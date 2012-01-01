VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Серхио Энао, Давид де ла Крус, Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп о 8-м этапе Париж-Ницца-2017

 Серхио Энао – победитель Париж-Ницца-2017, Quick Step Floors – победитель командной классификации

 

  Серхио Энао (Sergio Henao), 29-летний колумбийский гонщик команды Sky, защитил жёлтую майку лидера на финальном этапе гонки Париж-Ницца-2017, и впервые в карьере стал победителем многодневной гонки Мирового тура. Кроме того, третий год подряд и пятый раз за 6 лет (Брэдли Уиггинс в 2012, Ричи Порт в 2013 и 2015, Герант Томас в 2016, Серхио Энао в 2017) гонщик британской команды Sky выигрывает генеральную классификацию Париж-Ницца.

 

  Одиночная атака Альберто Контадора (Trek-Segafredo), проигрывавшего Серхио Энао 31 секунду в общем зачёте, не помогла испанскому гонщику набрать достаточного преимущества, чтобы перехватить жёлтую майку лидера. 2 секунды, минимальный разрыв в генеральной классификации за всю историю гонки Париж-Ницца разделили Серхио Энао, ставшего победителем  и Альберто Контадора, поднявшегося на вторую ступень подиума.

 

  Свои рекорды в 75-м выпуске гонки Париж-Ницца поставила и бельгийская команда Quick Step Floors. Ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин занял в генеральной классификации Париж-Ницца-2017 3-е место. Гонщики Quick Step Floors выиграли командную классификацию Париж-Ницца-2017, а также взяли победы на двух этапах -  Жулиан Алафилипп стал победителем 4-го этапа, индивидуальной гонки на время, Давид де ла Крус – победителем 8-го этапа.  

  Кроме того, Жулиан Алафилипп три дня провёл в жёлтой майке лидера, а по итогам Париж-Ницца-2017 выиграл классификацию лучшего молодого гонщика и очковую классификацию.  

 

Серхио Энао, Давид де ла Крус, Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп о 8-м этапе Париж-Ницца-2017

 Серхио Энао, Давид де ла Крус, Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп о 8-м этапе Париж-Ницца-2017

 Photo © ASO/K.D.Thorstad

 

  Серхио Энао (Sky): «Мне было очень тяжело, но это самая большая победа в моей карьере. Выиграть Париж-Ницца вот так, на последних метрах, просто невероятно. Хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным, - моих товарищей по команде и мою жену. Париж-Ницца – такая великая гонка, здесь боролись такие сильные соперники, как Альберто Контадор. Он гонщик, который всегда атакует. И я знал, что он будет атаковать, был к этому готов.

 

  Я немного запаниковал, когда разрыв был около минуты, мне не помогали другие команды, но я просто делал то, что должен был. Мне просто надо было пройти разделку в гору и затем выложиться на спуске.

  Было трудно, но я знал, что надо терпеть до последней минуты, и не задавался никакими вопросами. Я должен был бороться как за себя, так и ради велоспорта Колумбии. Эта победа – вознаграждение за все ужасные моменты, через которые я прошёл».

 

 

Серхио Энао, Давид де ла Крус, Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп о 8-м этапе Париж-Ницца-2017

 Серхио Энао, Давид де ла Крус, Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп о 8-м этапе Париж-Ницца-2017

 Серхио Энао, Давид де ла Крус, Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп о 8-м этапе Париж-Ницца-2017

 Серхио Энао, Давид де ла Крус, Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп о 8-м этапе Париж-Ницца-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

  Давид де ла Крус (Quick Step Floors): «Команда сделала мне подарок, отправив меня в отрыв. Когда я увидел, что в группу переложился Альберто Контадор, то постарался удержаться рядом с ним, потому что знал, что он никогда не сдаётся до самого финиша. Было тяжело, но мне удалось остаться у него колесе. Когда понял, что нас не догонят, стал думать о победе на этапе. Я сделал всё, что было в моих силах. Эта неделя была невероятной, с победой Жулиана в разделке и Дэном Мартином, финишировавшим на подиуме».

 

  Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Я не смог поехать за Альберто, когда он атаковал, поэтому надо было сбросить Серхио Энао, что я сделал на Коль д’Эз, но меня быстро догнали. Когда я понял, что победа в общем зачёте вне досягаемости, сказал Давиду по радио, чтобы он боролся за этап. Я очень рад за него, его победа на этапе – это великолепно, всю неделю он отдавал все силы, работая на команду, и заслужил победу.

