 Серхио Энао, Давид де ла Крус, Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп о 8-м этапе Париж-Ницца-2017

Серхио Энао – победитель Париж-Ницца-2017, Quick Step Floors – победитель командной классификации

Серхио Энао (Sergio Henao), 29-летний колумбийский гонщик команды Sky, защитил жёлтую майку лидера на финальном этапе гонки Париж-Ницца-2017, и впервые в карьере стал победителем многодневной гонки Мирового тура. Кроме того, третий год подряд и пятый раз за 6 лет (Брэдли Уиггинс в 2012, Ричи Порт в 2013 и 2015, Герант Томас в 2016, Серхио Энао в 2017) гонщик британской команды Sky выигрывает генеральную классификацию Париж-Ницца.

Одиночная атака Альберто Контадора (Trek-Segafredo), проигрывавшего Серхио Энао 31 секунду в общем зачёте, не помогла испанскому гонщику набрать достаточного преимущества, чтобы перехватить жёлтую майку лидера. 2 секунды, минимальный разрыв в генеральной классификации за всю историю гонки Париж-Ницца разделили Серхио Энао, ставшего победителем и Альберто Контадора, поднявшегося на вторую ступень подиума.

Свои рекорды в 75-м выпуске гонки Париж-Ницца поставила и бельгийская команда Quick Step Floors. Ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин занял в генеральной классификации Париж-Ницца-2017 3-е место. Гонщики Quick Step Floors выиграли командную классификацию Париж-Ницца-2017, а также взяли победы на двух этапах - Жулиан Алафилипп стал победителем 4-го этапа, индивидуальной гонки на время, Давид де ла Крус – победителем 8-го этапа.

Кроме того, Жулиан Алафилипп три дня провёл в жёлтой майке лидера, а по итогам Париж-Ницца-2017 выиграл классификацию лучшего молодого гонщика и очковую классификацию.

Photo © ASO/K.D.Thorstad

Серхио Энао (Sky): «Мне было очень тяжело, но это самая большая победа в моей карьере. Выиграть Париж-Ницца вот так, на последних метрах, просто невероятно. Хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным, - моих товарищей по команде и мою жену. Париж-Ницца – такая великая гонка, здесь боролись такие сильные соперники, как Альберто Контадор. Он гонщик, который всегда атакует. И я знал, что он будет атаковать, был к этому готов.

Я немного запаниковал, когда разрыв был около минуты, мне не помогали другие команды, но я просто делал то, что должен был. Мне просто надо было пройти разделку в гору и затем выложиться на спуске.

Было трудно, но я знал, что надо терпеть до последней минуты, и не задавался никакими вопросами. Я должен был бороться как за себя, так и ради велоспорта Колумбии. Эта победа – вознаграждение за все ужасные моменты, через которые я прошёл».

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Давид де ла Крус (Quick Step Floors): «Команда сделала мне подарок, отправив меня в отрыв. Когда я увидел, что в группу переложился Альберто Контадор, то постарался удержаться рядом с ним, потому что знал, что он никогда не сдаётся до самого финиша. Было тяжело, но мне удалось остаться у него колесе. Когда понял, что нас не догонят, стал думать о победе на этапе. Я сделал всё, что было в моих силах. Эта неделя была невероятной, с победой Жулиана в разделке и Дэном Мартином, финишировавшим на подиуме».

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Я не смог поехать за Альберто, когда он атаковал, поэтому надо было сбросить Серхио Энао, что я сделал на Коль д’Эз, но меня быстро догнали. Когда я понял, что победа в общем зачёте вне досягаемости, сказал Давиду по радио, чтобы он боролся за этап. Я очень рад за него, его победа на этапе – это великолепно, всю неделю он отдавал все силы, работая на команду, и заслужил победу.

Третий в общем зачёте на такой крупной гонке как Париж-Ницца – это важный результат в моей карьере, веское доказательство того, насколько я прогрессировал как гонщик, присоединившись к команде Quick Step, особенно учитывая, что я пришёл в команду, будучи не в лучшей форме.

Я очень счастлив видеть на подиуме всю команду, фантастический командный дух помог нам подняться на первую ступень в командной классификации».

Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors): «Не представляете, как я счастлив! Последний этап был тяжёлым с самого старта, но у нас была хорошая стратегия. Мы отправили Давида в отрыв, а Дэн и я держались в группе претендентов на общий зачёт, следили за тем, что происходит. Давид заслужил победу, он великолепно работал на команду всю неделю, я очень рад за него. Для нашей команды это была фантастическая гонка, я горжусь тем, чего мы достигли».