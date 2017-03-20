Алехандро Вальверде, Альберто Контадор и Крис Фрум о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

Алехандро Вальверде, Альберто Контадор, Крис Фрум о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

6-й этап Вуэльты Каталонии-2017 произвёл перестановки в общем зачёте, вычеркнув из борьбы британского гонщика команды Sky Криса Фрума. Через 30 км после старта на технически сложном спуске с вершины 3-й категории Коль-де-Бот пелотон разорвался на три группы. В первой группе из 50 человек находились все претенденты на борьбу за высокие места в общем зачёте кроме Криса Фрума.

Поздняя атака итальянских гонщиков Дарио Катальдо (Astana) и Алессандро Де Марки (BMC), попытавшихся уехать за 15 км до финиша, не увенчалась успехом, группа добрала их на последних метрах этапа и разыграла спринт. Южноафриканский гонщик команды Orica-Scott Дэрил Импи на финише обошёл лидера общего зачёта Алехандро Вальверде (Movistar). Группа Фрума финишировала через 26 минут после победителя этапа. Таким образом. Алехандро Вальверде (Movistar), финишировавший 2-м, увеличил своё преимущество в общем зачёте, а Альберто Контадор (Trek-Segafredo) поднялся на второе место.

Picture ©: Photo Gomez Sport

Нил Стивенс, спортивный директор команды Orica-Scott: «Сегодня для нас отличный день, мы подвинулись вверх в генеральной классификации и выиграли этап. Это большой шаг для команды. Мы проводили разведку этого этапа и знали, что потенциально он подходит Дэрилу. В финале этапа мы сказали Дэрилу перестать работать на капитана, попробовать восстановиться, потому что он сказал, что очень устал. Но всё же он смог найти силы для спринта».

Picture ©: Photo Gomez Sport

Алехандро Вальверде (Movistar): «Ещё один трудный день. Скорость в начале этапа была очень высокой, пелотон порвался на спуске с первой горы. Спуск был сложнее подъёма. Мы не планировали сбрасывать Фрума. Нас предупредили, что дорога будет очень узкой, поэтому вся наша команда на всякий случай вышла вперёд. Sky остались позади, от нас впереди группы работал один гонщик – Иманол Эрвити, но в группе работали слаженно все команды. Поэтому у отставших не было шансов нас догнать».

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Мы не слишком хорошо представляли. Что может случиться на этапе, просто обещали кратковременный дождь, мы знали, что надо быть внимательными. Подъём после старта не был тяжёлым, но спуск с него был сложным. Я знал, что самое важное – находиться впереди на спуске. Я начал проходить подъём, будучи в середине группы, и чтобы выйти на первые позиции, мне пришлось потратить много сил. Хотя сегодня победа была невозможна, потому что финальная гора находилась далеко от финиша, день всё равно был хорошим».

Крис Фрум (Sky): «Это была наша ошибка, мы не ожидали, что гонка распадётся на части в этой части этапа. Главный разрыв образовался на двухкилометровом спуске. На таком техническом спуске нет способа сократить просвет. Мы очень мощно преследовали на протяжении 50 км, но при наличии впереди такой большой группы это было бесполезно.

В начале этой недели я говорил, что мне придётся помучиться, именно это и происходит. Мне было приятно вчера находиться в группе лучших, чувствовать себя хорошо, но в такие дни как сегодня ехать, действительно, тяжело. Мы просто должны извлечь урок и двигаться дальше».

Николя Порталь, спортивный директор Sky: «Мы совершили огромную ошибку, я не собираюсь оправдываться. Оправданий нет. Сегодня был вопрос позиций в группе. На первом спуске впереди не было наших ребят, в тот момент всё и произошло. Это напоминание нам, что подобное может случиться с каждым. Может быть, лучше, что такое случилось с нами здесь, чем на более крупных гонках сезона».