной Европе часто бывают непредсказуемыми, мы будем действовать по ситуации и поддерживать того гонщика, который будет чувствовать себя лучше других именно в день гонки».



Состав команды: Игорь Боев, Павел Брутт, Иван Савицкий, Андрей Соломенников, Евгений Шалунов, Александр Порсев, Николай Трусов, Алексей Цатевич.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo