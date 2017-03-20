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Алехандро Вальверде, Альберто Контадор и Крис Фрум о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

Алехандро Вальверде, Альберто Контадор, Крис Фрум о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 

 

 

  6-й этап Вуэльты Каталонии-2017 произвёл перестановки в общем зачёте, вычеркнув из борьбы британского гонщика команды Sky Криса Фрума. Через 30 км после старта на технически сложном спуске с вершины 3-й категории Коль-де-Бот пелотон разорвался на три группы. В первой группе из 50 человек находились все претенденты на борьбу за высокие места в общем зачёте кроме Криса Фрума.

 

  Поздняя атака итальянских гонщиков Дарио Катальдо (Astana) и Алессандро Де Марки (BMC), попытавшихся уехать за 15 км до финиша, не увенчалась успехом, группа добрала их на последних метрах этапа и разыграла спринт. Южноафриканский гонщик команды Orica-Scott  Дэрил Импи  на финише обошёл лидера общего зачёта Алехандро Вальверде (Movistar). Группа Фрума финишировала через 26 минут после победителя этапа. Таким образом. Алехандро Вальверде (Movistar), финишировавший 2-м, увеличил своё преимущество в общем зачёте, а Альберто Контадор (Trek-Segafredo) поднялся на второе место.

 

Алехандро Вальверде, Альберто Контадор и Крис Фрум о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 Picture ©: Photo Gomez Sport

 

  Нил Стивенс, спортивный директор команды Orica-Scott: «Сегодня для нас отличный день, мы подвинулись вверх в генеральной классификации и выиграли этап. Это большой шаг для команды. Мы проводили разведку этого этапа и знали, что потенциально он подходит Дэрилу.  В финале этапа мы сказали Дэрилу перестать работать на капитана, попробовать восстановиться, потому что он сказал, что очень устал. Но всё же он смог найти силы для спринта».

 

 

Алехандро Вальверде, Альберто Контадор и Крис Фрум о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 

Алехандро Вальверде, Альберто Контадор и Крис Фрум о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

Picture ©: Photo Gomez Sport

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «Ещё один трудный день. Скорость в начале этапа была очень высокой,  пелотон порвался на спуске с первой горы. Спуск был сложнее подъёма.  Мы не планировали сбрасывать Фрума. Нас предупредили, что дорога будет очень узкой, поэтому вся наша команда на всякий случай вышла вперёд. Sky остались позади, от нас впереди группы работал один гонщик – Иманол Эрвити, но в группе работали слаженно все команды. Поэтому у отставших не было шансов нас догнать».

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Мы не слишком хорошо представляли. Что может случиться на этапе, просто обещали кратковременный дождь, мы знали, что надо быть внимательными. Подъём после старта не был тяжёлым, но спуск с него был сложным. Я знал, что самое важное – находиться впереди на спуске. Я начал проходить подъём, будучи в середине группы, и чтобы выйти на первые позиции, мне пришлось потратить много сил. Хотя сегодня победа была невозможна, потому что финальная гора находилась далеко от финиша, день всё равно был хорошим».

 

 

  Крис Фрум (Sky): «Это была наша ошибка, мы не ожидали, что гонка распадётся на части в этой части этапа. Главный разрыв образовался на двухкилометровом спуске. На таком техническом спуске нет способа сократить просвет. Мы очень мощно преследовали на протяжении 50 км, но при наличии впереди такой большой группы это было бесполезно.

 

  В начале этой недели я говорил, что мне придётся помучиться, именно это и происходит. Мне было приятно вчера находиться в группе лучших, чувствовать себя хорошо, но в такие дни как сегодня ехать, действительно, тяжело. Мы просто должны извлечь урок и двигаться дальше».

 

  Николя Порталь, спортивный директор Sky: «Мы совершили огромную ошибку, я не собираюсь оправдываться. Оправданий нет. Сегодня был вопрос позиций в группе. На первом спуске впереди не было наших ребят, в тот момент всё и произошло. Это напоминание нам, что подобное может случиться с каждым. Может быть, лучше, что такое случилось с нами здесь, чем на более крупных гонках сезона».

 

 

Результаты 6 этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Альберто Контадор Крис Фрум Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • jerzyk
    Неделя Коппи и Бартали-2017. Э ... (1)
    jerzyk-Фото

    Дорогие Админы! В этой гонке(Коппи-Бартали) прнимает участие большое количество наших гонщиков. Но почему то они все в гарнире. Хотелось бы услышать что там происходит? Надеюсь у Вас есть кому позвонить. Я понимаю, что идет гонка в Испании, монументы, бла-бла-бла... Прежде всего свои гонщики, которых мы знаем, не редко вместе тренируемся, болеем и переживаем за них. Будите уж так добры! Ждем-с! :)

     

  • daniloff
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 6 (25)
    daniloff-Фото
    Цитата: marketbk
     Я смотрю многие острят по поводу"присадок" и т.п. Ская, в то же время восхищаясь всесозоностью Вальверде. Стандарт- он же может быть в двух измерениях))))
    Да,да.
  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2017. Маршрут (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Посмотрев списки команд в главных фаворитах половина состава QUICK-STEP FLOORS biggrin Но буду болеть за Дегенкольба и Боссона-Хагена

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 6 (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну Алекс голодный до побед, ещё и этот этап хотел зацепить - мотивация "выше крыши"

    Жаль конечно, что ДеМарки и Катальдо догнали за каких то 300м. до финиша, но за дуэтный побег 10км. до финиша - большое спасибо, не побоялись, рискнули, но не смогли.

    Цитата: kwwk
    47 гонцов в лимит не попало, а это аж целых шесть команд

    И что теперь, завтра ведь последний этап

  • Student
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 6 (25)
    Student-Фото
    Цитата: Berdok
    я вот гляжу, что-то устрашающее из Йетсов выростает 
    А Солер нет?
  • marketbk
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 6 (25)
    marketbk-Фото

     Я смотрю многие острят по поводу"присадок" и т.п. Ская, в то же время восхищаясь всесозоностью Вальверде. Стандарт- он же может быть в двух измерениях))))

  • kwwk
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 6 (25)
    kwwk-Фото
    47 гонцов в лимит не попало, а это аж целых шесть команд
  • Berdok
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 6 (25)
    Berdok-Фото

    Злой Вы, недобрый! Бгг)))

  • Berdok
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 6 (25)
    Berdok-Фото

    я вот гляжу, что-то устрашающее из Йетсов выростает 

  • Berdok
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 6 (25)
    Berdok-Фото
    паразиты холод не переносят, они тепло любят

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
10 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541

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