  Третий в общем зачёте на такой крупной гонке как Париж-Ницца – это важный результат в моей карьере, веское доказательство того, насколько я прогрессировал как гонщик, присоединившись к команде Quick Step, особенно учитывая, что я пришёл в команду, будучи не в лучшей форме.

  Я очень счастлив видеть на подиуме всю команду, фантастический командный дух помог нам подняться на первую ступень в командной классификации».

 

  Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors): «Не представляете, как я счастлив! Последний этап был тяжёлым с самого старта, но у нас была хорошая стратегия. Мы отправили Давида в отрыв, а Дэн и я держались в группе претендентов на общий зачёт, следили за тем, что происходит. Давид заслужил победу, он великолепно работал на команду всю неделю, я очень рад за него. Для нашей команды это была фантастическая гонка, я горжусь тем, чего мы достигли».

 

 Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Серхио Энао Дэн Мартин Жулиан Алафилипп Давид де ла Крус Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Sm1T

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 1.01.2012

    Бэдняга Энао. я за его болел, на всех этапах кроме последнего.
    но я рад что онв се же выиграл.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • Тукаев
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Тукаев-Фото
    Спасибо!
  • motte
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: Тукаев
    Простите что не по теме. А где можно посмотреть составы на гонку nokere kurse? Спасибо!


    здесь составы команд 72 выпуска этой однодневки 15,03,2017

    https://www.facebook.com/NokereKoerse/photos/a.138694102958825.28103.1311019903
    84703/706646472830249/?type=3&theater

    взято с офсайта этой старой однодневной гонки по дорогам бельгийской Фландрии

    https://www.nokerekoerse.be/

    Удачи!

     

  • Sm1T
    Серхио Энао, Давид де ла Крус, ... (1)
    Sm1T-Фото

    Бэдняга Энао. я за его болел, на всех этапах кроме последнего.
    но я рад что онв се же выиграл.

  • Тукаев
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Тукаев-Фото

    Простите что не по теме. А где можно посмотреть составы на гонку nokere kurse? Спасибо!

  • Berdok
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Berdok-Фото

    как заметил уважаемый motte, колумбийцы этой весной зажигают 

  • motte
    Фотографии со старта 8 этапа г ... (1)
    motte-Фото

    Don Alberto Contafor Velasco… выезд на старт последнего эпического этапа и… как бежит время: 2007 - 2017… 10 лет назад первая крупная победа в карьере и это была ПН.. И спустя 10 лет мы по-прежнему восхищены его запредельной работой.. 

  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Конта оказывается ещё и 1 очко проиграл Ж.Алафилиппу а борьбе за майку лучшего горняка...ну совсем не пруха wacko

  • protur
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    protur-Фото
    Согласен, победа - это квинтэссенция атаки!
    Но ключ был в вопросе "не зацепило"?
    Если "гиганты" взрываются, значит это кому либо нужно!)) Ну в данном случае нам, зрителям.
    Инопланетянин навсегда!
  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: protur
    Контодор шоу - это всегда красиво! Победа или нет, не так важно, как сама суть борьбы и полная отдача, страсть и боль, а может и разочарование. 
    Может быть и в "колхозной" монотонности есть свои очаровательные искушения, но ничто не сравниться со "взрывом инопланетного красного гиганта".

    Так то он так, но вот тут вы все-таки ошибаетесь, тут было именно тот момент, когда кроме шоу, нужна (больше всего) была победа (хотя бы на этапе), а шоу это или не шоу уехать за 50км. эта называется адская работа, когда знаешь, что за тобой буду следить. Еслу уж так, тогда (как по мне) менее обидно было бы если Альберто приехал в группе со всеми генеральщиками нежели упустить и двойную победу, но Конта ведь в душе победитель-максималист, и его второе место не интерисует, тем более в ситуации что сложалсь на ПН 2017

  • rdktr
    Велотвиттер. 10-й (308) выпуск (2)
    rdktr-Фото

    все круто :)

    особенно последнее фото и его подпись :)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 марта

Arnaud Courteille (FDJ)

Simon Geschke (Team Sunweb)

Frederik Backaert (Wanty - Groupe Gobert)

Luca Wackermann (Bardiani - CSF)

Dmitriy Gruzdev (Astana Pro Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
2 Энао С. (Col) (SKY) 607
3 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 495
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 460
6 Закарин И. (Rus) (KAT) 440
7 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
8 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
9 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
10 Кошта Р. (Por) (UAD) 346

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2017 (84)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)